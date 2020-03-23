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Все про:Зеленський (4889) олігарх (143) Ярославський (52) Казанський Денис (154) Кучер Олексій (16)

 Зеленський, здається, вже не до кінця контролює ситуацію в регіонах, - Казанський про поведінку Ярославського з главою ХОДА Кучером. ВIДЕО

Те, що робить зараз президент Володимир Зеленський, більше схоже не на спробу встановити диктатуру в Україні, а на феодалізацію регіонів.

Таку думку висловив журналіст Денис Казанський у своєму Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Бачу, багато хто висловлює занепокоєння, що влада може скористатися пандемією, щоб суттєво обмежити права і свободи населення і навіть встановити диктатуру. Однак, поки що більше схоже, що чекає нас швидше зворотний сценарій - дезінтеграції і феодалізації цілих регіонів, які Зеленський просто передав у розпорядження олігархам", - пише Казанський.

Як приклад він навів поведінку бізнесмена Олександра Ярославського з головою Харківської обласної державної адміністрації Олексієм Кучером: "Ось так днями в Харкові місцевий олігарх Ярославський публічно принижував керівників ОДА - губернатора Кучера і його заступника Пастуха. Главу ОДА олігарх назвав посміховиськом. У відповідь на спроби Пастуха якось це заперечити, Ярославський грубо обриває його і каже: "Тести за мої гроші!" Заступник голови ОДА лише безпорадно і нерозбірливо мимрить щось у відповідь".

Дивіться також: Битва за Харків: Олігархи проти Зеленського. ВIДЕО

Журналіст підкреслив, що олігарх "показово принизив не просто "якогось лоха", а людей президента".

"Не пригадаю, щоб у нас хтось колись взагалі так розмовляв із керівниками ОДА. Добре видно, хто є реальним господарем області і яке у харківських еліт ставлення до глави держави. Сам Володимир Зеленський, здається, вже не до кінця контролює ситуацію в регіонах", - зазначив Казанський.

Зеленський, здається, вже не до кінця контролює ситуацію в регіонах, - Казанський про поведінку Ярославського з главою ХОДА Кучером 01

Нагадаємо, 19 березня відсутність на засіданні Антикризового штабу Харківщини глави харківської ОДА Олексія Кучера обурило бізнесмена Олександра Ярославського, який дозволив собі образливу лексику на адресу державного чиновника.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183734
 
   
 Топ коментарі
 
23.03.2020 г.

25.02.2020 г. вскрывалась единица хранения № 64, фонда 3А (медицинский) мобилизационного резерва, Государственного агентства резерва Украины. Мы не знаем какие операции происходили в нем, но именно тут хранятся 987 тысяч двухслойных ватно-марлевых повязок тридцатилетнего срока хранения.
1 марта через таможню Украины в Испанию был вывезен огромный груз "отходов целлюлозной промышленности"
Это не первый случай вскрытия стратегических запасов в Украине в период правления Зеленского. О вскрытии запасов зерна мы сообщали еще 23.11.2019 г.

Если в Испанию действительно вывезли повязки из спецхранения, то вполне понятен разыгрываемый Зеленским спектакль обвинения Гончарука, уехавшего тоже в Испанию.
Дело в том, что выбор у Зеленского невелик. Если он как глава государства не знает, что у него вскрывают стратегические резервы - его нужно немедленно отстранят с должности, если знает - сажать. Кстати необходимо срочно проверить запасы зерна. Нам еще голода к эпидемии не хватало.

