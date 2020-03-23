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 Політика України, Суспільство
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Все про:карантин (745) МЗС (2142) евакуація (341) Домініканська Республіка (8) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 "Ми вимагаємо відправити за нами президентський борт", - українці, які застрягли в Домініканській Республіці, звернулися до Зеленського. ВIДЕО

Громадяни України, які не можуть повернутися в Україну, вимагають відправити за ними президентський борт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про свою вимогу вони заявили в спеціальному відеозверненні, опублікованому в соцмережах. За їхніми словами, евакуації очікують 129 українців.

"У нас є одна геніальна ідея - якщо ви не можете знайти рейс або чартерний літак, який зможе нас забрати, відправте за нами свій президентський борт. На початку свого терміну ви обіцяли, що все державне майно стане доступним для громадськості. Виконайте цю обіцянку", - йдеться у зверненні.

Як повідомили Цензор.НЕТ в українському МЗС, зараз в Домініканській Республіці перебувають 132 українці, які хочуть повернутися в Україну, і відомство вживає всіх необхідних заходів, щоб допомогти їм.

Читайте також: "Жодних чартерів, нехай там і сидять", - Лукашенко про евакуацію білорусів із-за кордону

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183514
 
   
 Топ коментарі
 
Сидите сволочи там мы вас туда не посылали.
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А в вышиванках они там на пляж ходят?
Или это такой тонкий маркетинговый ход?
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истинные Украинцы истинные рабочие служащие бюджетники и пенсионеры и инвалиды за хлебом в Доминикку на таксях самолетах чартерах не летают пошли на уй ублюдки вместе с вашим Зе идиотом...
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А ведь могли бы олигарха попросить. Мальдивского, например. Но это не в интересах порохоботских набросов. Не так ли?
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Так его же вроде посадить хотели,- не...?
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разве Отец Коррупции из тюрьми не cможет управлять своим бортОм?
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Твой зекретин баксовый миллионер, так что это его теперь на тряпки разнесут, перед тем как повесить)
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спамя лезет резко в топ
фейкомётчик-******!
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До речі, всі такі смаглявенькі, що вчаться в Тернополі, у Львові розмовляють українською дуже непогано, на відміну від цих придуркуватих буратінок в Домінікані.

