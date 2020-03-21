 Вакарчук - Зеленському: Закликаю відправити на політичний карантин всі неоднозначні питання. ВIДЕО

Про це йдеться в його відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже важливо, щоб ми зараз всі дотримувалися правил і демонстрували єдність. Єдність потрібна, щоб ефективно протистояти епідемії. Тому закликаю відправити на політичний карантин всі неоднозначні політичні питання, які є в державі. Це насамперед переговори в Мінську. Це питання землі, де кожне необережне рішення може привести до розколу", - сказав нардеп.

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"Голос" має свої позиції з усіх політичних питань. Ми за проєвропейський вибір і готові його відстоювати. Часом - на вулиці мирними протестами. Але не сьогодні. Сьогодні нам всім потрібна єдність. ... У мене є дружня порада президенту Зеленському та його команді. Не дайте привід звинуватити вас, що під шумок сладній ситуації ви вирішуєте свої політичні питання. Вам насамперед зараз важливо винести за дужки всі неоднозначні питання", - заявив Вакарчук.