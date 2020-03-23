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 Україна входить у другу фазу боротьби з коронавірусом. Третій етап - смертність, - Ємець. ВIДЕО

В Україні починається другий етап боротьби з коронавірусом, який полягає у протистоянні COVID-19 не лише попереджувальними заходами, а й безпосередньо лікуванням хвороби.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я у Facebook, про це Міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець заявив в інтерв'ю 112 каналу.

"Україна, на жаль, не змогла вжити жорстких заходів, щоб не впустити вірус. Тому зараз, на цей момент, у нас уже є вогнища, які прийшли не з Китаю чи з Європи, а є нашими, місцевими, вогнищами. Тобто починається другий етап, і ми повинні не допустити пандемії у країні", - сказав Ілля Ємець.

За словами очільника відомства, нині команда Міністерства охорони здоров’я та українська влада в цілому докладають усіх зусиль, щоб боротися з коронавірусом. Зокрема, Міністру Іллі Ємцю вдалося відновити вертикаль санітарної служби, коли заступника Міністра Віктора Ляшка було призначено державним санітарним лікарем. Саме ця вертикаль, як підкреслив Ілля Ємець, буде ключовою у боротьбі з COVID-19.

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"Зараз дуже важливо локалізувати вогнища вірусу, хоча зробити це дуже складно. Тому що третій етап цього невидимого ворога (ред. - коронавірусу) – смертність. Якщо китайцям вдалося досягти показника смертності 3-4%, то Італії не вдалося, і там 8-9%. Я сьогодні зібрав спеціалістів, які будуть працювати у медичній реформі західного зразка... Ці спеціалісти можуть зробити так, що в нас смертність буде менше, ніж навіть у Китаї", - підкреслив Ілля Ємець.

Україна входить у другу фазу боротьби з коронавірусом. Третій етап - смертність, - Ємець 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183497
 
 
 Топ коментарі
 
Украина, к сожалению, не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус.

А літаками гастарбайтерів звозити з усього світу? Та і за наш рахунок. ЗЕбіли.
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Третья фаза это побег с награбленным.
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Первым этапом был завоз больных короновирусом?
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Зеленский ! выходи подлый трус
будем Авакова и его вирус побеждать,
освободим Антоненко и Кузьменко для начала
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сами ж нам и подкинули потенциальных носителей, стаскивая со всего мира (да и это пол беды..свои же! беда и трагедия в том - что никто не утрудился изолировать их на 2 недели, как в Санжарах, а отпустили по домам, заражать все в округе! вот это преступная халатность и долбо*бизм!!! Минздрава в первую очередь... а ведь это легко было предугадать имея хоть какое-то представление о медицине и противоэпидимических мероприятиях...)
сами создаете нам трудности... а нам теперь их надо героически преодолеть...(медали и грамоты достанутся не всем!!!)
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Пусть ответит,когда мы преодолели эпидемпорог,как министр.А не байки чешет.
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Когда будет суд над зеленским и его бандой дегенератов за целенаправленный завоз большого количества инфицированных с Европы!!?
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Ах наш милый доктор Смерть, доктор Смерть, доктор Смерть ....
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Украина, к сожалению, не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус...

Не может быть!!! И кто-ж виноват??
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В период, когда "Украина не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус", зеонацисты вполне нормально торговали масками и респираторами. Теперь вопрос: не смогла, или не захотела? Потому как у этого вопроса будут разные следствия.
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Був поважним кардіохірургом, нащо ти туди поліз?
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"Украина, к сожалению, не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус. Поэтому сейчас, в данный момент, у нас уже есть очаги, которые пришли не из Китая или из Европы, а являются нашими, местными, очагами. То есть начинается второй этап, и мы должны не допустить пандемии в стране", - сказал Илья Емец.Источник: https://censor.net.ua/n3183497

