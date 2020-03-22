 Медсестра з Мілана розповіла про страхітливу ситуацію з коронавірусом: "Ми вже більше не рахуємо мертвих". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, Відео її звернення оприлюднив сайт "Настоящее время".
За словами жінки вона працює у режимі "тотальної надзвичайної ситуації" в лікарні, яка приймає важких хворих із коронавірусом. Лікарів на всіх не вистачає, адже через позитивні результати тестів на COVID-19 вони перебувають вдома.
"Так що нас тут залишаються одиниці, щоб займатися всім", — каже Даніела Конфалонієрі.
Вона додає, що днями у Мілані має завершитися будівництво лікарні San Raffaele, кошти на яку зібрали з пожертв. До медзакладу звозитимуть хворих з провінцій Бергамо і Брешія, де ситуацію із пандемією вже не можуть контролювати.
"Ми продовжуємо приймати важких пацієнтів з інших лікарень цієї провінції. Ми працюємо в стані сильного стресу і напруги. Психологічна напруженість зашкалює. На жаль, ми не можемо стримати ситуацію в Ломбардії. Там високий рівень зараження, і ми вже більше не рахуємо мертвих", — підсумувала жінка..
Может быть смертность , как у гриппа - вот только больницы забиты больными и их всех и сразу нужно лечить ... Вот про это она и говорит - медицина в италии и испании уже "легли" , а что будет у нас ? У нас "запаса прочности" для этого просто нет.
Роман Донік
Зайдешь в фейсбук, почитаешь ленту и противоречивые письмена экспертов и чувствуешь как все, п@здец, прямо сейчас заболеваешь. Потом закрываешь фейсбук и чувствуешь, как отступает хворь. Как побеждает твой могучий организм этого супостата.
Вакцина против гриппа повышает риск коронавируса на 36%
https://comedonchisciotte.org/bergamo-e-fake-quanti-dei-morti-hanno-ricevuto-lanti-influenzale/
Президент Росії Володимир Путін скаржився, що повідомлення про спалах коронавірусу в Росії є 'фальшивою новиною'. За даними російських джерел, станом на ранок суботи за місцевим часом у країні 144 мільйони людей зафіксовано лише 253 випадки захворювання на COVID-19, що робить Росію однією з найуспішніших країн світу Щодо запобігання пандемії, згідно з даними, складеними Worldometers.
Москва - місто з 13 мільйонами, де живе кожен 10 й росіянин - зафіксовано 98 підтверджених випадків коронавірусу. Але раптове зростання пневмонії призвело до підозр у тому, що уряд навмисно приховує показники коронавірусу, повідомляє Reuters.
Путін -следите по губах: у нас короновируса нет!
Может его утопить в вине?
Каким?
сознание людей должно изменится ++
а не действовать от Вето- Запреты - очень много быдла (назову это как есть), которому надо жрачку-телок-бухло(траву)-телевизор. Типа секс-драгз-рокнролл.
И такое будет всегда. Важно, чтобы те, кто Ведают - не давали быдлу возможность пропихивать во власть быдло.
А могли бы обеспечить своих граждан средствами на жилье,продукты,лечение,направить туда самолеты с продовольствием и медикаментами,масками.Все отсиделись на своих местах,эпидемия прошла-тогда добро пожаловать домой!и весь мир жил бы спокойно,
Сколько я писала об этом на форумах еще вначале-но Зеленский меня не читает.
В Україні
Епіфаній закликав виконувати настанови фахівців епідеміологів, для причастя використовувати одноразовий посуд, а цілування святинь замінити поклонами...утриматись від масових богослужінь...
Московський сатанат
Священники: заразиться коронавирусом в храме через причастие нельзя https://ria.ru/20200130/1564079954.html
Возможность заражения коронавирусом во время Божественной литургии через причастие из одной общей чаши отсутствует, заявили священнослужители Русской православной церкви
Посему, каждому в рот из общей ложки и одного корыта.
Думаю, что с тупорылым клоуном нас ждёт то же самое......
Карантины...ЧП...из за сотни другой больных не обьявляют...
Зеленая власть имеет полную картину...но молчит как рыба об лед...
Медсестра знать ничего не знает, может чуток понимать, что происходит у нее в больнице, а тут опять стратегические измышления. Как обычно - самая большая паника у младшего медперсонала...
А быдло визжит и дрыщет...
Подохнет зеленоГонококов немеряно..
А порохоботы, а что порохоботы, их мало..
Мы со стороны посмотрим...
Загалом, за даними ВООЗ, станом на 25 жовтня 2009 р. кількість випадків зараження грипом А/H1N1 у всьому світі становить понад 440 тисяч людей, понад 5,7 тисяч померло.
А тепер померлих: за 9 місяців 2007 від грипу і ускладнень померли 4 тисячі 720 людей.
За 9 місяців 2009 року померли від грипу і ускладнень 3 тисячі 822 людини
Переконатись у тому, що пневмонії щороку забирають життя тисяч українців, можна по статистичним даним МОЗ.
У 2005 році від пневмонії в Україні померло 6 335 людей.
У 2006 - 5 484,
у 2007 - 6 552,
у 2008 - 6 464.
Возможно уже миллионы переходили как легкую застуду, ведь бльшинство так и переболели (из тех у кого был определен корона)
40 літаків людей з епіцентру коронавирусу вже в Україні
Ці люди дають зобов'язання самоізоляції.
Але чи будуть дотримуватися. ..(( Тому що у Львові вже 25 підозрюваних після повернення.
40 літаків з нашими пасажирами, які сьогодні прилетіли з-за кордону привезли і жителів різних регіонів, в тому числі з сільських глибинок, де медицини за фактом як такої немає зовсім.
Слідкуйте, щоб вони самоізолювались.
Тому що в мережах повідомляють, що люди в селах і райцентрах, які приїхали з Італії, Німеччини, Польщі, інших країн поспішають в гості до сусідів або родичів.
Будьте здорові, українці, і всі люди світу !