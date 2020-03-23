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 Події, Суспільство
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 "А знаєш, чому випив? Бо коронавірус", - на Закарпатті п'яний водій ледь не протаранив патрульний автомобіль. ВІДЕО реєстратора

На Закарпатті п'яний водій на "Жигулях" ледь не врізався в патрульну машину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Патрульну поліцію Закарпаття, аварійна обстановка виникла 19 березня на трасі Київ-Чоп поблизу селища Чинадієво, коли водій "Жигулів" здійснював обгін.

"А знаєш, чому випив? Бо коронавірус", - пояснив нетверезий водій, коли патрульні наздогнали і зупинили його.

Також читайте: "Ніякого алкоголю не має бути в цей період", - головний санлікар Ляшко про спалах коронавірусу

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183599
 
   
 Топ коментарі
 
Ну извини, что закарпатский полицейский не говорит на литературном полтавском.
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водій пішов по стопам ЗЕ влади,теж думає що на короновірус можна все списати,навіть свою тупість...
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водій пішов по стопам ЗЕ влади,теж думає що на короновірус можна все списати,навіть свою тупість...
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"Ви би сі ся втріпали в мене"...це поліцейського мова такаахахах бидлота
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Ну извини, что закарпатский полицейский не говорит на литературном полтавском.
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треба віддати належне поліціянтам: сонце світить в очі, того йолопа не було видно до останньюї секунди.... врятували життя йому та собі....не думаю, якби на цвинтарі відспівували на чистій українській, комусь би було легше....
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Вот если б чистой соловьиной говорил бы - то был бы хороший коп, не к чему прикопаться.
Это ж самое главное, а не исполнение служебных обязанностей.
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Не будем пытаться быть святее Папы Римского,.. на ролике и полицейские, и нарушитель поняли один одного... а заговори с ним на чистом украинском --- так бы остолоп, еще ничего и не понял бы..))
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Так ви праві,головне,що хлопи сі порозуміли.Але то біда,що вкоровивірус
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так, цей "вкоровивірус" на автошляхах --- ефективніший за кулемет....((((
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самі бидлота... "А знаєш, чому випив? Бо коронавірус", - на Закарпатті п'яний водій ледь не протаранив патрульний автомобіль - Цензор.НЕТ 8857
там навіть по підручниках не мова-а український закарпатський говір...
які ми туди лінгвісти...
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Водка не спасёт от вируса этого дятла
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а знаєте, чому клован - такий клован, і чому все робиться через дупу?
бо коронавірус!
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Типичная украинская логика.
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инфантильное, разбалованное население.. только правовая диктатура и власть закона спасет эту страну и население.. Должно быть как в Сингапуре: кинул бычок на землю - 100 баксов штрафа, сел пьяным за руль - 15 000 баксов штрафа, сел пьяным за руль и убил человека - 100 000 баксов штраф и 15 лет (ни больше ни меньше) в зоне вяжешь веники и шьеш робу..
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И потом в президенты или генпрокуроры
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В Китае если бухой или как **** зайцева под наркотой убил за рулем - вышка. Без всяких нюансов
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Это хит! Не пьянки ради, а профилактики для...
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В Иране, говорят, тоже синькой лечились....итог минус 200 чел и не от вируса...
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Вы когда будете подобных выродков штрафовать НОРМАЛЬНО???
100 000 грн этому козлу штраф и пожизненный запрет садиться за руль. Сел - на зону ублюдка. Запарили вы со своей демократией и такими даунами. А их много. Нема грошей - подметать улицы. А так этот козел снова сядет и снова стритрейсер херов полезет на встречку. Могут пострадать невинные люди. Зачем вообще таким скотам СНОВА разрешать сесть за руль???
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нехай падло йде тепер на місяць та лісопосадки чистить, поки вони не заросли, за поїсти
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Едва не протаранил? "А знаєш, чому випив? Бо коронавірус", - на Закарпатті п'яний водій ледь не протаранив патрульний автомобіль - Цензор.НЕТ 3164
Меня сегодня, пока ехал на работу, пять раз так "таранили".
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А знаєш чому я упив?
бо ти є кончена, тупа худоба!
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