 Майже 400 осіб померли в Іспанії за добу через коронавірус. ВІДЕО З ЛІКАРНІ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє в неділю міністерство охорони здоров'я.
Загалом унаслідок коронавірусу в країні померли 1 725 осіб.
Кількість зафіксованих підтверджених випадків зараження в Іспанії - 28 572.
У зв'язку з цим уряд країни ухвалив рішення продовжити на 15 днів режим НС, введений через COVID-19. Спочатку планувалося, що цей режим триватиме до 29 березня.
Користувачка Юлія Михайленко опублікувала у себе на сторінці в фейсбуці відео з лікарні під Мадридом з переповненими коридорами і людьми, що лежать на підлозі.
"Ситуація в лікарні під Мадридом.
Без коментарів.
Чи ті, хто досі вірить, що це Всесвітня галюцинація і немає ніякого вірусу - хочуть прокоментувати?
Писи. Ви знаєте, а я спеціально не уточнила, де це. Вам важливо, в який це лікарні? Ви думаєте що в інших порожньо? І статистика кульгає?
Завдяки цьому побачила хамство людей. Чистимо далі ряди. Це звичайно жах", - написала вона.
Но с нас государство требует маски не обеспечив их свободную продажу!!!
Размер частиц 2019-nCoV составляет 100-120 нанометров.
Сам считай, всё есть в сети
Огромный зал с кучей дверей, а в центре ряды кресел как в кинотеатре! Все забиты больными с разными болезнями. И стонут, и лежат, и хрипят. Долгие часы ожидания!
Так что таких видео можно наснимать всегда и везде! Не поддавайтесь манипуляции.
Так лучше готовиться к худшему.Лучше перебздеть чем недобздеть.
Организовать рядом с больницами временные армейские госпитали, что бы получились дополнительные места, привлечь военных медиков (пускай их немного, но это частично разгрузит персонал больниц) - неужели это так тяжело?
Честно говоря выглядит не как чрезвычайное положение, а как бардак на которым всем плевать.
За такое лицензии лишать надо, СКОТЫ барыжные т.к. ЭТО ни от чего не спасает, а от коронавирусу и подавно.
Цена выросла: с утра купил у этого продавца 20 масок за 11 баксов
Москва - місто з 13 мільйонами, де живе кожен 10 й росіянин - зафіксовано 98 підтверджених випадків коронавірусу. Але раптове зростання пневмонії призвело до підозр у тому, що уряд навмисно приховує показники коронавірусу, повідомляє Reuters.
Возможно, все это звенья одной цепи. Просто раньше, чтобы повысить популярность, путен взрывал дома , сейчас уже создал шум в Ухани на весь мир, когда уже всем не до него, первое. Второе, посредине хаоса и горя в Европе , только путен 'победит коронавирус'. Без путена и кремля ни одна гадость в мире не обошлась.