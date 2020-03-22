 "Вибору у нас немає", - Шмигаль закликав українців уникати посиденьок із друзями, а підприємців - припиняти бізнес. ВIДЕО

Про це йдеться у відеозверненні прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, інформує Цензор.НЕТ.
"Обставини, в яких опинилася Україна і увесь світ, змінюють наше життя. Ми маємо адаптуватися до нових реалій, жертвувати звичками на час, пристосовуватися до нових правил поведінки. Може, це не завжди нам подобається, але вибору у нас немає", - заявив він.
Від імені уряду прем'єр запевнив, що на сьогодні ситуація з коронавірусом в Україні "помірна".
"Ми чітко знаємо, коли, де і які заходи потрібно застосувати. І працюємо над цим", - запевнив Шмигаль.
Прем'єр підкреслив, що уряд розраховує на свідомість і здоровий глузд українців.
"Пам'ятайте: життя ваших близьких і рідних часто залежить від вас. Йдеться не лише про допомогу батькам, сусідам, родичам. Я бачу, що в цьому питанні українці показують приклад для наслідування для всього світу. Але часто ми не усвідомлюємо небезпеку. Вам може здаватися, що ви здорові, ви ходите на зустріч із друзями або на роботу, а потім будете себе картати, бо навіть не уявляєте, які можуть бути наслідки. Думайте, чи варта зустріч із друзями здоров'я і життя ваших рідних і близьких", - звернувся Шмигаль.
Він також попросив підприємців переводити свої бізнеси на віддалений режим або припиняти, якщо від їхньої діяльності не залежить життєдіяльність населеного пункту. За його словами, вже вжито низку заходів, щоб полегшити проходження карантину, а також ведуться переговори з європейськими партнерами про підтримку малого і середнього бізнесу, з МВФ.
У повідомленні пресслужби зазначається, що "за таких умов уряд розуміє, що не може не думати про економічні наслідки".
"Ми ведемо переговори з країнами і міжнародними фінансовими організаціями щодо отримання допомоги. Ми створюємо Стабілізаційний фонд. Ми зібрали кращих експертів, науковців, бізнесменів і розробляємо план підтримки економіки. Так, буде важко. Так, доведеться відмовитися від багатьох звичних речей. Але спільними зусиллями ми безсумнівно здолаємо коронавірус", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, станом на 10:00 22 березня в Україні 47 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 летальні, 1 пацієнт одужав, його вже виписали з лікарні. За добу було зафіксовано 6 нових випадків, всі вони - в Києві.
без муляжеи скифского золота,запонок о экономических последствиях карантина.
Дитячий письменник
@chemodanov_di
·7 ч
Бердянськ.
Інфекційне відділення міської лікарні.
Днями звільнились майже всі санітарки та медсестри.
Пряма мова: -Нехай син Зєлєнського без жодних засобіа захисту там працює!
Посмотрите, какие люди пишут и в чем нуждаются!!!!
Без слез невозможно читать!!!!
Вам, вашим родителям, вашим детям такую судьбу!!!!!
И они все это получат сторицей - уже скоро!!! Не думайте, что откупитесь от кармы!!!!
За страдания простых людей!
https://v2020.org.ua/
это те кто варит сталь и сеет хлеб
****поучить уму-разуму кое-кого...
І зразу понятно за кого воно голосувало .....................
Почему только в глаз? Во все зелёные щели ему!
вау одно лицо скорее всего. Ну тогда скромно но терпимо. Семейный подряд наверно? На зоне работа или на дому? Оклад норм? Зеля не платит и подмоги не даёт, приходится за него бесплатно топить. А нервы уже не к черту. Вам хоть чумаданы с кокосом подвозят иногда... эх
Ти,падло,підприємцям радиш бізнес закривати ? А з чого пенсійний фонд наповнювати ? Бєня з Пінчуком подадуть ?
А скільки триватиме карантин ? До 3 квітня ? Місяць ? Три ?
Воно на зарплаті з хабарями сидить,і все пох,а ти тут думаєш,як до літа дотягнути !!!!
Перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну, - МОЗ
Міністерство охорони здоров'я заявляє, що перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну, хоча в регіонах вони можуть з'явиться з невеликою затримкою, і аналізи на перевірку будуть відправляти в Київ. https://ukranews.com/ua/news/682161-koronavyrus-v-ukraynu-pryshly-test-systemy-dlya-opredelenyya-vyrusa
Про здоровий глузд воно мимрить..
Юрий Бутусов
1 год ·
#Карантин Почему Гонконг не ввел чрезвычайное положение, не закрывает предприятия, не ограничивает транспорт, не запретил выходить из дома и не прекратил все авиарейсы?
Житель Гонконга Вячеслав Мостсевой рассказал о том, как там организована борьба с коронавирусом:
"В Гонконге коронавирус не остановил экономику и транспорт, все люди без ограничений передвигаются, все работает. Там есть опыт противодействия вирусам, все помнят атипичную пневмонию 2003-го, и многие люди применяли и до эпидемии антисептики и защитные маски. Что делали в Гонконге после первых сообщений о коронавирусе?
