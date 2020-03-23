 65-річна жінка з підозрою на коронавірус померла в Івано-Франківську, - мер Марцінків. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в прямому ефірі на сторінці в мережі Facebook повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.
"Сьогодні, на жаль, жінка 65 років з підозрою на коронавірус померла в обласній інфекційній лікарні. З села Чукалівка. Поки що вона з підозрою, відповідні тести передано до Києва", - сказав він.
За його словами результати тестів можуть бути відомі завтра.
Ни один штамм гриппа в Италии не косил людей пачками, по 600-800 человек в день.
Да это в подавляющем большинстве люди в возрасте за 70,80 лет
Да это люди, которые имели параллельно разные хронические болезни.
Но раньше они не умирали пачками, да так что крематории не справлялись.
У многих людей помоложе от 50 до 70 он вирус вызывает осложнения и их спасают с помощью аппаратов ИВЛ. Старых спасти не удается и поэтому они в основном в статистике смертности. Но что будет если на тех кто моложе не будет хватать аппаратов ИВЛ, тоже интересный вопрос.