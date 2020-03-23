 594 киян протестували експрес-тестами на коронавірус, - Кличко. ВIДЕО

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"У столиці сьогодні протестовано швидкими тестами 594 киян. 22 зразка ми відправили до Київського міського лабораторного центру МОЗ України для підтвердження або спростування діагнозу", - повідомив Кличко.

За його словами, створена окрема оперативна група, що складається з медиків і менеджерів, яка щодня оперативно отримуює всі рекомендації ВООЗ.

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