 Брифінг головного санлікаря Ляшка про заходи щодо боротьби з коронавірусом. ВIДЕО

У брифінгу бере участь заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
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Матеріали за темою: Коронавірус і карантин
Проведення масових заходів в Україні буде заборонено у зв'язку з коронавірусом, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО
Законодавчо буде спрощено імпорт товарів для боротьби з коронавірусом і скасовано тендери під час закупівлі медобладнання, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО
Ми не приховуємо випадків зараження коронавірусом, - головний санлікар Ляшко
Апаратів вентиляції легенів може не вистачити на піку захворювань коронавірусом в Україні, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО
Чотири людини заразилися коронавірусом всередині України, вони не подорожували за кордон, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО
+12
Главно, что успели маски продать за границу и привсти прокаженніх заробитчан и туристав!!! Молодцы, браво
+11
"Медицинские маски не защищают от коронавируса, - главный санврач Ляшко"-именно поэтому земародеры вывезли их из Украины
+8
#ВернитеСупрун!!!
"Порошенко досрочно вернулся в Украину из охваченной коронавирусом Испании"
Кстати, ПоПА выдерживает положенный 14 дневный карантин, ты не в курсе? А то фрау Магда смотрю шляется по презентациям.....
отуанал пустишка
-Антисепптики проданы за бугор
-Медицинские халаты проданы за бугор
-аппараты ИВЛ не закуплены
-Кабинет Министров не заказал НИ ОДНОГО препарата для лечение короновируса,одобренного ВОЗ,за них видимо откат не дадут..
Граждане Украине заслужили всех этих мародёров и дебилов
Чей Крым , Гаспарян?
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Можно подробнее? Сколько масок на 44 млн. украинцев в стране?
Сколько тестов ПЦР на все население Украины?
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Вашим бы языком победные марши петь - да не к месту вроде!
Где их брать,не сказал?
провела майстер-клас з виготовлення захисної маски за дві хвилини (відео)
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/zirkova-ukrainska-spivachka-provela-maister-klas-z-vyhotovlennia-zakhysnoi-masky-za-dvi-khvylyny-video-320857.html