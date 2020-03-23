 "Ми вимагаємо відправити за нами президентський борт", - українці, які застрягли в Домініканській Республіці, звернулися до Зеленського. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про свою вимогу вони заявили в спеціальному відеозверненні, опублікованому в соцмережах. За їхніми словами, евакуації очікують 129 українців.
"У нас є одна геніальна ідея - якщо ви не можете знайти рейс або чартерний літак, який зможе нас забрати, відправте за нами свій президентський борт. На початку свого терміну ви обіцяли, що все державне майно стане доступним для громадськості. Виконайте цю обіцянку", - йдеться у зверненні.
Як повідомили Цензор.НЕТ в українському МЗС, зараз в Домініканській Республіці перебувають 132 українці, які хочуть повернутися в Україну, і відомство вживає всіх необхідних заходів, щоб допомогти їм.
фейкомётчик-******!
Ось такі саме придурки без мізків і голосували, весело регочучи, за шмарклю Янелоха.
Українські негри опускають донецьку москальку
Нихрена себе!
Бачив 2 НЕ-українців у вишиванках НЕ-українських.
Не бачив ще 127 українців НА_БАЛІ.
В голубом вертолете
И бесплатно покажет кино.
С днем рожденья поздравит
И, наверно, оставит
Мне в подарок пятьсот "эскимо".
Finita la commedia
від 80 685 грн
Лукашенко отказался эвакуировать белорусов, которые остались за границей. Зеленский по всему миру собирает больных и везёт их в Украину. На подводной лодке если в каком-то отсеке пожар, то задраивают переборки, чтобы пожар не распространился в соседние отсеки, а этот разносит огонёк импортного вируса по всей стране.
Другое дело, что нет этих перевозчиков там.
Обратитесь к вашему гиду.
Они вам расскажут, как снять квартиру и дадут другие полезные советы.
С какой стати???
Это государство Украина вас туда отправило? Или вы сами туда поехали развлекаться???