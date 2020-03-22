 Глава УГКЦ Святослав заявив про готовність передати всі храми під госпіталі: Дай Боже, щоб не настала хвилина, коли лікарі вирішуватимуть, кому жити, а кому вмирати. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
"Ми молимося за вас і зробимо все, аби, не дай Боже, не настала хвилина, коли вам, лікарям, доведеться вирішувати, яка людина буде жити, а яка буде вмирати через те, що ви не матимете засобів врятувати кожного, хто потребує", - таке звернення зробив отець і глава Української греко-католицької Церкви Блаженніший Святослав під час Літургії у Патріаршому соборі Воскресіння Христового.
"Хто хоче врятувати свою душу, той її погубить, а хто її погубить задля Мене, той її врятує. Цими словами хочу звернутися до наших медиків. Я вчора побачив одну фотографію медика з ранами на чолі та на обличчі від носіння захисної маски і засобів захисту. Шановні працівники охорони здоров’я, ви сьогодні на передовій. Ви ті, хто сьогодні віддає своє здоров’я та життя, аби врятувати здоров’я і життя хворих людей. Ваша Церква разом із вами", - запевнив глава УГКЦ.
Як і за часів Майдану, сказав Блаженніший Святослав, коли греко-католицькі храми, монастирі відкрилися і перетворилися на лікарні, на підпільні госпіталі, так, "якщо буде потрібно, увесь церковний простір стане шпиталями, де ми разом із вами рятуватимемо людські життя".
"Тільки ви навчіть нас, як це робити. Ми вміємо швидко і добре вчитися, щоб разом із вами рятувати життя людини, яка помирає", – сказав глава УГКЦ.
Блаженніший Святослав звернувся до заможних людей, людей великого, малого, середнього бізнесу.
"Мабуть, ви сьогодні не можете спати, бо світова економіка входить у період рецесії. Падають біржі, гроші знецінюються... Я закликаю вас вкласти ваші гроші в найкращу інвестицію - порятунок і захист людського життя. Якщо ви сьогодні відчуєте соціальну відповідальність бізнесу, будьте певні, свої відсотки ви отримаєте. Це відсотки, які не дасть жоден банк і жодна акція. Вони дадуть вам надію на життя вічне і залишаться у ваших руках навіть після вашої смерті", - запевнив духовний лідер українців.
Считается что молодежь легче переносит вирус и должна выработать иммунитет
Багатий має допомогти бідному.
А карантин - правильне рішення
То есть, попы, их приспешники и прочая отбитая публика открыто и нагло занимаются распространением вируса. Если бы от них эта зараза не переходила на нормальных людей, то и пускай. Хотят они именно так закончить свою жизнь - на здоровье, но этим они не просто подвергают опасности других людей, но и реально заражают опасным вирусом. Пока мы это пишем, а вы читаете, публика продолжает облизывать поверхности, зараженные (гарантированно) вирусом.
Для тех, кто не понял, что на самом деле РПЦ - вредоносная и смертельно опасная секта, предлагаем посмотреть, как упоротые тетки из РФ, где и находится гнездо РПЦ, борются с вирусом. И не важно чем они упоролись, Гундяевым или Лениным.
https://www.youtube.com/watch?v=I352RZvi7lw&feature=emb_logo
Сейчас как никогда видно, что собою представляет эта секта. Папа Римский рекомендовал не собирать людей в церквях на богослужение. К тому же самому призвал Вселенский Патриарх и митрополит Киевский, а кроме того ПЦУ решила не стоять в стороне и начать выпуск антисептиков по рецептуре, утвержденной ВОЗ. Еще раз, священники занялись производством бактерицидных средств, чтобы раздавать их своим верующим и отменили богослужения в церкви!
