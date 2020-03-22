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Все про:карантин (745) Денис Шмигаль (134) COVID-19 (1624) коронавірус (288)

 "Вибору у нас немає", - Шмигаль закликав українців уникати посиденьок із друзями, а підприємців - припиняти бізнес. ВIДЕО

Уряд розуміє, що в умовах карантину не може не думати про економічні наслідки.

Про це йдеться у відеозверненні прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, інформує Цензор.НЕТ.

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"Обставини, в яких опинилася Україна і увесь світ, змінюють наше життя. Ми маємо адаптуватися до нових реалій, жертвувати звичками на час, пристосовуватися до нових правил поведінки. Може, це не завжди нам подобається, але вибору у нас немає", - заявив він.

Від імені уряду прем'єр запевнив, що на сьогодні ситуація з коронавірусом в Україні "помірна".

"Ми чітко знаємо, коли, де і які заходи потрібно застосувати. І працюємо над цим", - запевнив Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що уряд розраховує на свідомість і здоровий глузд українців.

"Пам'ятайте: життя ваших близьких і рідних часто залежить від вас. Йдеться не лише про допомогу батькам, сусідам, родичам. Я бачу, що в цьому питанні українці показують приклад для наслідування для всього світу. Але часто ми не усвідомлюємо небезпеку. Вам може здаватися, що ви здорові, ви ходите на зустріч із друзями або на роботу, а потім будете себе картати, бо навіть не уявляєте, які можуть бути наслідки. Думайте, чи варта зустріч із друзями здоров'я і життя ваших рідних і близьких", - звернувся Шмигаль.

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Він також попросив підприємців переводити свої бізнеси на віддалений режим або припиняти, якщо від їхньої діяльності не залежить життєдіяльність населеного пункту. За його словами, вже вжито низку заходів, щоб полегшити проходження карантину, а також ведуться переговори з європейськими партнерами про підтримку малого і середнього бізнесу, з МВФ.

У повідомленні пресслужби зазначається, що "за таких умов уряд розуміє, що не може не думати про економічні наслідки".

"Ми ведемо переговори з країнами і міжнародними фінансовими організаціями щодо отримання допомоги. Ми створюємо Стабілізаційний фонд. Ми зібрали кращих експертів, науковців, бізнесменів і розробляємо план підтримки економіки. Так, буде важко. Так, доведеться відмовитися від багатьох звичних речей. Але спільними зусиллями ми безсумнівно здолаємо коронавірус", - йдеться в повідомленні.

Вибору у нас немає, - Шмигаль закликав українців уникати посиденьок із друзями, а підприємців - припиняти бізнес 01

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Нагадаємо, станом на 10:00 22 березня в Україні 47 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 летальні, 1 пацієнт одужав,  його вже виписали з лікарні. За добу було зафіксовано 6 нових випадків, всі вони - в Києві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183437
 
   
 Топ коментарі
 
Так виглядає апарат штучної вентиляції легенів.

"Выбора у нас нет", - Шмыгаль призвал украинцев избегать посиделок с друзьями, а предпринимателей - приостанавливать бизнес - Цензор.НЕТ 8940
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Правительство не может думать
без муляжеи скифского золота,запонок о экономических последствиях карантина.
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В масках все ходите и опасность заражения упадёт в разы.
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на "розетке" 50 шт. масок стоят тысячу (без копеек). Это 20 грн маска. ее нужно менять раз в два часа. вопрос - сколько денег должен потратить рядовой украинец чтобы зеленые твари нажрались до отвала и лопнули наконец?
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на такие благородные цели можно расходовать не только деньги
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шмыгаль, чючело ахметовское, сначала скажи за чей счет сидеть людям дома, если без работы, не будет зарплаты. комуналку вы не отменили, дотаций нет. если через месяц начнутся голодные бунты, вас не спасет ни сабаков, ни полиция.
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призвал украинцев избегать посиделок с друзьями, хотел долг отдать, но раз так строго сказали то подождет.
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"Выбора у нас нет", - Шмыгаль призвал украинцев избегать посиделок с друзьями, а предпринимателей - приостанавливать бизнес - Цензор.НЕТ 3955 Дитячий письменник

