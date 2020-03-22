 Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Зокрема, в брифінгу бере участь заступник Міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

Як раніше повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, на ранок 22 березня в Україні підтверджені 47 випадків COVID-19, три з них - летальні, за добу надійшла 81 підозра.