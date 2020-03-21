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 Це проблема більше для людей похилого віку, дуже себе не збираюся обмежувати, - українець, який повернувся з Польщі, про самоізоляцію. ВIДЕО

Напередодні з Польщі поїздами повернулися понад 2 тисячі українців.

ЗМІ взяли коментар у одного з прибулих, інформує Цензор.НЕТ.

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Молода людина на запитання журналіста про самоізоляцію відповідає: "Це проблема більше для людей похилого віку. Ми це все знаємо. Тобто молоді люди, які, можливо, навіть і хворі на коронавірус, вони переносять це навіть безсимптомно. Тому, скажу чесно, я дуже себе не збираюся у чомусь обмежувати".

Водночас він визнав, що всім пасажирам роздали пам'ятки про новий коронавірус і необхідність дотримуватися самоізоляції.

Нагадаємо, 20 березня з польського Перемишля в Україну прибуло чотири поїзди, якими повернулися понад 2 400 українців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183310
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы впустили в страну тысячи потенциальных инфицированных.
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тупая мразь и таких много.
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ну и конечно руки мыть по поводу и без....
чем чаще тем лучше - и с мылом блин!
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Воинственному невежеству подхватить тубик в десять раз легче чем вирус но это выше их
понимания.Вот и возбуждаются по мере своего убого воображения. Это на них расчитан этот эксперемент ибо их много а ума мало.По теори вероятности легче попасть под машину
чем заризится от этого пацана.
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Где паганый МУСОР Сабаков??? Где карантин, БЛЕЯТЬ!??!!?
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Меня интересует - почему одних закидывали камнями, а у этого интервью берут?В чём разница? Или её нет?
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Эх. При нормальном правительстве этот паря по решению суда принудительно волонтерил бы в больнице год в одной марлевой повязке...
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В одной повязке? А как же трусы и крестик?
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Да уж.. Значит « я « все перенесу, а остальные нафиг, и то что « я» подвергну риску другого пофиг тоже. Ну вот когда будут налаживать большие штрафы на подобных дебилов! И таких « спасённых» сколько привезли? Болеют все, все возраста. Придушила бы своими руками! На работе уже 3 смерти, 60 пациентов с подозрениями на вирус, 3 в критическом состоянии...персонала не хватает, рук не хватает! Желаю ему пожизненного беспрерывного поноса.
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ЗІК треба ігнорувати. Канал Мертветчука Правди ніколи не скаже.
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Этот тип наверняка избиратель зеленого жида.
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Нет, оно не тупица, оно быдло. Оно прекрасно осознает опасность заражения для пожилых, но его это нисколько не волнует и он не собирается себя самоизолировать..
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а чё ему за свою старость париться? он хочет использовать свой шанс легко умереть молодым.
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Давайте флеш-моб! Я не боюся захворіти на коронавірус! Це - краще, ніж паніка.
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Я - не боюся захворіти на коронавірус! Флеш-моб Це проблема більше для людей похилого віку, дуже себе не збираюся обмежувати, - українець, який повернувся з Польщі, про самоізоляцію - Цензор.НЕТ 2973
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Только по ту сторону границы пускай такие флешмобы проводят. А лучше загнать их в большой ангар на карантин и выпустить через месяц. Потом посчитать сколько осталось *героев*
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Поэтому Украина и не готова к карантинам. Одни срали на государство, потому что коме говна, оно ничего дать не может, а другие - тоже срали, по той же причине, но с палками. В результате кроме говна госодарство ничего и не производит.
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Спасибо Зеле за возвращение подобных жопомоев
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Цього вже треба штафувати за свідоме зараження людей короновірусом. Не здивуюся якщо цей дурачок гоосував на виборах за "младую" команду зеленського...
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Конкретно этого, который прибыл извне, нужно не штрафовать, а изолировать принудительно, не спрашивая будет ли он самоизолировался.
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человек сказал правду...чего тут все слюной брызжут...десятки тысяч приехавших последние дни будут вести себя точно также только без откровений на камеру...Вопросы к тем кто решил их завезти без обсервации
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Поэтому Украина и будет Европой только в фантазиях.
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Стаття 130. Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби

1. Свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини, -

карається арештом на строк до трьох місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

2. Зараження іншої особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби особою, яка знала про те, що вона є носієм цього вірусу, -

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені щодо двох чи більше осіб або неповнолітнього, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

4. Умисне зараження іншої особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини, -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
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зачем захламляете страницу?--какой из этих пунктов подходит к этому парню--он не болен...обычный гражданин
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Идиот,а то что он может разнести вирус и погибнут другие люди,которые в зоне риска,его тупой мозг понять видимо не в состоянии...
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Вот скажите нах***я етих петухов и проституток распространителей коронавируса пускать сейчас в Украину?
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И вот таких уродов возвращает **********! А нахера оно приехало, если нет проблем?
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"Не собираюсь ограничивать", - возвратившийся из Польши украинец

Почему Зе-власть этих людей не отправляет на карантин (что было бы логично!), но зато вводит драконовские ограничительные меры а отношении тех, кто явно не заражен?
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лишний раз доказывает,что у многих людей интеллект ниже среднего-наверное у парня нет родителей,бабушек и дедушек,это говно ведь своим скудным умишком думает,что его самого и его близких болезнь не коснется
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Распространение заразы - вот и метод борьбы с украинцами и делается это преднамеренно. Зеонацизм в действии.
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Ну главное что размовляет на мове, гастербалтил в Польше а не в Рашке, ну и спасибо Шоколадному безвизу благодаря нему такие ураиномовные завезут и распространят короновирус на всю Украину с кучей трупов.
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Порохоботы, зря вы тут раздухарились в комментах. Этот тип, судя по акценту, явно со Львовской обл. Так что все разговоры: "по любому,это зелебот"- не в тему... Уверен, что это из ваших. Слишком то не старайтесь слюной брызгать и усмирите красноречие....глупцы)))
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Як їм інформацію подають, так вони її і сприймають. " Кто умер в Италии от коронавирусной инфекции: средний возраст погибших составляет 79,4 года. ИНФОГРАФИКА" Чому дивуватись? https://censor.net.ua/photo_news/3183264/kto_umer_v_italii_ot_koronavirusnoyi_infektsii_sredniyi_vozrast_pogibshih_sostavlyaet_794_goda_infografika
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