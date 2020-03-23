 65-річна жінка з підозрою на коронавірус померла в Івано-Франківську, - мер Марцінків. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в прямому ефірі на сторінці в мережі Facebook повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Сьогодні, на жаль, жінка 65 років з підозрою на коронавірус померла в обласній інфекційній лікарні. З села Чукалівка. Поки що вона з підозрою, відповідні тести передано до Києва", - сказав він.

За його словами результати тестів можуть бути відомі завтра.