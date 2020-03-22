 Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Зокрема, в брифінгу бере участь заступник Міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
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Бизнес по украински: объявить пенсионерам, что все они сдохнут от коронавируса, а затем выкинуть в продажу маски по 25 грн./шт.
На этой высокой эпидемиологической ноте, нынешняя власть, для меня лично, закончила свое существование.
На этой высокой эпидемиологической ноте, нынешняя власть, для меня лично, закончила свое существование.
от сезонного гриппа в 2017 из 3-5 млн. случаев с осложнениями 650 тыс. умерших за год, получается 2000 умерших в день, если на год распределять, а если на пик эпидсезона и то больше
корона очень старается, но не дотягивает до таких показателей (до 1500 смертей в мире в день)
карантины не вводили, дома не сидели, проблем и сожаления ни у кого не было (разве что у родных умерших), большинство об этих цифрах из 2017го узнает сейчас впервые в жизни
интересно, почему три года назад не было хотя бы сотой доли нынешнего ажиотажа?
и всем пофигу, сколько тех же итальянцев умерло год назад (или в любой прошедший год) за тот же период от гриппа или ОРВИ
нас всех макнули лицом в чан с коронавирусом и выдали по микроскопу с возможностью онлайн отслеживать любое малейшее изменение
коронавирус в тренде, все остальное - фигня неинтересная
большинство не может даже сопоставить два простых факта
1) средняя продолжительность жизни в Италии - 80 лет
2) средний возраст умерших от коронавируса в Италии - 80 лет
но даже сами итальянцы начали уже догадываться, что вся эта шумиха искусственная и необоснованная
https://comedonchisciotte.org/bergamo-e-fake-quanti-dei-morti-hanno-ricevuto-lanti-influenzale/
по-моему, ты не умеешь отделять зерна от плевел
и что у нас нет проблемы запрета митингов как способа борьбы с законом о земле? но тебе ближе референдумы за поребриком
в Украине сколько русскоязычных? от это большинство из них не становится представителями русского мира, как бы тебе хотелось
а сухом остатке от тебя одна быдлоагрессия вместо здравого и критического анализа
и ответьте на вопрос: где был карантин или хотя бы какие-то меры от более опасной эпидемии в 2017 году? и почему 99% читателей узнает об этой ужасающей статистике сегодня через меня? три года назад всем было пофиг, сколько и от чего умирает? им даже сегодня так же пофиг на все болезни, кроме модного, растиражированного коронавируса
в гости ты конечно же не приедешь, диванный воин
До речі, просте питання: як пройди від Феодосійської 3в до найближчої станції потягу? Там специфічна дорога дуже...
а можно пройти метров 200 по феодосийской и спуститься между гаражами, выйти к Саперно-слободской, воспользоваться надземным переходом (раньше это место перебегали), через 100 метров - станция
никакой из тебя вычислитель шпионов
кстати, здесь на примыкающей к заводу территории на Новый год или чуть раньше открыли классный каток с елкой
Это норма для Италии
Скоро окажется, что это норма для Испании и Франции
специально для тебя, верующий в фейки
специально для тебя, верующий в фейки
какой-то грипп... когда есть модный коронавирус
так сколько?
1) умирают полмиллиона от гриппа при условии что заболевают порядка миллиарда, а это летальность на уровне 0,05%. При уханьском коронавирусе летальность в самых оптимистичных случаях около 1% - и это при своевременном лечении и госпитализации.
2) многие эпидемиологи дают прогноз заболеваемости до 70 процентов населения, а это 5 миллиардов потенциальных заболевших.
3) коронавирус намного чаще вызывает осложнения пневмонией - по разным оценкам от 5-20% и немалой части госпитализированных требуется вентиляция легких - иначе больной задыхается и умирает. То есть, при коллапсе медсистемы летальность может сильно возрастать (возможно, до 5 и выше процентов).
Итого получается, что при неконтролируемой пандемии, при полном игнорировании карантинных мер, от ковид-19 может умереть от 10 миллионов в самых оптимистичных прогнозах до 250 (5млрд*5%) миллионов человек в самых пессимистичных прогнозах.
1) от того, что смертность меньше, ценность жизни умершего от гриппа меньше? они какого-то другого, низкого сорта? почему ты такой филантроп, когда речь идет о коронавирусе, а вот страдающие другими болезнями - скот, который заслужил умирать?
2) в Китае заразилось 0,005%
в Италии 0,05%
короне придется мутировать еще пару тысяч раз ,чтобы достигнуть хотя бы показателя в 1%
3) намного чаще? то есть 3-5 млн случаев осложней в год это слишком мало? не в пример смертоноснейшей короны?
твои прогнозы не то, что не оптимистические, они высосаны из пальца
я где-то писал, что карантин не нужен или не надо лечить?
я спросил, где карантин или хотя бы какие-то меры при более опасной и смертельной ситуации?
Это о том, который говорил шо не страшнее гриппа, и маска нужно только покойнику, шоб батюшку не заразил на похоронах...
На этой высокой эпидемиологической ноте, нынешняя власть, для меня лично, закончила свое существование.
tZE inform
@tZEinform
Зеленский в качестве герба себе может смело выбирать увенчанную шутовским колпаком зеленую вилку на поносном фоне Тесты из Китая анонсированные Зеленский, никому не нужное дерьмо. Можете даже не разгружать.
Три буквы и 12 цифр маркировки - это не специфические тест системы пост-лечебного контроля. Для обнаружения вируса не пригодны.
Угадайте кто первым поднял причем на всё , конечно же АТБ , это те которые три дня назад здесь пиарились - ЦЕНЫ поднимать не будем.
А Косюк уже косит на своих курочках.
Чеснок с 60 грн стал 141, лук репчатый с 9грн стал около 20грн( и даже акции отменили, мяско скаконуло как Бубка... что будет завтра?
1. Закрыть границу на выезд граждан Украины хотя бы с 1 февраля. Уже минус "отдыхающих", кого теперь надо эвакуировать, вместе с короновирусом.
2. Запретить вывоз масок из страны хотя бы с середины января и не трогать госрезерв.
3. Принять законодательство, предусмартивающее уголовную ответственность за нарушение карантинного режима.
4. Развести "здоровых" ж*помоев по домам централизовано, автобусами.
5. Уведомить соседей о том, что рядом с ними живут карантинные (в некоторых странах даже "красные метки" клеят на двери квартир).
6. Проводить проверки соблюдения карантина.
Это МИНИМУМ. Необходимый для ВЫЖИВАНИЯ нации в условиях уничтоженной Супрун медицины.