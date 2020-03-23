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 Київські новини, Суспільство
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 594 киян протестували експрес-тестами на коронавірус, - Кличко. ВIДЕО

22 зразка відправлені до Київського міського лабораторного центру МОЗ.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"У столиці сьогодні протестовано швидкими тестами 594 киян. 22 зразка ми відправили до Київського міського лабораторного центру МОЗ України для підтвердження або спростування діагнозу", - повідомив Кличко.

За його словами, створена окрема оперативна група, що складається з медиків і менеджерів, яка щодня оперативно отримуює всі рекомендації ВООЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медпрацівники екстреної допомоги не проводитимуть тест на COVID-19, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183565
 
 
 Топ коментарі
 
450 депутатов + 100 кабмин + 44 АП
Любовницам не досталось... бида...
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Хорошо хоть в Киеве зеленым мародерам не удалось власть захватить
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Протестировали теми тестами которые нужно выкинуть на помойку !!! Не ну не идиоты !? 594 киевлянина протестировали экспресс-тестами на коронавирус, - Кличко - Цензор.НЕТ 6400
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Хорошо хоть в Киеве зеленым мародерам не удалось власть захватить
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захватить то может и не удалось, но заработать шансы есть
594 киян протестували експрес-тестами на коронавірус, - Кличко - Цензор.НЕТ 3132
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И что, Кличко меньший дебил чем "зелёные"?! Нигде в мире, даже в Ухане не перекрывали Метро полностью. В Лондоне закрыли только узловые станции и старыеслабопроветриваемые (Лондонскому метро более 160 лет). Сделать транспортный коллапс во время эпидемии!!! Да за такое судить надо!!! И чем он умнее свидетелей пришествия зелёного мессии!!!
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В Ухане не ездил общественный транспорт.
В Пекине метро всё время работало. Только оно было пустое в феврале. Никто не хотел ехать в нём. В Киеве даже если будут падать пачками люди на улицах - всё равно будут ломится все в метро. Уверен на 100%.
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https://www.youtube.com/c/DennDancer
Посмотри у меня на канале сколько в метро ездило в Пекине. Обычно я один в вагоне был.
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450 депутатов + 100 кабмин + 44 АП
Любовницам не досталось... бида...
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Конец зелёным медецинским барыгам - друзьям Зеленского
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Протестировали теми тестами которые нужно выкинуть на помойку !!! Не ну не идиоты !? 594 киевлянина протестировали экспресс-тестами на коронавирус, - Кличко - Цензор.НЕТ 6400
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Протестуют ще раз. А експрес-тести спишуть. Справа в тому, що експрес-тести реагують на антитіла, які імунна система вироблчюяє лише через дечюякий час після інфікування. Тобто людину, яквюа заразился день-два тому, ще не має симптомів ці тесты сприймуть за здорову. І піде така людина в натовп, впевнена, що здорова.
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Испания закупила 640000 таких тестов. Не ну не идиоты !?
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осталось пару миллионов, не только лишь все смогут получить тест
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Мабуть всі дупутати з їхніми родичами.
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випробуваний метод...тестують всіх...ізолюють хворих...і також носіїв...
молодця Кличко...
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на смереку коронавірус не видрабаєся 594 киян протестували експрес-тестами на коронавірус, - Кличко - Цензор.НЕТ 8314
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а тобі так зразу всіх 594 киян протестували експрес-тестами на коронавірус, - Кличко - Цензор.НЕТ 8584
є й другі регіони...
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Французские ученые сообщили об успешных результатах клинического исследования действия комбинации двух существующих лекарственных препаратов - гидроксихлорохина и азитромицина - против нового коронавируса SARS-CoV-2. Описание приведено в журнале International Journal of Antimicrobial Agents
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В исследовании приняли участие 36 взрослых пациентов как с симптомами COVID-19, так и без, у которых было подтверждено носительство SARS-CoV-2 в пробе носоглотки. Из тех, кто не согласился на прием новых препаратов, составили контрольную группу из 16 человек, и им продолжали, как и раньше, назначать симптоматическое лечение и антибиотики для предотвращения бактериальной суперинфекции.
Оставшиеся 14 пациентов в течение 10 дней принимали перорально 200 миллиграмм сульфата гидроксихлорохина три раза в день. Шестеро из них, помимо гидроксихлорохина, получали для предотвращения суперинфекции первые два дня по 500 миллиграмм азитромицина в день, а затем в течение четырех дней - по 250 миллиграмм. Все шестеро пациентов хорошо переносили комбинацию гидроксихлорохина и азитромицина. Ежедневно им делали электрокардиограмму для контроля отсутствия побочных эффектов на сердце.
Уже на пятый день у всех шести пациентов тесты на коронавирус дали отрицательный результат, который был подтвержден в последующие дни. То есть все больные COVID-19 в тестовой группе за пять дней полностью вылечились.
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Ну тогда тех, кого протестировать фигня осталась
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шо-шо? капшо!
власник 24 квартир вимагає... від інших

Александр Дубинский
16 ч. ·

В конце недели я встретился с главврачами Обуховской и Васильковской больниц, а также с руководителями станций экстренной помощи.
Обеспечение стремится к нулю. Масштабные закупки невозможны из-за хаоса с ценами, и отсутствия централизованных поставок средств индивидуальной защиты и аппаратуры.
У нас нет другого выхода, кроме создания Гуманитарного штаба, который должен работать на всю Киевскую область.
Призываю бизнесменов, меценатов и просто неравнодушных людей присоединиться к нам.
Сформированы списки самого необходимого для борьбы с коронавирусом по 94 округу.
До конца следующей недели - будут списки по области.
Для обеспечения врачей и больных ВСЕМ - от медикаментов и защитных костюмов до машин и продуктов.
Пожалуйста, покупайте и передавайте все, что можете собрать для врачей.
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пошел он на...уй, паскуда и отгребанец.
маму на Мазератти (которых 20 штук) пусть тоже прихватит.
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надо полагать, это все нардепы и их любовники/любовницы?
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Другими словами протестированных почти ноль...
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