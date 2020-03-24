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 "Батьківщина" призупиняє опозиційність до влади у зв'язку з коронавірусом, - Тимошенко. ВIДЕО

Лідерка парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко повідомила, що її політсила призупиняє свою опозиційність до влади у зв'язку з коронавірусом.

Про це Тимошенко заявила в ефірі "Свободи слова" на ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

Звертаючись до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, вона заявила, що її команда розуміє, з якими викликами чинна влада стикається у зв'язку з пандемією COVID-19, а тому "призупиняє опозиційність" і висловлює підтримку уряду та президенту.

"Пане прем'єр-міністре, я абсолютно точно розумію, який зараз тягар проблем ліг на плечі української влади. І тому наша команда свідомо вирішила призупинити опозиційність, призупинити взагалі будь-які політичні пікетування, протистояння. Ми зараз ухвалили рішення зробити все, щоб допомогти і вам, і уряду, і президенту. Всіма нашими знаннями і можливостями, як у цій ситуації проходити такий важкий етап нашого життя", - сказала Тимошенко.

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За словами Тимошенко, під час парламентської онлайн-наради більшість лідерів фракцій порушили питання про те, що в національний антикризовий штаб не запросили лідерів фракцій. Хоча в Україні парламентсько-президентська форма правління.

"А всі лідери фракцій готові сьогодні реально стати однією командою з владою і працювати для того, щоб у країні не було гіршого розвитку подій", - запевняє лідерка "Батьківщини".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183809
 
 
 Топ коментарі
 
А ларчик просто открывался....ломбардам разрешили работать во время карантина..
А Йуляха с них кормится...
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"Так чертовски хочется "порулить"!!!
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сембиоз жульки и зэголохвастова,цикавэ попэрэду
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"Так чертовски хочется "порулить"!!!
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Чомусь за Юлі українці жили вп'ятеро заможніше. То кому треба Юлі у владі?
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Быстро смекнула что под шумок эпидемии могут некоторых особо потужных отправить на карантин в СИЗО "Батькивщина" приостанавливает оппозиционность к власти в связи с коронавирусом, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6796
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А ларчик просто открывался....ломбардам разрешили работать во время карантина..
А Йуляха с них кормится...
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И семейка Разумкова.
Наступает золотое время для их ломбардного бизнеса на людском горе.
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А чому працюють ломбарди. Там що речі першої необхідності?
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Тоді чекаєм наїзду на місцеву владу в Чернівцях, у нас ломбарди закрили.
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юлька хочет стать премьером, когда шмыг обосрется.
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Думаю,что Юлия знает,что делает.Главное,чтобы зебилы не пустили Украину с молотка по долгам.
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А що опозиційність заважала голосувати за портібні закони, і проти зрадницьких? Яке ж воно брехливе, маніпулятивне, огидне. А я за це голосувала в 14. Фу
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це тому що КОРОНАвірус, а так вона біла та пухнаста душечка. "Батьківщина" призупиняє опозиційність до влади у зв'язку з коронавірусом, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3428
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А может именно в оппозиционности к ряду действий власти и есть конструктивная
поддержка ?
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Ну вообщето в тяжкие времена не время для политических амбиций...но это должно быть обоюдным , да и с кем там это делать , полностью случайные. бестолковые. малахольные персонажи.
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Тепер всім зрозуміло хто така ця ЮЛЯ ДУЛЯ.Воно підтримує ініціативу Зеленського-Єрмака бо "короновірус" це те що виправдовує агресію пуйла.Я завжди казав,що ВОНА це потвора прокремлівська.Ось і все.Короновірус це ширма для цієі б...і.
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я тільки констатую.Яка ж тут параноя.Чи називати лайно лайном це діагноз? "Батьківщина" призупиняє опозиційність до влади у зв'язку з коронавірусом, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5783
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Все правильно. На период пандемии нужно Зе оставить в покое. Но с условием, что по ее окончании он также добровольно в покое оставит нас. "Батьківщина" призупиняє опозиційність до влади у зв'язку з коронавірусом, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5336
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халя осередная кремлевско-зеленогнойная подстилка. халя- лижи зад ослу- и не заболеешь и поешь, опять таки! жри те.
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для юлі окрему гілляку, зарезервуйте,будь ласка.
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У меня склероз.
Капительман была в оппозиции к бене?
По моему мнению, только меняла позы и стонала от оргазма.
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Тре перевірити, чи поїхали з країни "кітайські лікарі".
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Какая умная женщина! Эх порохоботы, болваны вы все.
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она даже умнее, чем ты думаешь.

разводить лохов на доверии нужен большой ум
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Подождала пока наступить у зебилов жопа и опа! Хоть тушкой, хоть старой пятой точкой,хоть путем про**ба Украины,но надо влезть ване во власть. Единственная любовь этого чудовища--власть.
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ОК. - Шмыгаль может теперь давать воду в Крым ......
Юля дала добро...
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І Мінск і вода до Криму. Хто би сумнівався. Усі ФСБшні консерви зараз повскриваються.
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до этого не слышно было и не видно...а тут...
от у Йули чуйка... даже карантина не побоялась...
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Не вырывайте с контекста ее заявления про опозиционность!Она заявила что в вопросе борьбы с корановирусом и экономическим колапсом готова помочь власти конкретными 6 пунктами по корановирусу и 10 по экономике! Иначе зеленые аферисты просто уничтожат страну! Не факт что зеленый ишак это примет!!!
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О! вот тут еще у одной контекст вырвали! капец, какие вы все ватники тупые и продажные. жулька и порядочность- это как порядочный убийца, убивает по порядку.
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Вместе и в клетку сядете.
The more the merrier. (чем больше, тем веселее)
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Баба Юля... твоими благими намерениями выстелена дорога в АД....
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Ну слава богу первое умное решения за много лет.Может вирус еще и мозги лечит?
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Світ знав багато небезпечних хвороб. Чума, віспа, іспанка, але баба Юля, це усі хвороби разом узяті...
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Ну наконец-то свершилось!
Наконец-то Юлея нашла благовидную причину, чтобы объединится с Беней и К.
И вместе с компашкой двигаться навстречу путенгу.
Дождалась таки...
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Бред какой-то. Наоборот нужно консолидировать оппозицию против бездарных действий и решений этой власти в такой сложный период, чтб она не натворила непоправимого. А баба люлька что предлагает? Переговоры с сепарами будемподдерживать? Рашку освободим от почетного звания "агрессор"? Землю под шумок продадим "благодетелям"? Барыжить поможем? Что еще?
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Тут вся суть цієї пронири. ХОЧУ ВЛАДИ і ляжу під путіна,яника і навіть шута. Ну яка ж ти юля гидота,брехуха і піарка. Я особисто колись був ярим прихильником цієї наймерзотнішої істоти.а потім вивчивши іїї, і її дії прийшов до висновку---цій брехусі не можна ніколи давати владу--бо продасть все і всіх.,але щоб вона була при владі.
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Нарешті список ворогів України набув закінченого вигляду!
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Даже если зеленьіе будут сдавать Украину пуйлу под шумок короновіруса, Юля и вся ее партия будут сидеть тихо?
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Жулька поняла, что сейчас надо максимально близко пробраться к корыту, так сказать влезть между боровами, которые там уже харчуются.
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