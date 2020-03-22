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 Суспільство
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 Глава УГКЦ Святослав закликав владу не ухвалювати під час карантину сумнівних рішень і не здійснювати переслідувань і репресій щодо опонентів. ВIДЕО

Також не варто ухвалювати таких рішень, які можуть створювати суспільне напруження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав сказав під час Літургії у Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Відео проповіді опубліковано на ютуб-каналі "Живого телебачення".

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав під час Літургії у Патріаршому соборі Воскресіння Христового закликав владу оголосити політичний карантин в Україні. Він порадив чиновникам не піддаватися спокусі здійснювати переслідування щодо політичних опонентів, прикриваючись карантином, і не ухвалювати рішення, які можуть викликати суспільний протест.

"Звертаюся до нашої влади різних рівнів. У вас сьогодні лихоліття. Ви маєте часом ухвалювати надзвичайно складні непопулярні рішення, створюєте кризові штаби, щоб швидко реагувати на нові виклики. Знайте, що ваша Церква разом із вами. Але водночас закликаю вас: оголосіть політичний карантин в Україні. Не ухвалюйте в момент такого болю, страждання людей тих рішень, які вимагають всенародного обговорення, широкої суспільної дискусії. Не ухвалюйте таких рішень, які можуть створювати суспільне напруження. А ще більше - не піддавайтеся спокусі з допомогою карантинних заходів здійснювати переслідування або репресії щодо ваших політичних опонентів", - зазначив Блаженніший Святослав.

Він закликав усіх до єдності і взаємодопомоги в ці складні для всього світу часи. "Давайте перед лицем смертельної небезпеки залишимо все те, що нас роз'єднує, і об'єднаємося в служінні нашим людям", - зазначив глава УГКЦ.

Дивіться також: Глава УГКЦ Святослав заявив про готовність передати всі храми під госпіталі: Дай Боже, щоб не настала хвилина, коли лікарі вирішуватимуть, кому жити, а кому вмирати. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183420
 
   
 Топ коментарі
 
Сумнівно, що зевлада прислухається до слів Святослава😒
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Единственный совет, который Илларионов дал бы действующему хозяину Банковой - больше никогда не возвращаться за стол переговоров с Путиным: "Никогда, ни при каких обстоятельствах. Ни в Нормандском формате, ни в Минском, ни в Будапештском. Закрыть эту тему, забыть о переговорах с Путиным".

По мнению Илларионова, Зеленский "не знает даже граней того, чего он не знает".
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Зеленського знову попереджають, що не можна йти на поступки Росії, особливо під час надзвичайних ситуацій
Чергові поступки Росії посилять кризу під час пандемії коронавірусу: звернення громадськості до президента України.
Необхідно категорично відмовитися від розгляду питань, а тим більше ухвалення рішень, які викликають масове суспільне несприйняття.
….
У зв'язку з цим, ми вимагаємо від президента Зеленського:
✔️ Зобов'язати Леоніда Кучму та Андрія Єрмака відкликати свої підписи під протоколом засідання Тристоронньої контактної групи, що відбулося у Мінську 11 березня 2020 року.
✔️ Заборонити українській делегації остаточно підписувати 25 березня 2020 року "Рішення Тристоронньої контактної групи про заснування Консультативної ради (робочої групи)".
✔️ Негайно припинити будь-які переговори щодо створення так званої "Консультативної ради", як такі що суперечать Конституції, законам та національним інтересам України.
Київ, 21 березня 2020 року
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крикнул. не трогайте петю.
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У нас церковь отделена от государства! А здесь, явно, что уши Петра сторчат... Глава УГКЦ Святослав призвал власти не принимать во время карантина сомнительных решений и не совершать преследований и репрессий против оппонентов - Цензор.НЕТ 5355
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Причину, по якій тебе вважають кретином, з'ясуй у лікаря.
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В росії криза енегетичноеконмічна, Росію жучать та прижучують в Нідерландському суді, Росію чекає біда з коронкоюі віруса і Пуйла .... А київська ПРовладна мерзота здає Україну - ЦЕ НЕ ПРОСТО ЗДАЧА, ЦЕ ПЛАН КОНСЕРВ
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А суди у нас реформовані? Якщо сєпарка Венедиктова - це вся реформа від Зєльоного, то соррі....