1. Сразу закрыли границу с Китаем уже в январе, не дожидаясь попадания вируса. Тем не менее, вирус в Гонконг проник - на сегодняшний день 274 заболевших, 4 человека умерло.
2. Самолеты в Гонконг летают, полеты запрещают только для тех стран, где есть вспышки эпидемии. Если ты прилетел из-за границы, ты проходишь контроль и обязан 14 дней находиться в самоизоляции, кем бы ты ни был.
3. Закрыты на карантин только школы и детские садики, но при этом дети могут выходить на улицу и заниматься спортом в закрытых залах.
4. Правительство выплатило всем гражданам Гонконга эквивалент примерно по 1300 долларов США, чтобы все они закупали себе маски и антисептики, и без масок на улицу не выходили. В результате все без исключения люди ходят в масках и регулярно их меняют. Даже пробежку и тренировки в закрытых залах взрослые и дети делают в масках.
5. При таком расходе масок не хватает, но дефицит быстро восполняют, в каждую аптеку завоз масок осуществляется несколько раз в день.
6. Каждый магазин и каждое учреждение, которое работает, в обязательном порядке на входе установило контроль, и у каждого посетителя проверяют температуру. Причем даже уличные лавки, к которым ты подходишь, меряют температуру. Без этого работать нельзя.
7. Общественный транспорт работает в прежнем режиме. Каждый поезд метро после каждого рейса моют антисептиками. Все люди пользуются антисептиками в каждом публичном месте.
8. Люди здесь реагируют точно также как и везде. Сметают с прилавка некоторые виды товаров на которые цены возросли - это средства гигиены и те же маски. Недавно в Гонконге было ЧП, о котором много писали и обсуждали в обществе. Два вора ограбили машину и украли из нее... туалетную бумагу примерно на 150 долларов. Ничего другого не взяли. Их поймали, конечно, потому что в Гонконге воровства нет. Там просто все хорошо организовано.
«На содержание виртуальной партии «слуга народа» выделено из бюджета 140 миллионов гривен.
На борьбу с эпидемий коронавируса в его 100 млн грн.
Власть которую заслуживают 73%»
Це коли українці сидять по домівках, а порошенко у тюрмі.
спасибо, Владимир Александрович
вы хорошо умеете обувать лохов,
выпишите премию ермаку с будущих прибылей
от торговли водой
https://www.wsj.com/articles/rethinking-the-coronavirus-shutdown-11584659154
Объявленный в США карантин может привести к экономическому спаду, который не имел аналогов в истории, считает редакция. Журналисты подчеркивают, что если карантин затянется дольше, чем на одну-две недели, миллионы американцев потеряют работу. Ущерб от потери рабочих мест и банкротства превысит потери от финансового кризиса 2008-2009 годов, прогнозирует газета.
Журналисты сравнивают эффект от остановки экономики из-за коронавируса с цунами, которое приведет к тому, что десятки миллионов человек потеряют рабочие места. Если крупные компании смогут продержаться несколько недель без дохода, то средние и малые предприятия этого не выдержат. Даже у самых зажиточных из них резервы закончатся в течение месяца, за чем последуют увольнения, а потом и закрытие предприятий.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
бандиты правят Украиной не первый десяток лет, увы
- мяса
- молока
- овощей
- ...
то у нас таких больных нет так как и больниц нет и денег на лечение нет. Будут голову дурить экспрес - тестами, К тому же сезон грипа заканчивается и косить больше не под что. Но они будут стараться где то найти больных а нам следить за их шахрайством.
И кем бы ни был президент - Зеленский, Порошенко, Янукович, Тимошенко ... все будет в этом плане одинаково, как не изменится ситуация в больницах за месяц и даже за год. Не тот менталитет, не японцы мы, которые находили деньги после цунами и приносили в полицию, которые даже в мыслях не допускают идти разворовывать брошенные дома в Фукусиме. Тут чтобы достаточно быстро взять ситуацию под контроль, я не про эпидемию, а вообще, таки нужна диктатура, нужен кнут, страх, перед которым падут мажорики, падут барыги и им подобная гниль.
Да, кто-то хочет перемен, реальных, но многие нет. Одни за ЕС, другие за РФ, но и те, и те за барыжить и мажорить. Вот где проблема.
Епідемії не уникнути, ніяк. Ми частина глобального світу.
Згідно прогнозам перехворіє 80% населення у продовж 18 місяців - це означає що в Україні щомісяця буде понад мільйон хворих і близько 1000 смертей на добу. Щоб витистояти у цій ситуації потрібні величезні ресурси, яких не просто немає а і не передбачається. Малий бізнес вже закрився, середній - у шоці, великий знижує оберти. До 20 квітня бізнесу потрібно сплачувати податки за перший квартал - а платити нічим.
80% міст в Україні через 3 місяці будуть банкротами, коштів не буде навіть на виплату зарплат мадикам і іншим бюджетникам.
З таким підходом як зараз через три місяці нас чекає криза схожа із початком 90-х.
Какие паны были Серки,такими и остались.!