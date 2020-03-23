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 Політика України
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 Брифінг головного санлікаря Ляшка про заходи щодо боротьби з коронавірусом. ВIДЕО

23 березня відбувається онлайн брифінг щодо заходів із протидії поширенню коронавірусної інфекції.

У брифінгу бере участь заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Вінницькій області перевіряють 2 нові підозри на коронавірус, у Тернопільській - 9, у Житомирській - 6

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183583
 
 
 Топ коментарі
 
Главно, что успели маски продать за границу и привсти прокаженніх заробитчан и туристав!!! Молодцы, браво Брифинг главного санврача Ляшко о мерах по борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2439 Брифинг главного санврача Ляшко о мерах по борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 4104 Брифинг главного санврача Ляшко о мерах по борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2548
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"Медицинские маски не защищают от коронавируса, - главный санврач Ляшко"-именно поэтому земародеры вывезли их из Украины
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Занят своим обычным делом - дамбасячей рыжей ССУЧКЕ очко вылизывает.
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Настоящий Ляшко, сказал бы "на вили тОй кОроновірус"
Брифінг головного санлікаря Ляшка про заходи щодо боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 8807
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Главно, что успели маски продать за границу и привсти прокаженніх заробитчан и туристав!!! Молодцы, браво Брифинг главного санврача Ляшко о мерах по борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2548
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Про прокаженных туристов это ты молодец, браво. Брифінг головного санлікаря Ляшка про заходи щодо боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 2790
"Порошенко досрочно вернулся в Украину из охваченной коронавирусом Испании"
Кстати, ПоПА выдерживает положенный 14 дневный карантин, ты не в курсе? А то фрау Магда смотрю шляется по презентациям.....
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Порошенко за свои прилетел и не требовал эвакуации от зеленских
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Но из одного из очагов пандемии. На кой вообще туда поперся? А за свои..... так не все имеют доступ к кормушке.
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Скалецкой нового физрука подгоните, и все наладится.
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Главная и неотложная мера - дать тебе и Емцу под зад и назначить профессионалов.
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из предыдущего, йа так понимаю, это такой себе клон небызысвесного онищенка.
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вирус отступает, он как увидел какая у нас анисанитария, понял ловить здесь нечего можно еще чего то самому подхватить.
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"Медицинские маски не защищают от коронавируса, - главный санврач Ляшко"-именно поэтому земародеры вывезли их из Украины
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Меньше масок на здоровых - меньше шансов для самозаражения от них.
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Вобщем, всё и так понятно, мойте руки перед едой, 2+2=4, а зарплату ему в 4000 эвро вынь да положь.
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-Маски проданы за бугор
-Антисепптики проданы за бугор
-Медицинские халаты проданы за бугор
-аппараты ИВЛ не закуплены
-Кабинет Министров не заказал НИ ОДНОГО препарата для лечение короновируса,одобренного ВОЗ,за них видимо откат не дадут..
Граждане Украине заслужили всех этих мародёров и дебилов
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Вас пост сплошная ложь. Маски и тесты уже есть в стране. Вы, главное, вовремя закупили себе лично и своей семье маски в аптеках, ещё в январе, верно? Потом , надеюсь, вы не поддерживаете Армению в их постоянной солидарности с ***** и голосованием против Украины в ООН?

Чей Крым , Гаспарян?
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Татьяна Лайф Маски и тесты уже есть в стране

--
Можно подробнее? Сколько масок на 44 млн. украинцев в стране?
Сколько тестов ПЦР на все население Украины?
--
Вашим бы языком победные марши петь - да не к месту вроде!
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Не хочеться даже слухати бред представника зеленого лайна..а чого не сабаков проводить брифінг?
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Нічогозмістовного,загальні фрази, самопіар й славословлення зекриміналітету Брифінг головного санлікаря Ляшка про заходи щодо боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 6296
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Тема масок не раскрыта!
Где их брать,не сказал?
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Громадяни чекають роздачі безоплатно,бо податки сплачували
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К чему такая истерика? Насчет масок? Неужели так трудно посидеть вечерок . зайти в соц.сети. найти. что вам подходит и нашить на всю семью масок? Их можно шить из многих подручных материалов. Если вы действительно так заботитесь о своей безопасности и своих близких. Или лучше разводить панику? и все пропало....
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Зіркова українська співачка
провела майстер-клас з виготовлення захисної маски за дві хвилини (відео)

https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/zirkova-ukrainska-spivachka-provela-maister-klas-z-vyhotovlennia-zakhysnoi-masky-za-dvi-khvylyny-video-320857.html
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Такую маску пусть она себе оденет и идет в магазин, а свой респиратор - пусть отдаст пенсионерке!
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