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Все про:Дніпропетровськ (1304) Правоохоронні органи (940) СБУ (5422) фейк (239) коронавірус (370)

 Житель Дніпра за завданням з РФ поширював у соцмережах неправдиву інформацію про коронавірус в Україні, - СБУ. ВIДЕО

Сьогодні в Дніпрі СБУ припинила діяльність інтернет-агітатора, який за завданням російської сторони публікував у соцмережах неправдиву інформацію про поширення COVID-19 в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Також він закликав і до порушення конституційного ладу і територіальної цілісності України, відповідні завдання надходили українцеві від "куратора" з Російської Федерації. Для нагнітання паніки в суспільстві житель Дніпра мав робити фото та відео з порожніми полицями в магазинах, черг в аптеках, фіксувати роботу спецтехніки та правоохоронців. Надалі замовники планували використовувати матеріали для підготовки брехливих новин.

До речі, серед фейків, які поширював пропагандист, виявлено відео про те, що в міському транспорті сталася бійка, оскільки один із пасажирів нібито кашляв і мав ознаки коронавірусу. Вчора Служба безпеки України спростувала його, як недостовірне.

Читайте також: Проросійські ботоферми поширюють фейкове відео про бійку в автобусі нібито через ознаки коронавірусу у пасажира, - СБУ

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні пристрої, які підтверджують протиправну діяльність. У рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, вирішується питання про оголошення фігурантові підозри.

Це не перший випадок за останній час, коли СБУ припиняє діяльність "кіберактивістів", які отримують завдання з країни-агресора щодо дестабілізації ситуації в Україні. Починаючи з минулого тижня виявлено 38 розповсюджувачів фейків про коронавірус. Співробітники СБУ передали Нацполіції всю інформацію для застосування до них заходів адміністративного впливу. Кілька людей із них порушили серйозні статті Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183685
 
   
 Топ коментарі
 
Таких ГНИД надо расстреливать у ближайшей стенки !!! Житель Днепра по заданию из РФ распространял в соцсетях ложную информацию о коронавирусе в Украине, - СБУ - Цензор.НЕТ 5486
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а где это ЦИКЛОН-ДНЕПР ?
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Таких ГНИД надо расстреливать у ближайшей стенки !!!
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Он в доску Бенин холуёк. Так что это не он.
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год назад Бенины холуйки с большим удовольствием крутили кино с кацапского канала НТВ про то, как Порох брата убил.

Там давно симбиоз.
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Они деловые партнёры по уничтожению Украины.
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Он такой же холуек *****, как и патриот Украины - вопрос цены.
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"патріот україни"- в далекому минулому і на кілька місяців. тепер для всього цивілізованого світу це міжнародний фінансовий злочинець, який може існувати лише в системі кацапського бандустану. і зворотньої дороги в цієї істоти немає
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тем ветром, шо в результате метеоризма образовался
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Я не удивлюсь, если єто чмо и есть ціклон днепр!
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Блин еще и в Днепре -- посадить по полной тварь продажную
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Эта гнида случаем не Бужанский, который вчера фэйки про Львов распространял?
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нее, бужанский - у баканова из категории "свой"
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дубинскому можно значить а другим нельзя ?
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Так покажите нам этого хегоя, где его фио фото, где он в клетке сидит и т.д. Или как всегда нио чем!
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СБУ виявила 38 поширювачів фейків про COVID-19 - декілька з них отримували завдання із РФ

https://www.youtube.com/watch?v=x0WxnF6tSA0
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А де тут фейк? Так и есть. Смотря как подать.
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«фото и видео с пустыми полками в магазинах, очередей в аптеках,»
Источник: https://censor.net.ua/n3183685
Де таке в Україні бачив ? (Мова не про часи СРСР.)
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Днепр, 2 сильпо закрыты, АТБ с полупустыми полками.
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В аптеках очериди на улице, внутри не больше 2-х человек.
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Ну, так це такі вимоги карантину.
А ти стверджував зовсім інше.
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Ну а где в этом видео пустые полки? Так, интерьвью с троллем.
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Акції Сільпо Дніпра на сьогодні - GoToShop.ua
gotoshop.ua › dnepropetrovsk › shops › silpo


gotoshop.ua › dnepropetrovsk › shops › silpo

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Акції та знижки супермаркетів Сільпо Дніпра. Поточні та майбутні акції, анонс акцій, відгуки і рейтинги акційних товарів. Пошук ... Залишилося 6 днів. Сільпо. Ціна тижня (19 Березня - 25 Березня 2020) ... 23,99 грн. Стара ціна 34,99 грн. -7+1. 0. Залишилося 6 днів. Сільпо ..
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Нафик мне интернет магазины? Сам сходи и глянь. Или ехать далеко?
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Я вроде не замечен в симпатиках зе. нафик мне врать. Вокзалы жд и авто обнесены полосатыми лентами, видео сложно сюда запостить.
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Вже прийшов. Одну пляшку пива, з сардельками вже оприходував.
В аптеки і маленькі крампнички, так, стоять по одному, двоє за дверима, бо заходити дозволено не більше ніж двум. В супермаренті, ніяких проблем.
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Вы видео смотрели? Де там пустые полки показаны?
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Solomon c5c4359c

