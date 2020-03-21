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Все про:Буковина (294) карантин (675) COVID-19 (1558) Осачук Сергій (7) коронавірус (216)

 З 25 зареєстрованих хворих на COVID-19 у Чернівецькій області 8 - діти, 10 - люди від 19 до 50 років, - голова ОДА Осачук. ВIДЕО

Стан хворих на коронавірус буковинців стабільний, середньої складності. Важких пацієнтів наразі немає.

Про це у фейсбуці повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у кількох хворих - пневмонія, "проте температура тіла вище 38 градусів не піднімається". Такі пацієнти перебувають під наглядом лікарів. Кілька людей лікуються вдома.

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"Структура захворюваності в області наразі має такий вигляд:

інфіковано 14 жінок і 11 чоловіків;

дітей до 5 років - 5 осіб;

від 6 до 18 років - 3 особи;

дорослих від 19 до 35 років - 7 осіб;

від 36 до 50 років - 3 особи;

старше 50 років - 7 осіб", - повідомив чиновник.

Він зазначив, що сімейні лікарі проводять збір лабораторних зразків для проведення тестів європейською референс-лабораторією Всесвітньої організації охорони здоров'я. Також інфекціоністи групують і готують ці зразки. У понеділок їх відправлять до Нідерландів. Загалом має бути сформовано близько 200 зразків.

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"20 березня у Львів із-за кордону повернулося кілька десятків буковинців. Їх за допомогою волонтерів доставили додому. Національна поліція станом на 21 березня склала 41 адміністративний протокол за порушення правил карантину та 10 адмінпротоколів - за поширення неправдивих чуток", - підсумував Осачук.

З 25 зареєстрованих хворих на COVID-19 у Чернівецькій області 8 - діти, 10 - люди від 19 до 50 років, - голова ОДА Осачук 01

Нагадаємо, 17 березня в Україні зафіксовано другий випадок смерті пацієнтки з коронавірусом COVID-19 - 33-річної жінки з Чернівецької області. Увечері 13 березня госпіталізували її і двох дітей з підвищеною температурою. Усі вони не були за кордоном останнім часом, однак мали контакт із людиною, яка повернулася з Італії. 16 березня жінка померла. В облдержадміністрації повідомляли, що причиною її смерті стала хронічна патологія, не пов'язана з можливим діагнозом. Однак результат аналізу жінки на COVID-19 також виявився позитивним. Рідні жінки звинувачують в її смерті медиків, які не госпіталізували її після першого звернення. 

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183332
 
 
 Топ коментарі
 
такого никто и не говорил, но вероятность невелика, смертность близка к нулю, если честно не видел данных, говорящих о том, чтобы дети или подростки умирали
с другой стороны, сколько сейчас рождается детей с аутоимунными заболеваниями или ВИЧ? такие от любого вируса могут пострадать
но пусть еще сделают нормальную диагностику
кстати, есть научное обоснование низкой заболеваемости детей - вирус цепляется к нам через белок АСЕ2, в норме у детей до 12 лет его крайне мало, с 12 до 15 количество растет до взрослой нормы
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такого никто и не говорил, но вероятность невелика, смертность близка к нулю, если честно не видел данных, говорящих о том, чтобы дети или подростки умирали
с другой стороны, сколько сейчас рождается детей с аутоимунными заболеваниями или ВИЧ? такие от любого вируса могут пострадать
но пусть еще сделают нормальную диагностику
кстати, есть научное обоснование низкой заболеваемости детей - вирус цепляется к нам через белок АСЕ2, в норме у детей до 12 лет его крайне мало, с 12 до 15 количество растет до взрослой нормы
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Дети конечно болеют, но смертность среди них нулевая.
А умирают в основном люди старше 70 лет...
Ты не путай болезнь и смерть.

