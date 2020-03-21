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 "Зайві пасажири" не хотіли виходити із салону тролейбуса і чинили опір поліції в Києві. ВIДЕО

На Лук'янівці в Києві "зайві пасажири" не захотіли виходити із салону тролейбуса, почали сперечатися і чинили опір правоохоронцям.

Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі Київ оперативний 20 березня ввечері, інформує Цензор.НЕТ.

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Зайві пасажири не хотіли виходити із салону тролейбуса і чинили опір поліції в Києві 01

Нагадаємо, 16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що проситиме Кабінет Міністрів заборонити залізничне та автобусне сполучення, закрити метрополітени і не збиратися групами понад 10 осіб. Запропоновані ним заходи набули чинності з полудня 18 березня. У Києві, Харкові та Дніпрі зупинили метрополітен. У маршрутках можуть їхати 10 осіб, у тролейбусах і трамваях - по 20.

З 21 березня в Києві заборонено користуватися дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах і на прибудинкових територіях.

З 23 березня пасажирський транспорт столиці перевозитиме лише співробітників тих підприємств, які забезпечують критично важливі сфери життя міста.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183318
 
 
 Топ коментарі
 
Уууу злодеи. Вот от кого все беды в государстве, управляемом муудрым зелёным карликом! "Лишние пассажиры" не хотели выходить из салона троллейбуса и сопротивлялись полиции в Киеве - Цензор.НЕТ 5052
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Эти зедауны сами же проголосовали (скорее всего) за зебилов и теперь сами же не хотят исполнять его приказы "Лишние пассажиры" не хотели выходить из салона троллейбуса и сопротивлялись полиции в Киеве - Цензор.НЕТ 7319
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А зачем было валить на землю парня который не сопротивлялся? Это уже не карантин, Господа!!!
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Уууу злодеи. Вот от кого все беды в государстве, управляемом муудрым зелёным карликом! "Лишние пассажиры" не хотели выходить из салона троллейбуса и сопротивлялись полиции в Киеве - Цензор.НЕТ 5052
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Эти зедауны сами же проголосовали (скорее всего) за зебилов и теперь сами же не хотят исполнять его приказы "Лишние пассажиры" не хотели выходить из салона троллейбуса и сопротивлялись полиции в Киеве - Цензор.НЕТ 7319
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Вот бы нам настоящию демократию как в Великобритании - гуляй заражай!
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Желаете обосновать Ваш сарказм? Я к Вашим услугам.
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Да там отказались от массового карантина как и в Белоруссии, экономика важнее людей.
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Там, где говорят, что жизни людей - это высшая ценность, а с экономикой разберёмся потом, там тупо врут. Будете спорить?
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Скажу вам правду - Зеля насправді не має навіть такої влади к деякі інші. Зеля в достатньо неприємному становищі. Інши створюють проблему а винний він як Президент. Я йому не заздрю.
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Поки поліція не "запрацює" таке буде відбуватися.
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Как всегда мужчин крутят, и ни одной женщины...
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Надо было хорошо чихнуть и сказать пару слов на итальянском.....пустой салон обеспечен.
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К сожалению много тупых ,а им что по итальянски, что по узбекски одинаково ,ну как бы не по нашему, часто можно услышать возмущение ,они суржик освоить не в силах "Лишние пассажиры" не хотели выходить из салона троллейбуса и сопротивлялись полиции в Киеве - Цензор.НЕТ 1538
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Ага, точно. Ще чуток і самі будуть тікати з автобусів / трамваїв і дальше по списку. Італія

