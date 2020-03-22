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 Майже 400 осіб померли в Іспанії за добу через коронавірус. ВІДЕО З ЛІКАРНІ

В Іспанії за добу 394 людини померли від наслідків зараження коронавірусом COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє в неділю міністерство охорони здоров'я.

Загалом унаслідок коронавірусу в країні померли 1 725 осіб.

Кількість зафіксованих підтверджених випадків зараження в Іспанії - 28 572.

У зв'язку з цим уряд країни ухвалив рішення продовжити на 15 днів режим НС, введений через COVID-19. Спочатку планувалося, що цей режим триватиме до 29 березня.

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Користувачка Юлія Михайленко опублікувала у себе на сторінці в фейсбуці відео з лікарні під Мадридом з переповненими коридорами і людьми, що лежать на підлозі.

"Ситуація в лікарні під Мадридом.

Без коментарів.

Чи ті, хто досі вірить, що це Всесвітня галюцинація і немає ніякого вірусу - хочуть прокоментувати?

Писи. Ви знаєте, а я спеціально не уточнила, де це. Вам важливо, в який це лікарні? Ви думаєте що в інших порожньо? І статистика кульгає?
Завдяки цьому побачила хамство людей. Чистимо далі ряди. Це звичайно жах", - написала вона.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183394
 
   
 Топ коментарі
 
І зовсім не пенсіонери лежать в коридорі
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ну что сказать - коридоры в испанской больницы на порядок лучше украинской палаты
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говорите только старики за 75?
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вчера купил случайно в хозяйственном с клапаном FFP 2 по 35 грн,одноразовые по 7грн
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А собственноручно пошить? Бинт шириной 10см вата и десяток масок в кармпне! Майже 400 осіб померли в Іспанії за добу через коронавірус - Цензор.НЕТ 8388
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Да не вопрос, можно пошить, можно в нете купить, можно по блату достать)
Но с нас государство требует маски не обеспечив их свободную продажу!!!
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Размер частиц 2019-nCoV составляет 100-120 нм, что более чем в 400 раз тоньше человеческого волоса.
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Вирус не летает в порновиде, в воздухе, только одетый в молекули слюны, так что размеры самого вируса ни к селу, ни к городу.
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В латексе (например презервативе) присутствуют поры. Их диаметр может достигать 5 микрон или в пересчёте 5 Микрометр (микрон), = 5 000 нанометров - это так сказать отверстия в презервативе.
Размер частиц 2019-nCoV составляет 100-120 нанометров.
Сам считай, всё есть в сети
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ну что сказать - коридоры в испанской больницы на порядок лучше украинской палаты
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не знаю как там в испаниях, а так любые видео и фотосьемки, в больницах в частности, запрещены. они нарушают "персональную тайну" (не знаю как будет в обиходном переводе). так шо пенделя оператору могут приписать на законных основаниях.
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именно законы и примечательны тем, что они работают всегда без исключений.
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Не так. У нас объявили, что в период Чрезвычайного Положения не принимаются жалобы и заявления на медиков. О пациентах не распространяются личные данные. Но в связи с массой заболевших, допускается их устанавливать рядом (не за перегородкой).
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как раз о личных данных и идёт речь. распространение личных данных всегда табу. на входе в любое отделение есть табличка с именно таким предупреждением. видеосьемка это нарушает. она открывает их лица. дальше дело техники, если захотеть. на входах больницы висят тоже таблички, о обязательности отключения, минимум громкого вызова.
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А по какому закону из троллейбуса вытаскивали людей и валили на землю, одевая наручники? Как тут работал закон?
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совок и постосовк - территория беззакония. там всё по понятиям и праву сильного. этот случай сейчас не рассматриваем.
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Закон устанавливает государство. Это правила по которым соглашаются жить люди. У каждого свой закон.
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в постовке, государство это олигархат и его ставленник през. согласие людей даже не спрашивается, их задача прийти на "выборы" для массовки. а законы пишутся каждый новый раз под конкретных новых заказчиков.
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Довелось быть в приемном покое обычного госпиталя в Гданьске в прошлом году.

