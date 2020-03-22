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Все про:Італія (440) карантин (745) COVID-19 (1558) коронавірус (288)

 Медсестра з Мілана розповіла про страхітливу ситуацію з коронавірусом: "Ми вже більше не рахуємо мертвих". ВIДЕО

Медсестра з Мілану (Італія) Даніела Конфалонієрі розповіла про те, як місцеві лікарні потерпають від кількості хворих із коронавірусом і нестачу лікарів через інфікування.

Як передає Цензор.НЕТ, Відео її звернення оприлюднив сайт "Настоящее время".

За словами жінки вона працює у режимі "тотальної надзвичайної ситуації" в лікарні, яка приймає важких хворих із коронавірусом. Лікарів на всіх не вистачає, адже через позитивні результати тестів на COVID-19 вони перебувають вдома.

"Так що нас тут залишаються одиниці, щоб займатися всім", — каже Даніела Конфалонієрі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ залучає до боротьби з коронавірусом студентів-медиків старших курсів та інтернів

Вона додає, що днями у Мілані має завершитися будівництво лікарні San Raffaele, кошти на яку зібрали з пожертв. До медзакладу звозитимуть хворих з провінцій Бергамо і Брешія, де ситуацію із пандемією вже не можуть контролювати.

"Ми продовжуємо приймати важких пацієнтів з інших лікарень цієї провінції. Ми працюємо в стані сильного стресу і напруги. Психологічна напруженість зашкалює. На жаль, ми не можемо стримати ситуацію в Ломбардії. Там високий рівень зараження, і ми вже більше не рахуємо мертвих", — підсумувала жінка..

Нагадаємо, в Італії тільки за минулу добу жертвами хвороби стали 793 осіб - найвища кількість з початку епідемії. Офіційно померлих налічують близько 5 тисяч

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183403
 
 
 Топ коментарі
 
Беда Украины состоит в том, что вирус COVID-19 пришелся на время разгула в нашей стране вируса KVARTAL-95. И масками с карантином со второй болезнью не совладаешь. Тут консерваторию зачищать надо.
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Там хоть медицина более менее, и Италия триллион бюджета имеет..ЧТо будет с нашими кловунами Шапито 95 реально страшно думать..Не знаю какие будут медицинские последствия, но экономика будет развалена в ноль я лично не сомневаюсь. С этими кремлёвскими колаборантами не верю в позитивный исход...
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героическая женщина - дай бог здоровья
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То сарказм від нього був, бо є тут серед коментаторів йолопи, що заперечують небезпеку від COVID 19
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Вы правда не понимаете в чем разница ?
Может быть смертность , как у гриппа - вот только больницы забиты больными и их всех и сразу нужно лечить ... Вот про это она и говорит - медицина в италии и испании уже "легли" , а что будет у нас ? У нас "запаса прочности" для этого просто нет.
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Алё, это троллинг, тех даунов, кто не понимает опастности коронавируса
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І хто ще не в курсі про наслідки навіть у випадку "одужання". Тільки у деяких джерелах розповідають, що "одужання" таке - що, може, краще померти. Бо легені вигорають, і людина приречена лежати прикутим до ліжка інвалідом, роздутим від емфіземи, задихатися як риба на піску, і максимальний прогноз такого "життя" - 5 років (а фактично до першої застуди).
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Без паніки, местньіе икпердьі нам поведали, что в прошлом году в єтой же больнице от насморка умерло в 100500 раз больше)
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Нет чтобы статью обсуждать, соевые ушлёпки выполняют заказ кремля - поливают грязью власть...
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Зебил, начинай вьіполнять свой заказ кремля и хвали зеленую власть, только список достижений зебильной власти приложить не забудь.
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Не пались так открыто
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Так же как ты ЗЕбильный ушлёпок поливал грязью Порошенко и до сих пор продолжаешь это делать? Так же, или ещё сильней??
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похоже, что после окончания пандемии, Италия упростит получение гражданства, и несколько миллионов украинцев станут итальянцами.. а пицца с салом и цибулькой станет национальным итальянским блюдом вместе с национальным итальянским "Де ля Первак"..
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Маркив уже стал итальянцем и получил 22 года тюрьмы по ложному обвинению.
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не...после пандемии множество украинок потеряют работу,ввиду смерти обьектов работы.и вынуждены будут вернуться домой. Медсестра з Мілана розповіла про страхітливу ситуацію з коронавірусом: "Ми вже більше не рахуємо мертвих" - Цензор.НЕТ 5557
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Последние оставшиеся переберутся в Италию? И будут кушать оливки??? Ну да, возможно Медсестра з Мілана розповіла про страхітливу ситуацію з коронавірусом: "Ми вже більше не рахуємо мертвих" - Цензор.НЕТ 5308 Секундочку, так никаких оливок не запасёшься Медсестра з Мілана розповіла про страхітливу ситуацію з коронавірусом: "Ми вже більше не рахуємо мертвих" - Цензор.НЕТ 4429 я как коренной итальянец, гений фортепиано я....я даже не знаю. Я съем свой носок и сыграю в тетрис
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Роман Донік



