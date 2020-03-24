 "Батьківщина" призупиняє опозиційність до влади у зв'язку з коронавірусом, - Тимошенко. ВIДЕО

Про це Тимошенко заявила в ефірі "Свободи слова" на ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
Звертаючись до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, вона заявила, що її команда розуміє, з якими викликами чинна влада стикається у зв'язку з пандемією COVID-19, а тому "призупиняє опозиційність" і висловлює підтримку уряду та президенту.
"Пане прем'єр-міністре, я абсолютно точно розумію, який зараз тягар проблем ліг на плечі української влади. І тому наша команда свідомо вирішила призупинити опозиційність, призупинити взагалі будь-які політичні пікетування, протистояння. Ми зараз ухвалили рішення зробити все, щоб допомогти і вам, і уряду, і президенту. Всіма нашими знаннями і можливостями, як у цій ситуації проходити такий важкий етап нашого життя", - сказала Тимошенко.
За словами Тимошенко, під час парламентської онлайн-наради більшість лідерів фракцій порушили питання про те, що в національний антикризовий штаб не запросили лідерів фракцій. Хоча в Україні парламентсько-президентська форма правління.
"А всі лідери фракцій готові сьогодні реально стати однією командою з владою і працювати для того, щоб у країні не було гіршого розвитку подій", - запевняє лідерка "Батьківщини".
А Йуляха с них кормится...
Наступает золотое время для их ломбардного бизнеса на людском горе.
поддержка ?
Капительман была в оппозиции к бене?
По моему мнению, только меняла позы и стонала от оргазма.
разводить лохов на доверии нужен большой ум
Юля дала добро...
от у Йули чуйка... даже карантина не побоялась...
The more the merrier. (чем больше, тем веселее)
Наконец-то Юлея нашла благовидную причину, чтобы объединится с Беней и К.
И вместе с компашкой двигаться навстречу путенгу.
Дождалась таки...