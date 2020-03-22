 Глава УГКЦ Святослав закликав владу не ухвалювати під час карантину сумнівних рішень і не здійснювати переслідувань і репресій щодо опонентів. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав сказав під час Літургії у Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Відео проповіді опубліковано на ютуб-каналі "Живого телебачення".

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав під час Літургії у Патріаршому соборі Воскресіння Христового закликав владу оголосити політичний карантин в Україні. Він порадив чиновникам не піддаватися спокусі здійснювати переслідування щодо політичних опонентів, прикриваючись карантином, і не ухвалювати рішення, які можуть викликати суспільний протест.

"Звертаюся до нашої влади різних рівнів. У вас сьогодні лихоліття. Ви маєте часом ухвалювати надзвичайно складні непопулярні рішення, створюєте кризові штаби, щоб швидко реагувати на нові виклики. Знайте, що ваша Церква разом із вами. Але водночас закликаю вас: оголосіть політичний карантин в Україні. Не ухвалюйте в момент такого болю, страждання людей тих рішень, які вимагають всенародного обговорення, широкої суспільної дискусії. Не ухвалюйте таких рішень, які можуть створювати суспільне напруження. А ще більше - не піддавайтеся спокусі з допомогою карантинних заходів здійснювати переслідування або репресії щодо ваших політичних опонентів", - зазначив Блаженніший Святослав.

Він закликав усіх до єдності і взаємодопомоги в ці складні для всього світу часи. "Давайте перед лицем смертельної небезпеки залишимо все те, що нас роз'єднує, і об'єднаємося в служінні нашим людям", - зазначив глава УГКЦ.

Дивіться також: Глава УГКЦ Святослав заявив про готовність передати всі храми під госпіталі: Дай Боже, щоб не настала хвилина, коли лікарі вирішуватимуть, кому жити, а кому вмирати. ВIДЕО