Зайдешь в фейсбук, почитаешь ленту и противоречивые письмена экспертов и чувствуешь как все, п@здец, прямо сейчас заболеваешь. Потом закрываешь фейсбук и чувствуешь, как отступает хворь. Как побеждает твой могучий организм этого супостата.


Медсестра з Мілана розповіла про страхітливу ситуацію з коронавірусом: "Ми вже більше не рахуємо мертвих" - Цензор.НЕТ 9372
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Последнее выступление депутата Шахова в Раде было о том, что "никакого коронавируса нет!". Вероятно, этот Роман Доник тоже скоро откроет для себя "нечто новое".
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якщо перефразувати то чекання на вірус гірше самого вірусу в решті решт є два вибори один жити усвідомлюючи що в світі є смертельні хвороби або другий закритись на карантин до кінця життя
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Италия то вытащит, у неё бюджет триллион и они в Евросоюзе, им по любому будут серьёзно помогать, а что будет с нашим кремлёвским Шапито 95 и с огромной дырой в бюджете я ХЗ. Ну мы же все понимаем что у нас нет запаса прочности и на копейку, а при власти ЗЕсепар клика которая явно работает в пользу кремляди...
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А еще мы аграрная свехдержава и сейчас начинается посевная.
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Оказалось, что тотальная вакцинация против гриппа в Италии сыграла очень злую роль.
Вакцина против гриппа повышает риск коронавируса на 36%

https://comedonchisciotte.org/bergamo-e-fake-quanti-dei-morti-hanno-ricevuto-lanti-influenzale/
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Итальянцы по сравнению с вяликой страной просто отсталый нарід
Президент Росії Володимир Путін скаржився, що повідомлення про спалах коронавірусу в Росії є 'фальшивою новиною'. За даними російських джерел, станом на ранок суботи за місцевим часом у країні 144 мільйони людей зафіксовано лише 253 випадки захворювання на COVID-19, що робить Росію однією з найуспішніших країн світу Щодо запобігання пандемії, згідно з даними, складеними Worldometers.

Москва - місто з 13 мільйонами, де живе кожен 10 й росіянин - зафіксовано 98 підтверджених випадків коронавірусу. Але раптове зростання пневмонії призвело до підозр у тому, що уряд навмисно приховує показники коронавірусу, повідомляє Reuters.



Путін -следите по губах: у нас короновируса нет!
Медсестра з Мілана розповіла про страхітливу ситуацію з коронавірусом: "Ми вже більше не рахуємо мертвих" - Цензор.НЕТ 8415

