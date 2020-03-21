 Літак ЗСУ завантажується в Китаї і доставить медичний вантаж до Києва ввечері 22 березня, - заступник голови ОП Тимошенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Лабораторні тести, експрес-тести, маски, дезінфектори, апарати ШВЛ тощо. Це тільки перша партія. Наступна через кілька днів так само полетить із Китаю нашим бортом. Спасибі всім, хто займається цим нелегким проєктом із доставки, особливо Андрію Мотовиловцю (народний депутат із фракції "Слуга народу". - Ред.), який на моє особисте прохання вилетів до Китаю, щоб координувати все на місці. Завтра ввечері чекаємо літак у Києві", - написав Тимошенко.

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Нагадуємо, 20 березня президент України Володимир Зеленський повідомив про поставку з Китаю тестів для виявлення коронавірусу, масок і дезінфекційної рідини.