 Глава УГКЦ Святослав закликав владу не ухвалювати під час карантину сумнівних рішень і не здійснювати переслідувань і репресій щодо опонентів. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав сказав під час Літургії у Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Відео проповіді опубліковано на ютуб-каналі "Живого телебачення".
Глава УГКЦ Блаженніший Святослав під час Літургії у Патріаршому соборі Воскресіння Христового закликав владу оголосити політичний карантин в Україні. Він порадив чиновникам не піддаватися спокусі здійснювати переслідування щодо політичних опонентів, прикриваючись карантином, і не ухвалювати рішення, які можуть викликати суспільний протест.
"Звертаюся до нашої влади різних рівнів. У вас сьогодні лихоліття. Ви маєте часом ухвалювати надзвичайно складні непопулярні рішення, створюєте кризові штаби, щоб швидко реагувати на нові виклики. Знайте, що ваша Церква разом із вами. Але водночас закликаю вас: оголосіть політичний карантин в Україні. Не ухвалюйте в момент такого болю, страждання людей тих рішень, які вимагають всенародного обговорення, широкої суспільної дискусії. Не ухвалюйте таких рішень, які можуть створювати суспільне напруження. А ще більше - не піддавайтеся спокусі з допомогою карантинних заходів здійснювати переслідування або репресії щодо ваших політичних опонентів", - зазначив Блаженніший Святослав.
Він закликав усіх до єдності і взаємодопомоги в ці складні для всього світу часи. "Давайте перед лицем смертельної небезпеки залишимо все те, що нас роз'єднує, і об'єднаємося в служінні нашим людям", - зазначив глава УГКЦ.
Якщо притягувати до відповідальності...то треба всіх... починаючи від Кучми, а ж до Зєльоного... Бо Зєльоний вже багато чого накуралєсіл... Але це повинні робити незалежні суди...які будуть відділені від влади...
5 ч. ·
СІМ РОКІВ ТОМУ, НА ЦЬОМУ САМОМУ МІСЦІ...
Тільки в мене враження, наче Світобудова популярно, терпляче (й загалом порівняно ще лагідно!) намагається нам щось пояснити - як кошеняті, привчаючи до скриньки з піском?))
Так, це той самий день, що й у 2013-му, за Януковича і його самозванця-фсбшника Попова (саме того дня вони остаточно й безповоротно втратили Київ!), - 22 березня.
Це не кінець світу, це "снігопад для пам'яті" - як мовилось у казках, "щоб вам до знаку було".))
Он не только не спас собственную страну, он не только не спас миллионы людей, погибших в кровавой мясорубке революции, гражданской войны и последовавшего террора, потому что пришли бандиты, которые уничтожали миллионами людей. Потому что Николай Александрович не сделал необходимого.
Он не сделал даже самого главного. Он не спас даже свою собственную супругу, своих собственных детей. Это иллюстрация того, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Человек, который не понимает, что окружает его, не понимает закономерностей политического экономического и социального развития.
Человек, который действительно хочет блага, но не знает, как это сделать, находящийся на высшем государственном посту, не принимающий необходимых решений, принимающий ошибочные решения, способен привести к трагедиям, которые поразят миллионы людей"
По мнению Илларионова, Зеленский "не знает даже граней того, чего он не знает".
"Непонимая последствий своих действий он обманул украинское общество. Своими действиями и бездействиями он наносит ущерб Украине, не понимая этого. Чем больше он будет находиться на этом посту, тем больший ущерб он нанесет Украине
Зеленский все…
Надо начинать с нового президента, с новой Рады. Продолжение этой команды просто будет съедать время Украины и украинцев".
Відео: https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/videos/2463179077116018/:
Cleo@YaraAra4 3 ч
Нигде в Европе цензуры, отключения интернета, обысков, запрета на передвижение на личном транспорте, продукт. карточек нет.
Все это влажные фантазии мусоров зелибобов
Лично я точно знаю нескольких избирателей ЗЕ, которым сразу квартиры сожгу.
хто поверне йому гроші за обісрані галіфе, після перегляду відео з Фединою та Звіробій?
Чергові поступки Росії посилять кризу під час пандемії коронавірусу: звернення громадськості до президента України.
Необхідно категорично відмовитися від розгляду питань, а тим більше ухвалення рішень, які викликають масове суспільне несприйняття.
….
У зв'язку з цим, ми вимагаємо від президента Зеленського:
✔️ Зобов'язати Леоніда Кучму та Андрія Єрмака відкликати свої підписи під протоколом засідання Тристоронньої контактної групи, що відбулося у Мінську 11 березня 2020 року.
✔️ Заборонити українській делегації остаточно підписувати 25 березня 2020 року "Рішення Тристоронньої контактної групи про заснування Консультативної ради (робочої групи)".
✔️ Негайно припинити будь-які переговори щодо створення так званої "Консультативної ради", як такі що суперечать Конституції, законам та національним інтересам України.
Київ, 21 березня 2020 року
Пустий собор УГКЦ. Святослав в промові радіє, що люди в нас самосвідомі і не прийшли до Собору, а залишились вдома. Правильна реакція церкви. Тішить таке
Да и ты тоже рискуешь не дожить до старости.
Что скажешь, быдлюк днепропетровский? Как оно тебе ****** Коломойского нюхать вместо денег?
І да: от наприклад, питання землі, за ВСІМА опитуваннями 70-75% українців проти продажу с/г земель (тобто більшість прихильників Зе проти!). Люди зараз і так на грані зриву, то може недоцільно голосувати по землі до цінця карантину?