 Літак ЗСУ завантажується в Китаї і доставить медичний вантаж до Києва ввечері 22 березня, - заступник голови ОП Тимошенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Лабораторні тести, експрес-тести, маски, дезінфектори, апарати ШВЛ тощо. Це тільки перша партія. Наступна через кілька днів так само полетить із Китаю нашим бортом. Спасибі всім, хто займається цим нелегким проєктом із доставки, особливо Андрію Мотовиловцю (народний депутат із фракції "Слуга народу". - Ред.), який на моє особисте прохання вилетів до Китаю, щоб координувати все на місці. Завтра ввечері чекаємо літак у Києві", - написав Тимошенко.
Нагадуємо, 20 березня президент України Володимир Зеленський повідомив про поставку з Китаю тестів для виявлення коронавірусу, масок і дезінфекційної рідини.
Такое мнение изложил сегодня в ФБ политический эксперт Александр Кочетков.
О Михаиле сообщают, что он имел отношение к продаже и вывозу за рубеж значительной части медицинских масок из Госрезерва, что он в доле от принятия решения по упрощенной закупке медикаментов, что сын Радуцкого сейчас удачно торгует респираторами и прочими медицинскими вещами по спекулятивным ценам.
Ничего, случаем, не напоминает? Например, Олега Гладковского и его сына-бизнесмена?
У меня, скажем так, хватает информации о деятельности Михаила Радуцкого додепутатского периода, времен клиники «Борис» и ее продажи. И характеризуют его как крайне жадного и совершенно беспринципного, непорядочного человека.
Поэтому могу допустить, что распространяемая информация имеет под собой основания.
В тему:
СБУ или ГБР должны срочно разобраться в ситуации и дать убедительный ответ обществу.
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Либо наказание должен понести Михаил Радуцкий, либо его обвинители.
Потому что неопределенность бросает тень на президента Зеленского, который сегодня по должности воплощает надежду украинцев на преодоление эпидемии и кризиса.
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Отмечу, что таких как Радуцкий в окружении нынешнего президента очень много (в ОП, правительстве, фракции «Слуга народа» и т.д.) В связи с чем встает логичный вопрос: как мог Зеленский, если он сам является порядочным человеком, привести во власть столько моральных уродов?..
Логичный ответ: никак - никак нормальный человек такого сделать не мог!
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Навіщо в Київ? Давайте вже зразу в Італію чи Іспанію! В Україні багато на продажу масок не заробите!
Зато не в бюджет а на карман.
Ваш Радуцький!
На телевидении Испании порадовались поступлению партии украинских масок. Видео
19. března 2020 9:41, aktualizováno 11:22
Služby tohoto stroje česká armáda v minulosti využila už mnohokrát. Přepravoval obrněnce, vrtulníky i vybavení do bojových operací a misí po celém světě. Afghánistán, Irák nebo Mali. Tentokrát stroj An-124 Ruslan posílá do boje proti šíření nového koronaviru. V Číně vyzvedne nevídanou zásilku respirátorů, roušek, brýlí a testů. Celkem 106 tun nákladu.
https://www.idnes.cz/zpravy/nato/ruslan-antonov-cina-koronavirus-covid-rousky-respiratory-letoun-armada-salis.A200319_091428_zpr_nato_inc
Celkově 134 nákladních palet bude obsahovat 2 miliony respirátorů N95, 5 milionů roušek, 80 tisíc ochranných brýlí, 120 tisíc ochranných obleků a 50 tisíc testů na koronavirus.
Vrátit by se měl už v sobotu.
Aktuální foto z letiště v Shenzenu, Ruslan už dosedl, začíná nakládka...
Так зрозумів,антаж з Китаю на "Руслані" доставлять в Азербайджан,Чехію і Україну.
Тут інше цікаво.Якщо маски третього рівня відправляли в Іспанію по 2 грн. за штуку,почім китайські вийшли ?
Нічого натомість, не написано про героїчне вивезення з Китаю славної мадами з собачкою...
А також про те, як чеські митники, "не розібравшись", конфіскували вантаж медичного обладнання (включно з апаратами вентиляції легенів), яке китайський Червоний хрест передав для Італії.
Це ж не бариги, а "слуги"! Все кошерно! От же ж курви!
А що є?