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 Троє заражених з Івано-Франківська контактували із загиблою від коронавірусу, - мер Марцінків. ВIДЕО

Увечері 22 березня підтвердили три випадки коронавірусу в місті Івано-Франківськ. Усі три особи контактували із загиблою напередодні від COVID-19 жінкою.

Про це він заявив у прямому ефірі на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері ми дізналися про додаткові три випадки підтвердження коронавірусу. Усі ці три людини з міста Івано-Франківськ. На жаль, це контактні особи жінки, яка померла. Саме в них було виявлено наявність коронавірусу", - повідомив мер.

За словами Марцінківа, всі три людини перебувають у задовільному стані.

"В Івано-Франківській області немає важкохворих. Усі пиблизно середньої складності. І це дуже добре", - зазначив він.

Також він повідомив, що місто отримає 300 експрес-тестів на коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 з 15 підозр на коронавірус в Івано-Франківську не підтвердилися, - мер Марцінків

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183525
 
 
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300 тестов? этого не хватит даже для "своих" из администрации. )
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да. он первый заговорил про чрезв. положение. власть сладка.
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он мне смахивает на пи.. малюську-такой же дурачок..
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а как "контактировали"? сказали привет на метровом расстоянии, или ближе?
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