А де тут фейк? Так и есть. Смотря как подать.
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Да, пива как говна, как и сарделек. А крупы? А некоторые популярные минералки? Пепси с Колой-валом, да кому они надо?
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Ну, от. Кому шо. А я вклався у пиво і сардельки.
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Эх, молодежь... Лучше тогда бы в водку вложился, нынешнее пиво полное говно.
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Попробуйте пиво "Диканьські вечори", не пожалкуєте!!!
Добреннішого пива не зустрічав в Україні!!!
Звичайно якщо знайдете, воно в Полтаві вариться!
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А я сегодня хотел зайти в магазин мяса купить.А магазин закрыт,но рядом в каком-то помещении,пожалуйста,-пивом на разлив торгуют! Наверное без пива жить невозможно! И самое веселое,что при мне туда зашли (по одному) два человека в возрасте! Кретины.Идите в магазин купите,бутылку дома хорошо обработаете,-нет им надо в этой пластмассовой бутылке...
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Так, хто сьогодні з борців з порохоботами, не вийшов на роботу?
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У пороха еще есть деньги? Или вы по привычке здесь шоколадом всех поливаете.
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Ну-у,вы как раз шоколадной "неожиданности" и достойны!
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Так шо, никакого коронавируса нет? Житель Днепра по заданию из РФ распространял в соцсетях ложную информацию о коронавирусе в Украине, - СБУ - Цензор.НЕТ 6946
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Кацапам складно вимовляти іноземні слова. Як, напрклад: паляниця в шоколаді...
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Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью, Чем-то щелкал, в чем был спрятан инфракрасный объектив, - А потом в нормальном свете представало в черном цвете То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив. (с)
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Владімір Шльомовічь умєл одноврємьонно і лізать, і рьічать...
Талант.
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из местной прессы...не фейк))))
Сегодня, 23 марта, в Киев прибудут эвакуированные украинцы из стран Прибалтики. Среди них 44 жителя Днепропетровской области. Стало известно, когда они прибывают в столицу и как их доставят в Днепр.
23 марта в 16:42, 44 жителя Днепропетровской области прибудут на вокзал в Киеве. После этого прибывших автобусами доставят в Днепр. Эвакуированных будут сопровождать полицейские, которые как и водители обеспечены необходимыми средствами защиты, сообщает пресс-служба ОГА.
По прибытии в Днепр поздно вечером, им проведут медицинское обследование. Пациентов с подозрениями на коронавирус - госпитализируют, остальных - отправят в самоизоляцию. Информации о самочувствии прибывающих людей пока никакой нет.
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каSSаб не может быть ХОРОШ -
в яго крави - течёт ЗВЕЗДЁЖ !
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Если Президент Зеленский брешет и сеет панику, то почему СБУ не заинтересуется его деятельностью?
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Полки пустые, едим вчерашний день, пьем растаявший снег, которого нет...
Ужжжос!

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Нічого не їм (економлю запаси), тримаюся лише однією горілкою.
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Есть видео, как человек в супермаркете снимает товар из полки ,потом на телефон снимает пустую полку и ставит товар на место .Видать это он.
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Наші всі були, їсти і будуть тут. А ваших 73% - хто їх там рахуватиме?
(і хто випробовуватиме борошна співчуття за їхню частку?)
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Вот сам посуди, кто ещё так радуется бедам Украины, как не почитатели путена и нашего бывшего президента?
Поразительное единодушие, я бы сказал.
Даже картинки со зрадой одинаковые, как по методичке.
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Вроде все наоборот,-губят Украину как раз зебилоиды!
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У нас в Молдове так похолодало...А как у вас в ленинграде?
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поселить его с зараженными и не лечить! Житель Дніпра за завданням з РФ поширював у соцмережах неправдиву інформацію про коронавірус в Україні, - СБУ - Цензор.НЕТ 9795
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и у нас полиция взяла кацапку, которая распространяла фейки о короновирусе 35 лет, пару лет проведет в тюрьме потом депортация
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А меня вчера в распространении паники обвиняла какая то безмозглая дура. Это же надо такой воспаленный мозг иметь,-перепутать палец с чем-то... Житель Дніпра за завданням з РФ поширював у соцмережах неправдиву інформацію про коронавірус в Україні, - СБУ - Цензор.НЕТ 7669
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Какие пустые полки в Днепре!? Шо за бред? У меня в радиусе 300 м от дома 3 (три) супермаркета, два громадных мясных, около сотни небольших спец магазинов + рынок... всего полно! В некоторые магазины запускают ограниченное количество покупателей, остальные на улице, Гречка сегодня подорожала - 33 грн/кг, ещё что-то подорожало немного... Интернет еле "ползает" - школьники дома... Пока всё спокойно.
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должен был делать фото и видео с пустыми полками в магазинах, очередей в аптеках..

А это в Украине уже противозаконно???? Северная Корея №2?
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Какие пустые полки в Днепре!? Шо за бред? У меня в радиусе 300 м от дома 3 (три) супермаркета, два громадных мясных, около сотни небольших спец магазинов + рынок... всего полно! В некоторые магазины запускают ограниченное количество покупателей, остальные на улице, Гречка сегодня подорожала - 33 грн/кг, ещё что-то подорожало немного... Интернет еле "ползает" - школьники дома... Пока всё спокойно.
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44 жителя Днепропетровской области прибудут на вокзал в Киеве. После этого прибывших автобусами доставят в Днепр....

Гениально!!! Даже если среди них всего один носитель, то в Днепр приедет уже 44 инфицированных. Не считая тех, кого они заразят на вокзале в Киеве и потом у себя дома....
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