Огромный зал с кучей дверей, а в центре ряды кресел как в кинотеатре! Все забиты больными с разными болезнями. И стонут, и лежат, и хрипят. Долгие часы ожидания!

Так что таких видео можно наснимать всегда и везде! Не поддавайтесь манипуляции.
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Одно дело ряды кресел а другое явно больные люди лежащие в коридорах на полу.
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Просто поляки дисциплинированные и не занимали собой полы, потому что там табунами ходят люди. Лежали как мешки на креслах.
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Согласен, в прошлом году были в приемном покое госпиталя после 19-00 (туда привозили по скорой с нескольких районов Вроцлава, то ждали около 6ти часов, так как врачи принимали по критериям срочности (кто может подождать - ждет или приходите утром.) Картина была очень похожая, но как писали ниже - не лежали на полу, хватало кресел.
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6 чавсов ожидания если привезла скорая??? это хваленая медицина, к которой нас ведут?
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Паникерство никчему доброму не приводит,но почему-то у нас это паникерство пропускается мимо ушей и ничего не делается чтобы его не было в Украине.У меня есть родные в Италии и знаю из первых уст что там не все так гладко как нам пытаются впихнуть наши СМИ и правительство которое и на один процент не имеет такого медицинского потенциала как Италия.
Так лучше готовиться к худшему.Лучше перебздеть чем недобздеть.
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а тут как не перебздевай, команда ЗЕ делает все, для большего распространения вируса. на остановках по тротуарам тысячи ждущих маршрутку. кажды день тысячи из италии испании и тд разъезжаются по домам а там семьи родители и тд. менты вчетвером заламывают одного а нарушения режима в полный контакт, попом пезут в отделение,, там еще куча ментов. УМНО!
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В Іспанії не вистачає ліжок, чого на підлогу поклали.
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Ученые из университета Миннесоты сообщают, что экспериментальные препараты "Ремдесивир" и "Фавилавир" помогли вылечить больных с тяжелой формой COVID-19.
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На Али бабе можно купить в чистом виде Майже 400 осіб померли в Іспанії за добу через коронавірус - Цензор.НЕТ 706 Майже 400 осіб померли в Іспанії за добу через коронавірус - Цензор.НЕТ 5743
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Это реальное видео. Его публиковали в средствах массовой информации Испании. Ситуация на самом деле критическая особенно в Мадриде. Не хватает мест для всех. Врачи уже стоят перед выбором кого спасать, а кого нет.
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Это видео всего лишь показывает неспособность властей работать в кризисной ситуации.
Организовать рядом с больницами временные армейские госпитали, что бы получились дополнительные места, привлечь военных медиков (пускай их немного, но это частично разгрузит персонал больниц) - неужели это так тяжело?
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В Италии гробы утопленников за гробы с умершими от вируса выдают, здесь пошли дальше.
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як шкода, що ті, хто вміє керувати країною, вже працюють перукарями і таксистами
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До сложившейся ситуации таксисты с парикмахерами довели?
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а у нас все классно. опять говорят что ко всему готовы. и что в италии заразились 20% медиков, нашим похер. сотни тысяч приехавших от туда отпускают в семьи после измерения температуры
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итальянцы уже перестали считать. коворят, бессмысленно. смотрю, в больние даже питание налажено. почти как у нас
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Вы все врете, никакого вируса нет. Все это придумали ЗЕбилы, чтобы власть на всей планете захватить!
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петікі від цієї ідеї аж заслинились
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Там ведь чрезвычайное положение ввели: неужели проблема организовать временные госпитали, а больницы снабдить армейскими раскладушками?

