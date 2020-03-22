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 Глава УГКЦ Святослав заявив про готовність передати всі храми під госпіталі: Дай Боже, щоб не настала хвилина, коли лікарі вирішуватимуть, кому жити, а кому вмирати. ВIДЕО

Українська греко-католицька церква готова передати всі свої храми під госпіталі, якщо виникне така потреба.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

"Ми молимося за вас і зробимо все, аби, не дай Боже, не настала хвилина, коли вам, лікарям, доведеться вирішувати, яка людина буде жити, а яка буде вмирати через те, що ви не матимете засобів врятувати кожного, хто потребує", - таке звернення зробив отець і глава Української греко-католицької Церкви Блаженніший Святослав під час Літургії у Патріаршому соборі Воскресіння Христового.

"Хто хоче врятувати свою душу, той її погубить, а хто її погубить задля Мене, той її врятує. Цими словами хочу звернутися до наших медиків. Я вчора побачив одну фотографію медика з ранами на чолі та на обличчі від носіння захисної маски і засобів захисту. Шановні працівники охорони здоров’я, ви сьогодні на передовій. Ви ті, хто сьогодні віддає своє здоров’я та життя, аби врятувати здоров’я і життя хворих людей. Ваша Церква разом із вами", - запевнив глава УГКЦ.

Як і за часів Майдану, сказав Блаженніший Святослав, коли греко-католицькі храми, монастирі відкрилися і перетворилися на лікарні, на підпільні госпіталі, так, "якщо буде потрібно, увесь церковний простір стане шпиталями, де ми разом із вами рятуватимемо людські життя".

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"Тільки ви навчіть нас, як це робити. Ми вміємо швидко і добре вчитися, щоб разом із вами рятувати життя людини, яка помирає", – сказав глава УГКЦ.

Блаженніший Святослав звернувся до заможних людей, людей великого, малого, середнього бізнесу.

"Мабуть, ви сьогодні не можете спати, бо світова економіка входить у період рецесії. Падають біржі, гроші знецінюються... Я закликаю вас вкласти ваші гроші в найкращу інвестицію - порятунок і захист людського життя. Якщо ви сьогодні відчуєте соціальну відповідальність бізнесу, будьте певні, свої відсотки ви отримаєте. Це відсотки, які не дасть жоден банк і жодна акція. Вони дадуть вам надію на життя вічне і залишаться у ваших руках навіть після вашої смерті", - запевнив духовний лідер українців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183408
 
   
 Топ коментарі
 
Достойный ученик своего учителя Любомира Гузара. Дай Бог, чтобы у нас действительно не принимали решение врачи, как в той-же Италии. Потом с этим жить.
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Повторюсь. У нас власть просто не догоняет многого. Или не хочет и догонять. У нас неделю назад вынужденно "ушли на карантин" многие семьи, которые жили с копеек от зарплаты до зарплаты. У нас большое количество бедных людей разного возраста, в том числе и дети. Нужно срочно уже думать и о них. Этих людей с недели нужно просто начинать тупо кормить, т.к. у них заканчиваются или уже закончились деньги и еда. Через время эти люди будут умирать не от вируса а от обычного истощения. Об этом власти и не вспоминают, а подумать нужно было еще вчера. И судя по всему решать это придется снова церкви и волонтерам.
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Достойный ученик своего учителя Любомира Гузара. Дай Бог, чтобы у нас действительно не принимали решение врачи, как в той-же Италии. Потом с этим жить.
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Я, як греко-католик, дуже радий, що у нас такий предстоятель. Дуже освічена і мудра людина, знає дев'ять мов. Достойний учень Любомира Гузара.
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Чет мне кажется в особняках олигархов поудобнее будет. Там и комнат и туалетов поболее.
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але на це потрібна згода самих олігархів. )
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Воно то так, але там аура погана. Спо, атку треба її очистити, вигнавши бісів і їх по лідовників.
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Повторюсь. У нас власть просто не догоняет многого. Или не хочет и догонять. У нас неделю назад вынужденно "ушли на карантин" многие семьи, которые жили с копеек от зарплаты до зарплаты. У нас большое количество бедных людей разного возраста, в том числе и дети. Нужно срочно уже думать и о них. Этих людей с недели нужно просто начинать тупо кормить, т.к. у них заканчиваются или уже закончились деньги и еда. Через время эти люди будут умирать не от вируса а от обычного истощения. Об этом власти и не вспоминают, а подумать нужно было еще вчера. И судя по всему решать это придется снова церкви и волонтерам.
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Моя робота теж закрилася і я вдома. Що далі невідомо, бо на пенсію можна ноги протягнути.
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О чем я и говорю. Не все имеют возможность просто тупо протянуть это время в силу разных причин. Нужно срочно решать вопрос с организацией питания для таких людей. Я два дня вынужденно понаблюдал за этим и много разговаривал с людьми. На самом деле таких много, очень много. И судя по бездействию центральной власти, решать и финансировать это придется на местах.
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А дві платіжки за газ влада не відмінила, як і сюкосмі, ні суми за його транспортування. В той же час Франція звільнила громадян від оплати послуг ЖКГ.
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В Великобритании всех пенсов заставили сидеть дома, молодежь же работает
Считается что молодежь легче переносит вирус и должна выработать иммунитет
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тільки більшістю в Україні вечеряють разом а може сплять у одній спільній кімнаті разом за відсутністі кращих умов для життя
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Нація має згуртуватись.
Багатий має допомогти бідному.
А карантин - правильне рішення
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... Дело в том, что министр здравоохранения Молдовы сообщила, что из полутора десятка инфицированных граждан Молдовы, четверо заразились в Украине, после посещения Почаевской лавры, московского патриархата. Как они там заразились, можно даже не гадать - целовали кресты и иконы. То есть - действовали по рецепту боксера Усика и прочей московско-патриаршей братии, которая бродит крестными ходами, наплевав на запрет собираться более 10 в группе.
То есть, попы, их приспешники и прочая отбитая публика открыто и нагло занимаются распространением вируса. Если бы от них эта зараза не переходила на нормальных людей, то и пускай. Хотят они именно так закончить свою жизнь - на здоровье, но этим они не просто подвергают опасности других людей, но и реально заражают опасным вирусом. Пока мы это пишем, а вы читаете, публика продолжает облизывать поверхности, зараженные (гарантированно) вирусом.
Для тех, кто не понял, что на самом деле РПЦ - вредоносная и смертельно опасная секта, предлагаем посмотреть, как упоротые тетки из РФ, где и находится гнездо РПЦ, борются с вирусом. И не важно чем они упоролись, Гундяевым или Лениным.
https://www.youtube.com/watch?v=I352RZvi7lw&feature=emb_logo

