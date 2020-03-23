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 Суспільство, За кордоном
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 Понад 90 українських легкоатлетів, які перебувають у різних країнах світу, продовжують підготовку до Олімпіади-2020. ВIДЕО

Попри поширення коронавірусу в світі 96 українських легкоатлетів продовжують перебувати в різних країнах і готуватися до Олімпійських ігор у Токіо.

Про це заявив президент Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) Ігор Гоцул на офіційному YouTube-каналі організації, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, міжнародна легка атлетика неофіційно каже, що готова перенести всі міжнародні змагання, які передують Олімпійським іграм, на пізніший термін.

"Поки що ми орієнтуємося на офіційну позицію МОК і продовжуємо підтримувати тих, хто готується до Олімпіади. На сьогодні ми можемо підтримувати тільки тих спортсменів і тренерів, які залишилися для підготовки за кордоном. Таких сьогодні 96 осіб. Якщо говорити про країни, то ситуація така: в Туреччині перебуває 44 людини, в ПАР - 19, в Португалії - 19, в Киргизії - 14, в Польщі - 9 і 1 в Кенії ", - повідомив Гоцул.

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Президент ФЛАУ пояснив, що поки головне завдання - допомогти українцям підготуватися до Олімпіади, бо офіційної інформації про перенесення Ігор-2020 поки немає.

"Хочу звернути увагу на те, що ми працюємо зі спортсменами не як начальник - підлеглий, а як партнери. Нашим завданням було надати спортсменам і тренерам максимум інформації і допомогти реалізувати їх бажання продовжити підготовку. Тому ми нікому зі спортсменів не давали команду повертатися в Україну", - зазначив Гоцул.

Олімпіада в Токіо має відбутися з 24 липня по 9 серпня.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу у світі збірні Канади та Австралії знялися з літньої Олімпіади-2020 в Токіо.

"Хочу обратить внимание на то, что мы работаем со спортсменами не как начальник - подчиненный, а как партнеры. Нашей задачей было предоставить спортсменам и тренерам максимум информации и помочь реализовать их желание продолжить подготовку. Поэтому мы никому из спортсменов не давали команду возвращаться в Украину", - отметил Гоцул.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире сборные Канады и Австралии снялись с летней Олимпиады-2020 в Токио.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183529
 
 
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То, что олимпиаду отменят, по-моему нет сомнений. Достаточно посмотреть на график роста заболевших. А потом посчитать сколько их будет через месяц, а потом через два. Учитывая удвоение случаев каждые 3-4 дня.
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Можемо ще Євро 2020 провести, поки інші відмовились.
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Канада и Австралия отказались от участия в Олимпиаде 2020. И это, к сожалению, только начало.
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на самом деле все очень печально с олимпиадой. как правило, за всю свою спорт карьеру, спортсмен может попасть на олимпиаду только 1 или 2 раза. легкая атлетика - это не шахматы, тут годы очень многое значат. после 30 - ты уже пенсионер, который не может на равных бороться с молодыми. будем держать кулаки, чтобы весь этот вирусный кошмар по-быстрее закончился, и наши девченки и мальчишки продолжали рвать соперников на стадионах.
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