Дядя в полной деменции уже. Не зря на дарагова ЛеонидИльича смахивает. Сначала говорит, что мы впустили вирус, потом, что очаги не откудато, а наши... Пора тебе на мусорку, дядя. Это ли не настоящий Доктор Смерть?
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Зедуб, розкажи краще, якими ліками, українцям лікуватися від короновірусу, приховуєш? Будеш перший на третій стадії зеайболить.
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сейчас минздравом должен управлять -опытный инфекционист, а может даже консилиум, а не хирург-кардиолог, причём , который продолжает оперировать в период пандемии...
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Вчора почитала короткий курс вірусології та виникли питання до міністра:
1. Чи може загальний карантин і зменшення фізичних навантажень збільшити кількість важких випадків перебігу хвороби і вірогідність збільшення смертності?
2. Чи усвідомлює міністр вплив панічних настроїв на імунітет людей і тоді коли маємо очікувати вироблення суспільного імунітету?
3. Які конкретні роботи вони проводять для мобілізації та оснащення мед.закладів? Бо гаряча лінія центру громадського здоровья працює по будням із 9 до 18.? Чи вони тільки рахують ті етапи, які запланували?
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Пани Светлана,есть 70 страниц преодоления этого вируса,написанная китайцами.И как министру вам ответить на все ваши вопросы,чисто технически?Вы ведь и сами можете поискать все ответы.Зайдите в аптеку,купите маску,парацетамол и антисептик на 70%спирте.Если вам повезет,то и в больницах тоже все есть.
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выпустили шавку шоб нагавкала ЧП...
"Министр здравоохранения Илья Емец выступает за введение в Украине чрезвычайного положения...."
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Не хрен было завизить всякий больной контингент, со всего мира!1 А теперь готовьте белые тапочки господа,учитывая, что наша медицина, профиликтика и медикаменты на нулю.
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Интересно !? А радуцкий вернёт украденные 980 тонн медицинских масок, и сядет ли на нары, за саботаж карантинных мероприятий!!
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Отправьте этого пенса-Айболита на дальние кордоны сажать картошку! Вымикнить йому микрофона!
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Эти специалисты могут сделать так, что у нас смертность будет меньше, чем даже в Китае", - подчеркнул Илья Емец отвернувши взгляд и потирая ручки.
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Боюсь, що по смертності ми "обгоним и перегоним".
Що ті спеціалісти голими руками можуть зробити?!
Важкі хворі потребують до 15 днів на ШВЛ!
Є достатня кількість апаратів, спеціалістів, є персонал, який може забезпечити догляд таких пацієнтів?
А захист лікарів - костюми, респіратори, маски?
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Ємця треба гнати в шию з міністерства. Навіть такий профан як Янукович позбавив його міністра за профнездатність.
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Видать Янукович не таким же и профаном выглядел и уже позже из Ростова взывал "АСТАНАВИТЕСЬ"!
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"У нас смертность будет меньше чем в Китае" - в смысле: всем будут "рисовать" ОРВИ? И "дешевле", да и статистика "посимпатишнее"..😕
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Уже рисуют давно, другой грипп, пневмонию, рак, все что угодно. На самом деле умирает много людей именно от этого вируса, но трупам тесты не проводят, да и умирающим тоже.
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Страховка от пандемии и рака две большие разницы.
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Я так понял, что первый этап был продать маски и респираторы за бугор, а второй - привести с Китая "не те" тесты .
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Не совсем так.
Первым этапом было полное уничтожение г-ном Порошенко санэпидемслужбы Украины во время проведения его замечательной медицинской реформы в течение 5 лет.
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Ты в дебри какие то полез! СЭС сократили до областного контроля и я не рад этому. А то, что клоуны ЗЕлёные убили турбдиспанцеры это пи@дец полный.
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Предлагаю в ларьках и чебуречных законодательно заставить снимать маски. Україна входить у другу фазу боротьби з коронавірусом. Третій етап - смертність, - Ємець - Цензор.НЕТ 6060

Идиотов надо проредить.
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Он мне напоминает профессора из джентельменов удачи. "Какая отвратительная рооожа..."
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В уряді надія виключно на те, що в нас мало пенсіонерів за 80 років, тому смертність буде не така висока як в Італії...
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"Илья Емец заявил в интервью 112 каналу"
Теперь все правительство выступает на каналах Медведчука?
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Нет, там выступают только "избраные". не считая упоротых.
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В Украине смертность будет ниже!
Причин несколько:
1) Мы привыкли надеяться сами на себя, а не на государство или врачей!
2) Умирают в основном старики. У нас тех, кто дожил до 65, вирусом не взять.
3) У наших пожилых есть цель в жизни.
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У пожилых осталась цель жизни - посадить картошку и поженить внуков, а кому и правнуков.
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даже не читаю уже что он гововорит, пугалку наняли вместо скалецкой. Как в резервации с уханьцами , так скалецкая, а теперь етого каждый день печатают, с чухней всякой....
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