@chemodanov_di

·7 ч

Бердянськ.
Інфекційне відділення міської лікарні.
Днями звільнились майже всі санітарки та медсестри.
Пряма мова: -Нехай син Зєлєнського без жодних засобіа захисту там працює!
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С.уки *************!!! Чтоб вы все сдохли!!!
Посмотрите, какие люди пишут и в чем нуждаются!!!!
Без слез невозможно читать!!!!
Вам, вашим родителям, вашим детям такую судьбу!!!!!
И они все это получат сторицей - уже скоро!!! Не думайте, что откупитесь от кармы!!!!
За страдания простых людей!
https://v2020.org.ua/
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Простые люди, это кто?
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это люди, которые работают, а не политической проституцией занимаются
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Те, которые ходят на выборы и выбирают дерьмо на лопате, а потом скулят.
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Каким боком уязвимость "бизнеса" к введению режима самоконцлагеря связана с политическим симпатиями?
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док , простые люди - это не юристы , судьи или чиновники ,
это те кто варит сталь и сеет хлеб
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помашут ручкой и все. Вы всегда надеетесь на высшую силу, которой нет
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Похоже высшая сила решила **** поучить уму-разуму кое-кого...
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В цьому коменті не вистачає тільки " Сталина на вас нет ! "
І зразу понятно за кого воно голосувало .....................

"Выбора у нас нет", - Шмыгаль призвал украинцев избегать посиделок с друзьями, а предпринимателей - приостанавливать бизнес - Цензор.НЕТ 7815
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Порохобаригу на нари довічно і з конфіскацією.
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Что ж вы порохоботы то жадные такие?
Почему только в глаз? Во все зелёные щели ему!
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У ЗЕдаунов опять Порошенко виноват.От ЗЕтвари тупые.
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Так ВАУ - этож ваш свидетель Пепе. Чё сами пишете - сами отвечаете? А нееее ты и Меркава и
вау одно лицо скорее всего. Ну тогда скромно но терпимо. Семейный подряд наверно? На зоне работа или на дому? Оклад норм? Зеля не платит и подмоги не даёт, приходится за него бесплатно топить. А нервы уже не к черту. Вам хоть чумаданы с кокосом подвозят иногда... эх
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Не всегда же вам, малороссам, свою тупость в постах демонстрировать, иногда её "порохоботы" цитируют.
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кроме видосиков предложить есть чего а ?
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Если у государства нет денег на борьбу с коронавирусом, то значит государство должно забрать деньги у коломойского
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Посевная на носу и што жрать-то осенью будете?
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Сынок, не ходи к проституткам, а то заразишься какой-нибудь болезнью. Ты потом заразишь свою жену. Она - меня, я - твою мать. Ну, а мать, сам знаешь, все село!
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Шось мені підказує,що на благополуччі Шміглів,Зєлєнскіх і Авакових ця пандемія аж ніяк не відобразиться.А от трудягам х.з. за що жити.
Ти,падло,підприємцям радиш бізнес закривати ? А з чого пенсійний фонд наповнювати ? Бєня з Пінчуком подадуть ?
А скільки триватиме карантин ? До 3 квітня ? Місяць ? Три ?
Воно на зарплаті з хабарями сидить,і все пох,а ти тут думаєш,як до літа дотягнути !!!!
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В нас кажуть: Поки багач схудне,то бідний і здохне.
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Шмигайло, думати про економічні наслідки тре було починати ще 3 міс назад - готуватися, завчасно закупити тест-системи, маски, апарати ШВЛ в необхідній кількості, переймати досвід Китаю і головне- перевіряти усіх укро-туристо/заробітчано і відправляти кого треба на карантин, а не запускати всіх підряд, інфікуючи країну. Перші тест системи були в Україні вже давно, але їх навіть і не думали застосовувати. 05 лютого 2020, середа, 17:07
Перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну, - МОЗ
Міністерство охорони здоров'я заявляє, що перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну, хоча в регіонах вони можуть з'явиться з невеликою затримкою, і аналізи на перевірку будуть відправляти в Київ. https://ukranews.com/ua/news/682161-koronavyrus-v-ukraynu-pryshly-test-systemy-dlya-opredelenyya-vyrusa
Про здоровий глузд воно мимрить..
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Многие болели в феврале затяжным ОРВИ, не исключено, что это был этот самый сраный вирус. Если пытаться держать всех в намордниках взаперти клеток многоэтажек, то последствия могут быть самые непредсказуемые, от бунтов, мародерства, до коллективных психических проблем.
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честно говоря я на это тоже надеюсь. сам переболел в феврале (в середине) вроде как гриппом с температурой и кашлем. лечился гроприназином. ударные дозы по две капсулы три раза в день. неделя.
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где Гонконг , а где тупой Шмыгаль.... "Вибору у нас немає", - Шмигаль закликав українців уникати посиденьок із друзями, а підприємців - припиняти бізнес - Цензор.НЕТ 7426

