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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:карантин (745) Мінздоров'я (1290) Ляшко Віктор (90) COVID-19 (1558) коронавірус (288)

 Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Представники центральних органів влади проводять брифінг щодо заходів із протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Зокрема, в брифінгу бере участь заступник Міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

Як раніше повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, на ранок 22 березня в Україні підтверджені 47 випадків COVID-19, три з них - летальні, за добу надійшла 81 підозра.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183379
 
 
 Топ коментарі
 
Бизнес по украински: объявить пенсионерам, что все они сдохнут от коронавируса, а затем выкинуть в продажу маски по 25 грн./шт.
На этой высокой эпидемиологической ноте, нынешняя власть, для меня лично, закончила свое существование.
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https://www.who.int/ru/news-room/detail/14-12-2017-up-to-650-000-people-die-of-respiratory-diseases-linked-to-seasonal-flu-each-year
от сезонного гриппа в 2017 из 3-5 млн. случаев с осложнениями 650 тыс. умерших за год, получается 2000 умерших в день, если на год распределять, а если на пик эпидсезона и то больше
корона очень старается, но не дотягивает до таких показателей (до 1500 смертей в мире в день)
карантины не вводили, дома не сидели, проблем и сожаления ни у кого не было (разве что у родных умерших), большинство об этих цифрах из 2017го узнает сейчас впервые в жизни
интересно, почему три года назад не было хотя бы сотой доли нынешнего ажиотажа?

и всем пофигу, сколько тех же итальянцев умерло год назад (или в любой прошедший год) за тот же период от гриппа или ОРВИ
нас всех макнули лицом в чан с коронавирусом и выдали по микроскопу с возможностью онлайн отслеживать любое малейшее изменение
коронавирус в тренде, все остальное - фигня неинтересная
большинство не может даже сопоставить два простых факта
1) средняя продолжительность жизни в Италии - 80 лет
2) средний возраст умерших от коронавируса в Италии - 80 лет
но даже сами итальянцы начали уже догадываться, что вся эта шумиха искусственная и необоснованная
https://comedonchisciotte.org/bergamo-e-fake-quanti-dei-morti-hanno-ricevuto-lanti-influenzale/
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Нашо цю кацапську хєрню сюди тягнути? В нас референдума нема на царство, поки що. 80 років середніх тому, що селекція (на ШВЛ та О2) проходить за хронікою та віком.
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Ссылки на ВОЗ и официальное СМИ Италии - это кацапская херня?
по-моему, ты не умеешь отделять зерна от плевел
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Мене цьому вчили. Тому й кажу вся ця хєрня - кацапська параша для рефєрендума. Відео з Італії та Гешпанії є. Можна подивитись, як там відносяться до "фейків". Статтю від вооза за 2017 можна раздрукувати й прикладати до хворих місць. Й пошукати, заразом, там інформацію щодо швидкості поширення будь якого одного штаму. Може відпаде бажання стругати малограмотну маячню, взагалі не розуміючи на що треба звертати увагу.
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напиши всем родным 650 тыс. умерших, куда им приложить статью, и что ты их вообще людьми не считаешь, вот корона это да - это для элитны
и что у нас нет проблемы запрета митингов как способа борьбы с законом о земле? но тебе ближе референдумы за поребриком
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Ні кацапе це тобі ближчє. Твоя мова, твоє кацапське сприйняття оточуючих.
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а ты - расист
в Украине сколько русскоязычных? от это большинство из них не становится представителями русского мира, как бы тебе хотелось
а сухом остатке от тебя одна быдлоагрессия вместо здравого и критического анализа
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А ви точно з України? І чи є у вас медичне утворення, щоб вам вірити? Богомольця закінчували чи Шупика?
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не надо верить мне, просто критически и здраво проанализируйте информацию от ВОЗ
и ответьте на вопрос: где был карантин или хотя бы какие-то меры от более опасной эпидемии в 2017 году? и почему 99% читателей узнает об этой ужасающей статистике сегодня через меня? три года назад всем было пофиг, сколько и от чего умирает? им даже сегодня так же пофиг на все болезни, кроме модного, растиражированного коронавируса
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Таки не з України... У спам, москалику, красиво попався!
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Киев, ул. Феодосийская, 3-В
в гости ты конечно же не приедешь, диванный воин
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Іди лікуй своє утворення... ЗЛОЯКІСНЕ! Так попався красиво!

