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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Економіка
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 Зараз час затягнути паски, починаючи із зарплат членів парламенту, уряду, держкомпаній, - Яценюк. ВIДЕО

Завдання влади - розмовляти з людьми: якщо буде тиша, її заповнять ті, хто зацікавлений у дефолті.

"Зараз завдання всієї влади – розмовляти з людьми. Тому що якщо буде тиша, її заповнять ті, які зацікавлені в дефолті. Які зацікавлені в тому, щоб економіка впала, щоб в Україні були проблеми. От хто заповнить тишу. Комунікуйте, говоріть, не бійтеся і дійте", - наголосив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у програмі "Свобода слова" на ICTV 23 березня, передає Цензор.НЕТ.

Арсеній Яценюк наголосив, що Інструкції, як долати нинішню кризу, немає ні в кого у світі: "Паніка є у Сполучених Штатах, у Євросоюзі, але там люди ухвалюють рішення".

"Іншого шляху, ніж збільшити дефіцит державного бюджету, створити стабілізаційний фонд і пережити цю складну економічну ситуацію, немає", - наголосив Арсеній Яценюк, нагадавши, що навіть канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка була раніше проти збільшення дефіциту бюджету, заявила, що це необхідно робити. Ппокривати дефіцит бюджету необхідно в чергу за рахунок програми з Міжнародним валютним фондом.

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Він також закликав владу розпочати планування реструктуризації державних боргів: "Зараз найкращий час для того, щоби провести реструктуризацію, як ми проводили в 2015 році. МВФ нас підтримає".

Він звернувся до присутньої на програмі першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової і наголосив на важливості того, аби центральний банк не допустив розтрачування золотовалютні резерви та запобіг валютним спекуляціям.

Арсеній Яценюк наголосив, що прем'єр-міністр повинен стати головою антикризового штабу. Водночас члени парламенту повинні проявити політичну волю і проголосувати за необхідні для подолання кризи закони. Яценюк закликав зменшити виплати нардепам, урядовців та керівникам держкомпаній на період кризи.

Арсеній Яценюк нагадав, що в 2014 році його уряд ухвалив постанову №100 - про економію бюджетних коштів: "Дорогі друзі з уряду і з української влади. Зараз час затягнути паски. І продемонструйте це так, як ми це демонстрували в 2014 році. Починаючи з заробітних плат членів парламенту, урядовців, державних компаній на період кризи".

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"У 2014 році народні депутати отримували 4,5 тисячі гривень. Треба було рятувати країну й фінансувати армію. Продемонструйте політичну волю. Покажіть народу країни, що ви боретеся за них, у тому числі і за рахунок себе", - сказав він.

Сектор обслуговування зараз в Україні закрився: "Люди залишаються без роботи, люди сидять вдома і перебувають у стресі. І в цій ситуації, окрім всіх економічних, юридичних і політичних кроків, важливий внутрішній стан. Це впевненість, що ми це переборемо". Тому, переконаний Арсеній Яценюк, держава повинна запропонувати громадянам соціальний пакет.

"Сьогодні ми воюємо проти вірусу. В 2014 році, як і сьогодні також, ми воювали проти російської регулярної армії. Сьогодні у нас є золотовалютні резерви – тоді їх не було. Сьогодні у нас є армія - тоді у нас її не було. Сьогодні у нас є поліція – тоді у нас її також не було. Сьогодні у нас є гроші на єдиному казначейському рахунку, яких не було тоді. Але ми в 2014 році вистояли. Паніка – це шлях до поразки. Страх – це шлях до паралічу. Зараз необхідно діяти", - наголосив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183790
 
   
 Топ коментарі
 
Вылезло тксичное мерзкое. ахметов его пропихивает...Вражина Украины с подельниками, коррупционер, вор.
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Мільйонер Сєня пропонує нам затягнути пояса )))
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зебилы, главное что ермак не собирается затягивать пояс и купил себе новенький мерс.
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когда ти спістл міліард, самоє врємя затянуть пояса.
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Хабатник сеня ..мог би и поделится хватит жировать
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Оооо, як ватокацапів тягне в корчах від Яценюка!!!!
Тому, що вони ******* дурбалесів типу зелебенських із сивухами, а Яценюк розумний політик і управлінець!!!
Тому їх і корчить!!!
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Шоооо... запахло выборами? Но Сеня " политический труп"!
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Ну якщо так затягувати пояси як ти покидьок "затягнув" свій пояс під час війни з ****** на "стіні" - то боюсь що від України вже нічого не залишиться! Ви всі покидьки рветесь до влади виключно тільки з одною метою щоб "затягнути" свої пояси!!!
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А комерційні компанії створені провладними особами не бажають затягнути паски, чи будуть і надалі мережі супермаркетів наживатися на карантину та підіймати ціни...Кому "війна", кому захмарні надприбутки.
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Сейчас время набирать политические очки всяким проходимцам и лысым сбитым летчикам.
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Странное дело - когда беда пришла в дом, все начали советовать и предлагать, а вот конкретными делами что то мало желающих помочь. И меня очень беспокоить то что НЕКОТОРЫЕ политиканы продолжают нагнетать на Зеленского, хотя в таких случаях все должны помогать ими же выбранному президенту.
И ещё: банки пускают слюни по ставкам на кредитование, а почему вы это не делали раньше - неужели никто не видел куда всё это катится. Почему до селе не введён контроль за сверхценами, или это настолько сложно что ума не хватает?
Соберите паралельно или совместно с правительством групу из спецов Пустовойтенко Звягильский Тимошенко Яценюк и им подобных для помощи СТРАНЕ в КРИТИЧЕСКОЙ ситуации. И пора бы подумать как ЗАТКНУТЬ рот тем кто уже просрался будучи у власти: типа Рабиновича Бойка Вилкула Шуфрича, а то больно громко ребята орут, а в своё время подобосрались крепенько.
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О, виліз вірус
Де стіна за міліард, МЕРЗОТА ?
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