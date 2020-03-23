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 Суспільство
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Все про:карантин (745) компенсації (163) субсидія (355) COVID-19 (1624) Лазебна Марина (6) коронавірус (370)

 Отримувачам субсидій компенсують витрати на оплату комуналки, - Лазебна. ВIДЕО

Для 3 млн одержувачів субсидії буде встановлена ​​додаткова компенсація за оплату комунальних послуг на період карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це заявила міністр соцполітики Марина Лазебна.

За її словами, на найближчому засіданні уряду Мінсоцполітики запропонує ухвалити рішення про додаткову компенсацію витрат для 3 млн домогосподарств (йдеться про тих, хто сьогодні отримує субсидію) на оплату окремих компослуг в період карантину.

"Ми це зробимо шляхом збільшення на 50% соціальних нормативів користування електроенергією, природним газом для приготування їжі, підігріву води, використання гарячої та холодної води ... Кожна сім'я, яка отримує субсидію, отримає додаткову компенсацію за ці витрати. В середньому це буде близько 300 грн", - повідомила Лазебна.

Також дивіться: За борги за комуналку в період карантину субсидії пенсіонерам не скасовуватимуть, - Лазебна. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пенсіонерам, у яких виникне заборгованість за комунальні послуги в період карантину, не скасовуватимуть субсидію і не нараховуватимуть пеню.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183560
 
 
 Топ коментарі
 
а что делать обычным плательщикам бес льгот? Ситуация просто за...сь, с работой у многих жопа ибо карантин, а платить по счетам надо. Так вы специально разрешили ломбардам работать? Последнее что бы отдать?
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А іншим - безкоштовний перегляд "Сватів". Одним словом, ця влада справді не розуміє, що робить. Бо субсидіанти - в осеюновному пенсіонери. Вони матимуть пенсію. Всі інші, особливо - самозайняті не будуть мати зовсім нічого!
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а тем кто не получал - а сейчас остался без работі и остальное - а
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а тем кто не получал - а сейчас остался без работі и остальное - а
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А іншим - безкоштовний перегляд "Сватів". Одним словом, ця влада справді не розуміє, що робить. Бо субсидіанти - в осеюновному пенсіонери. Вони матимуть пенсію. Всі інші, особливо - самозайняті не будуть мати зовсім нічого!
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Я не є прихильником даної партії не треба мене туди заманювати. 😊 Набирайте однопартійців в іншому місці.
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а что делать обычным плательщикам бес льгот? Ситуация просто за...сь, с работой у многих жопа ибо карантин, а платить по счетам надо. Так вы специально разрешили ломбардам работать? Последнее что бы отдать?
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можно не платить, пока пристав не придет, а там ни кого не волнует, почему не платил.
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Пристав-кацапы ну почему вы так легко палитесь ？
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трындец тебе будет, потом узнаешь как они блокируют все тебе
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я последний раз платил лет 10 назад. регулярно - 20.
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хошь верь - хошь не верь. но я пишу правду. правда, не всю правду. так почему ты приставов вспомнил? уже появились в Украине? когда?
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давно, блокируют все счета, а потом появляются из исполнительной службы. Я в Украине с рождения и как то сталкивался по делам своих знакомых, что то они не веселые были после всего
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да и я не хотел сталкиваться с исполнительными службами
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так есть те, кого официально называют "приставы", или это жаргон?
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здесь Бутусов пытается достучаться до Карлика... Получателям субсидий компенсируют расходы на оплату коммуналки, - Лазебная - Цензор.НЕТ 5109 ....

Юрий Бутусов
6 хв ·

Уважаемый господин президент! В состав координационного совета по борьбе с распространением короновируса COVID-19 вы, по каким-то непонятным причинам забыли еще 16 марта включить ключевых должностных лиц, ответственных за контроль, безопасность и выработку решений - главу СБУ Ивана Баканова и главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова! Глава Верховной Рады уже заявил об этом на пресс-конференции, пожалуйста, услышьте главу парламента: https://censor.net.ua/…/vr_ne_predstavlena_v_koordinatsionn…

При планировании законодательных актов должен присутствовать глава парламента, потому что то, что вы обсуждаете на совете должно быть оформлено в виде законов, иначе это не будет работать!
СБУ - ключевая структура, которая отвечает за решения в сфере безопасности страны, она отвечает за упреждение угроз, борьбу с коррупцией при исполнении поставленных вами задач.
Вы не можете их игнорировать, их надо привлечь к работе. Включение в совет по борьбе с коронавирусом главы СБУ и председателя ВР - это не опция, это не вашего желания или нежелания, это ваша обязанность как президента и главы совета. Это необходимо для быстрого и качественного принятия решений. Иначе эффективность работы вашего совета будет очень низкой и будет отсутствовать координация и правильный порядок исполнения.
Надеюсь, вы почитаете фейсбук, и сделаете правильные выводы. Не продуманная и некомпетентная государственная политика по борьбе с эпидемией подрывает авторитет страны в целом, это не шоу. Учитесь, наконец, системно мыслить и действовать!

Получателям субсидий компенсируют расходы на оплату коммуналки, - Лазебная - Цензор.НЕТ 8970
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А якщо людина принципово відмовилася від ваших паскудних субсидій і заради цього працює, а тепер ви перекрили роботу?
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и фиг знает что делать? Ну сдашь ты в ломбард последнее, а после завтра бес работы что делать, если все вычерпано?
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Є ще пенсія, але вона не депутатська😒
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всіх загнати по домівках-субсидіанти майже всі старі-вимруть ( навезти купу потенційно хворих і теж закрити між людьми) це вже геноцид ..
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по лінії обох батьків є померлі від голоду. Цей геноцид може стати ще страшнішим
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понимаю тебя, может так случится, но это такой хаос надо сделать
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Комуністи різними методами знищували людей, а тепер це регіонали і слуги народу.
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ну не кто не уничтожает народ буквально, а вот их банкротит и делает нищими, что бы за копейки работали как на паныча как в царской россии работали, это точно. Я понимаю хорошо что будет экономическая яма из которой не вылезем, а на этом фоне потеряем ту самую землю и права человека. Украинцы будут ни кто и ни как их звать, а да жабраки
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2019 - хы-гы, не надейтесь на халяву и колбасу по 2.20, работайте нормально и голосуйте за Порошенка, деньги это неважно - главное армия, мова и вера.
2020 - Зеленский, дай нам бесплатную коммуналку, компенсируй все расходы и накинь сверху еще пару тысяч!! мы требуем халявы!!
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