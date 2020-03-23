 Отримувачам субсидій компенсують витрати на оплату комуналки, - Лазебна. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це заявила міністр соцполітики Марина Лазебна.
За її словами, на найближчому засіданні уряду Мінсоцполітики запропонує ухвалити рішення про додаткову компенсацію витрат для 3 млн домогосподарств (йдеться про тих, хто сьогодні отримує субсидію) на оплату окремих компослуг в період карантину.
"Ми це зробимо шляхом збільшення на 50% соціальних нормативів користування електроенергією, природним газом для приготування їжі, підігріву води, використання гарячої та холодної води ... Кожна сім'я, яка отримує субсидію, отримає додаткову компенсацію за ці витрати. В середньому це буде близько 300 грн", - повідомила Лазебна.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пенсіонерам, у яких виникне заборгованість за комунальні послуги в період карантину, не скасовуватимуть субсидію і не нараховуватимуть пеню.
Юрий Бутусов
6 хв ·
Уважаемый господин президент! В состав координационного совета по борьбе с распространением короновируса COVID-19 вы, по каким-то непонятным причинам забыли еще 16 марта включить ключевых должностных лиц, ответственных за контроль, безопасность и выработку решений - главу СБУ Ивана Баканова и главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова! Глава Верховной Рады уже заявил об этом на пресс-конференции, пожалуйста, услышьте главу парламента: https://censor.net.ua/…/vr_ne_predstavlena_v_koordinatsionn…
При планировании законодательных актов должен присутствовать глава парламента, потому что то, что вы обсуждаете на совете должно быть оформлено в виде законов, иначе это не будет работать!
СБУ - ключевая структура, которая отвечает за решения в сфере безопасности страны, она отвечает за упреждение угроз, борьбу с коррупцией при исполнении поставленных вами задач.
Вы не можете их игнорировать, их надо привлечь к работе. Включение в совет по борьбе с коронавирусом главы СБУ и председателя ВР - это не опция, это не вашего желания или нежелания, это ваша обязанность как президента и главы совета. Это необходимо для быстрого и качественного принятия решений. Иначе эффективность работы вашего совета будет очень низкой и будет отсутствовать координация и правильный порядок исполнения.
Надеюсь, вы почитаете фейсбук, и сделаете правильные выводы. Не продуманная и некомпетентная государственная политика по борьбе с эпидемией подрывает авторитет страны в целом, это не шоу. Учитесь, наконец, системно мыслить и действовать!
2020 - Зеленский, дай нам бесплатную коммуналку, компенсируй все расходы и накинь сверху еще пару тысяч!! мы требуем халявы!!