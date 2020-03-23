 "А знаєш, чому випив? Бо коронавірус", - на Закарпатті п'яний водій ледь не протаранив патрульний автомобіль. ВІДЕО реєстратора

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Патрульну поліцію Закарпаття, аварійна обстановка виникла 19 березня на трасі Київ-Чоп поблизу селища Чинадієво, коли водій "Жигулів" здійснював обгін.

"А знаєш, чому випив? Бо коронавірус", - пояснив нетверезий водій, коли патрульні наздогнали і зупинили його.

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