Якщо притягувати до відповідальності...то треба всіх... починаючи від Кучми, а ж до Зєльоного... Бо Зєльоний вже багато чого накуралєсіл... Але це повинні робити незалежні суди...які будуть відділені від влади...
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А причому тут Пєтя? Він ж не греко-католик... Чи москальським тролям це невідомо?
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Сумнівно, що зевлада прислухається до слів Святослава😒
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Я не сперечаюсь, просто не беріть на себе негатив за такі вислови.
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
5 ч. ·

СІМ РОКІВ ТОМУ, НА ЦЬОМУ САМОМУ МІСЦІ...
Тільки в мене враження, наче Світобудова популярно, терпляче (й загалом порівняно ще лагідно!) намагається нам щось пояснити - як кошеняті, привчаючи до скриньки з піском?))
Так, це той самий день, що й у 2013-му, за Януковича і його самозванця-фсбшника Попова (саме того дня вони остаточно й безповоротно втратили Київ!), - 22 березня.
Це не кінець світу, це "снігопад для пам'яті" - як мовилось у казках, "щоб вам до знаку було".))

Глава УГКЦ Святослав призвал власти не принимать во время карантина сомнительных решений и не совершать преследований и репрессий против оппонентов - Цензор.НЕТ 1531
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"Те, кто его (Императора Николая II - Ред.) знал, пишут о нем очень позитивно. Очень человечный, душевный, понимающий, стремившийся к миру, ставший инициатором создания Гаагского международного суда. Он действительно ненавидел войну, у него были самые благие намерения. Чем он закончил?

Он не только не спас собственную страну, он не только не спас миллионы людей, погибших в кровавой мясорубке революции, гражданской войны и последовавшего террора, потому что пришли бандиты, которые уничтожали миллионами людей. Потому что Николай Александрович не сделал необходимого.

Он не сделал даже самого главного. Он не спас даже свою собственную супругу, своих собственных детей. Это иллюстрация того, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Человек, который не понимает, что окружает его, не понимает закономерностей политического экономического и социального развития.

Человек, который действительно хочет блага, но не знает, как это сделать, находящийся на высшем государственном посту, не принимающий необходимых решений, принимающий ошибочные решения, способен привести к трагедиям, которые поразят миллионы людей"
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Юлій Вітте та інші писали дуже негативно про Миколу ІІ.
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Единственный совет, который Илларионов дал бы действующему хозяину Банковой - больше никогда не возвращаться за стол переговоров с Путиным: "Никогда, ни при каких обстоятельствах. Ни в Нормандском формате, ни в Минском, ни в Будапештском. Закрыть эту тему, забыть о переговорах с Путиным".

По мнению Илларионова, Зеленский "не знает даже граней того, чего он не знает".
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Вітте писав свої спогади ображений на Миколу, а так все вірно, непогана людина але нікчемний цар, та й не тільки, він і полком не зміг би командувати.
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Не тільки він так писав, бо є свідчення того, як Микола ІІ не виконував своїх обіцянок, бажання захопити Стамбул, депортація українців на Сахалін через півсвіту...
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Постійна переміна думок і невиконання обіцянок і є ознакою невпевненності.
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Він був би нормальною людиною, якщо би не керував би росією у такий спосіб та не створив би партію чорносотенців, а ще поп Гапон ...
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Був би сильною особистистю, Распутін і близько би не підійшов.
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Це уривок інтерв'ю Ілларіонова, а далі він сказав:
"Непонимая последствий своих действий он обманул украинское общество. Своими действиями и бездействиями он наносит ущерб Украине, не понимая этого. Чем больше он будет находиться на этом посту, тем больший ущерб он нанесет Украине
Зеленский все…
Надо начинать с нового президента, с новой Рады. Продолжение этой команды просто будет съедать время Украины и украинцев".

Відео: https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/videos/2463179077116018/:
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Cleo@YaraAra4 3 ч

Нигде в Европе цензуры, отключения интернета, обысков, запрета на передвижение на личном транспорте, продукт. карточек нет.
Все это влажные фантазии мусоров зелибобов
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Нет пандемии - нет запретов и обысков - все логично.
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Навпаки. Провайдери зв"язку зразу надіслали повідомлення, що всім щоб працювати з дома потрібен інтернет, то буде безкоштовно. І надали безкоштовні гігабайти клієнтам.
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А пусть начинают.