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от и вскрываются сказочки ) кто там мне рассказывал, что никто из молодых не умрет и даже не заболеет? ) нас ждет много открытий чудных )
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Болеют в легкой форме подавляющее большинство молодых, так было сказано.
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Умирают от кори, в любом возрасте. Только никто это "пандемией" не объявляет.
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Сначала уясни разницу между просто болезнью и смертью. Дети болеют но не умирают.
Нет на земле живых существ, которые не болеют, это очевидно всем...
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Згідно до рекомендацій МООЗ, яких страшно притримується Ляшко, дітей не могли тестувати...
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вероятность заболевания детей невелика! смертность близка к нулю, если честно не видел данных, говорящих о том, чтобы дети или подростки умирали
с другой стороны, сколько сейчас рождается детей с аутоимунными заболеваниями или ВИЧ? такие от любого вируса могут пострадать
но пусть еще сделают нормальную диагностику!
кстати, есть научное обоснование низкой заболеваемости детей - вирус цепляется к нам через белок АСЕ2, в норме у детей до 12 лет его крайне мало, с 12 до 15 количество растет до взрослой нормы
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ну вот, на данный момент реальная смертность от коронавируса 11 %. 11 888 умерли, 93 586 выздоровели. все остальные еще болеют и ждут, какое по ним решение примет всевышний )
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Вы верите китайским цифрам ? По последним данным, там вирус забастовку объявил: в Ухани более ни одного заразившегося. Удивительно: оспу изводили по всему миру несколько десятилетий, а тут - хлоп - и вирус испугался и сдулся.
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это не китайские, это мировые показатели. сюда входят китайские. но учитывая, какие они вруны, то реальная смертность где-то 20-25 %
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почему не 100%?
паника, которую Вы своими постами усугубляете, убьет больше людей, чем вирус
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надеюсь, что мои посты читают не паникеры )
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Та це пздц! Вибачте, але думаю в нас гірше Італії буде !!!
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"забывает" добавить шо все заболевшие-заробитчане и их родственники..
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Не только, но и уставшие атвайні ватники, совкодрочеры и прочие аборигены - купившие по скидкам билеты на горящие туры несмотряя на пандемию - не обьявленную но если голова на пле чах была - то можно было додуматься что охватит все страны... это как в трамвай, тролейбус, автобус, метро набиться бабулькам околодеменционного возраста как селедки без масок - камикадзе!
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Влада усунулась від проблеми боротьби з короновірусом. Президенту Зеленському який зібрав в своїх руках всі гілки влади потрібно зараз не дзвонити мамі Рімі , не розказувати нам казочки з екрана телевізора з тупим кривлянням , а виконувати виконувати свої прямі конституційні обов'язки президента України . Не вводити надзвичайний стан , а створити єдиний надзвичайний штаб по боротьбі з поширенням короновірусу . В який повинні ввійти лікарі , санітарні лікарі , представники міністерств : МВД , Прикордонної Служби , Охорони здоров'я , представники влади на місцях : губернатори областей , мери міст ( в першу чергу де були виявленні випадки хвороби ). Засоби захисту ( маски , антисептики , одноразові рукавички ) доступні до всього населення . Потім будете розбиратись кошерний , чи не кошерний антисептик , відміна на період пандемії акцизу з спирту , який іде на виготовлення антисептиків , повне звільнення від оподаткування виробників масок , захисних засобів для населення . І це робиться постановою Кабінету Міністрів України , а не розмазується по тупій зеленій Верховній Раді . Приймається пакет документів про відповідальність адміністративну і кримінальну за порушення карантинних заходів , за недостовірну інформацію про можливість зараження короновірусом при перебуванні закордоном , за зараження інших людей ( умисне і неумисне ) . Звернення до всіх громадян , що повернулися з закордону про самоізоляцію і перевірки їх перебування за місцем перебування . Інформацію про цих громадян ,їх кількість можна отримати з бази Прикордонної служби України . Ставити всіх на суворий облік і відслідковувати їх місце перебування за допомогою мобільних операторів . Це все може робити місцеві органи і підрозділи поліції . Для цього не потрібно мільярдних затрат . І це потрібно було робити вже вчора . А жителям маленьких сіл і містечок на Західній Україні , де всі один про одного знають , побачивши "мавпу " , що нещодавно повернулась із-за кордону на вулиці , чи в магазині дохідливо пояснити , що вона повинна сидіти вдома в самоізоляції , щоб не заразити свою і вашу родину короновірусом . І відповідальні за це вона сама , представник місцевої влади і участковий , які мають це перевіряти . Щоденне висвітлення в органах масової інформації про правила поведінки , правильність використання засобів захисту , що робити і куди звертатись у випадках підозри на захворювання короновірусом , перелік питань стандартних , які повинні задати при виїзді бригади швидкої допомоги диспечерами і захистити наших медиків від зараження .
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Спецон разбивают по регионам. Сколько всего заболело?
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