 У Каті були політичні амбіції, і вона б однозначно перемогла на виборах, - чоловік Гандзюк Денисов про можливі мотиви нападу. ВIДЕО

Чоловік активістки Сергій Денисов дав перше після нападу на дружину інтерв'ю Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.
"У Каті були політичні амбіції. Вона давно переросла Херсон і повинна була вийти за межі Херсона. Вона розуміла, що якщо вона буде йти на якісь вибори - чи в Раду, чи ще кудись, то вона їх переможе однозначно", - сказав Денисов.
Він вважає, що місцеві чиновники боялися Гандзюк, і він упевнений, що серед замовників злочину є кілька людей, крім голови Херсонської облради Владислава Мангера, який фігурує у справі офіційно.
"З відомих зараз називають Мангера, це однозначно. Він усіма своїми діями показує, що винен. Я впевнений, що до цього причетні ще ті люди, яких раніше називали, але, знову ж таки, руками нашої правоохоронної системи їх вивели зі справи. Це однозначно Ріщук (Євген Ріщук, ексзаступник голови Херсонської ОДА. - Ред.), це однозначно Гордєєв (Андрій Гордєєв, ексголова Херсонської ОДА. - Ред.) і ще деякі особи, які були поруч із ними. це може бути моєю думкою, але Катя для них створювала такий світ навколо, що вони реально боялися її, вони боялися за свою політичну кар'єру, за свої фінансові потоки, причому дуже виправдано", - сказав Денисов.
Він додав, що крім названих осіб покарання мають понести і ті, хто покривав злочин, зокрема серед співробітників поліції і СБУ.
Також Денисов розповів про те, що незабаром у Херсоні з'явиться пам'ятник Катерині Гандзюк, саме для його обговорення він приїжджав до столичного скульптора.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.
Триває суд над підозрюваним у замовленні нападу Владиславом Мангером і Олексієм Левіним (Москаленком).
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Екатерина Викторовна Гандзюк
Спи спокойно Героиня ,
Но ушла ты слишком молодая
А мы поплачем все бродя ,
Дождем всю грусть смывая .
Ты добротой своей любя ,
Открыла замки инострадания
И человекоподобным показала
Общего добра послания .
Но тварям наверно власти мало ,
Денег и гордыни успокоения нажрать
Но им Радости и доброты тепло
И счастье не дано понять .
Ведь Satisfaction им за доллар не купить
Свои грехи с прискорбием меняя
И ласки женщины принять и жить ,
И достижения мечты и музыка все не такая.
И водка не в радость им всегда ,
Им йога не дана тщеславие занять
Они ведь бесы в теле - им их мучения,
Их ознобы - награда Бога их.
И нет успокоения не им ,ни детям их
Все это нам и им напоминание ,
Что все не зря ведь Мама-Украина
И Матушка-Земля всегда честна и молода.
Ты ведь всегда прекрасна и честна и молода
Мы вспомнили молитву можно умирать спокойно
Прости , так надо , ведь Боги лучших забирают
А ты живи, ведь соль планеты - Украина .
И без тебя наш мир умрет ,нельзя,
Живи , роди пожалуйста сына ,
И дочь еще , Бог даст всегда добрым помогая
Павшие подруги там строят небесный мавзолей .
ОН справедливый , но так надо , не печалься ,
Он поплачет за тебя везде на небе и на земле.
Чувствуешь ведь теплый дождь не одевая ,
Он очищает зло водой не объясняя .
Здесь ангелы скользят по радуге всю тьму ломая
Рыдаем сердцем мы на клавиатуру провидения ,
На землю плачут демоны дождем всю грусть смывая ,
Твою печаль смываем яростно и мягко добром играя .
Екатерина Викторовна Гандзюк
Спи спокойно Героиня , Но ушла ты слишком молодая А мы поплачем все бродя , Дождем всю грусть смывая . Ты добротой своей любя , Открыла замки инострадания И человекоподобным показала Общего добра послания . Но тварям наверно власти мало , Денег и гордыни успокоения нажрать Но им Радости и доброты тепло И счастье не дано понять . Ведь Satisfaction им за доллар не купить Свои грехи с прискорбием меняя И ласки женщины принять и жить , И достижения мечты и музыка все не такая. И водка не в радость им всегда , Им йога не дана тщеславие занять Они ведь бесы в теле - им их мучения, Их ознобы - награда Бога их. И нет успокоения не им ,ни детям их Все это нам и им напоминание , Что все не зря ведь Мама-Украина И Матушка-Земля всегда честна и молода. Ты ведь всегда прекрасна и честна и молода Мы вспомнили молитву можно умирать спокойно Прости , так надо , ведь Боги лучших забирают А ты живи, ведь соль планеты - Украина . И без тебя наш мир умрет ,нельзя, Живи , роди пожалуйста сына , И дочь еще , Бог даст всегда добрым помогая Павшие подруги там строят небесный мавзолей . ОН справедливый , но так надо , не печалься , Он поплачет за тебя везде на небе и на земле. Чувствуешь ведь теплый дождь не одевая , Он очищает зло водой не объясняя . Здесь ангелы скользят по радуге всю тьму ломая Рыдаем сердцем мы на клавиатуру провидения , На землю плачут демоны дождем всю грусть смывая , Твою печаль смываем яростно и мягко добром играя .
ID: 832671
Рубрика: Вірші,
дата надходження: 14.04.2018 11:36:17
© дата внесення змiн: 09.06.2019 21:55:40
автор: В. Штефан