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Если бы у нас все по домам расселись - ничего подобного бы ни случилось. Заражённые не заразили бы, а больные или вылечились или умерли. Две недели и всё. Вирус не живёт на столбах и деревьях. Но нет, у нас же "само пройдет". Надо бить окна в троллейбусах и рассказывать про заговор Америки и инопланетян, толкаясь на детских площадках с пивасиком. Италия не публикует возраст умерших в СМИ по простой причине. А у них здоровье - богатырское. У всех.
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Вирус живет до сорока дней в организме.
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Не живёт, а присутствует. Он становится неактивен после выздоровления. Срок не помню на сайте моз есть. И тем не менее это неважно, на столбах он выживает недолго. А у нас толпы по улицам, с детьми. Это всё дети без аллергией, диабетов, астм, проблем с сердцем или лёгкими? Сомневаюсь. Короче ********** страшнее вируса.
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Да-да, конечно. Люди не могут сидеть месяцами в домах, чтобы проверить ненаучные теории.
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Интерестно,а вирус любит спиртное?
Может его утопить в вине?
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Посмотрите про свиной грипп 2009, и сразу станет легче
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Что бьі тебе стало еще легче, сравнивай его с ******, он из той же группьі CARS, а не со свинньім)
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Вчера послушал Понасенкова о короновирусе в Европе и вообще, о политике в Европе! Согласен на все 100 процентов! Глобализм накрывается медным тазом! Вообще,Китай д от джен вы пр лачивать всему Миру репарации, не потому что у него возник этот вирус, а потому что он вовремя не ми ообщил всем о проблемах и не закрыл гоаницы как для своих туристов так и доя остальных. Ситуация в Италии проста как угол дома- Италия самая туристическая страна Европы! Кроме того, старые города, места для людей мало, зависимость от общественного транспорта, религиозны и центр католичества- и социалисты популисты у власти! Мге писал онравилось в этой ситуации министра здравохранения Испании- когда она сравнила зарплаты футболистов с зарплатами микробиологов! Однозначно, те кто выживет в этой чистке, сделают выводы- мир не сожет быть больше прежним! Он должен стать другим!
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Более отведственным- сознание людей должно изменится- ответственность и отведственность- это два разных слова, абсолютно разных! От Вето и От Вед( Знания)- я знаю что я делаю, потому что могу предположить последствия своих поступков, а не действовать от Вето- Запреты!!!
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Более отведственным ++
сознание людей должно изменится ++
а не действовать от Вето- Запреты - очень много быдла (назову это как есть), которому надо жрачку-телок-бухло(траву)-телевизор. Типа секс-драгз-рокнролл.
И такое будет всегда. Важно, чтобы те, кто Ведают - не давали быдлу возможность пропихивать во власть быдло.
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Без Китаю знищеного ядерною зброєю разом з їхніми кажанами(це такий чорний гумор).
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Китай всем сообщил,но все стали как сумашедшие забирать самолетами своих домой,привозя заразу в страну.
А могли бы обеспечить своих граждан средствами на жилье,продукты,лечение,направить туда самолеты с продовольствием и медикаментами,масками.Все отсиделись на своих местах,эпидемия прошла-тогда добро пожаловать домой!и весь мир жил бы спокойно,
Сколько я писала об этом на форумах еще вначале-но Зеленский меня не читает.
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Китай всем сообщил спустя несколько месяцев после начала эпидемии в самом Китае! После того ,как болезнь стала распространяться по всему Китаю а провинция была уже заражена! И я все таки настаиваю на том, что этот вирус не природний, он искуственно выращенный- и самая главное- избирательность его поражения- старики, и люди с хроническими болячками- то есть те, кто уже находятся на социальном обеспечении государства, а учитывая проблемы Китая в экономике, демографическую и политическую ситуацию- абсолютно очевидно, что вирус просто хотели опробовать в локальном пространстве конкретной провинции, но эксперемент вышел из под контроля! Для миллардного Китая гибель нескольких тысяч иди сотен тысяч стариков и больных- не является проблемой,ибо здоровые члены коммунистичнского общества легко переболеют и получат иммунитет. Именно поэтому Трамп так жестко сказал Китаю!
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А к чему ты это написал?Еще и в слове раися много ошибок.
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Папа Римський Франциск порушив традицію і провів проповідь за допомогою онлайн трансляції.
В Україні
Епіфаній закликав виконувати настанови фахівців епідеміологів, для причастя використовувати одноразовий посуд, а цілування святинь замінити поклонами...утриматись від масових богослужінь...
Московський сатанат
Священники: заразиться коронавирусом в храме через причастие нельзя https://ria.ru/20200130/1564079954.html
Возможность заражения коронавирусом во время Божественной литургии через причастие из одной общей чаши отсутствует, заявили священнослужители Русской православной церкви