Сейчас как никогда видно, что собою представляет эта секта. Папа Римский рекомендовал не собирать людей в церквях на богослужение. К тому же самому призвал Вселенский Патриарх и митрополит Киевский, а кроме того ПЦУ решила не стоять в стороне и начать выпуск антисептиков по рецептуре, утвержденной ВОЗ. Еще раз, священники занялись производством бактерицидных средств, чтобы раздавать их своим верующим и отменили богослужения в церкви!
Мало? Вот еще. В Саудовской Аравии закрыли священное место паломничество всех мусульман, чтобы те не заразились там во время хаджа и не распространили вирус через большие толпы паломников. Чтобы всем было понятно, у мусульман считается, что если судьба распорядится умереть во время хаджа в Мекку, а тем более в самом центре паломничества, то душа погибшего возносится прямо в мусульманский рай. О такой смерти многие мусульмане просто мечтают. И вот несмотря на это, духовное руководство приняло мудрое решение и отменило все массовые мероприятия и закрыло мечети.
Глава УГКЦ Святослав заявив про готовність передати всі храми під госпіталі: Дай Боже, щоб не настала хвилина, коли лікарі вирішуватимуть, кому жити, а кому вмирати - Цензор.НЕТ 4402
Мекка. Все закрыто.
Что тут можно сказать? Вера - это дело каждого, и я, как агностик, испытал уважение к этим духовным лидерам католицизма, православия и ислама за то, насколько они правильно поступили в этой тяжелой ситуации. Но вот секта имени Гундяева оказалась единственной мракобесной конторой, которая сама упарывается да еще и людей, не имеющих к ней никакого отношения, заражают, и возможно - скоро на счету РПУ появятся первые покойники.
Отсюда вопрос к правоохранителям. Вот министр здравоохранения соседней страны официально сообщает о том, что их граждане заразились в вертепе РПЦ. Это что, так и останется бес последствий для этой публики или что должно случиться, чтобы либо поставить на место московское поповье, либо выслать его на расею?
Кстати, а что там с депутатами, которые рассказывали о том, что вирус - всего лишь пиар? Как стало известно, после обнаружения вируса у одного из депутатов ВР, все депутаты прошли тестирование на коронавирус. Между прочим, то самое тестирование, которое нам с вами будет стоить 14-16 тыс, если мы сейчас решим сделать этот тест. Все депутаты, в частности и те, которые вещали про пиар, как один - протестировались. Так вот, им тоже это сойдет с рук?
Ведь если одни просто бестолково разводят руками, как это делает министр здравоохранения и рассказывает, что тяжелое течение заболевания идет всего у 20% инфицированных и успокаивает население тем, что умрут только пенсионеры, то другая публика, как те самые депутаты или попы, открыто саботируют процесс борьбы с вирусом. А попы еще и активно его распространяют. Кто-то уже допросил боксера, который рассказывал, что уберечься от вирус можно хождением в храм и целованием крестов и икон?
И еще, что важно отметить. Сейчас проявляются и другие вещи. Например, когда стало пахнуть керосином и процесс с вирусом пошел, с заявлениями и с какими-то конкретными планами выступает Порох и партия Европейская Солидарность. Куда делись радетели за счастье, благосостояние и безопасность украинцев: Сява, Смешок, Сулугуни?
Бородата бабушка и прочие деятели - непонятно. Они что-то такое вещают лишь тогда, когда лично им - не страшно. Как только потянуло жареным, они становятся «человеками-невидимками» и только потом, когда ценой крови и жизней, опасность ликвидируется, они все в белом вылазят из своих щелей и рассказывают о том, что все делалось неправильно. Только они знают, как правильно.
Но вот сейчас именно и нужно все делать правильно. Где они? Кто-то ходит мимо них? Если да, возьмите дрючок и потыкайте их, может уже - все? А ведь именно в таких ситуациях и видно, кто лидер, а кто - потрындеть и покривляться. Смотрите внимательно, поскольку цена билета еще даже не определена.
(с) Ати-Колорадос
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@Bykvu