Ось такі саме придурки без мізків і голосували, весело регочучи, за шмарклю Янелоха.
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Ваша правда, розмовляють, бо поважають нашу країну, на відміну від аборигенів "Ми вимагаємо відправити за нами президентський борт", - українці, які застрягли в Домініканській Республіці, звернулися до Зеленського - Цензор.НЕТ 2317 :
Українські негри опускають донецьку москальку
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"Как сообщили Цензор.НЕТ в украинском МИДе, сейчас в Доминиканской республике находятся 132 украинца"
Нихрена себе!
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********, ****, рожа, *****. Тут уже не то что не требуешь, даже не ждёшь, нормального бронежилета, нормальной формы, нормальной экипировки, для выполнения служебных задач, покупая за свои с этой сраной зарплаты вместо ******** курортов и отдыхов загрницей, а тут два петуха-туриста из ****** Доминиканы требуют им ковер-самолёт. Пошли вы *****.
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НАРОД , а где это ДОМИНИКАНА ???? мы даже с ней не граничим ((((( что вы там, .....ЯДИ , делаете ????? собираете ТРЮФЕЛЯ с ТРИППЕРОМ ????
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А "девачка с сабачкай" в Китаї вже нічого "ні трєбуєт"?
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Требовала,но Вова пообещал и она успокоилась.
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Требовала,но Вова пообещал на ней жениться и она успокоилась
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Настоящие украинцы дома Украине сидят и картошку выращивают,а не по Доминиканам жируют.
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Ну как при Петре 1 вместо него папка холопа отправил.
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вот новость ДНЯ : рубль и бренд идут на РЕКОРДЫ !!! точно придется покупать АККАМУЛЯТОР к своему авто и КАТАТЬСЯ )))))
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Такие гении и в Доминикане нужны, пусть там сидят!!!
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ПіЗЕдент може за вами відправити тільки свій лісопед, яким він вже не користується і самокат, який він забрав у "самого ліпшого прем'єра в історії України".
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Так они голосовали за Зелю? Какая прелесть!
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Что они там делают?Украину на пляже защищают?
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В итоге можем тут пыхтеть, зудить, а жлобов вывезут и распустят по домам. А дальше этому жлобу уже дома не будет сидеться... Как не прискорбно признавать, но из-за большинства страна стрельнула себе в ногу в 2019 году...
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ДурнІ-дУрні, це результат того, що вони "внє палітікі".
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Симонян вылетает за сюжетом для Спутника. Пуйло радостно потирает ручки. Порохло тоже.
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прослушал ТРЕБОВАНИЕ и ахх....л ))))) москали в ВЫШИВАНКАХ хотят на ШАРИК приехать в СКРЕПНУЮ на самолете УКРАИНСКОГО президента )))) ваще БЕРЕГА пересохли !!! ОН ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН -собаки !!!
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А почему в Австрию можно посылать президентский самолет за менее 40 гражданами, а им нельзя?
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До Австрії 3 години льоту- а до Домінікани- 30 ! Карту подивися- йолопе!
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Не вірю!!!
Бачив 2 НЕ-українців у вишиванках НЕ-українських.
Не бачив ще 127 українців НА_БАЛІ.
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ответ ОП: "пусть покажут зЕ-наклейки, тогда будем дальше о чем-то говорить"
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На цензоре кто то правильно сказал, что посадка самолет должна быть только со свежим результатом тестирования на вирус. Что делать с теми у кого положительный тест это отдельный вопрос. Или не брать на самолет или по прилету их в наручники и на жесткий карантин под дулами автоматов нацгвардии.
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.....в следующий раз в ЗАТОКЕ будете отдыхать !!! курвы (((( поддерживать свой ТУРБИЗНЕС надо , а не АФРИКАНСКИЙ !!!
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А шо среди них есть жены, любовницы, тещи, тести шо требують ПреЗЕдентский борт ? Это вам не Вена куда послали борт за 33 людьми: из них 18 женщин, всего 3 детей, ост. как написали "пожилые люди"
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Прилетит вдруг волшебник
В голубом вертолете
И бесплатно покажет кино.
С днем рожденья поздравит
И, наверно, оставит
Мне в подарок пятьсот "эскимо".
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.....там уже на ШРИ-ЛАНКЕ тоже волают !!! посмотри пожалуйста , КРУГОМ одни УКРАИНЦЫ , не даром говорят , что маленькую росию ОКРУЖИЛА огромная Украина !!!))))
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Літак піЗЕдента полетів в Ухань за собачкою, так що звиняйте.
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Малорос не лох, он никому ничего не должен, в особенности "персональній самол'т мне віделил народ".
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по самым скромным подсчетам - 12 часов в одну сторону, при стоимости $10000 за час полета, получается четверть ляма долларов за УШЛЕПКОВ, которые положили на всех(!), улетая туда совсем недавно (но видели как наших эвакуируют из Уханя, и видно не сомневались, что и их не забудут). Так может за такие бабки стоит презовский борт послать за партией тестов и другой медицинской аппаратуры в тот же Китай? И это бы спасло жизни миллионов Украинцев. Но что-то мне подсказывает, что таки полетит самолет за этими тварями! (пиар же дороже...)
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Зарисовки Тура Хейердала им в помощь. Будем встречать овациями проход Кон Тики 21-го века через Боспор.
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я за колонизацию доминиканской республики.
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Хочешь, чтобы потом гаитянцы хлынули в Украину?
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"Как сообщили Цензор.НЕТ в украинском МИДе, сейчас в Доминиканской республике находятся 132 украинца, которые хотят вернуться в Украину, и ведомство делает все необходимое, чтобы помочь им."

