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 Київські новини, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:карантин (745) Київ (7504) Данилюк-Ярмолаєва (10) COVID-19 (1624) Буткевич Богдан (6) коронавірус (288)

 Як живе Київ на карантині. ВIДЕО

Поки ви залишаєтеся в будинках і дбаєте про себе і близьких, Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва спеціально для Цензор.НЕТ проїхалися вулицями майже порожнього Києва і досліджували, як містяни дотримуються карантину.

Добре чи погано - судіть самі. Тому до вашої уваги - роуд-муві про коронавірусні будні столичних вулиць.

Зазначимо, що відзавтра вулиці спорожніють ще більше, бо громадський транспорт столиці буде перевозити лише тих пасажирів, які їдуть на роботу на підприємства, що забезпечують критично важливі сфери життя міста. Йдеться https://censor.net.ua/uaпро медичних працівників, рятувальників, правоохоронців, людей, які працюють в аптеках, продмагах і сфері ЖКГ, а також про працівників стратегічних підприємств.

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Нагадаємо, з понеділка, 23 березня, в Києві громадський наземний транспорт призупиняє перевезення пасажирів на період карантину. Працюватимуть тільки тимчасові маршрути лише для тих громадян, які забезпечують критично важливі сфери життя міста.

Перевозитимуть медичних працівників, рятувальників, правоохоронців, фахівців сфери ЖКГ, людей, які працюють у продуктових магазинах та аптеках, співробітників стратегічних підприємств.

Пасажири будуть допускатися в транспорт лише за наявності спеціальних квитків, посвідчення особи і засобів індивідуального захисту.

Читайте також: На період карантину в Києві заборонено користуватися спортивними та дитячими майданчиками, - КМДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183438
 
   
 Топ коментарі
 
Под шумок коронавируса нужно на пару месяцев вообще перекрыть КПВВ с Домбасяо и Лугандоном.

Пускай посидят там без украинских пенсий, продуктов и соцвыплат - с воспитательной целью. Ненавидят они нас и так, а каратели должны быть карателями !!!
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Та куда им! Петр Алексеич давно б уже создал вакцину против короновируса. С нуля как всегда
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Как понять, если у них в голове пустота и туман?
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І це в Києві у Вихідний день? Це не показово

А і Ви вкурсі, що перебуваючи в авто Ви не захищені від COVID-19 особливо якщо будете в заторі.
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Та куда им! Петр Алексеич давно б уже создал вакцину против короновируса. С нуля как всегда
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Под шумок коронавируса нужно на пару месяцев вообще перекрыть КПВВ с Домбасяо и Лугандоном.

