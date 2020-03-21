 Табу на Мінськ: кого слухає Зеленський і за що звільнили Лероса. ВIДЕО

Журналіст Богдан Буткевич міркує, чому Володимир Зеленський відмовляється чути голоси, які протестують проти капітуляції перед Росією? Як звільнення Гео Лероса з посади радника президента сигналізує про небезпеку інтеграції ОРДЛО в Україні за російським сценарієм? І хто вона - внутрішня опозиція до Єрмака і Зеленського та що може зробити?
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Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
Пізніше кілька депутатів фракції "Слуга народу", серед яких був Гео Лерос, просили Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України.
В інтерв'ю Цензор.НЕТ нардеп Лерос розкритикував підписані главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком протоколи про створення Консультативної ради з "представниками Донбасу".
20 березня Президент України Володимир Зеленський звільнив нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса з посади позаштатного радника президента.
Ну хоть одна хорошая новость, открыли новое месторождение сланцевой нефти в США . Оценка компании RS Energy Group - до 230 миллиардов, больше, чем саудовское супергигантское месторождение Гавар. Вот теперь точно готовьтесь рашисты .
Теперь счастье в стране.
**** Римма довольна.
Тепер на війні вирішило заробити ЗЕкодло на чолі з гешефтфюрером Бєнєй, видно що війна справа прибуткова, кров наших бійців пертворюється в гроші на їхніх рахунках в офшорах.
Поширюйте і підписуйте! І не відкладайте до останнього аби не втратити Україну!!!
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
владимир
@gXGBE3mM4wcpgYz
#Зеленский на поверку оказался закомплексованым,недалёким микрофюрером. Прессует людей,которые позволили себе сказать правду о минском сговоре. Вот так и решается вопросы в украинской политике:пару лещей презу от Ермака-и за борт.
До тих, що «жив шлунком» і голосував по принципу «хтозавгодноабинеПорох!...», доходить стало через півроку після виборів…
До «Зедебілів» стало доходить наприкінці першого року «ЗЕ-правління»…
До «ЗЕ-батраків» дійде, коли у «Блазня» кінчаться гроші на оплату їх послуг…
а зараз впевнено можна писати: дякуємо, ВАМ, 73% лохторату...ви зробили це РАЗОМ...
кремлівським злодіям навіть нічого не треба було нового видумувати: все як і на раSSії на виборах: путін до натовпу: "ми сделалі ета вместе...." а натовп до путінів: "Даааа!"
Давняя история о Свинарчуках.
Прослушал известную лекцию о барыгах, оффшорах, зубожінні, липецке и т.д.
Осень того же года.
Очередной физдорез на "нуле".
Вывозят бойца на вторую линию.
Машины-медички, сразу летят обратно... Там они нужнее.
Принимается решение, эвакуировать вертолётом.
Но, все "медэваки", работают на других направлениях. Тоже проблемы решают. Летают низенько-низенько. "Облизывают" кукурузу и посадки.
Медицинский час истекает. Кто знает ЧТО ЭТО ТАКОЕ, поймёт.
Принимаем решения на вызов "крокодила".
Да, мы знаем о его лимите по лопастях.
Похер начальство, звонок конкретно лётчику.
"Летун", коротко - "Готов! Иду. Всё остальное потом".
Прилетает "крокоджабл".... он даже шасси не выпустил. ЗАВИС.
Жутко.
Створки открыли, кинули бойца и "крокодил", с жутким отворотом ушёл.
Осень того же года.
На "нуле", попросили вертолёт. Ну шоб не вжарил, так испугал.
не взлетел.
Лимит ****.
Он его летом сократил, когда бойца вывозил.
Боец, есть сын той одноклассницы.
На "нуле" пять "300". Выносили-вывозили чем попало.
Без вертолётов и помня о первом часе.
Чартер Зеленського з відпустки у січні оплатив Оман...-бачите, уже "Оман"...- чого б це..., нашому Президенту...
В Офісі президента повідомили Національному агентству з запобігання корупції, що чартерний літак з Оману, яким у січні до Києва повертався президент Володимир Зеленський, оплатив Оман.
Про це в інтерв'ю виданню «Новое время» повідомив очільник НАЗК Олександр Новіков, передає «Радіо Свобода».
«Ми направляли запити в Офіс президента про те, за чий кошт були сплачені переліт та проживання в Омані. ОП та Державне управління справами нещодавно повідомили, що це не відбувалось за державні кошти, а літак для повернення був наданий Султанатом Оман», - сказав Новіков.
Також він зазначив, що після відповіді, 4 березня, НАЗК направило запит безпосередньо Володимиру Зеленському «для того, щоб він повідомив, хто оплачував відпочинок».
«Якщо сплачував хтось із членів родини, то закон не зобов'язує надавати таку інформацію. Але якщо президент сам сплачував і він про це не повідомив, то це факт порушення», - пояснив Новіков.
На відповідь у Зеленського, за законом, є 10 днів з моменту отримання листа. Очільник НАЗК зазначив, що якщо її не буде, то «складається протокол щодо ненадання необхідної інформації НАЗК».
Голова Нацагентства також уточнив: «У запиті ми попросили надати документи, що підтверджують витрати. Сподіваємося, вони будуть надані НАЗК, щоб зняти це питання відносно цієї ситуації в інтересах як суспільства, так і президента».
Нагадаємо, на початку січня 2020 року в ЗМІ з'явилась інформація, що Зеленський разом із дружиною поїхав на відпочинок в Оман. Однак в Офісі президента тоді заявили, що глава держави поїхав туди за власні кошти, але у нього там відбудуться важливі зустрічі.
Зокрема Зеленський обговорив торговельно-економічну співпрацю обох країн з оманським міністром.
№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020
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тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!