Эпидемическая ситуация в ВР - около 30 депутатов могут быть инфицированы в контактной цепочке.
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Что клоун может контролировать? Он - шут в подсознании народа.
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Ослобородько обосрался от бытового трепа двух дам под шофе, так что не пердите ротом, здесь вам не рыбный ряд на привозе
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Ниабижайте Таниного законнообоанного припердента! Зеленський, здається, вже не до кінця контролює ситуацію в регіонах, - Казанський про поведінку Ярославського з главою ХОДА Кучером - Цензор.НЕТ 2351
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А Казанському незрозуміло, що Зе і його люди ніколи не мали влади?
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Так, 73 відсотка обрали Бєню та інших олігархів.
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Что вы делаете, тролли всех мастей? Что ваши хозяева решили нам ещё пару 'республик' забабахать? У нас законно избранная власть, сидите и не качайте страну, мрази паганые.
Хрен вам, а не Украину
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мы лжем? страна слаба? а кто довел страну до слабости? кто убил меньше чем за год рост ВВП? кто сделал так что бюджет который последние годы всегда был с профицитом неожиданно стал дефицитным в 2019 году? кто наперед налоги собирал потому что бюджетникам платить было нечем? корановирус? мы вас дебилов предупреждали год назад. не делайте глупостей. вам по приколу было? теперь стоните? а что такое? порох принял страну с пустой казной и активной фазой войны и добился того что война перешла в фазу постепенного отжима у сепаров территорий, потери снизились до минимума, экономика росла, рос престиж страны в мире. вы все просрали. ПРОСРАЛИ ЗА ГОД!!!! уроды.
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та зебобікам плюй в очі - а вони кажуть роса божа.
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кто вывез из страны 1300 тонн масок? пандемия же на пороге. пушкин? или порошенко? кто поставил дебила министром здравоохранения? порошенко? порохоботы? кто выбрал дегенератов и насильников в раду под зелеными знаменами? порохоботы? овцы вы тупые
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знаешь как вас кацапов легко вычислять? вы чуть что сразу на близких родственников переходите с оскорблениями. нах пшел пес вонючий в ту будку откуда вылез
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Нажаль, зараз мало вірогідності, що можна буде зупинити, цей не дуже й хитро розроблений план.
Процесс було запущено 21.04.2019.
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Татьяна Лайф - твой Зеля, только против Маруси Зверобой смелый...

а против серьезных парней-олигархов он промокашка ссыкливая....
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своими ручонками написал заявление... и на Федину тоже....
Гетман - ... Зеленский, кажется, уже не до конца контролирует ситуацию в регионах, - Казанский о поведении Ярославского с главой ХОГА Кучером - Цензор.НЕТ 8310
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И правильно сделал. Он должен был по-вашему разговаривать с этой хамкой в ее же стиле? Это смешно просто.
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На фоні звичайних людей ти виглядаєш, як одержима дияволом - Оменом оманським.
Невже ти не бачиш що відбувається та в яку прірву ми летимо? Кого ти захищаєш?
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О чем можно вести дискуссию с разумковским СММ-щиком?
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Ирочка, не спорьте с вольтонутой кремлеботкой. Когда в голове одно зеленое дерьмо, тяжело жить! Но отсутствие мозга мешает ей же и понять- что она генетическая рабыня и просто дура. На обиженных богом обращать внимание не стоит, в спам ее.
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Татьяна,
Ну так «законно избранная власть»(с) должна реагировать на подобные «выпады»..... и судя из того, что преЗедент не владеет ситуацией в стране вообще, то он сам способствует «раскачке страны» и для этого )(уйла не нада - сам «справляется»......
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Твой Главзебил уже создал несколько республик под управлением Ахметова, Бени коломойского, Пинчука и других помельче. Читай ниже, там инфа есть.
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дура ты набитая,иди лесом вместе со своей властью не позорься
что ещё должно произойти,что бы у вас дебилов глаза разлепились?!
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привет. у меня есть кошка. глаза почти все время чуть прищуренные. зеленые. кошка трехмастная. так вот. понес я ее ветеринару - надо было прививки сделать. а перед уколом надо померить температуру. видела бы ты ее глаза когда ей в задницу термометр вставили.