Пускай посидят там без украинских пенсий, продуктов и соцвыплат - с воспитательной целью. Ненавидят они нас и так, а каратели должны быть карателями !!!
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Міжіншим ваш Потрошенко вже 13 разів на цьому тижні тікав з України.
А наш Зеленський ні разу, бо він з народом.
Шах і мат, порохоботи !
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а хорошо бы их вместе повесить, на одной виселице...
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Шось 13 якось малувато для лорда темряви... От якби десь 666 то всі б одразу і повірили Як живе Київ на карантині - Цензор.НЕТ 229
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Скинь фото где он с народом именно в эти дни. Он цветы во время празднования различных дат в одиночистве кладёт.
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не, ему бы Путин Зеленский помешали. А так бы сделал конечно.
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А вот недавно здесь писали, что Киев сковали жуткие пробки. Опять не слава Богу?
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почти обычная ситуация для воскресенья! если еще учесть, что ж/д вокзал закрыли, метро не работает и в центр только пешком можно добраться!
посмотришь что будет в рабочий день
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Одно только радует , что на блокирование улиц кортежу президента на улицы выведут меньше полиции .
Велик у бубочки по ходу сломался ....
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какие ямы на Хрещатике.... доколе киевляне будут этого боксера держать?, позорище....
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Та то не яма, то Ахметов спионеренный переход до сих пор ремонтирует
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Незрозуміло навіщо такі постакаліптичні кадри? Нормально живем. Маркети працюють, майже все є. Хіба що цибулі вчора ввечері в Сільпо перед домом не було. Сьогодні є. Машини їздять, люди ходять.
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Та какой там на видео апокалипсис? Сидят все по домам . Бухают .Карантин и Воскресенье празднуют .Пока есть на что ...есть и праздновать
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Не зрозумів, - порохоботи вже не проти?
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Против чего？Выражай свои мысли яснее.
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Они мирно протестуют по месту жительства.
Концепция изменилась. Як живе Київ на карантині - Цензор.НЕТ 9135
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не не что там смотреть - почти обычный Киев в восресенье и плохой погоде!
только в центре людей по-меньше, чем обычно, но в этом нет ничего удивительного исходя из закрытого метро!
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Було б непогано, щоб хтось пояснив на пальцях цим Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева, що треба сидіти вдома, а не шастати містом.
Це робиться для того, щоб зменьшити шанси підхопити або передати вірус.
Шастання містом ці шанси збільшує, може бути аварія, машина може зламатися, якій випадок.
Не час жартувати зараз. Хочете побачити Київ на карантині - просіть людей знімати з балконів і монтуйте відео.
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Пусть снимают лучше с кухни и со спальни . Так и карантин переживём . Одни снимают .Другие смотрят через трубу
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Roman Kulyk



Дуже раджу глянути "Спіймати Кайдаша". Це реально крутий український серіал, де вміють у гумор, хороший сценарій і реалістичний драматизм. Чудове шоу, продивився за один вечір і лишився всім, абсолютно усім задоволений . Детальніше розписав тут:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2792781480790516&set=a.167581253310565&type=3&theater
Як живе Київ на карантині - Цензор.НЕТ 4436
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"Омелько деградує від старих образ, спивається і ловить "білу гарячку", на чому зав'язано кілька неймовірно смішних епізодів. Хоча направду його роль куди глибша".

Хріна собі смішних - в літературному оригіналі детальні й суворі бед-тріпи delirium tremens.
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ну хз сколько у нас прям "стратегических предприятий"... а десяток автобусов арендовать для этих стратегически важных людей (и обеспечить их средствами защиты) видимо не смогли ... наверное пол-Киева стратегические раз аж такие проблемы... а пол-Киева - пенсионеры, тоже стратегические.на случай если первые стратегические заболеют.
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Сейчас послушаю Роджера Уотерса.
У меня все концерты Пинк Флойда и сольники.
Стиль Уотерса.
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Всегда казалась, что всё, что выходило от Уотерса немного претенциозным. Особенно по сравнению с Гилмором. Пойду поищу его сольники.
Где бы мы еще встретились. Як живе Київ на карантині - Цензор.НЕТ 3110
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"Одна кропива замінює семеро лікарів", - так говорили в давнину. Про цілющі властивості кропиви наші предки знали не з чуток, ця трава була універсальними ліками від багатьох хвороб; прекрасним харчовим продуктом, що збагачує раціон потрібними і корисними речовинами.


Особливо варто сказати про користь кропиви для здоров'я. Найбагатший вітамінно-мінеральний склад кропиви робить її корисні властивості майже всесильними.





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В давнину лікарі й медицина були трохи інші. А кропива така сама.
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МОЛОДА КРОПИВА ПРОТИ КОРОНА ВІРУСУ.
Про цілющі властивості кропиви наші предки знали не з чуток, ця трава була універсальними ліками від багатьох хвороб; прекрасним харчовим продуктом, що збагачує раціон потрібними і корисними речовинами.

Вміст вітаміну С в кропиві удвічі більше, чим у лимонах і в 10 разів більше, ніж у яблуках. А зміст каротину більший, ніж у щавлі, моркві, обліписі. Завдяки усім цим компонентам кропива є унікальною рослиною і має щонайширший спектр корисної дії. У складі листя кропива є і органічні кислоти, які сприяють зміцненню організму в цілому, підняттю імунітету. Кропива допомагає швидше відновитися організму в післяопераційний період, вона здатна протистояти радіації, захистити тканини від нестачі кисню.

