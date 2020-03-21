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 Політика України, Київські новини
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 З 23 березня громадський транспорт Києва перевозитиме тільки працівників критичної сфери життя за спецперепустками, - Кличко. ВIДЕО

З 23 березня пасажирський транспорт Києва перевозитиме тільки співробітників тих підприємств, які забезпечують критичні важливі сфери життя Києва, заявляє мер столиці Віталій Кличко.

"З понеділка 23 березня громадський транспорт столиці буде перевозити тільки тих пасажирів, які їдуть на підприємства, які забезпечують критично важливі сфери життя міста. Це медичні працівники, рятувальники, правоохоронці, працівники сфери ЖКГ, люди, які працюють у продуктових магазинах і аптеках, а також працівників стратегічних підприємств", - сказав мер під час відеозвернення, передає Цензор.НЕТ.

Їздити в транспорті можна буде тільки за спецперепустками.

За словами мера, це обмеження не зачепить приватного транспорту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський домовився із керівництвом українських телеканалів про відеоуроки для школярів, - ОП. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183276
 
 
 Топ коментарі
 
Зеля, БУДЬ ТЫ ПРОКЛЯТ !!!
Украинцы благодарны тебе за такую "заботу". Уе6ок клоунский! Как на работу/службу добираться????
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Да кто бы сомневался!
Готовитесь к 25му в усиленном режиме!
https://petition.president.gov.ua/petition/88960 - вже є 24 687!

Петиція Президенту України Зеленському Володимиру Олександровичу з вимогою негайно відкликати підписи представника України і погодження керівника Офісу Президента України під Протоколом засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулось у Мінську 11 березня 2020 року.

Автор (ініціатор): Свистович Михайло Богданович

Дата оприлюднення: 16 березня 2020
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В Киеве много органов госвласти - министерства, ведомства. По словам Зеленского они должны работать в обычном режиме, как быть с доставкой людей?
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Хай свої *сраковозки * з гаражів виганяють ! С 23 марта общественный транспорт Киева будет перевозить только работников критической сферы жизни по спецпропускам, - Кличко - Цензор.НЕТ 9129
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Ага.. И все прям на маршрутках) ТАм лексус, поди, у самых нищих
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Мечта таксистов становится реальной,вопрос на сколько наглости хватит раз подымать цену,и бензин подешевел к тому же
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Жена говорит, что цены (пока) не поднялись. Поживем - увидим. Терпение ж не резиновое, вечно тянуться в любом случае не может.
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Ты совсем тупой? Ты хоть одну прогу такси открой и посмотри на цены! Такие же и подниматься не будут. КОГО ВОЗИТЬ, ВАСЯ???? Заказов и так стало втрое меньше.
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25 березня в Мінську вирішиться доля українців і України. Остаточний Геноцид і репресії ( як в 1918-1933 )неминучі.
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залежить від вас, є малий шанс врятувати країну а відтак самих українців, якщо вам буде не "какая разніца".
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Кличко, Аваков, Зеленский не ответили на самый главный вопрос - как нищему населению не подохнуть с голода во время карантина.
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в 1918-1933 також не питали, їли своїх діточок.
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наоборот, они хотят что бы побольше населения сдохло с голоду... тогда и пандемия корононвируса пойдёт на спад, по их прикидкам
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спасение утопающих дело самих утоппающих
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Закройте ещё и продовольственные магазины, ведь там скопления людей!
Тем более, скоро и так не будет денег у населения, из за закрытия производств, заводов, магазинов. сферы услуг, транспорта, итд. а значит и отсутствия работы и зарплаты у всех граждан Украины.
Уничтожать людей, так уж уничтожать... Не короновирусом, так голодом.
Нет человека, нет проблемы.
Не будет живых людей не будет и короновируса.
Это железная логика власти.
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Закрили ринки на свіжому повітрі? А залишили продуктові де як в консевній банці. Дивитесь щоб ще й продуктові не зачинили.
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Є десь ще таке в світових столицях? Операція "Буратіно" в розпалі.
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а маршрутка это частный вид или как?потомучто в гугл картах при построении маршрута пшет что и маршрутки тож не работают с 23
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Штуку баксов,как в америке дают. Или как всегда полицейскую дубинку!
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Украинский бюджет и простые люди такое могут и не выдержать....
Жаль что идиоты у власти в городе.
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идиоты во власти в стране. в городе во власти боксёр.
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Вроде бы ни в одной столице мире, даже в странах с большой смертностью от короновируса, не прекращено движение общественного транспорта, кроме Украины.
Если не прав, то поправьте.
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Плять ...! жи2 ..на тиждень взагалі сказала ..*ні кому не виходити * ! С 23 марта общественный транспорт Киева будет перевозить только работников критической сферы жизни по спецпропускам, - Кличко - Цензор.НЕТ 4565
Прогугляй ..
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Сказали одно, а все идет своим ходом. Такой фигни как у нас нет больше нигде. И если учесть наш уровень экономики и дыру в бюджете, то скоро живые сами позавидуют мертвым((
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В Лондоне планируют закрыть 40 станций метро.
Но в отличие от нас - только 40 из ДВУХСОТ СЕМИДЕСЯТИ !!!
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Вы еще не поняли когда Зеленский поздравлял Путина с Новым Годом?