к чему это я - этим овцам пока что нибудь не вставят по самые гланды - глаза не откроются
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привет Зеленський, здається, вже не до кінця контролює ситуацію в регіонах, - Казанський про поведінку Ярославського з главою ХОДА Кучером - Цензор.НЕТ 7221
да я в шоке просто,такой армагедец в стране,а она о законно избранной власти
где власть???не видеть элементарных вещей,я не экономист,провизор,но в конце концов анализировать ситуацию можно,или стыдно признаться что ты баран?

а за кошку,видела всяко разно,у меня и кот и собак,
собакин мой (чау,крупный парень) рвёт всех кобелей подряд,а как попадает в ветеринарку,хвост поджат и гавкает без пауз
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Так ЗЕ ніколи й не контролював ситуацію ні в країні, ні на міжнародній арені. Воно поставлене для ширми, робити відосики, відволікати увагу, перерізати червоні стрічки, жерти шаурму та бігати по фонтанах... Решту справ вирішують ляльководи, що лишаються в тіні, але про яких всім відомо. Маємо те, що маємо. Гірше ж не буде та і "па пріколу"! Зате не Порох! Ура! Дибілєти, курва!
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Как вы низко пали. Уже практически помогаете *****
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Нє-нє-нє! Я ні з Єрмаком, ні з Зеленськім, ні з іншими "професіоналами", на щастя, не знайомий. А допомагати їм можу лише постачанням мила та мотузки.
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А у мене міцні ноги. Можу ногами ламати табурети (це правда).
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Больше вас, зебилов, ему еще никто не помог.
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Слаб пацанчик (Зеля)
Не готов он...А предать может...заслабо!
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Я хочу спросить не лоха 42 а как с продовольственной безопасностью страны так же как с масками , торгуете налево и направо хотя этих стратегическими запасами зерна можно будет очень много в будущем на что то выменять или сейчас за фантики зеленые торгуете в полный рост
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Всі колишні радянські республіки (крім країн Прибалтики. Можливо ??) - приречені.
Будемо сподіватися, що пронесе.
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Рекомендую лєвоміцитін. А щодо інфляції, то вона почалася.
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Спасибі. Спробуйте сибазон. (Але не бодяжте з алкоголем)
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Україна це не демократія. Україна це олігократія (влада олігархів)... І Ярославський показав це наглядно для оточуючих.
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я сегодня уже постил результаты переговоров вазелина с олигархами

Зеленский, кажется, уже не до конца контролирует ситуацию в регионах, - Казанский о поведении Ярославского с главой ХОГА Кучером - Цензор.НЕТ 5442
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Когда человек не знает что делать, то последствия могут быть непредсказуемые, самый реальный сценарий - это хаос.
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КАРОЧЕ СОЛЬЮТ ЗЕЛЮ КАК ПИТЬ ДАТЬ ЕГО Е И ДРУЗЬЯ ПОРОХ ХОТЬ С ЯЙЦАМИ БЫЛ
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Дайте мені пАруліть....
Якось в роки служби на ескадронНому міноносці "сПОКОЙНИЙ" попросив у штурвального пАруль під час ходу корабля. Баренц був спокійний і я пАрулів секунд 10. Зеленский, кажется, уже не до конца контролирует ситуацию в регионах, - Казанский о поведении Ярославского с главой ХОГА Кучером - Цензор.НЕТ 7656
Ну так само і Зєльц захотів пАруліть Україною. А шо там такого - рулі і всьо.

І вийшов з нього - сруль.
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Что бы что то контролировать, тоже мозги нужны.
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Мозки є кожного, але вони працюють у кожного по своєму.
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Оно вообще нихрена не контролирует дальше своего кабинета.
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Я думаю Александр понимает, что он избегает встречи не по своей воле, значит мало что от него зависит.
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позитивное из коронавируса: упала нефть и топ запрос на авито и **** - портрет бандеры и бандеровский флаг ( причем запрос из Крыма)
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Скажем просто:Крутил Ярик с Гепой,Зелю на бую!!!
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Андрей Илларионов 2:16:33 о Зеленском. Гордон, который топил за Бубочку "подвис" от его слов.

