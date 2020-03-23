 Зеленський, здається, вже не до кінця контролює ситуацію в регіонах, - Казанський про поведінку Ярославського з главою ХОДА Кучером. ВIДЕО

Таку думку висловив журналіст Денис Казанський у своєму Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Бачу, багато хто висловлює занепокоєння, що влада може скористатися пандемією, щоб суттєво обмежити права і свободи населення і навіть встановити диктатуру. Однак, поки що більше схоже, що чекає нас швидше зворотний сценарій - дезінтеграції і феодалізації цілих регіонів, які Зеленський просто передав у розпорядження олігархам", - пише Казанський.
Як приклад він навів поведінку бізнесмена Олександра Ярославського з головою Харківської обласної державної адміністрації Олексієм Кучером: "Ось так днями в Харкові місцевий олігарх Ярославський публічно принижував керівників ОДА - губернатора Кучера і його заступника Пастуха. Главу ОДА олігарх назвав посміховиськом. У відповідь на спроби Пастуха якось це заперечити, Ярославський грубо обриває його і каже: "Тести за мої гроші!" Заступник голови ОДА лише безпорадно і нерозбірливо мимрить щось у відповідь".
Журналіст підкреслив, що олігарх "показово принизив не просто "якогось лоха", а людей президента".
"Не пригадаю, щоб у нас хтось колись взагалі так розмовляв із керівниками ОДА. Добре видно, хто є реальним господарем області і яке у харківських еліт ставлення до глави держави. Сам Володимир Зеленський, здається, вже не до кінця контролює ситуацію в регіонах", - зазначив Казанський.
Нагадаємо, 19 березня відсутність на засіданні Антикризового штабу Харківщини глави харківської ОДА Олексія Кучера обурило бізнесмена Олександра Ярославського, який дозволив собі образливу лексику на адресу державного чиновника.
Хрен вам, а не Украину
Процесс було запущено 21.04.2019.
а против серьезных парней-олигархов он промокашка ссыкливая....
Гетман - ...
видел уже...
Невже ти не бачиш що відбувається та в яку прірву ми летимо? Кого ти захищаєш?
Ну так «законно избранная власть»(с) должна реагировать на подобные «выпады»..... и судя из того, что преЗедент не владеет ситуацией в стране вообще, то он сам способствует «раскачке страны» и для этого )(уйла не нада - сам «справляется»......
что ещё должно произойти,что бы у вас дебилов глаза разлепились?!
к чему это я - этим овцам пока что нибудь не вставят по самые гланды - глаза не откроются
да я в шоке просто,такой армагедец в стране,а она о законно избранной власти
где власть???не видеть элементарных вещей,я не экономист,провизор,но в конце концов анализировать ситуацию можно,или стыдно признаться что ты баран?
а за кошку,видела всяко разно,у меня и кот и собак,
собакин мой (чау,крупный парень) рвёт всех кобелей подряд,а как попадает в ветеринарку,хвост поджат и гавкает без пауз
Не готов он...А предать может...заслабо!
Будемо сподіватися, що пронесе.
Якось в роки служби на ескадронНому міноносці "сПОКОЙНИЙ" попросив у штурвального пАруль під час ходу корабля. Баренц був спокійний і я пАрулів секунд 10.
Ну так само і Зєльц захотів пАруліть Україною. А шо там такого - рулі і всьо.
І вийшов з нього - сруль.
- Что, Зеленский "все"?
- Да.
Виталий Портников заявил в интервью изданию «Обозреватель», что украинцам нужно понять одну простую вещь - после того, как президентом стал Владимир Зеленский, в стране нет никакого правительства. По мнению политического обозревателя, сейчас мы живем именно в такой реальности.
То, что мы видим сегодня в Украине - это управление мафии, подчинившей себе государство с помощью избирателей. Такие примеры были и в истории ряда других стран, и в первую очередь здесь следует выделить Италию.
В Украине власть узурпирована небольшой группой лиц, в том числе и самим президентом.
При этом глава государства берет на себя функции, которые не прописаны в Конституции.
Правительство в захваченной стране носит сугубо декоративный характер. В составе Кабмина могут быть разные люди - технократы, представители олигархов, и так далее. Главное в том, что возможности правительства, в том числе, и в плане принятия решений, весьма ограничены.
Все реальные решения принимают в Офисе президента, самим Зеленским, и направлены они на обслуживание олигархических кланов, которые помогли нынешнему президенту победить на выборах.
До нього теж постаралася - п'ята колона.
Зеля просто - пацанчік в порівнянні з цими п*дорамі.
он же простой буратинка
только глаза болят
никаких очередей, всё дистанционно, где это возможно. И заморозка цен
Коронавірус по-українські: у олігархів великий шабаш, народ у заручниках, а вірусом є наш гарант.