Это заключительный этап войны, война скоро закончится капитуляцией Украины, начнутся репрессий и Геноцид как в 1918-1933, в этот раз окончательно.
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зае...ала ныть,иди поной в берлине или кельне,такие особи еще хуже кацапской ваты вы вышивата,бери бандуру и заспивай про лиху долю Украины, в переходе в Берлине)))у заграничной выщиваты это лучше всего выходит
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а разделить по предприятиям проеждяющих руководительям мозгов не хватает, уверен что руководитель больницы катаеться на служебном авто а взять бусик в аренду и обеспечить отдельным проездом работников медицыни, не мозгов не ресурсов не хватаает - на смотрите как фашисты поступает, угодаите почему или спросите у своих военных.

В Латвии началась акция Galds savējiem (Стол для своих): горячая еда, которую готовят в ресторанах, доставляется врачам и фельдшерам неотложной медицинской помощи, а также в палатки, где идет сбор анализов на коронавирус.


Акцию проводит общественная организация Hospiss LV, которая собирает пожертвования и организует бесплатную доставку. Еду готовят в ресторанах за символическую плату. "Мы хотим поблагодарить тех, кто нас спасает - врачей!" - заявила LTV представитель Hospiss LV Илзе Неймане-Нешпора.
С 23 марта общественный транспорт Киева будет перевозить только работников критической сферы жизни по спецпропускам, - Кличко - Цензор.НЕТ 715

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Сколько выдержит простая украинская семья без источников дохода, один месяц или два, ОНИ это понимают?
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опять же, если вам нет ресурсов или не можите их купить, звоните и ссоцслужба вас обеспечит необходимом - ах да, это у фашиздов а те кто дружит с иваном, давай гулай..

С 23 марта общественный транспорт Киева будет перевозить только работников критической сферы жизни по спецпропускам, - Кличко - Цензор.НЕТ 6451
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Вы болеете? Видно да. вы знаете как работает соцслужба в Украине??? Видимо нет, иначе не бредили.
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это время когда наци освободиться от идиотов или вообще перестанет существовать, я уверен, моя нация выживёт и станет сильной, мы едины - на вот так мы обеспечиваем своих медиков а они лечят нас,
https://www.facebook.com/HospissLV/?notif_id=1584799905352399&notif_t=page_post_liker_invite

Да, нас не много, но если только по евро то уже 1,5 милионаа будет а те кто состьоятельы то 100 евриков лехко пересчитаем - и того, сколько можно добавить энергии медикам за 15 милионов евро (это где то средни по 10 выходит если от 1 и 100, ведь не все жертвует итд.) - ну вот, они для нас а нам не жалко для них. Кстати и малоимущим не только государство помогает но всё общество - по этому мы выживим и будем велики в своих делах, а вм удачи, да ещё, нытьё некому не помогает, держитесь.