Посему, каждому в рот из общей ложки и одного корыта.
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Італійцям ще сибірської язви бракує?
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Зато у нас- "открывай ворота" короновирусу со всех лобмардиней мира!
Думаю, что с тупорылым клоуном нас ждёт то же самое......
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В Украине уже давно тоже самое...только это пневмонией называют..
Карантины...ЧП...из за сотни другой больных не обьявляют...
Зеленая власть имеет полную картину...но молчит как рыба об лед...
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Зачем власть раздувает истерию вокруг вируса? Закон о земле - пытаются принять под прикрытием эпидемии. В РФ - обнуление. В Китае - арестованы протестующие в Гонконге. В ЕС высланы сотни тысяч гастарбайтеров. Если бы вируса не было они бы его придумали.
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И снова одно и то же. Медсестра из Уханя, медсестра из Бергамо.
Медсестра знать ничего не знает, может чуток понимать, что происходит у нее в больнице, а тут опять стратегические измышления. Как обычно - самая большая паника у младшего медперсонала...
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Распятый мальчик, уборщица рассказала...


А быдло визжит и дрыщет...
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ага...подождём 2 недельки-и увидим...в Италии тоже всё началось с одного пациента... Медсестра з Мілана розповіла про страхітливу ситуацію з коронавірусом: "Ми вже більше не рахуємо мертвих" - Цензор.НЕТ 468
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Вона як той солдат в окопі під артобстрілом, а ми всі мудрі стратеги на диванах.
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просто повторюється ситуація чотирнадцятого-пятнадцятого року ми - на нас напали нас вбивають . вони -у нас бізнес . не заважайте . зараз вони - ми помераємо боремось з останніх сил . ми - дуже співчуваємо . кожен народжується сам і помирає сам
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Благо одно...
Подохнет зеленоГонококов немеряно..
А порохоботы, а что порохоботы, их мало..
Мы со стороны посмотрим...
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Це тільки в Україні
Загалом, за даними ВООЗ, станом на 25 жовтня 2009 р. кількість випадків зараження грипом А/H1N1 у всьому світі становить понад 440 тисяч людей, понад 5,7 тисяч померло.

А тепер померлих: за 9 місяців 2007 від грипу і ускладнень померли 4 тисячі 720 людей.
За 9 місяців 2009 року померли від грипу і ускладнень 3 тисячі 822 людини

Переконатись у тому, що пневмонії щороку забирають життя тисяч українців, можна по статистичним даним МОЗ.
У 2005 році від пневмонії в Україні померло 6 335 людей.
У 2006 - 5 484,
у 2007 - 6 552,
у 2008 - 6 464.
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Вы упускаете одну деталь: гриппом болеют миллионы людей. Это пока количество заразившихся идёт на тысячи - цифры смертности от короновируса не кажутся существенными. А если им заболеют миллионы, как гриппом?
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Но, есть еще одна деталь, тоже не менее существенная! Количество заразившихся и переболевших неизвестно, через отсутствие тестов, а без них был корона или нет?
Возможно уже миллионы переходили как легкую застуду, ведь бльшинство так и переболели (из тех у кого был определен корона)
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Коронавірус LIVE, [21.03.20 21:37]
40 літаків людей з епіцентру коронавирусу вже в Україні
Ці люди дають зобов'язання самоізоляції.
Але чи будуть дотримуватися. ..(( Тому що у Львові вже 25 підозрюваних після повернення.

40 літаків з нашими пасажирами, які сьогодні прилетіли з-за кордону привезли і жителів різних регіонів, в тому числі з сільських глибинок, де медицини за фактом як такої немає зовсім.

Слідкуйте, щоб вони самоізолювались.
Тому що в мережах повідомляють, що люди в селах і райцентрах, які приїхали з Італії, Німеччини, Польщі, інших країн поспішають в гості до сусідів або родичів.
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Я такую тётку сегодня видел, у неё такая задница честно скажу. Даст ктонить совет как к такой подкатить? Ведь транспорт не ездит Раньше я в переполненном автобусе знакомился влёт не напрягаясь, атвичаю.
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Жах який. Бідна Італія, така красива країна.. Хоча, хто знає що нас усіх чекає.
Будьте здорові, українці, і всі люди світу !
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