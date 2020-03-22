 "Коронавірусу ніякого немає!" - виступ депутата Шахова напередодні зараження COVID-19. ВIДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Відео виступу парламентарія опублікував на сторінці у фейсбуці також Антон Геращенко.

"Нехай цей виступ Сергія Шахова з трибуни Верховної Ради стане застереженням усім тим, хто не вірив і не вірить в небезпеку епідемії коронавірусу.

Сьогодні Сергій Шахов і його дружина госпіталізовані в Олександрівську лікарню з діагнозом пневмонія, викликана вірусом COVID-19.

Не жартуйте! Виконуйте всі вимоги карантину! Сидіть вдома!

Сергію Шахову і всім, хто вже отримав діагноз коронавірус, - якнайшвидшого одужання!" - написав Геращенко.

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