Лично я точно знаю нескольких избирателей ЗЕ, которым сразу квартиры сожгу. Глава УГКЦ Святослав призвал власти не принимать во время карантина сомнительных решений и не совершать преследований и репрессий против оппонентов - Цензор.НЕТ 4694
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Умница, надеюсь они тебе за это голову проломят.. )))
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Самому как-то скучно, так мож пайдьом вмєстє? Глава УГКЦ Святослав закликав владу не ухвалювати під час карантину сумнівних рішень і не здійснювати переслідувань і репресій щодо опонентів - Цензор.НЕТ 5693
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Мыслю аналогично. Я ещё фиксирую и уродов, голосовавших за ОПЗЖ. Этим тоже смертный приговор уже вынесен....
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зюзя за ето пойтіть не могьот
хто поверне йому гроші за обісрані галіфе, після перегляду відео з Фединою та Звіробій?
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А в нас штунди ті взагалі сказали, ідіть ви до біса з своїм вірусом, карантином та масками Амінь, Алілуя!
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Зеленського знову попереджають, що не можна йти на поступки Росії, особливо під час надзвичайних ситуацій
Чергові поступки Росії посилять кризу під час пандемії коронавірусу: звернення громадськості до президента України.
Необхідно категорично відмовитися від розгляду питань, а тим більше ухвалення рішень, які викликають масове суспільне несприйняття.
….
У зв'язку з цим, ми вимагаємо від президента Зеленського:
✔️ Зобов'язати Леоніда Кучму та Андрія Єрмака відкликати свої підписи під протоколом засідання Тристоронньої контактної групи, що відбулося у Мінську 11 березня 2020 року.
✔️ Заборонити українській делегації остаточно підписувати 25 березня 2020 року "Рішення Тристоронньої контактної групи про заснування Консультативної ради (робочої групи)".
✔️ Негайно припинити будь-які переговори щодо створення так званої "Консультативної ради", як такі що суперечать Конституції, законам та національним інтересам України.
Київ, 21 березня 2020 року
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...только не услышит упоротая плесень ни людей думающих ни священников уважаемых..договорняки жмут , что жопы аж подгорают, а потом и на расею свалят, если уж сильно подгорит на мерсе новом, специально для этого купленном, или в на землю обетованную, откуда не выдают гос. преступников на чартере каком, а нам здесь жить... Глава УГКЦ Святослав призвал власти не принимать во время карантина сомнительных решений и не совершать преследований и репрессий против оппонентов - Цензор.НЕТ 996...
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Андрій

Пустий собор УГКЦ. Святослав в промові радіє, що люди в нас самосвідомі і не прийшли до Собору, а залишились вдома. Правильна реакція церкви. Тішить таке

Глава УГКЦ Святослав призвал власти не принимать во время карантина сомнительных решений и не совершать преследований и репрессий против оппонентов - Цензор.НЕТ 5800
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Християни України, помолимся за позбавлення України від нашестя вірусу антиукраїнськоі, капітулянтської шмаркатої ЗеМанди!
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Але ж Гуня Московський відлучив росію від Світового Православ'я. Плюс Рпц пішла в розкол і працює нелегально , без Томоса .
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Священники закликають президента не зраджувати присягу та не здавати державу російсько-фашистському режиму . Боже-Боже , кого ми вибрали .
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грєх нє воспользовацца такой удачєй
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Тоесть? Я лично хочу чтоб виновного за полный звиздец в Украине наказали, и в такой ситуации справедливость важнее мнения продажной церковной крысы.....Петя должен сидеть!!!!!
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Пока все идет к тому, что твой любимый ЗЕлупок умрет не своей смертью.
Да и ты тоже рискуешь не дожить до старости.
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Дункан Маклауд что ли? Докажи, спрыгни с 9 этажа!?
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А чего из-под прокси, мудило сыкливое? Уже не так все безопасно, как год назад?

Что скажешь, быдлюк днепропетровский? Как оно тебе ****** Коломойского нюхать вместо денег?
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Ти різницю між наказать винного і політичними репресіями бачиш?

І да: от наприклад, питання землі, за ВСІМА опитуваннями 70-75% українців проти продажу с/г земель (тобто більшість прихильників Зе проти!). Люди зараз і так на грані зриву, то може недоцільно голосувати по землі до цінця карантину?
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Молодець. Отець Святослав, на відміну від проросійського Зеленського і його російських друзів мудра людина
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Святославу нужна политика, как козе баян!! долюлящер!!
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Мудрі і правильні слова,але це для нормального керівника,а для ворога дежави вони не підійдуть.
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До відділення релігії від політики, а церкви від держави він ще не закликав? Глава УГКЦ Святослав закликав владу не ухвалювати під час карантину сумнівних рішень і не здійснювати переслідувань і репресій щодо опонентів - Цензор.НЕТ 3558
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