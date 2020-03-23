EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство, Здоров'я
  1823  32
Матеріали за темою:
Все про:карантин (846) Мінздоров'я (1305) Ляшко Віктор (95) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 Усі летальні випадки від пневмонії будуть перевірені на коронавірус, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Усі померлі за останні дні від пневмонії будуть перевірені на коронавірус.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"МОЗ дасть чіткі вказівки патологоанатомам, що здійснюють розтин померлих, у тому числі від пневмонії, щоб у всіх померлих сьогодні і раніше з діагнозом пневмонія було взято зразки матеріалу для дослідження на наявність коронавірусу".

Ляшко пояснив, що йдеться про нові стандарти надання медичної допомоги, які розробляє робоча група при Міністерстві охорони здоров'я. У них також будуть прописані оновлення і підходи до надання медичної допомоги, лікування, санітарного сортування.

"Будуть чітко прописані критерії, хто, коли і як буде госпіталізований або переведений у відділення інтенсивної терапії. Ми будемо робити все, щоб отримати реальну картину нашої системи, як вона виявляє випадки захворювання, як лікує. Ми матимемо ретроспективний аналіз усіх випадків, щоб розуміти, як спрацювала систем охорони здоров'я", - сказав Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ залучає до боротьби з коронавірусом студентів-медиків старших курсів та інтернів

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183616
 
 
 Топ коментарі
 
Наступні чи попередні😟
 показати весь коментар
 
всех ,кто с нового года помер?выкапывать будут?
 показати весь коментар
 
Очень правильно хотите сделать, но нас с дня на день может накрыть вирусное цунами, и сомневаюсь что к этому все готово.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
всех ,кто с нового года помер?выкапывать будут?
 показати весь коментар
 
 
они загрузять сохраненній вариант от 1 января игри про украину и проверят)
 показати весь коментар
 
 
перше речення прочитай вже, сроби напряг над мозком: за останні дні. а за останні дні вони ще не в землі. ляпотло.
 показати весь коментар
 
 
чого це я над твоїм мозком мушу напряг робити?дохтуре,зцелися сам...
 показати весь коментар
 
та нє, перше речення прочитай вже, сроби напряг над мозком: за останні дні. а за останні дні вони ще не в землі.
 показати весь коментар
 
А если погиб в дтп и нашли коронавирус, то умер от коронавируса?
 показати весь коментар
 
 
або помер від інфаркту, спричиненного тою ж пошестю...або від задухи...
та просто старий тихо помер в хоспісі, чи в дома, чи в лікарні...що будуть досліджувати ???
 показати весь коментар
 
 
звучит угрожающе... и не понятно... эксгумация? или только тех, кто...еще в наличии (пардон)
 показати весь коментар
 
ну да, як сраним депутатам то по три теста , а всім остальним після смерті! Нах він вже тим покійним потрібен!
 показати весь коментар
 
 
Вот спасибо!
Чувствую, первым народ проверит летальный случай с Ляшко!
--
Ляшко, где маски?
Где дезинфекция улиц, магазинов и подъездов?
Где закупка лекарств из списка рекомендованных Китаем???
Ляшко, харе звиздеть - начинай работать!
 показати весь коментар
 
все маски зеленые мародёры продали за границу.
это всем известно.
 показати весь коментар
 
так паталогоанатомы тоже заражены могут быть?они ж копаются в трупике как обьічном, а не заразном.
 показати весь коментар
 
 
умница мертвых не воскресишь а бюджет распилишь
 показати весь коментар
 
 
О как. Не складывается байка про "ужасно смертельный вирус".
Теперь будут подгонять статистику так чтобы этот вирус оказался страшным и опасным.
Ну не хотят Зеля и Виталик отвечать за хаос и бардак, включая закрытие метро.
 показати весь коментар
 
 
думаю наоборот. Окажется, что вся пневмония-то - короновирусная.
 показати весь коментар
 
 
Тебе то что до нашего метро? Или тебе обидно, что перекрыли место возможной массовой передачи вируса?
 показати весь коментар
 
 
Почему Корея достигла такого успеха в преодолении этой долбаной пандемии? Потому как они скрупулёзно отслеживали цепочку, вплоть до нулевого пациента. То же самое и Япония, где тоже практически 100% диагностика.

И есть Италия, где лечат заболевших. Когда уже все бушевало, они продолжали веселиться и целоваться. Результат мы все знаем.
Похоже, что мы избрали второй путь. Тогда все очень хреново.
 показати весь коментар
 
 
в италии особый вирус кто взялся мафию
 показати весь коментар
 
 
Очень правильно хотите сделать, но нас с дня на день может накрыть вирусное цунами, и сомневаюсь что к этому все готово.
 показати весь коментар
 
 
*********...

"Мы будем делать все, чтобы получить реальную картину нашей системы, как она выявляет случаи заболевания, как лечит"

Блин! - да вы повылазьте, ****** зеленые, из своих тесл и ролслов, до пройдите на прием в районную поликлинику, бл...!
Да вы такую "картину" получите, что зеленым поносом до конца своих дней дристать будете - как дрыщет ваш Величайший в мире ишак при мысли о пуцькине.
 показати весь коментар
 
 
Ось це і є справжні ГЕРОЇ сьогодення які ризикуючи своїм здоров'ям і життям рятують життя своїх пацієнтів!!! Так виглядають італійські лікарі і медсестри після довгих годин в реанімації! Знімаю перед ними капелюха - вони справжні ГЕРОЇ!
Все летальные случаи от пневмонии будут проверены на коронавирус, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8004 Все летальные случаи от пневмонии будут проверены на коронавирус, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9613Все летальные случаи от пневмонии будут проверены на коронавирус, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 22Все летальные случаи от пневмонии будут проверены на коронавирус, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8967
 показати весь коментар
 
 
Усю зиму люди мерли від пневмонії. Тепер будете їх ексгумувати? А попіл із крематоріїв теж аналізуватимете? Чи це тільки нових стосується?
 показати весь коментар
 
Так ось де санлікар Ляшко кваліфікацію підвищував!
Усі летальні випадки від пневмонії будуть перевірені на коронавірус, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 7418
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору