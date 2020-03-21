 Це проблема більше для людей похилого віку, дуже себе не збираюся обмежувати, - українець, який повернувся з Польщі, про самоізоляцію. ВIДЕО

ЗМІ взяли коментар у одного з прибулих, інформує Цензор.НЕТ.
Молода людина на запитання журналіста про самоізоляцію відповідає: "Це проблема більше для людей похилого віку. Ми це все знаємо. Тобто молоді люди, які, можливо, навіть і хворі на коронавірус, вони переносять це навіть безсимптомно. Тому, скажу чесно, я дуже себе не збираюся у чомусь обмежувати".
Водночас він визнав, що всім пасажирам роздали пам'ятки про новий коронавірус і необхідність дотримуватися самоізоляції.
Нагадаємо, 20 березня з польського Перемишля в Україну прибуло чотири поїзди, якими повернулися понад 2 400 українців.
чем чаще тем лучше - и с мылом блин!
понимания.Вот и возбуждаются по мере своего убого воображения. Это на них расчитан этот эксперемент ибо их много а ума мало.По теори вероятности легче попасть под машину
чем заризится от этого пацана.
1. Свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини, -
карається арештом на строк до трьох місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
2. Зараження іншої особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби особою, яка знала про те, що вона є носієм цього вірусу, -
карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені щодо двох чи більше осіб або неповнолітнього, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
4. Умисне зараження іншої особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини, -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
Почему Зе-власть этих людей не отправляет на карантин (что было бы логично!), но зато вводит драконовские ограничительные меры а отношении тех, кто явно не заражен?