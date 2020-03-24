 Зараз час затягнути паски, починаючи із зарплат членів парламенту, уряду, держкомпаній, - Яценюк. ВIДЕО

"Зараз завдання всієї влади – розмовляти з людьми. Тому що якщо буде тиша, її заповнять ті, які зацікавлені в дефолті. Які зацікавлені в тому, щоб економіка впала, щоб в Україні були проблеми. От хто заповнить тишу. Комунікуйте, говоріть, не бійтеся і дійте", - наголосив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у програмі "Свобода слова" на ICTV 23 березня, передає Цензор.НЕТ.

Арсеній Яценюк наголосив, що Інструкції, як долати нинішню кризу, немає ні в кого у світі: "Паніка є у Сполучених Штатах, у Євросоюзі, але там люди ухвалюють рішення".

"Іншого шляху, ніж збільшити дефіцит державного бюджету, створити стабілізаційний фонд і пережити цю складну економічну ситуацію, немає", - наголосив Арсеній Яценюк, нагадавши, що навіть канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка була раніше проти збільшення дефіциту бюджету, заявила, що це необхідно робити. Ппокривати дефіцит бюджету необхідно в чергу за рахунок програми з Міжнародним валютним фондом.

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Він також закликав владу розпочати планування реструктуризації державних боргів: "Зараз найкращий час для того, щоби провести реструктуризацію, як ми проводили в 2015 році. МВФ нас підтримає".

Він звернувся до присутньої на програмі першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової і наголосив на важливості того, аби центральний банк не допустив розтрачування золотовалютні резерви та запобіг валютним спекуляціям.

Арсеній Яценюк наголосив, що прем'єр-міністр повинен стати головою антикризового штабу. Водночас члени парламенту повинні проявити політичну волю і проголосувати за необхідні для подолання кризи закони. Яценюк закликав зменшити виплати нардепам, урядовців та керівникам держкомпаній на період кризи.

Арсеній Яценюк нагадав, що в 2014 році його уряд ухвалив постанову №100 - про економію бюджетних коштів: "Дорогі друзі з уряду і з української влади. Зараз час затягнути паски. І продемонструйте це так, як ми це демонстрували в 2014 році. Починаючи з заробітних плат членів парламенту, урядовців, державних компаній на період кризи".

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"У 2014 році народні депутати отримували 4,5 тисячі гривень. Треба було рятувати країну й фінансувати армію. Продемонструйте політичну волю. Покажіть народу країни, що ви боретеся за них, у тому числі і за рахунок себе", - сказав він.

Сектор обслуговування зараз в Україні закрився: "Люди залишаються без роботи, люди сидять вдома і перебувають у стресі. І в цій ситуації, окрім всіх економічних, юридичних і політичних кроків, важливий внутрішній стан. Це впевненість, що ми це переборемо". Тому, переконаний Арсеній Яценюк, держава повинна запропонувати громадянам соціальний пакет.

"Сьогодні ми воюємо проти вірусу. В 2014 році, як і сьогодні також, ми воювали проти російської регулярної армії. Сьогодні у нас є золотовалютні резерви – тоді їх не було. Сьогодні у нас є армія - тоді у нас її не було. Сьогодні у нас є поліція – тоді у нас її також не було. Сьогодні у нас є гроші на єдиному казначейському рахунку, яких не було тоді. Але ми в 2014 році вистояли. Паніка – це шлях до поразки. Страх – це шлях до паралічу. Зараз необхідно діяти", - наголосив він.