До речі, просте питання: як пройди від Феодосійської 3в до найближчої станції потягу? Там специфічна дорога дуже...
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Киев-Демеевский (раньше Киев-Московский) можно пройти по Феодосийскому переулку вниз по ступенькам к Велмарту, через подземный переход (возле маргаринового завода), еще раз перейти улицу (Гринченка), через метров 500 наверное - станция
а можно пройти метров 200 по феодосийской и спуститься между гаражами, выйти к Саперно-слободской, воспользоваться надземным переходом (раньше это место перебегали), через 100 метров - станция

никакой из тебя вычислитель шпионов
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Або ще питання - яке найближче велике промислове підприємство до Феодосійської?
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ПоРошен и маргариновый завод, скорей всего пецькин же
кстати, здесь на примыкающей к заводу территории на Новый год или чуть раньше открыли классный каток с елкой
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Ну, конечно, каждый год, итальянские военный возят трупы по городам в поисках менее загруженных крематориев...
Это норма для Италии
Скоро окажется, что это норма для Испании и Франции
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сколько человек умерло в Италии год назад за тот же период от гриппа и ОРВИ? ты не знаешь, потому что тебе пофиг
какой-то грипп... когда есть модный коронавирус
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Для Вас, возможно, будет открытием, но какой-то коронавирус это и есть грипп
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не совсем, это отдельное семейство вирусов, но допустим
так сколько?
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алло! хватит копипастить всякую дичь. Причем тут ссылка на воз и сми италии, если ты тупо копипастишь вбросы кремлеботов, которые не умеют в математику, да и ты, похоже, тоже?

1) умирают полмиллиона от гриппа при условии что заболевают порядка миллиарда, а это летальность на уровне 0,05%. При уханьском коронавирусе летальность в самых оптимистичных случаях около 1% - и это при своевременном лечении и госпитализации.

2) многие эпидемиологи дают прогноз заболеваемости до 70 процентов населения, а это 5 миллиардов потенциальных заболевших.

3) коронавирус намного чаще вызывает осложнения пневмонией - по разным оценкам от 5-20% и немалой части госпитализированных требуется вентиляция легких - иначе больной задыхается и умирает. То есть, при коллапсе медсистемы летальность может сильно возрастать (возможно, до 5 и выше процентов).

Итого получается, что при неконтролируемой пандемии, при полном игнорировании карантинных мер, от ковид-19 может умереть от 10 миллионов в самых оптимистичных прогнозах до 250 (5млрд*5%) миллионов человек в самых пессимистичных прогнозах.
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а твои вбросы откуда?
1) от того, что смертность меньше, ценность жизни умершего от гриппа меньше? они какого-то другого, низкого сорта? почему ты такой филантроп, когда речь идет о коронавирусе, а вот страдающие другими болезнями - скот, который заслужил умирать?
2) в Китае заразилось 0,005%
в Италии 0,05%
короне придется мутировать еще пару тысяч раз ,чтобы достигнуть хотя бы показателя в 1%
3) намного чаще? то есть 3-5 млн случаев осложней в год это слишком мало? не в пример смертоноснейшей короны?

твои прогнозы не то, что не оптимистические, они высосаны из пальца
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Так я не кацап и тоже давно пишу, что корововирус не страшнее обычного гриппа и гуляет он по миру с середины 20-го века. Просто паника с этим вирусом выгодна каждой власти, ибо каждая - даже самая демократическая власть мечтает хоть на короткий карантин стать ******.
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Ви вважайте, що хочете. Ви дипломований (сан)лікар - щодо себе робіть що завгодно.
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Прикольно, это они в Италии просто мазохисты: нужно просто перестать лечиться!
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прикольная тактика - вдаваться в бессмысленные крайности
я где-то писал, что карантин не нужен или не надо лечить?
я спросил, где карантин или хотя бы какие-то меры при более опасной и смертельной ситуации?
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А сурдопереаодчица, как в 2004 году говорит: "Ой пистит, ой пистит..."
Это о том, который говорил шо не страшнее гриппа, и маска нужно только покойнику, шоб батюшку не заразил на похоронах...
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у ляшка на лобі великими буквами написано-двбйб.
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А в дупу вилами для прозрения ляшка, не пробували?
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а про маски спросили? когда в аптеках появятся?
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Ці мудаки два місяці розповідали, що вони не ефективні (відносно чого? доречі), щоб їх загнати у Кітай де, чомусь китайці так не вважали.
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Бизнес по украински: объявить пенсионерам, что все они сдохнут от коронавируса, а затем выкинуть в продажу маски по 25 грн./шт.
На этой высокой эпидемиологической ноте, нынешняя власть, для меня лично, закончила свое существование.
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Для многих эти клоуно-барыги и не становились властью. До выборов было понятно,что это дибилье ни на что не способно.
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больше бла бла а меньше дела - зе тим Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 7221
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Запонки,мерседесы и прочие самые необходимые при кризисе и финансовом пи**еце вещи в процессе закупки. Денег то теперь от проданных масок завались.
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Носій короновірусу вибирає в маркеті товар. Вірус потрапляє на поверхню товару, і зберігається там кілька днів. Всі, хто торкається цього товару, отримують вірус. Куплені товари кладуться на прилавок, і просуваються вздовж нього до каси. Таким чином, той прилавок - суцільний розсадник різноманітних вірусів. В тому числі й гепатиту. В таких умовах карантин абсолютно нічого не дає.
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То ты не видел настоящих тупых лиц- голосовавших в 2014, после кровавого Майдана, за рыго-олигарха и барыгу Потрошенку.
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Недавно одна из величайших научных светил от зе-команды говорила, что короновирус - это все выдумка, а другая еще светлее научная светила из команды зеленского сказала, что от короновируса можно вылечиться только сексом. так что зебилы верьте свои слугам у них самая точная информация
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Віддайте всі свої грошики Бєні, і вилікуєтеся. Від ілюзій.
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Де, доречі, зараз ця пришелепкувата. Мабуть волонтером пішла за закликом МОЗу.
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tZE inform

