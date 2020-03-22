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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:карантин (745) Мінздоров'я (1290) Олена Зеленська (51) COVID-19 (1558) коронавірус (288)

 "Карантин - це не канікули": Зеленська та інші відомі мами України закликали подбати про дітей. ВIДЕО

В Україні триває карантин, під час якого діти змушені перебувати вдома. Відомі матері України, зокрема і дружина президента Олена Зеленська, записали відеозвернення і нагадали про правила, які збережуть життя.

Як інформує Цензор.НЕТ, це відеозвернення опублікувало МОЗ України на своїй сторінці в фейсбуці.

Олена Зеленська, Маша Єфросиніна, Катерина Осадча, Олена Фроляк та лікар-педіатр Надія Кундіна нагадали про правила гігієни і попросили матерів дотримуватися строгих карантинних обмежень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інструкція від МЗС і МОЗ для тих, хто повертається з-за кордону: "Не намагайтеся приховати симптоми"

"Подбайте про безпеку своїх дітей, поясніть прості правила та забезпечте комфортне навчання вдома. А якщо бачите тривогу в маленьких очах, обов’язково поговоріть зі своєю дитиною. Будьте правильним прикладом для своїх дітей", - йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

В Україні інфіковані 47 осіб. Три випадки призвели до летального результату.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183389
 
   
 Топ коментарі
 
Ще одна зеЛЕНА особа, котра визиває рвотний ефект.
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Агов! Мама Римма! Забери свого синочка додому на карантин і дайте, як не лоху, соску посмоктати або дитяче піаніно! "Карантин - это не каникулы": Зеленская и другие известные мамы Украины призвали позаботиться о детях - Цензор.НЕТ 8523
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Зеленская ......призвали /Зеленская уже стала самостоятельной и должна не только призывать но и обепечивать как , к примеру , Степанов- Степанов привез в Одессу защитные костюмы для медиков и маски/ Зеленский уволил жену Порошенко и трудоустроил свою.
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"... и другие известные мамы...". COVID-19 === КВАРТАЛ 95.
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Cказать сказала, а могла бы и что-то сделать. Пожертвовать один из своих миллионов для больнице в своем родном Кривом Роге.
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начинайте с себя и жертвуйте сами. Жена потужного сывочолого папередника подаст пример.
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Вже подала. То що про вас і янелошеху? "Апарати ШВЛ, передані Фондом Порошенка, почали працювати в Київській міській лікарні швидкої допомоги.""Карантин - це не канікули": Зеленська та інші відомі мами України закликали подбати про дітей - Цензор.НЕТ 6904
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Дешеві піар-заходи.
І вони не гребують ними навіть зараз.
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Мамочки и так по перебору за своё чадо трясуться. За них переживать не нужно. Ты лучше своей зеленой тряпочке обращение запиши, пусть перестанет пиариться и займётся работой.
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Скажи краще чоловіку що Україна не рояль.Попробував?Не вийшло?Дотримай слово і йди.Повертайся до своїх.В них криза жанру.95й квартал здобув популярність тим що не боявся висміювати владу.Нікому тепер.
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