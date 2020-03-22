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Все про:Геращенко Антон (499) Шахов_Сергій (64) COVID-19 (1558) коронавірус (288)

 "Коронавірусу ніякого немає!" - виступ депутата Шахова напередодні зараження COVID-19. ВIДЕО

Інфікований коронавірусом народний депутат Сергій Шахов, у якого було діагностовано пневмонію, перед зараженням COVID-19 із трибуни парламенту заявляв, що "ніякого коронавірусу немає".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Відео виступу парламентарія опублікував на сторінці у фейсбуці також Антон Геращенко.

"Нехай цей виступ Сергія Шахова з трибуни Верховної Ради стане застереженням усім тим, хто не вірив і не вірить в небезпеку епідемії коронавірусу.

Сьогодні Сергій Шахов і його дружина госпіталізовані в Олександрівську лікарню з діагнозом пневмонія, викликана вірусом COVID-19.

Не жартуйте! Виконуйте всі вимоги карантину! Сидіть вдома!

Сергію Шахову і всім, хто вже отримав діагноз коронавірус, - якнайшвидшого одужання!" - написав Геращенко.

Дивіться також: Усі контакти хворого Шахова і до чого тут надзвичайний стан. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183406
 
   
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Це ж яким треба бути казковим Д....м, щоби захворіти тим, чого "Не існує"?
І такі Д....би приймають Закони і вирішують яким шляхом піде країна?
А хто таких Д...ів понавибирав, як не інші Д...би?
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Интересно, этот тип УВЕРУЕТ ЛИ В БОГА, после того, как вылечится?
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Погугліть, до речі, наслідки коронавірусу. Людина стає глибоким інвалідом, що задихається як риба на піску і може доповзти максимум до туалету. Плюс емфізема. Бо легені згорають, і це безповоротно. Тому тут ще велике питання, що краще - чи померти, чи одужати і жити безнадійним калікою.
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і що страшно, що саме ці клоуни керують нашою державою... Хіба ці нікчеми здатні на якусь протидію короновірусу чи російським окупантам???
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Интересно было бы услышать сейчас его мнение.
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его мнение вряд ли изменилось!!он всё говорил правильно!!просмотри видео полностью и поймёш!!что он не отрицал вирус как таковой а делал акцент на том что в стране нет защитных средств и условий для лиц принимаемых с подозрением на короновирус(или для тебя геращенко АФТАРИТЕТ который вставил видос с фразой,,короны нет"и лишний раз о себе любимом напомнил)у самих головы есть??тогда учитесь ими пользоваться!! "Коронавірусу ніякого немає!" - виступ депутата Шахова напередодні зараження COVID-19 - Цензор.НЕТ 1306
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Гм.Вчорашній відос,що поширювався вчора твітерянськими порохоботами,потрапив до Тохи.
(Можна на Цензорі стрічечку виділити "Новини від Геращенка").
Ну,хай хоч так...
Ех !Бєз лоха і жизнь плоха !
"Коронавірусу ніякого немає!" - виступ депутата Шахова напередодні зараження COVID-19 - Цензор.НЕТ 9437
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Зарікався Шахов Зарікалася свиня гімна не їсти.
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2 из 4 спотсменов , умерших от короновируса были гражданами Ирана -- и это всё , что достаточно знать об уровне тамошнего образования и медицины .
Омар Хаям переворачивается в могиле от мысле в какую помойку превратилась в его время (и его усилиями) передовая страна !
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коронавірус , оказьівается, мстителньій и подльій.
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"Коронавірусу ніякого немає!" - виступ депутата Шахова напередодні зараження COVID-19 - Цензор.НЕТ 9196 Гундяй Крестовоздвиженский Я извиняюсь , но насчет Африки вы не правы , в Ниле водятся крокодилы , а Нил берет начало с Килиманджаро "Коронавірусу ніякого немає!" - виступ депутата Шахова напередодні зараження COVID-19 - Цензор.НЕТ 9889
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точно немає... він симулює коли зіграє в ящик тоді і повірю ))
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Так ящик є найнадійнішою тест-системою))
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- Коронавируса никакого нет! - Шахов.
- Шахова нет, - коронавирус.
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Господи, коли вже зникнуть дурні і балаболи? Мабуть, ніколи.Господи, прошу тебе, допоможи цьому невігласу запам"ятати це на все життя.Оці лугандонці, приносять тільки горе і смерть.
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Если он свято верит, что короновируса нет, то пусть вместе с женой освободит койко-место в Александровской больнице для действительно больтных. А он может и дома самоизолироваться. Зачем лечиться от того, чего нет?
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