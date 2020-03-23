 Усі летальні випадки від пневмонії будуть перевірені на коронавірус, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"МОЗ дасть чіткі вказівки патологоанатомам, що здійснюють розтин померлих, у тому числі від пневмонії, щоб у всіх померлих сьогодні і раніше з діагнозом пневмонія було взято зразки матеріалу для дослідження на наявність коронавірусу".

Ляшко пояснив, що йдеться про нові стандарти надання медичної допомоги, які розробляє робоча група при Міністерстві охорони здоров'я. У них також будуть прописані оновлення і підходи до надання медичної допомоги, лікування, санітарного сортування.

"Будуть чітко прописані критерії, хто, коли і як буде госпіталізований або переведений у відділення інтенсивної терапії. Ми будемо робити все, щоб отримати реальну картину нашої системи, як вона виявляє випадки захворювання, як лікує. Ми матимемо ретроспективний аналіз усіх випадків, щоб розуміти, як спрацювала систем охорони здоров'я", - сказав Ляшко.

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