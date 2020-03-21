 З 25 зареєстрованих хворих на COVID-19 у Чернівецькій області 8 - діти, 10 - люди від 19 до 50 років, - голова ОДА Осачук. ВIДЕО

Про це у фейсбуці повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у кількох хворих - пневмонія, "проте температура тіла вище 38 градусів не піднімається". Такі пацієнти перебувають під наглядом лікарів. Кілька людей лікуються вдома.

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"Структура захворюваності в області наразі має такий вигляд:

інфіковано 14 жінок і 11 чоловіків;

дітей до 5 років - 5 осіб;

від 6 до 18 років - 3 особи;

дорослих від 19 до 35 років - 7 осіб;

від 36 до 50 років - 3 особи;

старше 50 років - 7 осіб", - повідомив чиновник.

Він зазначив, що сімейні лікарі проводять збір лабораторних зразків для проведення тестів європейською референс-лабораторією Всесвітньої організації охорони здоров'я. Також інфекціоністи групують і готують ці зразки. У понеділок їх відправлять до Нідерландів. Загалом має бути сформовано близько 200 зразків.

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"20 березня у Львів із-за кордону повернулося кілька десятків буковинців. Їх за допомогою волонтерів доставили додому. Національна поліція станом на 21 березня склала 41 адміністративний протокол за порушення правил карантину та 10 адмінпротоколів - за поширення неправдивих чуток", - підсумував Осачук.

Нагадаємо, 17 березня в Україні зафіксовано другий випадок смерті пацієнтки з коронавірусом COVID-19 - 33-річної жінки з Чернівецької області. Увечері 13 березня госпіталізували її і двох дітей з підвищеною температурою. Усі вони не були за кордоном останнім часом, однак мали контакт із людиною, яка повернулася з Італії. 16 березня жінка померла. В облдержадміністрації повідомляли, що причиною її смерті стала хронічна патологія, не пов'язана з можливим діагнозом. Однак результат аналізу жінки на COVID-19 також виявився позитивним. Рідні жінки звинувачують в її смерті медиків, які не госпіталізували її після першого звернення.