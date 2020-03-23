 Троє заражених з Івано-Франківська контактували із загиблою від коронавірусу, - мер Марцінків. ВIДЕО

Про це він заявив у прямому ефірі на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері ми дізналися про додаткові три випадки підтвердження коронавірусу. Усі ці три людини з міста Івано-Франківськ. На жаль, це контактні особи жінки, яка померла. Саме в них було виявлено наявність коронавірусу", - повідомив мер.

За словами Марцінківа, всі три людини перебувають у задовільному стані.

"В Івано-Франківській області немає важкохворих. Усі пиблизно середньої складності. І це дуже добре", - зазначив він.

Також він повідомив, що місто отримає 300 експрес-тестів на коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 з 15 підозр на коронавірус в Івано-Франківську не підтвердилися, - мер Марцінків