Юрий Бутусов
1 год ·

#Карантин Почему Гонконг не ввел чрезвычайное положение, не закрывает предприятия, не ограничивает транспорт, не запретил выходить из дома и не прекратил все авиарейсы?
Житель Гонконга Вячеслав Мостсевой рассказал о том, как там организована борьба с коронавирусом:
"В Гонконге коронавирус не остановил экономику и транспорт, все люди без ограничений передвигаются, все работает. Там есть опыт противодействия вирусам, все помнят атипичную пневмонию 2003-го, и многие люди применяли и до эпидемии антисептики и защитные маски. Что делали в Гонконге после первых сообщений о коронавирусе?

1. Сразу закрыли границу с Китаем уже в январе, не дожидаясь попадания вируса. Тем не менее, вирус в Гонконг проник - на сегодняшний день 274 заболевших, 4 человека умерло.
2. Самолеты в Гонконг летают, полеты запрещают только для тех стран, где есть вспышки эпидемии. Если ты прилетел из-за границы, ты проходишь контроль и обязан 14 дней находиться в самоизоляции, кем бы ты ни был.
3. Закрыты на карантин только школы и детские садики, но при этом дети могут выходить на улицу и заниматься спортом в закрытых залах.
4. Правительство выплатило всем гражданам Гонконга эквивалент примерно по 1300 долларов США, чтобы все они закупали себе маски и антисептики, и без масок на улицу не выходили. В результате все без исключения люди ходят в масках и регулярно их меняют. Даже пробежку и тренировки в закрытых залах взрослые и дети делают в масках.
5. При таком расходе масок не хватает, но дефицит быстро восполняют, в каждую аптеку завоз масок осуществляется несколько раз в день.
6. Каждый магазин и каждое учреждение, которое работает, в обязательном порядке на входе установило контроль, и у каждого посетителя проверяют температуру. Причем даже уличные лавки, к которым ты подходишь, меряют температуру. Без этого работать нельзя.
7. Общественный транспорт работает в прежнем режиме. Каждый поезд метро после каждого рейса моют антисептиками. Все люди пользуются антисептиками в каждом публичном месте.
8. Люди здесь реагируют точно также как и везде. Сметают с прилавка некоторые виды товаров на которые цены возросли - это средства гигиены и те же маски. Недавно в Гонконге было ЧП, о котором много писали и обсуждали в обществе. Два вора ограбили машину и украли из нее... туалетную бумагу примерно на 150 долларов. Ничего другого не взяли. Их поймали, конечно, потому что в Гонконге воровства нет. Там просто все хорошо организовано.
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Шмарклій, чи як там тебе, українці розраховують на здоровий глузд ЗЕуряду та ЗЕ преЗЕдента і надіються, що на час карантину ніяких зрадницьких дій не буде вчинено. Інакше ніякі карантини, надзвичайні, військові та інші стани не врятують вас від шибенеці.
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Роман Доник

«На содержание виртуальной партии «слуга народа» выделено из бюджета 140 миллионов гривен.
На борьбу с эпидемий коронавируса в его 100 млн грн.
Власть которую заслуживают 73%»
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Що таке правильний надзвичайний стан для мене?
Це коли українці сидять по домівках, а порошенко у тюрмі.
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Запонки харю ЗЕбилу не поджимают не?? А проданные ЗЕкловунами маски тебе конечно же не нужны...А за какой буй ты ЗЕбил будешь дома сидеть если вирус будет ещё пол года лютовать??
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Пороха з короновірусом на нари , вони один одного нейтралізують.
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Всё шо может сказать этот шут, шо они типа там с МВФ договариваюца шоб бабла выклянчить..думаю даже ЗЕбилам понятно что никаких других вариантов у этой шоблы просто нет. Следовательно если МВФ бабла не даст...то буде вообще полный писец....А хотя постойте... ЗЕсепар клика ещё ж может у Рашки попросить денег..
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Сколько детей заболело сколько умерло. Нисколько от вируса. Все это шахрайская схема Чтоб здулись пузыри финансистов за счет населения. Я помню эпидемии грипа там все было по настоящему но такой порнаграфии не было, чтоб молодежь не болела. Патологии на вирус обменяли. Страховка за пандемию дорого стоит.
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зеленский с ермаком прокатили украинцев на красивом мерседесе
спасибо, Владимир Александрович
вы хорошо умеете обувать лохов,
выпишите премию ермаку с будущих прибылей
от торговли водой
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Совести нет, ума нет, а выбор есть. зеленский клал болт на все и последние месяца 3 вообще не занимался не только ничем, но и короновирусом в частности. Всю эту хрень можно было предотвратить. МОЖНО. Было бы желание. Но зеонацисты пришли сюда не за тем, чтобы предотвращать беды. Они пришли сюда, чтобы их создавать. А теперь говорят, что нет выбора. Закрытие всего ничем не отличается от войны. Что так "всему" конец, что этак. Разгром страны будет тотальный.
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Негайно скасуйте карантин. Він вбиває економіку. Краще приведіть до ладу лікарні, забезпечте їх необхідним обладнанням та ліками. Забезпечте людей масками та тестами від коронавірусу.
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The Wall Street Journal (WSJ) выступила c редакционной колонкой «Переосмысливая коронавирусный шатдаун» (Rethinking the Coronavirus Shutdown), в которой раскритиковала радикальные меры в ответ на распространение коронавируса COVID-19 и предрекла экономике США коллапс.

https://www.wsj.com/articles/rethinking-the-coronavirus-shutdown-11584659154

Объявленный в США карантин может привести к экономическому спаду, который не имел аналогов в истории, считает редакция. Журналисты подчеркивают, что если карантин затянется дольше, чем на одну-две недели, миллионы американцев потеряют работу. Ущерб от потери рабочих мест и банкротства превысит потери от финансового кризиса 2008-2009 годов, прогнозирует газета.
Журналисты сравнивают эффект от остановки экономики из-за коронавируса с цунами, которое приведет к тому, что десятки миллионов человек потеряют рабочие места. Если крупные компании смогут продержаться несколько недель без дохода, то средние и малые предприятия этого не выдержат. Даже у самых зажиточных из них резервы закончатся в течение месяца, за чем последуют увольнения, а потом и закрытие предприятий.
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Карантин единственное средство от распространения, не забывайте о наших стариках их в Украине 7 миллионов, терпение и самоорганизация. Карантин помог Китаю уйти от катастрофических последствий наблюдаемых в Италии.
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Китай подержал экономику и компенсировал всем предпринимателям потери, чтоб те не увольняли людей, 50% от от стандартной заработной платы рабочих заплатило и платит сейчас государство... Сидения дома людей не накормит, есть какие то предварительные сроки карантина? откуда людям брать деньги на еду как прокормить свои семьи? вот на эти вопросы мы хотим услышать ответы от правительства?
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Вы ведь за Зеленского голосовали, смотрели квартал, смеялись, выбрали шоу, так наслаждайтесь мерседесами с улыбкой.
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Да голосовал за Зеленского, а так как ни одна падла не несет ответственности за свои предвыборные обещания... я очень об этом сожалею... а голосовал я за это...
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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по сути не расстраивайтесь, виноваты не только мы, или зеленский,
бандиты правят Украиной не первый десяток лет, увы
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Сколько времени средний украинец соблюдая карантин сможет оставаться без работы? на сколько времени у людей хватит денег продержаться, прежде чем начнутся, годные бунты и грабежи... голодных людей никто не заставит соблюдать карантин...
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Нужно реализовать авансовые выплаты зарплат ,пенсий и социальной помощи.
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а чого ж ти, шмуль, весь час на посідєлках???
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Премьер министр рекомендует приостанавливать бизнес, это миллионы людей либо уволены, либо за свой счёт...в бюджете дыра и мы все понимаем что ни о каких компенсациях не может быть и речи..потери для и без того дохлой экономики катастрофические..Успешный бизнес создают годами, а всего за 1-2 месяца простоя легко можно обанкротить в ноль. КОроче ясно ..экономике пипец полный...
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Совершенно верно. Идиотизм 73% вылез диким налогом на тех, "кому не повезло". "Вибору у нас немає", - Шмигаль закликав українців уникати посиденьок із друзями, а підприємців - припиняти бізнес - Цензор.НЕТ 6947
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приостановить бизнес по производству хлеба
- мяса
- молока
- овощей
- ...
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Удобная позиция с "карантином",можно продлевать до бесконечности!
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Нет тестов потому что нет больных Если в европе их сшибают по больницам с потологиями
то у нас таких больных нет так как и больниц нет и денег на лечение нет. Будут голову дурить экспрес - тестами, К тому же сезон грипа заканчивается и косить больше не под что. Но они будут стараться где то найти больных а нам следить за их шахрайством.
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Вибор завжди є.Владу дебілов змінити на розумних.
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Скоро ко мне прийдут европейские партнёры Шмыгаля во главе с МВФ и заплатят за меня аренду. УРА!
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ЗЕБІЛАМ як і Московії вірити НЕ МОЖНА!!!!!
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В Украине бизнесмены - в основном барыги, а люди, тоже в основном, далеки от понятий гигиены - постоянно кашляющие в транспорте без масок, в спортзалах, магазинах ... Уже когда пошел этот коронавирус не редкие случаи - кашляющий в трамвае кондуктор без маски, кашляющий кассир в супермаркете без маски... а люди, сморкающиеся и плюющиеся словно верблюды - это все реалии.

И кем бы ни был президент - Зеленский, Порошенко, Янукович, Тимошенко ... все будет в этом плане одинаково, как не изменится ситуация в больницах за месяц и даже за год. Не тот менталитет, не японцы мы, которые находили деньги после цунами и приносили в полицию, которые даже в мыслях не допускают идти разворовывать брошенные дома в Фукусиме. Тут чтобы достаточно быстро взять ситуацию под контроль, я не про эпидемию, а вообще, таки нужна диктатура, нужен кнут, страх, перед которым падут мажорики, падут барыги и им подобная гниль.

Да, кто-то хочет перемен, реальных, но многие нет. Одни за ЕС, другие за РФ, но и те, и те за барыжить и мажорить. Вот где проблема.
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Страх! Страх не від COVID-19, ні, не від вірусу. Страх від бездарних і шкідливих дій уряду і влади в цілому!
Епідемії не уникнути, ніяк. Ми частина глобального світу.
Згідно прогнозам перехворіє 80% населення у продовж 18 місяців - це означає що в Україні щомісяця буде понад мільйон хворих і близько 1000 смертей на добу. Щоб витистояти у цій ситуації потрібні величезні ресурси, яких не просто немає а і не передбачається. Малий бізнес вже закрився, середній - у шоці, великий знижує оберти. До 20 квітня бізнесу потрібно сплачувати податки за перший квартал - а платити нічим.
80% міст в Україні через 3 місяці будуть банкротами, коштів не буде навіть на виплату зарплат мадикам і іншим бюджетникам.
З таким підходом як зараз через три місяці нас чекає криза схожа із початком 90-х.
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Ви,тварюки скінчайте,й призупиняйте ,свої,посиденьки по пограбунку й знищенню Держави... "Вибору у нас немає", - Шмигаль закликав українців уникати посиденьок із друзями, а підприємців - припиняти бізнес - Цензор.НЕТ 6592 Все одно по вашому небуде...Ви всі шмаркалі,вже, Трупи
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проблема в том, что у населения нет оружия для самозащиты
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*******-воробушки..А как так то?! И улицы переименовали ,и декомунизировали усё, и заграницу открыли. Алэ...
Какие паны были Серки,такими и остались.!
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аж цілий один лайк отримала від читачів промова шмигаля.. Телепні.. Все через гузно роблять, крок вперед і три назад.. Яка підтримка малому і середньому бізнесу? Про що вони? МВФ буде підтримувати країни ЄС, які потерпають від епідемії. Кому ми там потрібні ! "припиняйте бізнес", пля !! А хто годуватиме родини українців? Невже ви зі своїх офшорів дістанете гроші, які награбували за 28 років та будете підтримувати народ?? Сумніваюсь..
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...не дай Бог, народ, услышать от этих ермаков и шмыгалей то, что когда то хеббельс хвастливо сказал : "мы зашли в рейхстаг подобно тому, как волки заходят в стадо овец" ...
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