КСТАТИ -ЕЩЁ НЕ РАЗ НЕ ВИДЕЛ - КАК ВЫ ПОМОГАЙТЕ СВОИМ МЕДИКАК_ КААК ВЫ ПОМОГАЙТЕ.
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а и главное - дружили иваном на востоке - разпиишитесь и получайте по списку - богатых олигархов и бедный народ. Да, у нас нема мильардеров но достаточно много своих милионеров, а ведь начали почти одинакого в 1991 году, мы балтиицы и вы украинцы, только мы знали где зло а вы их поддерживали и целовались с ними - так что, роспишись и получай.
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в соцслужбі одна тітонька на півставки на 20 пенсіонерів - чи багато продуктів вона їм в руках принесе?
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а эти работники ваш сосед или вы идёте с ним по той же улицы, вы и он одно общество - хватить ныть, начинай менять страну, не ну если из зебилов, то вам естественный отбор, выживут только умные.
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Ухань, с которой мэр берет пример - это не страна. Ухань была на карантине, но весь Китай работал и помогал и снабжал Ухань. И денюжку за простой тоже уханьцам на карточки подбрасывали.
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Точно!!! Но для этого нужно моск властям иметь. А его нет. Вместо решения проблем (реальный карантин приезжим) они решили все усугубить. Четри просто не понимают, что у многих денег на сидение дома на долго не хватит + не каждый может работать удаленно ввиду специфики работы
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похоже зеленский получил чёткие инстр в этом Омане ...
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Да, я тоже так думаю, с тех пор и вирус и остальная херь.
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скоро милиция начнёт продразверстку ?
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senia

скоро милиция начнёт продразверстку ?
Вже має місце з минулого року... С 23 марта общественный транспорт Киева будет перевозить только работников критической сферы жизни по спецпропускам, - Кличко - Цензор.НЕТ 3437



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Вы можете такую ситуацию в Москве представить? А там больных коронавирусом больше чем в Киеве
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в максвадабе тоже подумывают метро закрыть ну там точно жопа будет с 12 миллионым населением
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Невже ні у кого своєї машини нема? Люди за все життя навіть на автомобіль не заробили. Хоча це важко зробити, якщо тут цілий день стогнати і клясти свою долю і керівництво.
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если вы думаете шо это для борьбы с коронавирусом - не прикалуйтесь))) 25го мы снова вступаем в сссср))) как в славном 1919, готовьтесь к земле... лошары
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куйсесер,давай разганяй зраду зрадную)))
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Тут ведь такое дело... Почти все население сейчас свободно от работы. З 23 березня громадський транспорт Києва перевозитиме тільки працівників критичної сфери життя за спецперепустками, - Кличко - Цензор.НЕТ 5696
И думаю, что каррантин мало кого остановит, если что.

А для добраться до Киева в областях найдутся и автобусы, и грузовики.
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Для этих целей можны было и задействовать метро на котором могли бы добираться работники жизненно важных отраслей. Три-четыре рейса утром, санобработка вагонов, три четыре рейса вечером санобработка вагонов, может где-то и больше. Плюс соответствующие меры безопасности - в вагонах определить определённое количество мест для сидения с отметкой и люди должны соответственно в масках и одноразовых клеенчатых плащах с накидкой, Вагон рейс сделал в санобработку. Тысяч пять-шесть можно возить и не захламлять ими гортранспорт.
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Посмотрим на сколько терпения населения хватит. Закончатся заначки денег и продуктов, и мер и другие органы гос. власти будут на тех маршрутках сами сваливать куда подальше
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Допустим метро не закрыли, убогие маршрутки продолжают ездить, троллейбусы, трамваи , вы так же продолжаете ими пользоваться …. и тут кто то из вас зрадоботов , не дай бог ( даже вам лишенцам не желаю ) подхватил коронавирус …. Кто у вас в этом случае будет виноват и на сколько ?
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А спецпропуска раздадут завтра?? Иначе как в понедельник утром будут пускать в транспорт по спецпропускам?
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Вот это правильно.
Только это надо бало сделать в начале прошлой недели еще до закрытия метро, а не ставить эксперименты на людях.
И объявить это надо было за 3 дня, чтобы критические предприятия успели сделать и распространить среди своих сотрудников спецпропуски.
И насчет пригородного транспорта надо было объявить за 3 дня, чтобы иногородние успели вернуться в родные населенные пункты.

Следующий логичный шаг, как в Китае, запрет находиться за пределами своего района/квартала (исключение для спецпропусков).
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і китайських фахівціх ...Боже, еле дослушал. Бокс видимо не лучшим образом влияет на мозг.
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