"Коронавірус по-українські: у олігархів великий шабаш, народ у заручниках, а єдиним джерелом епідемії є президент (в прямому смислі слова).
Почнемо з того, що всі зрадницькі закони, проти яких виступає українське суспільство, зелена влада намагатиметься проголосувати саме під час епідемії коронавірусу, впродовж якого буде введено не лише «надзвичайна ситуація», але і «надзвичайний стан».
Зе-влада дуже добре розуміє, що українці не дозволять ані земельного кишенькового бізнесу, ані здачі інтересів Держави (тобто, капітуляції), ані відмови допомоги МВФ, яка врятувала б стан економіки країни, і яку чомусь(!) не хочуть приймати слуги Коломойського.
А тому всі небайдужі до долі України вийдуть на площі з протестами!
І байдуже, який буде «стан» запроваджений - коронавірусний чи сцикливо-зелений! Головне - українське суспільство ніколи не буде повзати на колінах! Ні перед ким! І ні перед чим…!
Тож, провокуючи український народ своїми зрадницькими діями на масові протестні заходи, зелена влада (а саме, Президент) наражає його ризику зараження смертельним вірусом, і при цьому ще й погрожучи штрафами та кримінальною відповідальністю!
Отже, на питання, хто на сьогоднішній день є єдиним джерелом поширювання вірусу, відповідь - президент, і вона повністю відповідає українським сумним реаліям.
В принципі, у цьому поясненні присутня відповідь і на те, чому український народ є заручником всесвітньої епідемії, але це ще не все…
Як ми всі бачимо, український народ є ще й заручником тотальної провладної брехні!
А саме, за майже 10 місяців свого існування зелена влада настільки забрехалася, що суспільство вже розгублюється навіть стосовно таких серйозних речей, як всесвітня епідемія коронавірусу.
Тобто, ми вже перестали розуміти - де правда, а де брехня, особливо з огляду на те, наскільки підступно зеленсько-коломойські служки використовують цей вірус у напрямку власного зиску.
І це стосується не лише приймання зрадницьких законів, які під шумок вірусу намагаються порішати «зелені». Ми ж бачимо, який мародерський рух захопив всю провладну верхівку! Справжній шабаш мародерства панує у владі! Саме зараз, саме під час хаосу та залякування можна чинити їм будь що!
«А ви, народне «бидло», мовчить, не висовуйтеся, та дотримуйтеся карантину! Бо всім вам буде біда - і від зараження вірусом, і від порушення карантинного стану!»
Отже, підсумовуємо.
1. Народ на протестні мітинги вийде! Його не залякає ані загроза зараження вірусом, ані загроза провладних катів!
2. Українці вийдуть на мітинг, який буде спрямований не лише проти підписання капітулянтських мінських угод, а ще й проти дерибана землі! А також, проти тотального мародерства у владі.
3. Український народ ніякий «вірус» не поставить на коліна - тим більш, зелений… Бо йому краще вмерти стоячи, аніж жити повзаючи - як це робить зелена влада перед ворожим кремлем!
І наостанок. Це дуже важливо!
Коронавірус - це насправді дуже серйозно. Не треба применшувати загрози, яка нависла над всім світом, обґрунтовуючи це тим, що у нас, мовляв, не розкішна туристична Італія, до якої паломництво туристів, а велике «село», до якого туристи не їздять, а відтак - не приносять зарази.
Може й так, це село. Але не забувайте, що на відміну від цивілізованої Італії - там де існує страхова медицина, а уряд не влаштовує геноцид своєму народові через відверте мародерство - в Україні всього цього немає! Бо в нас все навпаки, тобто, медицина на нулі, мародерство - на 100%-й висоті.
Це розуміє і наша зелена влада, яка зараз своїми діями штовхає українців у прірву, по всіх напрямках - і у сенсі зараження на вимушених мітингах, і у сенсі невиліковності через відсутність належної медицини, і в смислі мародерства, яке призводить до руйнування навіть маленького шансу виживання…
І буквально одна фраза на адресу зеленої влади!
Не знаю, чим закінчиться епідемія, і скільки нас залишиться після того пекла, яке ви нам влаштовуєте!
Але вас при владі не залишиться жодного! Це вже точно!
Бо Україна для українців понад усе!"
да, он подпрыгивает, и целует Лысого в лоб
и продолжает торчать
но ситуация ухудшается, и настоящие патриоты Украины обеспокоены
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Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
·1 чЗеленський попросив у олігархів взяти під опіку цілі області. Це публічне визнання власного невміння керувати країною. Бо йдеться не лише про гроші, йдеться про «позичання» їхніх оргздібностей та кадрів, адже серед самих слуг кваліфікованих кадрів немає
24 мин. ·
ДЕОЛИГАРХИЗАЦИЯ...
Зеленский отдал Украину регионами на мародерство 3.14дорам, что ее грабили 30 лет.
АМИНЬ.