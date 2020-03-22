 Як живе Київ на карантині. ВIДЕО

Добре чи погано - судіть самі. Тому до вашої уваги - роуд-муві про коронавірусні будні столичних вулиць.
Зазначимо, що відзавтра вулиці спорожніють ще більше, бо громадський транспорт столиці буде перевозити лише тих пасажирів, які їдуть на роботу на підприємства, що забезпечують критично важливі сфери життя міста. Йдеться https://censor.net.ua/uaпро медичних працівників, рятувальників, правоохоронців, людей, які працюють в аптеках, продмагах і сфері ЖКГ, а також про працівників стратегічних підприємств.
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Нагадаємо, з понеділка, 23 березня, в Києві громадський наземний транспорт призупиняє перевезення пасажирів на період карантину. Працюватимуть тільки тимчасові маршрути лише для тих громадян, які забезпечують критично важливі сфери життя міста.
Перевозитимуть медичних працівників, рятувальників, правоохоронців, фахівців сфери ЖКГ, людей, які працюють у продуктових магазинах та аптеках, співробітників стратегічних підприємств.
Пасажири будуть допускатися в транспорт лише за наявності спеціальних квитків, посвідчення особи і засобів індивідуального захисту.
А і Ви вкурсі, що перебуваючи в авто Ви не захищені від COVID-19 особливо якщо будете в заторі.
Пускай посидят там без украинских пенсий, продуктов и соцвыплат - с воспитательной целью. Ненавидят они нас и так, а каратели должны быть карателями !!!
А наш Зеленський ні разу, бо він з народом.
Шах і мат, порохоботи !
посмотришь что будет в рабочий день
Велик у бубочки по ходу сломался ....
Концепция изменилась.
только в центре людей по-меньше, чем обычно, но в этом нет ничего удивительного исходя из закрытого метро!
Це робиться для того, щоб зменьшити шанси підхопити або передати вірус.
Шастання містом ці шанси збільшує, може бути аварія, машина може зламатися, якій випадок.
Не час жартувати зараз. Хочете побачити Київ на карантині - просіть людей знімати з балконів і монтуйте відео.
Roman Kulyk
Дуже раджу глянути "Спіймати Кайдаша". Це реально крутий український серіал, де вміють у гумор, хороший сценарій і реалістичний драматизм. Чудове шоу, продивився за один вечір і лишився всім, абсолютно усім задоволений . Детальніше розписав тут:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2792781480790516&set=a.167581253310565&type=3&theater
Хріна собі смішних - в літературному оригіналі детальні й суворі бед-тріпи delirium tremens.
И мне понравилась.
У меня все концерты Пинк Флойда и сольники.
Стиль Уотерса.
Где бы мы еще встретились.
Особливо варто сказати про користь кропиви для здоров'я. Найбагатший вітамінно-мінеральний склад кропиви робить її корисні властивості майже всесильними.
Про цілющі властивості кропиви наші предки знали не з чуток, ця трава була універсальними ліками від багатьох хвороб; прекрасним харчовим продуктом, що збагачує раціон потрібними і корисними речовинами.
Вміст вітаміну С в кропиві удвічі більше, чим у лимонах і в 10 разів більше, ніж у яблуках. А зміст каротину більший, ніж у щавлі, моркві, обліписі. Завдяки усім цим компонентам кропива є унікальною рослиною і має щонайширший спектр корисної дії. У складі листя кропива є і органічні кислоти, які сприяють зміцненню організму в цілому, підняттю імунітету. Кропива допомагає швидше відновитися організму в післяопераційний період, вона здатна протистояти радіації, захистити тканини від нестачі кисню.
Найкраще пити свіжий сік кропиви, приготований з листя та молодих соковитих пагонів. Протягом 3-4 тижнів вживайте щоденно по 3-4 ст. л. соку, розвівши водою (1:3).
Листя кропиви містять: глікозид уртицин, дубильні речовини (до 2 %), каротиноїди, хлорофіл (до 5 %), вітаміни С, В2, В3, органічні кислоти, мікро- і макроелементи (кремній, залізо - 41 мг%, мідь - 1,3 мг%, марганець - 8,2 мг%, бор - 4,3 мг%, титан - 2,7 мг%, нікель - 0,03 мг%).
Людям із захворюваннями крові (варикоз, тромбофлебіт, атеросклероз), а так само тим, у кого занадто густа кров, кропиву вживати не можна, це може спровокувати появу тромбів. Не рекомендовано вживання кропиву і вагітним жінкам, це може викликати скорочення мускулатури матки і привести до передчасних пологів.
За рахунок свого складу, рослина володіє масою корисних властивостей. Біологічно активні речовини кульбаби володіють потужними відхаркувальними, противірусні, антибактеріальні, фунгіцидні та антиоксидирующими властивостями.
Кульбаба також багатий вітамінами, в ньому можна знайти вітаміни групи В(В1, В2 В4 і В9), вітамін Е, вітамін А і досить рідкісний вітамін К. Присутня в рослині і величезна кількість аскорбінової кислоти - до 50% на грам. Також в кульбабі можна знайти такі корисні мінерали: марганець, фосфор, кобальт, мідь, залізо, срібло, бор і багато іншого.
Виявляється, кульбаба має лікувальні властивості і приносить користь не лише своїм зовнішнім виглядом. Ця цілюща рослина здатна позбавити людину багатьох недуг. Причому, використовуються практично всі її частини: і квіти, і листя, і стебла, і навіть коріння. Також кульбабу застосовують в кулінарії у вареннях, салатах, борщах, вітамінних асорті.
Також коріння кульбаби надають зміцнювальну і антитоксичну дію, позбавляють від дисбактеріозу, нормалізують обмін речовин, заспокоюють нервову систему. Нормалізація обміну речовин в організмі і очищення шлунково-кишкового тракту призводить до поліпшення стану шкіри, волосся і нігтів, відновлює сон.
Для жінок кульбаба корисний тим, що він регулює гормональний фон, запобігаючи гормональні перепади, а також виникнення кісти і пухлини, викликані гормональним дисбалансом. Крім цього, рослину можна використовувати для лікування жіночих запальних захворювань. У свою чергу для чоловіків кульбаба корисний тим, що він підсилює ерекцію і сексуальний потяг, а також кількість і якість насіння.
Кульбаба крім лікувальних властивостей може мати і протипоказання. Хоча вони спостерігаються вкрай рідко, і кульбаба вважається безпечною для здоров'я рослиною. Слід з обережністю вживати кульбабу людям із ризиком закупорки жовчних проток, а також з підвищеною кислотністю шлункового соку, виразковою хворобою. І, звичайно ж, у всьому має бути міра.
Все понаехавшие свалили обратно)
В сёлах сейчас аншлаг) много детей и молодежи)