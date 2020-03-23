 Житель Дніпра за завданням з РФ поширював у соцмережах неправдиву інформацію про коронавірус в Україні, - СБУ. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Також він закликав і до порушення конституційного ладу і територіальної цілісності України, відповідні завдання надходили українцеві від "куратора" з Російської Федерації. Для нагнітання паніки в суспільстві житель Дніпра мав робити фото та відео з порожніми полицями в магазинах, черг в аптеках, фіксувати роботу спецтехніки та правоохоронців. Надалі замовники планували використовувати матеріали для підготовки брехливих новин.
До речі, серед фейків, які поширював пропагандист, виявлено відео про те, що в міському транспорті сталася бійка, оскільки один із пасажирів нібито кашляв і мав ознаки коронавірусу. Вчора Служба безпеки України спростувала його, як недостовірне.
Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні пристрої, які підтверджують протиправну діяльність. У рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, вирішується питання про оголошення фігурантові підозри.
Це не перший випадок за останній час, коли СБУ припиняє діяльність "кіберактивістів", які отримують завдання з країни-агресора щодо дестабілізації ситуації в Україні. Починаючи з минулого тижня виявлено 38 розповсюджувачів фейків про коронавірус. Співробітники СБУ передали Нацполіції всю інформацію для застосування до них заходів адміністративного впливу. Кілька людей із них порушили серйозні статті Кримінального кодексу України.
Там давно симбиоз.
https://www.youtube.com/watch?v=x0WxnF6tSA0
Источник: https://censor.net.ua/n3183685
Де таке в Україні бачив ? (Мова не про часи СРСР.)
А ти стверджував зовсім інше.
gotoshop.ua › dnepropetrovsk › shops › silpo
gotoshop.ua › dnepropetrovsk › shops › silpo
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В аптеки і маленькі крампнички, так, стоять по одному, двоє за дверима, бо заходити дозволено не більше ніж двум. В супермаренті, ніяких проблем.
А де тут фейк? Так и есть. Смотря как подать.
Добреннішого пива не зустрічав в Україні!!!
Звичайно якщо знайдете, воно в Полтаві вариться!
шоколадомвсех поливаете.
Талант.
Сегодня, 23 марта, в Киев прибудут эвакуированные украинцы из стран Прибалтики. Среди них 44 жителя Днепропетровской области. Стало известно, когда они прибывают в столицу и как их доставят в Днепр.
23 марта в 16:42, 44 жителя Днепропетровской области прибудут на вокзал в Киеве. После этого прибывших автобусами доставят в Днепр. Эвакуированных будут сопровождать полицейские, которые как и водители обеспечены необходимыми средствами защиты, сообщает пресс-служба ОГА.
По прибытии в Днепр поздно вечером, им проведут медицинское обследование. Пациентов с подозрениями на коронавирус - госпитализируют, остальных - отправят в самоизоляцию. Информации о самочувствии прибывающих людей пока никакой нет.
в яго крави - течёт ЗВЕЗДЁЖ !
Ужжжос!
(і хто випробовуватиме борошна співчуття за їхню частку?)
Поразительное единодушие, я бы сказал.
Даже картинки со зрадой одинаковые, как по методичке.
А это в Украине уже противозаконно???? Северная Корея №2?
Гениально!!! Даже если среди них всего один носитель, то в Днепр приедет уже 44 инфицированных. Не считая тех, кого они заразят на вокзале в Киеве и потом у себя дома....