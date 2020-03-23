EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  11357  23
Матеріали за темою:
Все про:Івано-Франківськ (142) карантин (846) смерть (3951) Марцінків (12) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 65-річна жінка з підозрою на коронавірус померла в Івано-Франківську, - мер Марцінків. ВIДЕО

Тести померлої жінки передано до Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в прямому ефірі на сторінці в мережі Facebook повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Сьогодні, на жаль, жінка 65 років з підозрою на коронавірус померла в обласній інфекційній лікарні. З села Чукалівка. Поки що вона з підозрою, відповідні тести передано до Києва", - сказав він.

За його словами результати тестів можуть бути відомі завтра.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183668
 
 
 Топ коментарі
 
Смотрю на статистику россии и не верю: на 438 инфицированных 1 смерть. А вот Израилю (883/1), Исландии (568/1) - верю.
 показати весь коментар
 
я думаю. що якщо тест не підтвердиться. то ніхто суспільно і не проінформуйте .зараз головне висратися в людські голови "умірлаоткоронавіруса" ...
 показати весь коментар
 
ЧП и дефолт. Это именно то, что надо хозяину Бубочки.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
я думаю. що якщо тест не підтвердиться. то ніхто суспільно і не проінформуйте .зараз головне висратися в людські голови "умірлаоткоронавіруса" ...
 показати весь коментар
 
 
Вот к примеру в Италии позавчера умерло 739 человек. И что у них у всех легкие в кизяк?
 показати весь коментар
 
 
Ничего удивительного, такое часто бывает от обычной простуды, это вам любой упоротый статист, филасОФФ-математик с параноидальным психозом расскажет.
 показати весь коментар
 
 
Не обязательно. Когда склероз сосудов сердцу кровь качать тяжело. Организм работает на последнем резерве. Как только работу легких даже просто ухудшает инфекция коронавируса или сопутствующая ей - то либо мозг загнется, либо миокард.
 показати весь коментар
 
 
умирают не от коронавируса, а от осложнений в виде двухсторонней пневмонии легких, вызванной вирисом. или я не прав?
 показати весь коментар
 
 
Ну, поражение может быть вызвано либо самим коронавирусом, либо сопутствующей инфекцией (бактериальной или вирусной). Но я не инфекционист, я химик, могу и ошибиться. Степень поражения зависит от того, насколько быстро среагировала имунная система. Если быстро и сильно - степень поражения тканей небольшая (это типично для молодых людей), если медленно и слабо - функция легких и их состояние очень плохи.
 показати весь коментар
 
 
Дешевые манипуляторы чего только не выдумывают, чтобы скрыть очевидный факт - от коронавируса мрут так, как ни умирали ни от одного другого вируса.
Ни один штамм гриппа в Италии не косил людей пачками, по 600-800 человек в день.
Да это в подавляющем большинстве люди в возрасте за 70,80 лет
Да это люди, которые имели параллельно разные хронические болезни.
Но раньше они не умирали пачками, да так что крематории не справлялись.
У многих людей помоложе от 50 до 70 он вирус вызывает осложнения и их спасают с помощью аппаратов ИВЛ. Старых спасти не удается и поэтому они в основном в статистике смертности. Но что будет если на тех кто моложе не будет хватать аппаратов ИВЛ, тоже интересный вопрос.
 показати весь коментар
 
 
600-800 ні, а 200-250 від гриппу вже в Італії було два рази за останню декаду. Але це по всій Італії.
 показати весь коментар
 
дело в том, что от гриппа они так не умирали просто потому, что они не болели гриппом так массово по причине вакцинации групп риска. а они именно в группе риска и их вакцинировали от гриппа. от короны же вакцины пока нет, вот они все и заболели. а так да, в принципе все умершие от короны с тем же успехом умерли бы и от гриппа
 показати весь коментар
 
 
А что, все штаммы гриппов, которые убивали сотни тысяч людей по всему миру перестали убивать?
 показати весь коментар
 
 
Ну, повязки на лицах снижают заболеваемость не только от коронавируса.
 показати весь коментар
 
Так это понятно. Только причем тут это? Я утверждал обратное?
 показати весь коментар
 
Даже если он не подтвердится всё равно напишут что умерла от короны ибо им надо ввести ЧП
 показати весь коментар
 
 
ЧП и дефолт. Это именно то, что надо хозяину Бубочки.
 показати весь коментар
 
 
В Ивано-Франковске и тестов нет. Поэтому болеют ОРЗ, а мрут от старости.
 показати весь коментар
 
 
все тесты пошли в слугу народа, кабмин и офис ермака - дубінскій признался
 показати весь коментар
 
Смотрю на статистику россии и не верю: на 438 инфицированных 1 смерть. А вот Израилю (883/1), Исландии (568/1) - верю.
 показати весь коментар
 
 
Ну вот, а рассказывали что тем кому меньше 80-ти нечего бояться
 показати весь коментар
 
тяжелые хронические заболевания есть не только у тех, кому за 80...особенно у нас
 показати весь коментар
 
У государства нет ни нормальных тестов, ни тем более вакцины, и уж точно нет адекватных врачей. Одна только фраза, что с подозрением на коронавирус говорит, что врачи сами не знают - что это? вот вам и медицина.....
 показати весь коментар
 
А Зеля наверное в метро сидит боится......
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору