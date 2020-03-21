EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  17453  52
Матеріали за темою:
Все про:війна (2102) Зеленський (4880) тероризм (2230) Мінськ (548) Донбас (15593) Лерос Гео (24) Сивохо (63)

 Табу на Мінськ: кого слухає Зеленський і за що звільнили Лероса. ВIДЕО

У новому випуску проєкту "Без цензури" мова піде про нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса. Точніше про його звільнення з посади радника президента. Сталося це, очевидно, після того, як Лерос порадив президенту не йти на легалізацію терористів ОРДЛО, та ще й публічно.

Журналіст Богдан Буткевич міркує, чому Володимир Зеленський відмовляється чути голоси, які протестують проти капітуляції перед Росією? Як звільнення Гео Лероса з посади радника президента сигналізує про небезпеку інтеграції ОРДЛО в Україні за російським сценарієм? І хто вона - внутрішня опозиція до Єрмака і Зеленського та що може зробити?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.

Підписуйтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бачу, що Єрмак прочитав моє інтерв'ю", - "слуга народу" Лерос про звільнення

Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Пізніше кілька депутатів фракції "Слуга народу", серед яких був Гео Лерос, просили Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України.

В інтерв'ю Цензор.НЕТ нардеп Лерос розкритикував підписані главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком протоколи про створення Консультативної ради з "представниками Донбасу".

20 березня Президент України Володимир Зеленський звільнив нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса з посади позаштатного радника президента.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183251
 
   
 Топ коментарі
 
Вова, скоро опять будешь в саунах Ростова концерты давать.
 показати весь коментар
 
Тем временем:
Ну хоть одна хорошая новость, открыли новое месторождение сланцевой нефти в США . Оценка компании RS Energy Group - до 230 миллиардов, больше, чем саудовское супергигантское месторождение Гавар. Вот теперь точно готовьтесь рашисты . Табу на Минск: кого слушает Зеленский и за что уволили Лероса - Цензор.НЕТ 5834
 показати весь коментар
 
А Зеленский никого не слушает.Что бы быть дерьмом по жизни советы не нужны.Зеленский - совково пролетарский, хохляцкий жлобишка,попавший в нужное время в нужное место под солнцем.Все остальное у него свое,собственное.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вова, скоро опять будешь в саунах Ростова концерты давать.
 показати весь коментар
 
 
Тем временем:
Ну хоть одна хорошая новость, открыли новое месторождение сланцевой нефти в США . Оценка компании RS Energy Group - до 230 миллиардов, больше, чем саудовское супергигантское месторождение Гавар. Вот теперь точно готовьтесь рашисты . Табу на Минск: кого слушает Зеленский и за что уволили Лероса - Цензор.НЕТ 5834
 показати весь коментар
 
 
а сечин там сейчас как раз прогнозирует уход сланцевой штатовской нефти с рынка и возврат барреля к $60 )
 показати весь коментар
 
 
Звільнення критиків, це слабкість, бо критики потрібні для прийняття правильних рішень! Критики мають першими показати слабкість позиції ще на етапі закритих дебатів і влада має прийняти рішення як вона буде діяти, оцінивши якість аргументів критиків! Якщо ці аргументи критиків слабкі, тоді можна на них не зважати, а якщо аргументи виглядають загрозливо для рейтнгів влади та ситуації в країні, тоді потрібно шукати інші рішення! Поки що Зеленський хапається за Єрмака як за людину яка хоч щось пропонує, інші взагалі не мають плану дій! Але ще є така людина як Гриценко, яку ненавидять всі олігархи бо бояться за свої статки, яких вони позбудуться якщо Гриценко отримає право приймати рішення!
 показати весь коментар
 
 
Сланцевики уже и под 30$ подстроились, так что стоит цене только подрасти, как они вновь заработают по полной. Чтобы этого не происходило, надо держать цену ниже 30, а для рашки это кирдык тоже.
 показати весь коментар
 
 
мну лично, терзает смутное сомнение, шо нефть, как основной источник, уже держится чисто искуственно и именно нефтяными корпорациями. тусня маска с электробатареями для авто и интеллектуальных домов, а так же всё большее появление на рынке аккуинструментов с аккумуляторами всё меньшими, всё большей ёмкости и всё большего напряжения, может иметь в своей тени, поиск посредника в продаже очень дешёвой электроэнергии для масс, вместо монтажа в домах или авто самих электогенераторов, производящих очень дешёвую электоэнергию. основой для зарождения такого сомнения, мну послужило высказывание тесловского менеджера на презентации первых моделей теслы-S. на язвительный вопрос одного из присутствовавших - а как вы собираетесь акку машины заряжать по пути, по мере разряда батареи?, тот ответил, что - уже сегодня, тесла готова поставить станцию быстрого заряда в любой указанной вами точке мира, в том числе хоть и в антарктиде. что он хотел этим сказать, дальнейших обьяснений не последовало.
 показати весь коментар
 
 
Когда жизнь ударит не шутя шута- вспомнит каждое предупреждение Народа, которое не услышал.Хотя при употреблении определенных субстанций он коммуникабельный.
 показати весь коментар
 
 
Наполеглива рекомендація для "Блазня", "блазенят" і "зедебілів" - ви або корону зіміть з голови, або німб... Надто забагато прикрас для однієї мозкової звивини..."
 показати весь коментар
 
 
вы ИМ лстите какя мозговая извилина скорее одна полуизвилина и та рефлекторная у доктора проктолога который... ну вы поняли.. почему он воно не слушает...да потому что воно тупое и бездарь он вообще страдает дислекцией речи это когда человек не способен говорить и думать или делать несколько вещей, нести отсубятину.. они просто заучивают тексты роли сценарий ..они не способны мывслить абстрагированно моделировать ситуации проигрывать варианты поведений даже отрицательные... чуть шаг в сторону от схемы сценария шпаргалки и все ступор поралич речевого аппарта... или бэ мэ ку-ку
 показати весь коментар
 
 
Стесняюсь спросить, в качестве кого из приглашенных ?
 показати весь коментар
 
Да, вода уже закипает, скоро пар рванет и пофиг тогда будет нападёт Путин или не нападёт. А власть своими действиями самоубийственно накопляет критическую массу.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Бредни скудоумия.
 показати весь коментар
 
Глядя на отношения Бубочки с Богданом, а теперь и с Ермаком - этого не скажешь))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Лерос тоже гавно что и эти.
 показати весь коментар
 
 
О, зебіли, Фас!!! Зебіл зебіла образив, а потім Зебіл зебіла звільнив!!! Табу на Минск: кого слушает Зеленский и за что уволили Лероса - Цензор.НЕТ 2418
 показати весь коментар
 
 
А Зеленский никого не слушает.Что бы быть дерьмом по жизни советы не нужны.Зеленский - совково пролетарский, хохляцкий жлобишка,попавший в нужное время в нужное место под солнцем.Все остальное у него свое,собственное.
 показати весь коментар
 
 
Мало "Зе Лоху" проблем, ему надо ещё больше разделить людей своими примирениями с путинскими убийцами.
 показати весь коментар
 
 
Разборки питерские...зекраина лягли и просют. А путен вводит и вводит .Со всех сторон. На радость зебильным скотам.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Петюня луччче знает, что делать , не зря при нем процветали все
 показати весь коментар
 
 
Какой Минск? Кто там и с кем ведут переговоры? Полковник КГБ с генералами той же мафиозной организации. Кучма-полковник КГБ был ещё при совке, сейчас наверное генерал. Медведчук с капитана стартанул.
 показати весь коментар
 
 
**** Римма, родила говнюка дворового.
Теперь счастье в стране.
**** Римма довольна.
 показати весь коментар
 
 
**** Римма, не веить вислюку зе что он несет по ТВ, ему лично надо убеждать что бы она закрыв очи поверила.
 показати весь коментар
 
Интервью Шефира .Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. В данном случае бывший президент и его окружение. Мы их убрали, и я уверен, что она (война) затихнет". https://www.liga.net/
Тепер на війні вирішило заробити ЗЕкодло на чолі з гешефтфюрером Бєнєй, видно що війна справа прибуткова, кров наших бійців пертворюється в гроші на їхніх рахунках в офшорах.
Поширюйте і підписуйте! І не відкладайте до останнього аби не втратити Україну!!!
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
 показати весь коментар
 
 



владимир

@gXGBE3mM4wcpgYz

#Зеленский на поверку оказался закомплексованым,недалёким микрофюрером. Прессует людей,которые позволили себе сказать правду о минском сговоре. Вот так и решается вопросы в украинской политике:пару лещей презу от Ермака-и за борт.
 показати весь коментар
 
 
Те, що Зеленський - ІДІОТ, розсудливі люди, що мали глузд, розуміли ще до виборів…
До тих, що «жив шлунком» і голосував по принципу «хтозавгодноабинеПорох!...», доходить стало через півроку після виборів…
До «Зедебілів» стало доходить наприкінці першого року «ЗЕ-правління»…
До «ЗЕ-батраків» дійде, коли у «Блазня» кінчаться гроші на оплату їх послуг…
 показати весь коментар
 
 
як ми колись писали: спасіба житєлям Даунбаса...за президента пі..раса!
а зараз впевнено можна писати: дякуємо, ВАМ, 73% лохторату...ви зробили це РАЗОМ...

