 "Зайві пасажири" не хотіли виходити із салону тролейбуса і чинили опір поліції в Києві. ВIДЕО

Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі Київ оперативний 20 березня ввечері, інформує Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що проситиме Кабінет Міністрів заборонити залізничне та автобусне сполучення, закрити метрополітени і не збиратися групами понад 10 осіб. Запропоновані ним заходи набули чинності з полудня 18 березня. У Києві, Харкові та Дніпрі зупинили метрополітен. У маршрутках можуть їхати 10 осіб, у тролейбусах і трамваях - по 20.
З 21 березня в Києві заборонено користуватися дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах і на прибудинкових територіях.
З 23 березня пасажирський транспорт столиці перевозитиме лише співробітників тих підприємств, які забезпечують критично важливі сфери життя міста.
В Франції на сьогодні 562 померли, 1525 в реанімації 1847 свіжо-виявлених заражених, 112 померли за останню добу. Тестують тільки тих хто хворий і викликав лікаря.
К зэлоху прямо в маеток и его друзьям по кварталу )))
Что тогда нам лысый и юзик со сцены споют?
Хотя мне это напоминает (да я даже не знаю, что мне это напоминает)!
нету ...
полицаи бандиты
Ну от дыаысь, як думаешь писля баратьбы палицаи уже инфицированы или нет? Семьи/родня/близкие/друзья/коллеги/знакомые у н х есть или нет? Посетители ровд, где в актовых залах служивых на разводы собирают приходят или нет? Гражданский персонал в ровд есть или нет? И по новой - семьи/родня/друзья...
Так каков твой будет ответ? Точно ли разносчики бацил кого-то «спасают»?! )))
смотрю от сейчас на него - ответственность убивает...
Ласкаво просимо в Україну преза Зе - тут влада починає воювати зі своїм народом
Ни при каких обстоятелствах не пользоваться кастетом ..= холодное оружие
чувака, повязали за то что снимал на телефон...