Мало? Вот еще. В Саудовской Аравии закрыли священное место паломничество всех мусульман, чтобы те не заразились там во время хаджа и не распространили вирус через большие толпы паломников. Чтобы всем было понятно, у мусульман считается, что если судьба распорядится умереть во время хаджа в Мекку, а тем более в самом центре паломничества, то душа погибшего возносится прямо в мусульманский рай. О такой смерти многие мусульмане просто мечтают. И вот несмотря на это, духовное руководство приняло мудрое решение и отменило все массовые мероприятия и закрыло мечети.
Мекка. Все закрыто.
Что тут можно сказать? Вера - это дело каждого, и я, как агностик, испытал уважение к этим духовным лидерам католицизма, православия и ислама за то, насколько они правильно поступили в этой тяжелой ситуации. Но вот секта имени Гундяева оказалась единственной мракобесной конторой, которая сама упарывается да еще и людей, не имеющих к ней никакого отношения, заражают, и возможно - скоро на счету РПУ появятся первые покойники.
Отсюда вопрос к правоохранителям. Вот министр здравоохранения соседней страны официально сообщает о том, что их граждане заразились в вертепе РПЦ. Это что, так и останется бес последствий для этой публики или что должно случиться, чтобы либо поставить на место московское поповье, либо выслать его на расею?
Кстати, а что там с депутатами, которые рассказывали о том, что вирус - всего лишь пиар? Как стало известно, после обнаружения вируса у одного из депутатов ВР, все депутаты прошли тестирование на коронавирус. Между прочим, то самое тестирование, которое нам с вами будет стоить 14-16 тыс, если мы сейчас решим сделать этот тест. Все депутаты, в частности и те, которые вещали про пиар, как один - протестировались. Так вот, им тоже это сойдет с рук?
Ведь если одни просто бестолково разводят руками, как это делает министр здравоохранения и рассказывает, что тяжелое течение заболевания идет всего у 20% инфицированных и успокаивает население тем, что умрут только пенсионеры, то другая публика, как те самые депутаты или попы, открыто саботируют процесс борьбы с вирусом. А попы еще и активно его распространяют. Кто-то уже допросил боксера, который рассказывал, что уберечься от вирус можно хождением в храм и целованием крестов и икон?
И еще, что важно отметить. Сейчас проявляются и другие вещи. Например, когда стало пахнуть керосином и процесс с вирусом пошел, с заявлениями и с какими-то конкретными планами выступает Порох и партия Европейская Солидарность. Куда делись радетели за счастье, благосостояние и безопасность украинцев: Сява, Смешок, Сулугуни?
Бородата бабушка и прочие деятели - непонятно. Они что-то такое вещают лишь тогда, когда лично им - не страшно. Как только потянуло жареным, они становятся «человеками-невидимками» и только потом, когда ценой крови и жизней, опасность ликвидируется, они все в белом вылазят из своих щелей и рассказывают о том, что все делалось неправильно. Только они знают, как правильно.
Но вот сейчас именно и нужно все делать правильно. Где они? Кто-то ходит мимо них? Если да, возьмите дрючок и потыкайте их, может уже - все? А ведь именно в таких ситуациях и видно, кто лидер, а кто - потрындеть и покривляться. Смотрите внимательно, поскольку цена билета еще даже не определена.
(с) Ати-Колорадос
Букви
@Bykvu
Дружина ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, український дизайнер Світлана Бевза запускає виробництво захисних комбінезонів для медиків через спалах коронавірусу COVID-19.
Рассмотреть возможность в крупных торговых центрах - это как правило помещения ТИПА АНГАРОВ
ТАМ ЛЕГКО РАЗБИРАЕТСЯ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЕСТЬ ВОДа, большое туалеты, отопление
Кафельная плитка на полах хорошо моется
ИЗ ЛЕГКО ПЕРЕОБОРУДОВАТЬ В ГОСПИТАли
"настоятельно посоветовать" разве шо и пообещать поддержку денюжкой от государства компаниям, которые закроются.
ето многих убеждает, но приказывать доня может только ВС Америки и Мелании, не частным бизнесам - не совок тут ни разу...