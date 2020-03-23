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 Політика України
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Все про:відставка (659) Дубінський (84) Ємець Ілля (14)

 Ємець написав Зеленському, що у нього коронавірус. Кабмін, РНБО, ОП проходили тести. Тепер його звільнять, - "слуга народу" Дубінський розповів про "жарти" глави МОЗ. ВIДЕО

Глава МОЗ Ілля Ємець хотів подати у відставку прикрившись зіпсованим тестом на коронавірус. Увага! Ненормативна лексика!

Про це розповів нардеп від СН Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.

"Відставка міністра охорони здоров'я Ємця станеться не сьогодні, так у середу. На найближчому засіданні Кабінету міністрів буде розглянуто його заяву про відставку. ... Хочу нагадати, що Ємець вже був міністром охорони здоров'я за Януковича, тоді його завела до Януковича Тетяна Бахтєєва, рекомендувала його, як хорошого хірурга. Він золоті руки, правда, як кардіохірург. Він виявився дуже х#йовим управлінцем. За Януковича він протримався аж 4 місяці, за які встиг вибити гроші собі на добудову корпусу в Національному інституті серця, для себе, записати Тетяну Бахтєєву у себе в кабінеті, віднести цей запис Януковичу і ще через деякі події його вигнали", - розповів Дубінський.

Читайте також: Сьогодні глава МОЗ Ємець заявить про відставку, - "слуга народу" Дубінський

"Тут він спливає знову. Розповідають, що до президента його завів Радуцький, наш герой сучасності. Там він, Ємець, сподобався. Він вміє говорити довго і незрозуміло, за що його називають "Леонід Ілліч Брежнєв". Але ніхто не вникав, який він менеджер і не розбирався, чому його вигнали за часів Януковича, тому його призначили ще раз. А коли призначили, він думав, що прийде і як по-старому міністр має повноваження, ресурси, а виявилося, всього цього немає. Він подивився на всю цю історію, зрозумів, що замість грошей зіткнеться з епідемією коронавірусу, з десятками і тисячами хворих, з тисячами смертей. Він просто подумав, ну його нах#й. Він вирішив піти. Він трохи випив і написав усім, що у нього коронавірус. Президенту написав, прем'єру написав, секретарю РНБО написав, що у нього коронавірус. І як підтвердження відправив фотографію тесту на коронавірус, який було зіпсовано. І під цю історію хотів написати заяву, що у мене коронавірус, я не можу виконувати обов'язки, я буду лікуватися, а ви тут #біться. Але не зовсім зрозумів, який кіпіш це зробить. Це викликало фурор, бо він з усіма контактував. У ці вихідні всі проходили тести на коронавірус - весь Кабмін, весь Офіс президента, весь РНБО. Тести показали, що ні в кого коронавірусу немає, тому відправили повторну перевірку до Ємця. У нього взяли зішкріб з носоглотки, який показав, що у нього теж немає коронавірусу. Він сказав, що це жарт", - пояснив Дубінський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ємець закликав нардепів проголосувати за введення надзвичайного стану в Україні через коронавірус, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183674
 
   
 Топ коментарі
 
А прикиньте, наскільки відірвані вони від людей - собі пробили тести, не чекаючи симптомів, як це роблять стосовно простих громадян. Чому так?
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Звільнити дебіла і заборонити займати посади вищої як конюх!
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Їпала жаба гадюку! Зеленосракі вже почали бурлити як лайно після дріжжів. Жріть вже нарешті один одного, а хто не помре від коронивірусів піде під суд хунти. Обов"язково доживу коли зекловна, бородатого під0раста дубину,сінтолового чма буженіну і всіх сервантів+опзжопів посадять або застрілять.
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Повірити коломойській ПРокладці !?
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Дорогі кияни, а що в Києві не знайшлося українця і ви вибрали російськомовного єврея, слугу "Бені"? То хто ви тоді? Як на вас можна розрапховувати далі? Ви наступним разом вибирете Медведчука?
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А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь». И. А. Крылов
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Такая реальность. Матюки, на самом деле, здесь не самое страшное. Дубинский и компания - вот что скверно.
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Уберите этого дегенерата, коррупционера. Зачем его вообще показывать в СМИ?
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Кретины недоразвитые резвятся и ссорятся, ябедничают друг на друга, видосики запиливают...
ТОШНИТ, ТОШНО - слова-лидеры комментов. Даже добавить нечего
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Радуцький, Дубінський, Коломойський, Зеленський...Як ви вже за#бали всіх...
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Ну и шо. Ты, Дубина, пошутил про маму которая любит скорость а старперд из богодельни квартал 95 пошутил про вирус. Зато по приколу.
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загони прихильників зеленого кольору ,не маючи мізків, вибрали клоуна очільником держави. Тепер в цій державі кожного дня цирк шапіто,
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Было бы хорошо чтобы пришло то время когда кто-то задумался в отчаянии " и зачем мне сколько квартир и машин, всё **** жрал в один рот, а что я хорошего сделал для человечества?".
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Чувак пришел на потоки сесть, креслом поторговать. А ему, вот вам нате - пандемия и у№бище президент и премьер. Он подумал - "раз этот шутит, то чем я хуже?" и вот такой выкинул пируэт.
Со злорадством представляю, как они там все перепуганные носились делать тесты и какую истерику бубочке закатила его Ленка.
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Юмористы у власти.Куда ни ходят-везде шутят.
Не жизнь,а цирк.
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всех заболевших депутатов принудительно вывозить в италию на лечение
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Такие события вокруг,что не гречкой запасаться надо,а попкорном.
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Да не дефицит денег его отпугнул, а переполнение власти идиотами
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Богдан, бужанский. Дубинский. Ермак - ближайшее окружение лицедея, все антиукраинцы, провокаторы и дремучие совки, с этими поддонками какую Украину мы построим?
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Просто прилетіли китайські тести і українські можновладці за своєю звичкою в першу чергу хапати з бюджету для себе, всі кинулися тестувати на собі китайській вантаж, а брехло Петушинській, як завжди вигадую фейки.
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Новая игра "Напугай комика"!
По ходу, Емец сорвал Джек-Пот, деньги в студию, обосрались то все...
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