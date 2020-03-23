 Усі летальні випадки від пневмонії будуть перевірені на коронавірус, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"МОЗ дасть чіткі вказівки патологоанатомам, що здійснюють розтин померлих, у тому числі від пневмонії, щоб у всіх померлих сьогодні і раніше з діагнозом пневмонія було взято зразки матеріалу для дослідження на наявність коронавірусу".
Ляшко пояснив, що йдеться про нові стандарти надання медичної допомоги, які розробляє робоча група при Міністерстві охорони здоров'я. У них також будуть прописані оновлення і підходи до надання медичної допомоги, лікування, санітарного сортування.
"Будуть чітко прописані критерії, хто, коли і як буде госпіталізований або переведений у відділення інтенсивної терапії. Ми будемо робити все, щоб отримати реальну картину нашої системи, як вона виявляє випадки захворювання, як лікує. Ми матимемо ретроспективний аналіз усіх випадків, щоб розуміти, як спрацювала систем охорони здоров'я", - сказав Ляшко.
та просто старий тихо помер в хоспісі, чи в дома, чи в лікарні...що будуть досліджувати ???
Чувствую, первым народ проверит летальный случай с Ляшко!
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Ляшко, где маски?
Где дезинфекция улиц, магазинов и подъездов?
Где закупка лекарств из списка рекомендованных Китаем???
Ляшко, харе звиздеть - начинай работать!
это всем известно.
Теперь будут подгонять статистику так чтобы этот вирус оказался страшным и опасным.
Ну не хотят Зеля и Виталик отвечать за хаос и бардак, включая закрытие метро.
И есть Италия, где лечат заболевших. Когда уже все бушевало, они продолжали веселиться и целоваться. Результат мы все знаем.
Похоже, что мы избрали второй путь. Тогда все очень хреново.
"Мы будем делать все, чтобы получить реальную картину нашей системы, как она выявляет случаи заболевания, как лечит"
Блин! - да вы повылазьте, ****** зеленые, из своих тесл и ролслов, до пройдите на прием в районную поликлинику, бл...!
Да вы такую "картину" получите, что зеленым поносом до конца своих дней дристать будете - как дрыщет ваш Величайший в мире ишак при мысли о пуцькине.