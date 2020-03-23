 Україна входить у другу фазу боротьби з коронавірусом. Третій етап - смертність, - Ємець. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я у Facebook, про це Міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець заявив в інтерв'ю 112 каналу.
"Україна, на жаль, не змогла вжити жорстких заходів, щоб не впустити вірус. Тому зараз, на цей момент, у нас уже є вогнища, які прийшли не з Китаю чи з Європи, а є нашими, місцевими, вогнищами. Тобто починається другий етап, і ми повинні не допустити пандемії у країні", - сказав Ілля Ємець.
За словами очільника відомства, нині команда Міністерства охорони здоров’я та українська влада в цілому докладають усіх зусиль, щоб боротися з коронавірусом. Зокрема, Міністру Іллі Ємцю вдалося відновити вертикаль санітарної служби, коли заступника Міністра Віктора Ляшка було призначено державним санітарним лікарем. Саме ця вертикаль, як підкреслив Ілля Ємець, буде ключовою у боротьбі з COVID-19.
"Зараз дуже важливо локалізувати вогнища вірусу, хоча зробити це дуже складно. Тому що третій етап цього невидимого ворога (ред. - коронавірусу) – смертність. Якщо китайцям вдалося досягти показника смертності 3-4%, то Італії не вдалося, і там 8-9%. Я сьогодні зібрав спеціалістів, які будуть працювати у медичній реформі західного зразка... Ці спеціалісти можуть зробити так, що в нас смертність буде менше, ніж навіть у Китаї", - підкреслив Ілля Ємець.
будем Авакова и его вирус побеждать,
освободим Антоненко и Кузьменко для начала
сами создаете нам трудности... а нам теперь их надо героически преодолеть...(медали и грамоты достанутся не всем!!!)
Не может быть!!! И кто-ж виноват??
Дядя в полной деменции уже. Не зря на дарагова ЛеонидИльича смахивает. Сначала говорит, что мы впустили вирус, потом, что очаги не откудато, а наши... Пора тебе на мусорку, дядя. Это ли не настоящий Доктор Смерть?
1. Чи може загальний карантин і зменшення фізичних навантажень збільшити кількість важких випадків перебігу хвороби і вірогідність збільшення смертності?
2. Чи усвідомлює міністр вплив панічних настроїв на імунітет людей і тоді коли маємо очікувати вироблення суспільного імунітету?
3. Які конкретні роботи вони проводять для мобілізації та оснащення мед.закладів? Бо гаряча лінія центру громадського здоровья працює по будням із 9 до 18.? Чи вони тільки рахують ті етапи, які запланували?
"Министр здравоохранения Илья Емец выступает за введение в Украине чрезвычайного положения...."
Що ті спеціалісти голими руками можуть зробити?!
Важкі хворі потребують до 15 днів на ШВЛ!
Є достатня кількість апаратів, спеціалістів, є персонал, який може забезпечити догляд таких пацієнтів?
А захист лікарів - костюми, респіратори, маски?
Первым этапом было полное уничтожение г-ном Порошенко санэпидемслужбы Украины во время проведения его замечательной медицинской реформы в течение 5 лет.
Идиотов надо проредить.
Теперь все правительство выступает на каналах Медведчука?
Причин несколько:
1) Мы привыкли надеяться сами на себя, а не на государство или врачей!
2) Умирают в основном старики. У нас тех, кто дожил до 65, вирусом не взять.
3) У наших пожилых есть цель в жизни.