 З 23 березня громадський транспорт Києва перевозитиме тільки працівників критичної сфери життя за спецперепустками, - Кличко. ВIДЕО

"З понеділка 23 березня громадський транспорт столиці буде перевозити тільки тих пасажирів, які їдуть на підприємства, які забезпечують критично важливі сфери життя міста. Це медичні працівники, рятувальники, правоохоронці, працівники сфери ЖКГ, люди, які працюють у продуктових магазинах і аптеках, а також працівників стратегічних підприємств", - сказав мер під час відеозвернення, передає Цензор.НЕТ.
Їздити в транспорті можна буде тільки за спецперепустками.
За словами мера, це обмеження не зачепить приватного транспорту.
Миколаївська область...
Тем более, скоро и так не будет денег у населения, из за закрытия производств, заводов, магазинов. сферы услуг, транспорта, итд. а значит и отсутствия работы и зарплаты у всех граждан Украины.
Уничтожать людей, так уж уничтожать... Не короновирусом, так голодом.
Нет человека, нет проблемы.
Не будет живых людей не будет и короновируса.
Это железная логика власти.
Жаль что идиоты у власти в городе.
Если не прав, то поправьте.
Прогугляй ..
Но в отличие от нас - только 40 из ДВУХСОТ СЕМИДЕСЯТИ !!!
Это заключительный этап войны, война скоро закончится капитуляцией Украины, начнутся репрессий и Геноцид как в 1918-1933, в этот раз окончательно.
В Латвии началась акция Galds savējiem (Стол для своих): горячая еда, которую готовят в ресторанах, доставляется врачам и фельдшерам неотложной медицинской помощи, а также в палатки, где идет сбор анализов на коронавирус.
Акцию проводит общественная организация Hospiss LV, которая собирает пожертвования и организует бесплатную доставку. Еду готовят в ресторанах за символическую плату. "Мы хотим поблагодарить тех, кто нас спасает - врачей!" - заявила LTV представитель Hospiss LV Илзе Неймане-Нешпора.
https://www.facebook.com/HospissLV/?notif_id=1584799905352399¬if_t=page_post_liker_invite
Да, нас не много, но если только по евро то уже 1,5 милионаа будет а те кто состьоятельы то 100 евриков лехко пересчитаем - и того, сколько можно добавить энергии медикам за 15 милионов евро (это где то средни по 10 выходит если от 1 и 100, ведь не все жертвует итд.) - ну вот, они для нас а нам не жалко для них. Кстати и малоимущим не только государство помогает но всё общество - по этому мы выживим и будем велики в своих делах, а вм удачи, да ещё, нытьё некому не помогает, держитесь.
КСТАТИ -ЕЩЁ НЕ РАЗ НЕ ВИДЕЛ - КАК ВЫ ПОМОГАЙТЕ СВОИМ МЕДИКАК_ КААК ВЫ ПОМОГАЙТЕ.
А чому ж ні...
скоро милиция начнёт продразверстку ?
Вже має місце з минулого року...
И думаю, что каррантин мало кого остановит, если что.
А для добраться до Киева в областях найдутся и автобусы, и грузовики.
Только это надо бало сделать в начале прошлой недели еще до закрытия метро, а не ставить эксперименты на людях.
И объявить это надо было за 3 дня, чтобы критические предприятия успели сделать и распространить среди своих сотрудников спецпропуски.
И насчет пригородного транспорта надо было объявить за 3 дня, чтобы иногородние успели вернуться в родные населенные пункты.
Следующий логичный шаг, как в Китае, запрет находиться за пределами своего района/квартала (исключение для спецпропусков).