- Что, Зеленский "все"?
- Да.
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А. Илларионов [бьівший ?] советник Путина...
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Не надо тут конспирологию распускать. Бывший. А сейчас его лютый враг. Просто послушай, что он говорит и если у Уан Ридера есть работающие мозги, то вывод будет очевидным.
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Портников: То, что мы видим сегодня в Украине - это управление мафии, подчинившей себе государство
Виталий Портников заявил в интервью изданию «Обозреватель», что украинцам нужно понять одну простую вещь - после того, как президентом стал Владимир Зеленский, в стране нет никакого правительства. По мнению политического обозревателя, сейчас мы живем именно в такой реальности.

То, что мы видим сегодня в Украине - это управление мафии, подчинившей себе государство с помощью избирателей. Такие примеры были и в истории ряда других стран, и в первую очередь здесь следует выделить Италию.


В Украине власть узурпирована небольшой группой лиц, в том числе и самим президентом.
При этом глава государства берет на себя функции, которые не прописаны в Конституции.
Правительство в захваченной стране носит сугубо декоративный характер. В составе Кабмина могут быть разные люди - технократы, представители олигархов, и так далее. Главное в том, что возможности правительства, в том числе, и в плане принятия решений, весьма ограничены.
Все реальные решения принимают в Офисе президента, самим Зеленским, и направлены они на обслуживание олигархических кланов, которые помогли нынешнему президенту победить на выборах.


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Весь цей бардак влаштував в країні порошенко.
До нього теж постаралася - п'ята колона.
Зеля просто - пацанчік в порівнянні з цими п*дорамі.
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а он вообще хоть чтото контролировал?
он же простой буратинка
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маски должны носить все, от запаха хлорки они хорошо зачищают
только глаза болят
никаких очередей, всё дистанционно, где это возможно. И заморозка цен
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А кто-то сомневался что так будет? А ну да, есть такие
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Мария Соломонова
Коронавірус по-українські: у олігархів великий шабаш, народ у заручниках, а вірусом є наш гарант.

"Коронавірус по-українські: у олігархів великий шабаш, народ у заручниках, а єдиним джерелом епідемії є президент (в прямому смислі слова).