кремлівським злодіям навіть нічого не треба було нового видумувати: все як і на раSSії на виборах: путін до натовпу: "ми сделалі ета вместе...." а натовп до путінів: "Даааа!"
 показати весь коментар
 
 
Летом 2019, я задал однокласснице (зелень сраная) вопрос о лопастях к Ми-24.
Давняя история о Свинарчуках.
Прослушал известную лекцию о барыгах, оффшорах, зубожінні, липецке и т.д.
Осень того же года.
Очередной физдорез на "нуле".
Вывозят бойца на вторую линию.
Машины-медички, сразу летят обратно... Там они нужнее.
Принимается решение, эвакуировать вертолётом.
Но, все "медэваки", работают на других направлениях. Тоже проблемы решают. Летают низенько-низенько. "Облизывают" кукурузу и посадки.
Медицинский час истекает. Кто знает ЧТО ЭТО ТАКОЕ, поймёт.
Принимаем решения на вызов "крокодила".
Да, мы знаем о его лимите по лопастях.
Похер начальство, звонок конкретно лётчику.
"Летун", коротко - "Готов! Иду. Всё остальное потом".
Прилетает "крокоджабл".... он даже шасси не выпустил. ЗАВИС.
Жутко.
Створки открыли, кинули бойца и "крокодил", с жутким отворотом ушёл.
Осень того же года.
На "нуле", попросили вертолёт. Ну шоб не вжарил, так испугал.
не взлетел.
Лимит ****.
Он его летом сократил, когда бойца вывозил.
Боец, есть сын той одноклассницы.
На "нуле" пять "300". Выносили-вывозили чем попало.
Без вертолётов и помня о первом часе.
 показати весь коментар
 
 
а от і чергова брезня зЄлі для НАЗКа...- так що буде зЄля сидіти- буде....все тільки починаеться...

Чартер Зеленського з відпустки у січні оплатив Оман...-бачите, уже "Оман"...- чого б це..., нашому Президенту...

В Офісі президента повідомили Національному агентству з запобігання корупції, що чартерний літак з Оману, яким у січні до Києва повертався президент Володимир Зеленський, оплатив Оман.
Про це в інтерв'ю виданню «Новое время» повідомив очільник НАЗК Олександр Новіков, передає «Радіо Свобода».
«Ми направляли запити в Офіс президента про те, за чий кошт були сплачені переліт та проживання в Омані. ОП та Державне управління справами нещодавно повідомили, що це не відбувалось за державні кошти, а літак для повернення був наданий Султанатом Оман», - сказав Новіков.
Також він зазначив, що після відповіді, 4 березня, НАЗК направило запит безпосередньо Володимиру Зеленському «для того, щоб він повідомив, хто оплачував відпочинок».
«Якщо сплачував хтось із членів родини, то закон не зобов'язує надавати таку інформацію. Але якщо президент сам сплачував і він про це не повідомив, то це факт порушення», - пояснив Новіков.
На відповідь у Зеленського, за законом, є 10 днів з моменту отримання листа. Очільник НАЗК зазначив, що якщо її не буде, то «складається протокол щодо ненадання необхідної інформації НАЗК».
Голова Нацагентства також уточнив: «У запиті ми попросили надати документи, що підтверджують витрати. Сподіваємося, вони будуть надані НАЗК, щоб зняти це питання відносно цієї ситуації в інтересах як суспільства, так і президента».
Нагадаємо, на початку січня 2020 року в ЗМІ з'явилась інформація, що Зеленський разом із дружиною поїхав на відпочинок в Оман. Однак в Офісі президента тоді заявили, що глава держави поїхав туди за власні кошти, але у нього там відбудуться важливі зустрічі.
Зокрема Зеленський обговорив торговельно-економічну співпрацю обох країн з оманським міністром.
 показати весь коментар
 
 
Маленькое, серливое,злопамятное и суперупертое. Его в Омане припугнули компроматом, вот ОНО и готово лизать жопу недомерку.
 показати весь коментар
 
 
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0

№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії

Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020

Підписуємо і поширюємо.
 показати весь коментар
 
 
думаю Аваков не разрешит зеленскому читать даже, не то что
решение принимать
 показати весь коментар
 
 
Її треба підписати, а, шо там клоуну дозволять чи не дозволять, це вже його проблеми.
 показати весь коментар
 
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
 показати весь коментар
 
 
Сколько еще эих двое будет мародерить и унижать Украину.
 показати весь коментар
 
 
Вливание псевдо республик не допустимо, там нет адекватов и большинство поддерживает рашистский оккупационный режим, не нужен нам троянский конь, который вызовет тяжёлые последствия по криминалу и приведёт к настоящей гражданке
 показати весь коментар
 
 
Зы ,смотрите в youtub ролики Вадимыча "Одесская хунта" и убеждайтесь кого нам хотят впихнуть
 показати весь коментар
 
 
Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
 показати весь коментар
 
 
Ну вот как лугандону, который ничего не решает, договориться с зелеными шмарклями, которые ничего не решают?
 показати весь коментар
 
 
Только вопрос Украина уже сняли с повести в Европе. Скоро снимут санкции с паРаши хла
 показати весь коментар
 
Ну что вы хотели. В любом обществе 80% поклонников телевизора и только 20% думают и делают.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору