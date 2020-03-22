 Загиблого на Донбасі воїна 30-ї ОМБр Олексія Золіна провели в останню путь у Житомирі. ВIДЕО

Про це йдеться в сюжеті місцевого телеканалу СК1, повідомляє Цензор.НЕТ.
Поховали героя на Смолянському військовому кладовищі. Попрощатися прийшло кілька десятків людей. Журналісти зазначають, що напередодні міська рада через коронавірус попросила всіх охочих вшанувати героя зробити це, не виходячи з дому.
Олексій Сергійович Золін народився 11 липня 1984 року в Житомирі. Навчався в загальноосвітній школі №7, після школи вступив до Технологічного коледжу. У 2002-2004 роках проходив строкову службу в 95-й окремій аеромобільній (на той час) бригаді. 31 січня 2015 року його мобілізували до Збройних сил України, служив у 13-му окремому батальйоні 95-ї бригади. У 2017 році його було демобілізовано, але на початку 2018-го він підписав контракт і продовжив служити в лавах 95-ї ОДШБр, а пізніше - 30-ї ОМБр. Загинув увечері 19 березня 2020 року в Попаснянському районі Луганської області від смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.
У нього залишилися батько (підполковник запасу, учасник бойових дій, учасник АТО), мати, сестра і дочка.
Сподіваюся, його жертва недаремна...
И не только х.уйлу № 1, но и его подельнику!