@tZEinform


Зеленский в качестве герба себе может смело выбирать увенчанную шутовским колпаком зеленую вилку на поносном фоне Тесты из Китая анонсированные Зеленский, никому не нужное дерьмо. Можете даже не разгружать.

Три буквы и 12 цифр маркировки - это не специфические тест системы пост-лечебного контроля. Для обнаружения вируса не пригодны.
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Наверное расскажет почему в аптеках ничего нет для защиты от распространения вируса , и почему не закупают рекомендованных для лечения лекарств . А если повезёт то объяснит нахрена загрузили целый самолёт недоделанными тестами из китая
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Нормальные тесты, других пока не ожидается. Только в больной голове супрунихи их можно достать, но на не захочет раздавать...
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За что не возмутся-везде обосрутся. Слоган зебилов
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Весь этот недо_Минздрав - расстрелять сейчас, прямо в прямом эфире нужно!
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у меня образование среднее специальное.. обьясняю гениям руководителям с о......уительным обраованием. у армии очень много добротных палаток. хватило бы на всех эвакуированых. в 14 году пацаны, добровольцы както же жили. и зима была огого. а вы суки распустили всех по Украине а теперь делаете умные думающщие рожи?но поздно усрались, да и не думали вы совсем. портфели раздавать важнее. особенно ручным недоумкам
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Эй брифинг, цены в магазинах видели?
Угадайте кто первым поднял причем на всё , конечно же АТБ , это те которые три дня назад здесь пиарились - ЦЕНЫ поднимать не будем.
А Косюк уже косит на своих курочках.
Чеснок с 60 грн стал 141, лук репчатый с 9грн стал около 20грн( и даже акции отменили, мяско скаконуло как Бубка... что будет завтра?
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Дегенерат с вечно довольным, тупым рылом- теперь у нас "зам.министра здравоохранения"... Ты хоть понимаешь, чучело, ЧТО вы наделали, пустив в Украину ТЫСЯЧИ *опомоев без карантина???
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А куда ты денешь более 1млн соотечественников? Ну давай, толкай идею!
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Куда?
1. Закрыть границу на выезд граждан Украины хотя бы с 1 февраля. Уже минус "отдыхающих", кого теперь надо эвакуировать, вместе с короновирусом.
2. Запретить вывоз масок из страны хотя бы с середины января и не трогать госрезерв.
3. Принять законодательство, предусмартивающее уголовную ответственность за нарушение карантинного режима.
4. Развести "здоровых" ж*помоев по домам централизовано, автобусами.

5. Уведомить соседей о том, что рядом с ними живут карантинные (в некоторых странах даже "красные метки" клеят на двери квартир).
6. Проводить проверки соблюдения карантина.
Это МИНИМУМ. Необходимый для ВЫЖИВАНИЯ нации в условиях уничтоженной Супрун медицины.
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Про маски ты много знаешь а на простой вопрос ответить не смог - куда ты денешь уже более 2млн соотечественников? Причём тут эвакуация? Как ты закроешь от них границу? Армия ВСУ всего с санитарками 260т человек а ты хочешь не пустить домой 2 млн?
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Днепр около 1 млн, т.е. 2млн как два города Днепр куда засунешь их?
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Я подробно ответил на все твои вопросы. Если ты не можешь понять написанного... это не моя проблема. Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 6557 У Зелёного все такие. Причем на государственном уровне. На нашу беду...
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Граждан Украины старше 70 лет по их выбору бесплатно обеспечить или коньками (чтоб было, что откидывать), или подковами ( чтоб было, что сдирать), или наборами - ласты с клеем (и так понятно).
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Он шо не кушал давно? Почему так тихо!
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Самая большая беда Украины состоит в том, что вирус COVID-19 пришелся на время тотальной пандемии в нашей стране вируса KVARTAL-95. И масками с карантином от второй болезни не вылечишься. Тут консерваторию зачищать надо.
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