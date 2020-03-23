 594 киян протестували експрес-тестами на коронавірус, - Кличко. ВIДЕО

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"У столиці сьогодні протестовано швидкими тестами 594 киян. 22 зразка ми відправили до Київського міського лабораторного центру МОЗ України для підтвердження або спростування діагнозу", - повідомив Кличко.
За його словами, створена окрема оперативна група, що складається з медиків і менеджерів, яка щодня оперативно отримуює всі рекомендації ВООЗ.
В Пекине метро всё время работало. Только оно было пустое в феврале. Никто не хотел ехать в нём. В Киеве даже если будут падать пачками люди на улицах - всё равно будут ломится все в метро. Уверен на 100%.
Посмотри у меня на канале сколько в метро ездило в Пекине. Обычно я один в вагоне был.
Любовницам не досталось... бида...
молодця Кличко...
є й другі регіони...
Оставшиеся 14 пациентов в течение 10 дней принимали перорально 200 миллиграмм сульфата гидроксихлорохина три раза в день. Шестеро из них, помимо гидроксихлорохина, получали для предотвращения суперинфекции первые два дня по 500 миллиграмм азитромицина в день, а затем в течение четырех дней - по 250 миллиграмм. Все шестеро пациентов хорошо переносили комбинацию гидроксихлорохина и азитромицина. Ежедневно им делали электрокардиограмму для контроля отсутствия побочных эффектов на сердце.
Уже на пятый день у всех шести пациентов тесты на коронавирус дали отрицательный результат, который был подтвержден в последующие дни. То есть все больные COVID-19 в тестовой группе за пять дней полностью вылечились.
власник 24 квартир вимагає... від інших
Александр Дубинский
16 ч. ·
В конце недели я встретился с главврачами Обуховской и Васильковской больниц, а также с руководителями станций экстренной помощи.
Обеспечение стремится к нулю. Масштабные закупки невозможны из-за хаоса с ценами, и отсутствия централизованных поставок средств индивидуальной защиты и аппаратуры.
У нас нет другого выхода, кроме создания Гуманитарного штаба, который должен работать на всю Киевскую область.
Призываю бизнесменов, меценатов и просто неравнодушных людей присоединиться к нам.
Сформированы списки самого необходимого для борьбы с коронавирусом по 94 округу.
До конца следующей недели - будут списки по области.
Для обеспечения врачей и больных ВСЕМ - от медикаментов и защитных костюмов до машин и продуктов.
Пожалуйста, покупайте и передавайте все, что можете собрать для врачей.
маму на Мазератти (которых 20 штук) пусть тоже прихватит.