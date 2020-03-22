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 Загиблого на Донбасі воїна 30-ї ОМБр Олексія Золіна провели в останню путь у Житомирі. ВIДЕО

Сьогодні, 22 березня, в Житомирі відбулась церемонія прощання з бійцем 30-ї окремої механізованої бригади Олексієм Золіним, загиблим 19 березня ввечері в Попаснянському районі Луганської області.

Про це йдеться в сюжеті місцевого телеканалу СК1, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Поховали героя на Смолянському військовому кладовищі. Попрощатися прийшло кілька десятків людей. Журналісти зазначають, що напередодні міська рада через коронавірус попросила всіх охочих вшанувати героя зробити це, не виходячи з дому.

Олексій Сергійович Золін народився 11 липня 1984 року в Житомирі. Навчався в загальноосвітній школі №7, після школи вступив до Технологічного коледжу. У 2002-2004 роках проходив строкову службу в 95-й окремій аеромобільній (на той час) бригаді. 31 січня 2015 року його мобілізували до Збройних сил України, служив у 13-му окремому батальйоні 95-ї бригади. У 2017 році його було демобілізовано, але на початку 2018-го  він підписав контракт і продовжив служити в лавах 95-ї ОДШБр, а пізніше - 30-ї ОМБр. Загинув увечері 19 березня 2020 року в Попаснянському районі Луганської області від смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

У нього залишилися батько (підполковник запасу, учасник бойових дій, учасник АТО), мати, сестра і дочка.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183426
 
 
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Зеленский тварь, стань на колени перед погибшими по твоей вине воинами или ты только становишься на колени перед ****** и КаДыровым?
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Царство Небесне Воїну.
Сподіваюся, його жертва недаремна...
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Каждая смерть нашего защитника на совести персонально сволочи зильонского
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Іловайськ,дебальцево,мінські договорняки,штанимаєра теж???? Думай..(хоча чим тобі думати?) Пшла геть,падаль *************.
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Тримайтеся хлопці,зараз в окопі безпечніше ніж в трамваї.Героям слава!
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Рано или поздно, но мы отомстим за каждую каплю вашей крови и каждую слезу ваших родных!
И не только х.уйлу № 1, но и его подельнику!
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