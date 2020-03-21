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 В аеропорт "Бориспіль" з Іспанії прибув рейс із 216 громадянами України, - МВС. ВIДЕО

21 березня о 17:15 в аеропорт "Бориспіль" з Іспанії прибув рейс сполученням "Аліканте- Київ" із 216 громадянами України на борту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Прикордонники і медпрацівники аеропорту "Бориспіль" провели українцям температурний скринінг та забір матеріалів на експрес-тести на наявність коронавірусу. Кожен заповнив картку, де залишив свої дані для лікарів. За результатами аналізу, осіб із хворобою не виявлено", - йдеться в повідомленні.

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Всіх громадян України пропущено на територію держави в установленому порядку. Їм вручено пам'ятки про поведінку під час карантину і обов'язкову самоізоляцію на 14 днів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183338
 
 
 Топ коментарі
 
И по домам..заражать всю Украину, да ЗЕбилы...
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200 человек отпустить бродить по Украине, зато потом, закрыть на карантин десятки миллионов украинцев, не давать им работать, обеспечивать семью))
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Та да. Один уже на камеру сказав, що та пам'ятка йому до дупи. Напевне, туалетного паперу не зміг вчасно купити.
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сцуки!они б так в Украину маски свозили, как все заразу с Европы сюда прут.
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дальше будет ещё больше... миллионы украинцев в Европе и мире... Сейчас начнут закрываться предприятия в Европе, стройки, итд., где они работают, и все хлынут домой
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а здесь что есть работа? Тут тоже всё закроется скоро
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Если не были в Барселоне-еще есть шанс приехать без заразы.
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От Аликанте до Барселоны далековато
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та уже не важно, уже толпы из Италии и Польши по Украине стрыбають!
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Ну и,все из Польши привезли заразу ？
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Так все и не везут, достточно пару процентов. Посчитай сколько тысяч приехало, каждый носитель за несколько дней побегов по магазинам и аптекам заразит еще с десяток, а те десять каждый по десять и понеслась цепочка...
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Ах молодцы, и на рынки их или доляры менять в банк или к барыгам га рынки )))
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Главное на пальцы поплевать при пересчете)))
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В очко себе вставьте скрининг вместе с памяткой
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Колись було вино Аліканте. Тепер батраки привезли звідти заразу.
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Был я месяц назад в Барселоне.В супермаркетах Меркадонна хорошие вина от 2 до 4 евро.Даже знакомые поляки сказали-какое классное вино.
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А что умение разбираться в винах зависит от национальности?
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Так acse пише - Даже знакомые поляки сказали-какое классное вино. Даже!
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ну он же акцент сделал именно на поляках. "Даже поляки" ничего не шарящие, одобрили винчик
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ладно еслиб грузины сказали или молдоване, то да! а поляки вобщето по водке зажигают, шо им то вино, как то не то !
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Аликанте курортная зона . Это не батраки , это дибилы любящие шаровой отдых . Они изначально позарились на подешевевшие туры .
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в аликанте помоему апельсины растут - даже среди испанцев инструмент для срезки апельсинов называется аликанты
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Брависсимо!!! В аэропорт "Борисполь" из Испании прибыл рейс с 216 гражданами Украины, - МВД - Цензор.НЕТ 4899Открывай ворота. Будет контрольный в голову Украине
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Цікава його думка щодо Статті 3 Конституції:
"Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави."
Певна річ, якщо, воно взагалі, її читало...
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Любители экстремального отдыха привезли подарки
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провели украинцам температурный скрининг и забор материалов на экспресс-тесты на наличие коронавируса. Каждый заполнил карточку, где оставил свои данные для врачей. По результатам анализа, лиц с болезнью не обнаружено" идиоты в полете пьется парацетамол и в борисполе 36.6 даже если нет температуры это не не значит что не подхватил там и Испания вторая после Италии по заражениям 25 374 и 1375 умерло
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200 человек отпустить бродить по Украине, зато потом, закрыть на карантин десятки миллионов украинцев, не давать им работать, обеспечивать семью))
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Не только 200. А до этого сколько аеропланов принимали, уже штук 30
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Идиоты, скажите а как в Украину попали десятки ато и сотни зараженных, если вы проверяете на границе температурный режим? Вам не кажется что измерять градусником или пальцем температуру ето вирусу пох *ю?