Найкраще пити свіжий сік кропиви, приготований з листя та молодих соковитих пагонів. Протягом 3-4 тижнів вживайте щоденно по 3-4 ст. л. соку, розвівши водою (1:3).

Листя кропиви містять: глікозид уртицин, дубильні речовини (до 2 %), каротиноїди, хлорофіл (до 5 %), вітаміни С, В2, В3, органічні кислоти, мікро- і макроелементи (кремній, залізо - 41 мг%, мідь - 1,3 мг%, марганець - 8,2 мг%, бор - 4,3 мг%, титан - 2,7 мг%, нікель - 0,03 мг%).

Людям із захворюваннями крові (варикоз, тромбофлебіт, атеросклероз), а так само тим, у кого занадто густа кров, кропиву вживати не можна, це може спровокувати появу тромбів. Не рекомендовано вживання кропиву і вагітним жінкам, це може викликати скорочення мускулатури матки і привести до передчасних пологів.
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Кульбаба при Коронавірусі.


За рахунок свого складу, рослина володіє масою корисних властивостей. Біологічно активні речовини кульбаби володіють потужними відхаркувальними, противірусні, антибактеріальні, фунгіцидні та антиоксидирующими властивостями.

Кульбаба також багатий вітамінами, в ньому можна знайти вітаміни групи В(В1, В2 В4 і В9), вітамін Е, вітамін А і досить рідкісний вітамін К. Присутня в рослині і величезна кількість аскорбінової кислоти - до 50% на грам. Також в кульбабі можна знайти такі корисні мінерали: марганець, фосфор, кобальт, мідь, залізо, срібло, бор і багато іншого.

Виявляється, кульбаба має лікувальні властивості і приносить користь не лише своїм зовнішнім виглядом. Ця цілюща рослина здатна позбавити людину багатьох недуг. Причому, використовуються практично всі її частини: і квіти, і листя, і стебла, і навіть коріння. Також кульбабу застосовують в кулінарії у вареннях, салатах, борщах, вітамінних асорті.

Також коріння кульбаби надають зміцнювальну і антитоксичну дію, позбавляють від дисбактеріозу, нормалізують обмін речовин, заспокоюють нервову систему. Нормалізація обміну речовин в організмі і очищення шлунково-кишкового тракту призводить до поліпшення стану шкіри, волосся і нігтів, відновлює сон.

Для жінок кульбаба корисний тим, що він регулює гормональний фон, запобігаючи гормональні перепади, а також виникнення кісти і пухлини, викликані гормональним дисбалансом. Крім цього, рослину можна використовувати для лікування жіночих запальних захворювань. У свою чергу для чоловіків кульбаба корисний тим, що він підсилює ерекцію і сексуальний потяг, а також кількість і якість насіння.

Кульбаба крім лікувальних властивостей може мати і протипоказання. Хоча вони спостерігаються вкрай рідко, і кульбаба вважається безпечною для здоров'я рослиною. Слід з обережністю вживати кульбабу людям із ризиком закупорки жовчних проток, а також з підвищеною кислотністю шлункового соку, виразковою хворобою. І, звичайно ж, у всьому має бути міра.
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Прикольно як дівоче прізвище матері ;Ярмоленко; у прокацапнутої особи перетворюється в ;Ярмолаєву;.
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О котрій годині це було знято? Сьома ранку, неділя??? В обед выезжай и сымай, несчастное...
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Киев конца 90-х, начала 2000-х)))
Все понаехавшие свалили обратно)
В сёлах сейчас аншлаг) много детей и молодежи)
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Щодо медиків- по доплаті зрозуміло. А решта прописаних у законі яку доплату мають отримувати?
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