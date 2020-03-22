 "Коронавірусу ніякого немає!" - виступ депутата Шахова напередодні зараження COVID-19. ВIДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Відео виступу парламентарія опублікував на сторінці у фейсбуці також Антон Геращенко.
"Нехай цей виступ Сергія Шахова з трибуни Верховної Ради стане застереженням усім тим, хто не вірив і не вірить в небезпеку епідемії коронавірусу.
Сьогодні Сергій Шахов і його дружина госпіталізовані в Олександрівську лікарню з діагнозом пневмонія, викликана вірусом COVID-19.
Не жартуйте! Виконуйте всі вимоги карантину! Сидіть вдома!
Сергію Шахову і всім, хто вже отримав діагноз коронавірус, - якнайшвидшого одужання!" - написав Геращенко.
І такі Д....би приймають Закони і вирішують яким шляхом піде країна?
А хто таких Д...ів понавибирав, як не інші Д...би?
(Можна на Цензорі стрічечку виділити "Новини від Геращенка").
Ну,хай хоч так...
Ех !Бєз лоха і жизнь плоха !
Зарікався ШаховЗарікалася свиня гімна не їсти.
Омар Хаям переворачивается в могиле от мысле в какую помойку превратилась в его время (и его усилиями) передовая страна !
- Шахова нет, - коронавирус.