В Франції на сьогодні 562 померли, 1525 в реанімації 1847 свіжо-виявлених заражених, 112 померли за останню добу. Тестують тільки тих хто хворий і викликав лікаря.
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могу подсказать: Aapccci! O, perfetto! Giorno belissimo! Come sta/ signiore?
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Началось "коса на камень ", что будет дальше можно представить
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Ну это уже было в 90х. Ничего хорошего от полиции и не ожидал никто никогда.
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дай дуракам стеклянный хрен....пардон закон про 11 колосков
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Люди заплатили за проезд ехали а доблестные борцы.... Пока не мочканут полицая будут беспредел творить....
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Это только начало конца. Мы не Германия, нам голод и коллапс обеспечен. И что людям останется делать? Сбиваться в банды и грабить....
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А цивилизованно можно выводить, транспорт не поедет пока не выйдут и все, зачем насилие.
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Это беркут головного мозга, против мирных жителей они всегда готовы …
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Санжары продолжаются на новом уровне
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А в троллейбусе с "гармошкой" тоже может только 10 человек ехать?
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А зачем было валить на землю парня который не сопротивлялся? Это уже не карантин, Господа!!!
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Сдаётся мне, что немногим ранее этот "который не сопротивлялся" вёл себя иначе и плечи у него были на 10-15 см. шире и взгляд был полон молодецкой удали.... "Зайві пасажири" не хотіли виходити із салону тролейбуса і чинили опір поліції в Києві - Цензор.НЕТ 8815 а судить по видео, которое начинается с "упаковки" УЖЕ законопослушных граждан или не разумно или просто так хочется. Им-хо...
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И с телефоном в руках этот герой записывал для будущего хайпа на ютубе действия полицейских.
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та... еще пару дней помучится... потом лишних не будет вовсе...
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офуели шоли, пассажиров винтить... зелибобы, радуюсь п-цу вашему рейтингу
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У меня впечатление, что здесь собрались все "лишние пассажиры" за редким исключением. "Лишние пассажиры" не хотели выходить из салона троллейбуса и сопротивлялись полиции в Киеве - Цензор.НЕТ 8071
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Владимир впала в полную прострацию. Что дальше? Дальше миллионы лишившихся средств к существованию, наплевав на все вирусы, будут грабить друг друга и разрушать Украину. Опомнитесь! Восстановите нормальный ход жизни! Карантин против вируса бесполезен и ничего не даст! Переболеют все это аксиома. А вот голодные бунты будут хуже любых вирусов.
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А как думаете кого и куда толпа пойдёт грабить? )))
К зэлоху прямо в маеток и его друзьям по кварталу )))
Что тогда нам лысый и юзик со сцены споют?
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У меня вопрос а кто считается лишним пассажиром и кто это из зебильной власти решил по моему лишние пассажиры в Украине зебильная власть с ************ "Лишние пассажиры" не хотели выходить из салона троллейбуса и сопротивлялись полиции в Киеве - Цензор.НЕТ 2986
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не понял..... а зельц сказал ,шо в Украине каждый президент
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вы всегда верите тем, хто шо то сказал, особенно клованам?
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вся страна потихоньку становится "лишние пассажиры"
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Дуже прикро читати. Ні один не сказав,що закон потрібно виконувати. подобається ,чи ні. А головне,як біда ,то біжимо за допомогою до мінтів. Зелена біомаса разом з своїм презиком три місяці болтала і тільки піарилась,нічого не робила,а тепер такі міри. Немає ні масок,ні дизинфекційних сумішів,ні приладів,не продумали масу прблем--тому що у влади тупі ідіоти,та україноненависникі і ворогі. Хаваємо лайно що вибрала зелена вата.
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а с такім усєрдійєм добавіть транспорта на маршрутах??? Нє, дуболоми могут токмо сантажировать
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Не дай Бог закроют границы областей и сотни тыс. украинцев не смогут вернутся домой.
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как они определили их? Может просто компашка пьяная была? Если не дебоширили, то это не повод снимать их с маршрута! Пускай кондуктор вызывает полицию!
Хотя мне это напоминает (да я даже не знаю, что мне это напоминает)!
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Какие мусора псы ссыкливые,безоружных людей пи..ть.
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полицейские нарушили закон, порядок определения лишних есть ?
нету ...
полицаи бандиты
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А я пешком и раньше ходил пару остановок, тем более сейчас могу пройти.
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Поліція правильно робить. спасає,а що робити коли громадяни,хотя які вони громадяни,закон не виконують.просто не потрібно щоб в Україні було як в Італії
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Ты уверен? Точно «спасае»? )))
Ну от дыаысь, як думаешь писля баратьбы палицаи уже инфицированы или нет? Семьи/родня/близкие/друзья/коллеги/знакомые у н х есть или нет? Посетители ровд, где в актовых залах служивых на разводы собирают приходят или нет? Гражданский персонал в ровд есть или нет? И по новой - семьи/родня/друзья...
Так каков твой будет ответ? Точно ли разносчики бацил кого-то «спасают»?! )))
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а доник постарел...
смотрю от сейчас на него - ответственность убивает...
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На Лукьяновке в Киеве "лишние пассажиры" не захотели выходить из салона троллейбуса, начали спорить и оказали сопротивление правоохранителям. Источник: https://censor.net.ua/v3183318

Ласкаво просимо в Україну преза Зе - тут влада починає воювати зі своїм народом "Зайві пасажири" не хотіли виходити із салону тролейбуса і чинили опір поліції в Києві - Цензор.НЕТ 5724
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Носите ножи с собой режьте мусорам горло ..мусора это теже гопники...когда их начнут резать они зассут..
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Только ножи надо носить правильные на всякий случай...например если едешь с работы заточенную отвертку...а если с со столярной работы топор в сумке...если связан электромонтажем то "нож якобы для снятия изоляции"...очень неплохо ведет себя на улице молоток...сверло от 10мм и выше длиной более 50см )))) Шабер вообще идеальная цаца все равно стилет с кровостоком )))
Ни при каких обстоятелствах не пользоваться кастетом ..= холодное оружие
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В Европе так не поступают с нарушителями карантина. Культурно надо, ребята правоохранители. Вы же не дикари.
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Вот. Я уже знаю какбудет работать гос. пропаганда. В таком ключе: "вот видите - ну как еще с этим быдлом, писдить их надо и если не Аваков то кто?".
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Это п.здец...

чувака, повязали за то что снимал на телефон...
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Нормальна закон джунглей если сильнея то норм (Следующий раз если людей больше будут навалять ******** тем кто действует вне закона) сильнейший прав.
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Народ,найдіть поліцаїв та зробіть так,щоб вони більше на вулицю боялися виходити.
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Сегодня ехал в Киеве в тролейбусе - один строго без маски не пустили, следующий - заходи кто хочешь через все двери в салоне человек 30 включая каких-то бомжей едут семки щелкают чихают и бабки пенсионерки в масках и без куда-то в этой толпе тусуют, водитель забарикадировался ему пофиг, дурдом короче.
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