Дружина ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, український дизайнер Світлана Бевза запускає виробництво захисних комбінезонів для медиків через спалах коронавірусу COVID-19.
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Можна фотку Марини поміняти на фотку лєни...
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А рпцшную ряженую дрянь и метлой не выгонишь из захваченных церквей и монастырей.
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Вони ще й хресні ходи організовують...
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Ходы? Некоторых тел автомобилями возят, как в Одессе. Не барское это дело -- ходить.
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а МП потирает руки в предчувствии массовых похорон
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Дійсно, що Святослав є достойною віруючую людиною та духовним лідером. Від РПЦ подібного не дочекаєшся.
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Ріналдо передав під госпіталі свої готелі, і навіть сам платить гроші тим хто там працює. Хоч я собі цього не дуже уявляю
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Мало хто знає, що Блаженнійший Святослав за першою освітою є медиком
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Греко-католики готовы помогать, ПЦУ делает и раздает бесплатно анти-септики и отменило служения......, и только "церковь" МП водит толпы безумцев по улицам заражая их Короновирусом...
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ладно бы только своих. Улицы то наши, а ходит по ним пятая колонна рашисткой мрази
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Певний сенс в цьому є.... так що натовпу їм побільше і корону поглибше....Україна на їх останках зацвіте
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Бог сказав - стерплю вашу неміч , але брехні вашої терпіти не буду. Я б збрехав сказавши що переймаюся долею тих котрі все ще продовжують ходити в секту рпц. В мене для них немає гарних побажань
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Пишу постоянно
Рассмотреть возможность в крупных торговых центрах - это как правило помещения ТИПА АНГАРОВ
ТАМ ЛЕГКО РАЗБИРАЕТСЯ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЕСТЬ ВОДа, большое туалеты, отопление
Кафельная плитка на полах хорошо моется
ИЗ ЛЕГКО ПЕРЕОБОРУДОВАТЬ В ГОСПИТАли
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Честь і слава такому священнослужителю!
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Самая преследуемая в Совке церковь."Униаты", "раскольники" как только не обзывала совковая пропаганда грекокатоликов. Да и сама церковь была под запретом мокшанских Кремлежителей аж с 1946 гола
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Сама назва "Унія" означає об'єднання а не розкол.
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Браво!!!!!!Таким людям.Реально слеза выступает.
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В Италии уже так. Стариков не спасают. За прошедшие сутки около 800 смертей. Глава УГКЦ Святослав заявил о готовности передать все храмы под госпитали: Дай Бог, чтобы не наступила минута, когда врачи будут решать, кому жить, а кому умирать - Цензор.НЕТ 5622
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УГКЦ- як завжди "Людянні"...- це не кацапо-пропогандо секта московії
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а не будет ли так,что если из храма сделать коронавирусную больницу ,от него будут шарахатся также ,как от тех людей,которые приехали из Италии???
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Дональд Трамп приказал закрыть автогиганты Дженерал Моторс,Крайслер и Форд.Это уже не паника.
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ну от не надо тока - никому и ничего доня приказать не может.
"настоятельно посоветовать" разве шо и пообещать поддержку денюжкой от государства компаниям, которые закроются.
ето многих убеждает, но приказывать доня может только ВС Америки и Мелании, не частным бизнесам - не совок тут ни разу...
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сцикун, вийди шось людям скажи, чючєло.
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Так на те він і сцикун...А на "чучело" вже не тягне, максимум на "бліду тінь".
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