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До каких пор все это будет продолжаться ? Закрыли границы так какого черта все ЭТО прет сюда ? У нас в Украине с таким успехом тут будет 10 Уханей вместе с Италией и Испанией взятой только умножить на 10 . Похоже ЗЕбилы решили что бы не один украинец не остался не зараженным .
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так уже проанонсировали что после всех этих мероприятий 20 миллионов заразятся
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Мне кажется власть целенаправленно уничтожает нацию. Чтобы потом сюда запустить бурятов и угрофинов под предлогом увеличить поголовье скота и улучшить демографию
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Они собрались здесь жидярию основать нью -иерусалимом назвали . Они уже переименовали названия наших городов . К 2025 году планировали начинать переселение с сраэля . А то им наскучило там сидеть сектор газа покоя не дает .
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Ошибка со всей Европы свозить Украинцев без карантина Теперь эта зараза точно во всех регионах будет
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Надесю, все больные на борту успели принять аропонижающее, чтобы не томиться в больничке?
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Зебил подвез очередной самолет с заболевшими
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А они хоть прошли 14 дневной карантина в Испании или "да какая разница"?
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ребятки, проявите понимание к этим людям! ) они все осознают, что от этой эпидемии спасутся "не только лишь все" )))) поэтому решили под конец жизни увидеть Европу... так сказать, "увидеть Париж и умереть" )))))
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Еще пара сотен разносчиков, и никого на карантин в Санжары не везут, вот когда осознаешь всю тупость этой власти - здоровых в карантин, потенциальных больных на улицу, нет слов
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Я вот не пойму, как можно завозить потенциально заражённых людей в страну, где даже спирта и масок в аптеках нет? Я уже молчу про оснащение больниц... Зеленцкий решил устроить самый настоящий ковидомор украинцам, при чём даже тем кто не выезжал за рубеж последнее время.
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Как куда? Мозгов не хватает додуматся? Допустим можно карантин организовать в школах, общежитиях, институтах, и других гос уреждениях по месту жительства, под охрану ментов.
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Мне они зачем? Одни там бабло косили, другие отдыхали. А я патриот, работаю и отдыхаю в Украине.
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З України до Іспанії в березні вивезли партію масок та респіраторів. Це стало відомо після сюжету одного з тамтешніх телеканалів. На пакунках із засобами індивідуального захисту чітко видно логотип українського виробника. Точна кількість вивезених масок та респіраторів невідома. У Митній службі України підтверджують - експорт був, але нічого поганого в ньому не вбачають. Більше читайте тут: https://tsn.ua/video/video-novini/u-berezni-z-********-do-ispaniyi-vivezli-partiyu-masok-ta-respiratoriv.html
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Ну на....я питання? Влада вирішила влаштувати армагедон народу? Хай би та бидлота сиділа в Іспанії!
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Це що спеціально! З них 100% є переносники інфекції!
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судя по фото из самолёта, с ремпираторами и масками в испании гораздо лучше чем у нас......
видать из Украины доставили часть
и КАКОГО они припёрлись в Украину... здесь же медицина отсутствует особенно в такой ситуации
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чего бы и не прокатиться и не проведать родственников,дабы не создавать потом проблем им с эвакуацией тел из Испании на родину.
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Зебіли! Ваш Янелох продовжує нас робити разом. Пардон, вже не робити, а вбивати.
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Лукашенко удержит распространение вируса, а наши думают что у нас медицина и финансы лучше чем в Италии, Испании и Польше, уничтожат всех своей "добротой", а старики если выживут от вируса -помрут от голода, т.к. они выживали не на 1670грн пенсии, а кто огурчиками солеными торговал, кто то на блошином рынке, кто то собирал вторсырье ...
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Этих тоже в Санжары повезли? С хайпом, фотками, видосиками и присутствием лично ЗЕлоха?
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..главные "инвесторы" страны продолжают прибывать...
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Давайте, собирайте вирусы со всего Мира, у нас же самая крутая медицина и самая богатая страна, маски раздаются бесплатно, тесты делают всем поголовно, больниц хоть завались, медики бессмертные- роботы...
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І всьо без жодного 14 денного карантину.... З самих епіцентрів звозять і гуляй Вася.... на всі чотири сторони....
Походу Іспанія, Італія, Польша також не перевіряє цих "біженців"... Їм головне чим пошвидше позбутися всих цих потенційних койко-місць..... Згортають все докупи... хворий нехворий, в один вагон чи автобус.... і копен зе дупен з країни.....

Зато метро відмінили і транспорт по 10 людей.... Так якби, стоячи по 3-4 години у черзі на той транспорт, не можна заразитися.....
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Когда Зебарыга обещал вернуть всех заробитчан домой, он себе такое даже в стращном сне не мог представить. Аккуаратнее надо быть с желаниями, Вселенная может исполнить, но не так, как хочется!
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что мешало проводить такие процедуры ранее ?
или нормально организовывать карантин, без
эксцессов, как в Санжарах ?
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