 Зеленський, здається, вже не до кінця контролює ситуацію в регіонах, - Казанський про поведінку Ярославського з главою ХОДА Кучером. ВIДЕО

Таку думку висловив журналіст Денис Казанський у своєму Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Бачу, багато хто висловлює занепокоєння, що влада може скористатися пандемією, щоб суттєво обмежити права і свободи населення і навіть встановити диктатуру. Однак, поки що більше схоже, що чекає нас швидше зворотний сценарій - дезінтеграції і феодалізації цілих регіонів, які Зеленський просто передав у розпорядження олігархам", - пише Казанський.

Як приклад він навів поведінку бізнесмена Олександра Ярославського з головою Харківської обласної державної адміністрації Олексієм Кучером: "Ось так днями в Харкові місцевий олігарх Ярославський публічно принижував керівників ОДА - губернатора Кучера і його заступника Пастуха. Главу ОДА олігарх назвав посміховиськом. У відповідь на спроби Пастуха якось це заперечити, Ярославський грубо обриває його і каже: "Тести за мої гроші!" Заступник голови ОДА лише безпорадно і нерозбірливо мимрить щось у відповідь".

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Журналіст підкреслив, що олігарх "показово принизив не просто "якогось лоха", а людей президента".

"Не пригадаю, щоб у нас хтось колись взагалі так розмовляв із керівниками ОДА. Добре видно, хто є реальним господарем області і яке у харківських еліт ставлення до глави держави. Сам Володимир Зеленський, здається, вже не до кінця контролює ситуацію в регіонах", - зазначив Казанський.

Нагадаємо, 19 березня відсутність на засіданні Антикризового штабу Харківщини глави харківської ОДА Олексія Кучера обурило бізнесмена Олександра Ярославського, який дозволив собі образливу лексику на адресу державного чиновника.