Почнемо з того, що всі зрадницькі закони, проти яких виступає українське суспільство, зелена влада намагатиметься проголосувати саме під час епідемії коронавірусу, впродовж якого буде введено не лише «надзвичайна ситуація», але і «надзвичайний стан».
Зе-влада дуже добре розуміє, що українці не дозволять ані земельного кишенькового бізнесу, ані здачі інтересів Держави (тобто, капітуляції), ані відмови допомоги МВФ, яка врятувала б стан економіки країни, і яку чомусь(!) не хочуть приймати слуги Коломойського.
А тому всі небайдужі до долі України вийдуть на площі з протестами!
І байдуже, який буде «стан» запроваджений - коронавірусний чи сцикливо-зелений! Головне - українське суспільство ніколи не буде повзати на колінах! Ні перед ким! І ні перед чим…!
Тож, провокуючи український народ своїми зрадницькими діями на масові протестні заходи, зелена влада (а саме, Президент) наражає його ризику зараження смертельним вірусом, і при цьому ще й погрожучи штрафами та кримінальною відповідальністю!
Отже, на питання, хто на сьогоднішній день є єдиним джерелом поширювання вірусу, відповідь - президент, і вона повністю відповідає українським сумним реаліям.
В принципі, у цьому поясненні присутня відповідь і на те, чому український народ є заручником всесвітньої епідемії, але це ще не все…
Як ми всі бачимо, український народ є ще й заручником тотальної провладної брехні!
А саме, за майже 10 місяців свого існування зелена влада настільки забрехалася, що суспільство вже розгублюється навіть стосовно таких серйозних речей, як всесвітня епідемія коронавірусу.
Тобто, ми вже перестали розуміти - де правда, а де брехня, особливо з огляду на те, наскільки підступно зеленсько-коломойські служки використовують цей вірус у напрямку власного зиску.
І це стосується не лише приймання зрадницьких законів, які під шумок вірусу намагаються порішати «зелені». Ми ж бачимо, який мародерський рух захопив всю провладну верхівку! Справжній шабаш мародерства панує у владі! Саме зараз, саме під час хаосу та залякування можна чинити їм будь що!
«А ви, народне «бидло», мовчить, не висовуйтеся, та дотримуйтеся карантину! Бо всім вам буде біда - і від зараження вірусом, і від порушення карантинного стану!»
Отже, підсумовуємо.
1. Народ на протестні мітинги вийде! Його не залякає ані загроза зараження вірусом, ані загроза провладних катів!
2. Українці вийдуть на мітинг, який буде спрямований не лише проти підписання капітулянтських мінських угод, а ще й проти дерибана землі! А також, проти тотального мародерства у владі.
3. Український народ ніякий «вірус» не поставить на коліна - тим більш, зелений… Бо йому краще вмерти стоячи, аніж жити повзаючи - як це робить зелена влада перед ворожим кремлем!
І наостанок. Це дуже важливо!
Коронавірус - це насправді дуже серйозно. Не треба применшувати загрози, яка нависла над всім світом, обґрунтовуючи це тим, що у нас, мовляв, не розкішна туристична Італія, до якої паломництво туристів, а велике «село», до якого туристи не їздять, а відтак - не приносять зарази.
Може й так, це село. Але не забувайте, що на відміну від цивілізованої Італії - там де існує страхова медицина, а уряд не влаштовує геноцид своєму народові через відверте мародерство - в Україні всього цього немає! Бо в нас все навпаки, тобто, медицина на нулі, мародерство - на 100%-й висоті.
Це розуміє і наша зелена влада, яка зараз своїми діями штовхає українців у прірву, по всіх напрямках - і у сенсі зараження на вимушених мітингах, і у сенсі невиліковності через відсутність належної медицини, і в смислі мародерства, яке призводить до руйнування навіть маленького шансу виживання…
І буквально одна фраза на адресу зеленої влади!
Не знаю, чим закінчиться епідемія, і скільки нас залишиться після того пекла, яке ви нам влаштовуєте!
Але вас при владі не залишиться жодного! Це вже точно!
Бо Україна для українців понад усе!"
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Зеленский уже в течение года не контролирует ситуацию в стране
да, он подпрыгивает, и целует Лысого в лоб
и продолжает торчать
но ситуация ухудшается, и настоящие патриоты Украины обеспокоены
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Вот-вот и с Владимиром Александровичем будут так разговаривать. Ибо ведут себя все зеленые препаскудно, по-клоунски и безответственно. Даже если пока так не разговаривают, то про себя уже. Илларионов сказал, что Зеленский - "все".
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Как же может контролированый кого-то ещё контролировать.
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Самое страшное тут то, что Ярославский прав...
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Зебил предурошный - подавай в отставку и объявляй всеобщие выборы пока не поздно!
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хитрый аваков взял зеленского на короткий поводок
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Ну и что конкретно "слямзил" Порох? И если Порох почти год уж как не "лямзит", где это все недослямзенное?
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Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·1 чЗеленський попросив у олігархів взяти під опіку цілі області. Це публічне визнання власного невміння керувати країною. Бо йдеться не лише про гроші, йдеться про «позичання» їхніх оргздібностей та кадрів, адже серед самих слуг кваліфікованих кадрів немає
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Миха Чаплыга
24 мин. ·

ДЕОЛИГАРХИЗАЦИЯ...
Зеленский отдал Украину регионами на мародерство 3.14дорам, что ее грабили 30 лет.
АМИНЬ.
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Зеленский и контроль - две совершенно несовместимые вещи. Он даже себя хреново контролирует... Обижается, дуется на правдивую и конструктивную критику себя любимого. А после бегает за депутатами по всей Верховной Раде.))
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