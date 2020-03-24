 "Батьківщина" призупиняє опозиційність до влади у зв'язку з коронавірусом, - Тимошенко. ВIДЕО

Про це Тимошенко заявила в ефірі "Свободи слова" на ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

Звертаючись до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, вона заявила, що її команда розуміє, з якими викликами чинна влада стикається у зв'язку з пандемією COVID-19, а тому "призупиняє опозиційність" і висловлює підтримку уряду та президенту.

"Пане прем'єр-міністре, я абсолютно точно розумію, який зараз тягар проблем ліг на плечі української влади. І тому наша команда свідомо вирішила призупинити опозиційність, призупинити взагалі будь-які політичні пікетування, протистояння. Ми зараз ухвалили рішення зробити все, щоб допомогти і вам, і уряду, і президенту. Всіма нашими знаннями і можливостями, як у цій ситуації проходити такий важкий етап нашого життя", - сказала Тимошенко.

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За словами Тимошенко, під час парламентської онлайн-наради більшість лідерів фракцій порушили питання про те, що в національний антикризовий штаб не запросили лідерів фракцій. Хоча в Україні парламентсько-президентська форма правління.

"А всі лідери фракцій готові сьогодні реально стати однією командою з владою і працювати для того, щоб у країні не було гіршого розвитку подій", - запевняє лідерка "Батьківщини".