Finita la commedia
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На надувном матрасе можно до западного побережья Африки, а там уже и рукой подать "Ми вимагаємо відправити за нами президентський борт", - українці, які застрягли в Домініканській Республіці, звернулися до Зеленського - Цензор.НЕТ 7955
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Опис готелюГотель Bavaro Beach розташований в 14 км від міжнародного аеропорту Пунта-Кана. До послуг гостей казино, фільми на пляжі і 7 ресторанів. Вас також чекають 5 басейнів і номера в карибському стилі. У кожному номері готелю Now Larimar Punta Cana є власне патіо або балкон з *******, а також міні-бар і телевізор з плоским екраном і кабельними каналами. Всі номери оформлені в барвистих тонах і декоровані квітковим орнаментом. Гості можуть зайнятися різними видами водного спорту: вітрильним спортом, віндсерфінгом і каякингом.
від 80 685 грн
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Значит за этими вышлют и с оркестром встретят
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У этих украинцев какой-то не украинский акцент, да ещё и на русском требуют.
Лукашенко отказался эвакуировать белорусов, которые остались за границей. Зеленский по всему миру собирает больных и везёт их в Украину. На подводной лодке если в каком-то отсеке пожар, то задраивают переборки, чтобы пожар не распространился в соседние отсеки, а этот разносит огонёк импортного вируса по всей стране.
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Просто их папки пилят бюджет или топ менеджеры с миллионными зарплатами.и Украину видели когда бабушке и дедушке привозили показывали в годовалом возрасте. А все время прожили в москве или лондоне.
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а можна навпаки - шо б ваш улюблений зебіл полетів туди до вас і ви там шведською сем'єю залишилися назавжди?!
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а як вони планували повертатись? в смислє, дєньгі на білєт назад у них є? то хай оплатят пєрєльот по таксі шоп нікому не жало за бюджет
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Конечно, в пакет входит дорога в оба конца. Так что билеты они имеют.
Другое дело, что нет этих перевозчиков там.
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Вообще-то, имея небольшие деньги там можно пожить и вне готеля.
Обратитесь к вашему гиду.
Они вам расскажут, как снять квартиру и дадут другие полезные советы.
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Цирк! 12-дневный тур в Доминикану стоит 39 000 гривен. Другими словами, вылетели они туда никак не ранее 7-8 марта, когда уже голова пухла от информации о победном шествии коронавируса по планете! Не, выкинули 39 килогривен (или даже скидку получили?), попляжились, ***********, а теперь - президентский борт за вами присылать? Обращайтесь к своему туроператору, который единственный и обязан доставить вас домой хоть на верблюдах. А президентский борт нам и самим в Украине сейчас понадобится.
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Не люблю Лукашенка- але він правий на 100%- поїхали в розпал пандемії- сидіть й не рипайтесь!
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а не пробували українську мову вивчити? кацапською якось не щиро вийшло
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Оно нацепило вышиванку и думает, что проканает...
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Вообще-то пока 70% населения не переболеет и не приобретёт иммунитет эпидемия будет продолжаться. Вирус уже попал в природу и будет с человечеством ВЕЧНО. Как вирусы гриппа.
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"Мы требуем отправить за нами президентский борт"

С какой стати???
Это государство Украина вас туда отправило? Или вы сами туда поехали развлекаться???
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Молодцы. Ещё и вломить Зеле могут. В отличие от мокшей.

"Ми вимагаємо відправити за нами президентський борт", - українці, які застрягли в Домініканській Республіці, звернулися до Зеленського - Цензор.НЕТ 7692
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ждите пока опять выберут пороха и он может вместо мальдив (свынарчуки, бизнес на крови, устали ат вайны) поедет в доминикану и спасёт вас
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А чего? Тёлка вполне вдувательна. Могла бы ещё и подзаработать.
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А мене прошу туди відправити. А потім можна і не забрати. Я не вимагаю, але все одно туди порожняком летите)
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Сидите тихонько и парьте попу на солнце
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кто в вышиванке борт присылают из львова черновцов и тернополя!!!!
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Дружная мы страна любимый свой народ. Фу бл.ть...
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Угу, зараз за вами єрмак приїде на мерсі, чекайте
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вы с каких ****** такие украинские обе? вот из-за таких ********* и ********* в стране ******
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А с какой гениальной идеей 132 украинца в разгар пандемии полетели в Доминикану? Хотелось бы услышать для начала
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шоп попасть на работу требую прислать за мной президентский борт
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