Честно говоря выглядит не как чрезвычайное положение, а как бардак на которым всем плевать.
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Уже начали развёртывание временных госпиталей. В Мадриде в помещениях где проводились туристические ярмарки, в Валенсии 3 полевых госпиталя.
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прямо как у нас в перспективе.. пока 500 в день умирать не начнет, будем исключительно мыть руки
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Зашёл в аптеку супермаркета "РОСТ" марлевый кусок тряпочки с верёвочками, который стоил 1.5 грв., теперь стоит 19.50 грв.
За такое лицензии лишать надо, СКОТЫ барыжные т.к. ЭТО ни от чего не спасает, а от коронавирусу и подавно.
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Принципиально НЕТ,хоть и состою в зоне риска заражения.
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Купіть марлі, шийте маски і продавайте по 10 гривень. Не дякуйте.
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шоб ти таку марлю сам носив на своїй пиці.. вангую, тиждень протягнеш Майже 400 осіб померли в Іспанії за добу через коронавірус - Цензор.НЕТ 2763
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дурню, марля в 6 шарів краще затримує все ніж ці тоненькі копійчані
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Там 3 слоя максимум, надо 2 штуки напяливать?
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шарів у такій масці буває парна кількість, танкіст )
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Зараз розріжу, здається, да - 4 з дірками, шо й муха пролетить.
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На алиэкспрессе пачка в 20 респираторов стоит 300 грн с доставкой в течении 6 дней.
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А ну кинь ссылку, я куплю. А то нашел только обычные марлевые повязки, 20 грн за штуку если брать оптом. Респираторы от 100 грн на алике
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РФ САМАЯ УСПЕШНАЯ СРАНАПрезидент Росії Володимир Путін скаржився, що повідомлення про спалах коронавірусу в Росії є 'фальшивою новиною' За даними російських джерел, станом на ранок суботи за місцевим часом у країні де 144 мільйони людей зафіксовано лише 253 випадки захворювання на COVID-19, що робить Росію однією з найуспішніших країн світу Щодо запобігання пандемії, згідно з даними, складеними Worldometers.
Москва - місто з 13 мільйонами, де живе кожен 10 й росіянин - зафіксовано 98 підтверджених випадків коронавірусу. Але раптове зростання пневмонії призвело до підозр у тому, що уряд навмисно приховує показники коронавірусу, повідомляє Reuters.

Майже 400 осіб померли в Іспанії за добу через коронавірус - Цензор.НЕТ 2148

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коронавірус подивився як живуть кацапи - і заплакав
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Кацапы решили бороться с коронавирусом колокольным звоном в Белгородской области. Пять раз в день будут звонить, видать что-то знают.
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Дело в том, что в Гааге есть свидетель под ником М53, который даёт показания прямые на то, чей бук, и кто виновен в сбитии гражданского борта кацапами.
Возможно, все это звенья одной цепи. Просто раньше, чтобы повысить популярность, путен взрывал дома , сейчас уже создал шум в Ухани на весь мир, когда уже всем не до него, первое. Второе, посредине хаоса и горя в Европе , только путен 'победит коронавирус'. Без путена и кремля ни одна гадость в мире не обошлась.
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Ясен хрен. Кто-то же должен пахать на его хфабриках. Пока копыта не откинет. А ему чё? Закрылся в козине со своим выводком и хоть трава не расти!
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Обычный сезонный грипп, только раньше отслеживались дома, а теперь прут в больницу
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Надо хорошенько исследовать конкретно этот вирус. Вполне возможно, что русских он не берет поскольку біл разработан в секретных вирусологических рабораториях для других целей. Учитывая достижения ученых в расшифровке генома человека вполне возможно создать вирус избирательного действия!!! Это называется "идеальное оружие". Главное - вовремя получить достаточное количество антивирусной сыворотки от контретного вируса. А тот, кто разрабатывает вирусы целевого назначения одновременно создает и сыворотку против них. Вот так.
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