 "А знаєш, чому випив? Бо коронавірус", - на Закарпатті п'яний водій ледь не протаранив патрульний автомобіль. ВІДЕО реєстратора

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Патрульну поліцію Закарпаття, аварійна обстановка виникла 19 березня на трасі Київ-Чоп поблизу селища Чинадієво, коли водій "Жигулів" здійснював обгін.
"А знаєш, чому випив? Бо коронавірус", - пояснив нетверезий водій, коли патрульні наздогнали і зупинили його.
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Это ж самое главное, а не исполнение служебных обязанностей.
там навіть по підручниках не мова-а український закарпатський говір...
які ми туди лінгвісти...
бо коронавірус!
100 000 грн этому козлу штраф и пожизненный запрет садиться за руль. Сел - на зону ублюдка. Запарили вы со своей демократией и такими даунами. А их много. Нема грошей - подметать улицы. А так этот козел снова сядет и снова стритрейсер херов полезет на встречку. Могут пострадать невинные люди. Зачем вообще таким скотам СНОВА разрешать сесть за руль???
Меня сегодня, пока ехал на работу, пять раз так "таранили".
бо ти є кончена, тупа худоба!