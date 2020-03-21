 В аеропорт "Бориспіль" з Іспанії прибув рейс із 216 громадянами України, - МВС. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Прикордонники і медпрацівники аеропорту "Бориспіль" провели українцям температурний скринінг та забір матеріалів на експрес-тести на наявність коронавірусу. Кожен заповнив картку, де залишив свої дані для лікарів. За результатами аналізу, осіб із хворобою не виявлено", - йдеться в повідомленні.
Всіх громадян України пропущено на територію держави в установленому порядку. Їм вручено пам'ятки про поведінку під час карантину і обов'язкову самоізоляцію на 14 днів.
"Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави."
Певна річ, якщо, воно взагалі, її читало...
видать из Украины доставили часть
и КАКОГО они припёрлись в Украину... здесь же медицина отсутствует особенно в такой ситуации
Походу Іспанія, Італія, Польша також не перевіряє цих "біженців"... Їм головне чим пошвидше позбутися всих цих потенційних койко-місць..... Згортають все докупи... хворий нехворий, в один вагон чи автобус.... і копен зе дупен з країни.....
Зато метро відмінили і транспорт по 10 людей.... Так якби, стоячи по 3-4 години у черзі на той транспорт, не можна заразитися.....
или нормально организовывать карантин, без
эксцессов, как в Санжарах ?