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 Політика України
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Все про:Вакарчук (173) Зеленський (4880) карантин (577) COVID-19 (1485) коронавірус (216)

 Вакарчук - Зеленському: Закликаю відправити на політичний карантин всі неоднозначні питання. ВIДЕО

Нардеп від "Голосу" Святослав Вакарчук закликав президента Володимира Зеленського не вирішувати під час карантину суперечливі політичні питання.

Про це йдеться в його відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже важливо, щоб ми зараз всі дотримувалися правил і демонстрували єдність. Єдність потрібна, щоб ефективно протистояти епідемії. Тому закликаю відправити на політичний карантин всі неоднозначні політичні питання, які є в державі. Це насамперед переговори в Мінську. Це питання землі, де кожне необережне рішення може привести до розколу", - сказав нардеп.

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"Голос" має свої позиції з усіх політичних питань. Ми за проєвропейський вибір і готові його відстоювати. Часом - на вулиці мирними протестами. Але не сьогодні. Сьогодні нам всім потрібна єдність. ... У мене є дружня порада президенту Зеленському та його команді. Не дайте привід звинуватити вас, що під шумок сладній ситуації ви вирішуєте свої політичні питання. Вам насамперед зараз важливо винести за дужки всі неоднозначні питання", - заявив Вакарчук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183237
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы, когда извиняться будете перед Домбабвийцами!
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Не благодарные скажите спасибо Богу Яхве за то что дал вам такого президента как уважаемый господин Зеленский в это не простое время.
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Кто против уважаемого то заболеет короновирусом.
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ЗЮ дебилов во власти на бессрочный карантин!
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Сраці дали слово??? Крім вонідла нічого....
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За кого Вы меня держите? Шо я с мозгами поссорился?
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ото тут під женськими ніками никаюця товсті немиті небриті волосаті мужики в майках-алкоголічках та без трусів
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Ох и тупой ты Славко! Политические вопросы на то и вопросы, что они ВСЕ неоднозначные.
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поясніть, чому стільки кацарилих лапотних тролів та малоросів налізно на Вакарчука?
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Така збочинна фантазія може бути тільки у кацарилого лаптя. Пішов вон звідси ********.
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Для Славка трудные времена, концертики то ТУ - ТУ, а налоги сдерут, за прошедшие. На шо жить будет.
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Интервью Шефира .Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. В данном случае бывший президент и его окружение. Мы их убрали, и я уверен, что она (война) затихнет". https://www.liga.net/
Тепер на війні вирішило заробити ЗЕкодло на чолі з гешефтфюрером Бєнєй, видно що війна справа прибуткова, кров наших бійців пертворюється в гроші на їхніх рахунках в офшорах.
Поширюйте і підписуйте! І не відкладайте до останнього аби не втратити Україну!!!
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
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яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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От вам і розстріл Ради ЗеГолобородьком , тільки вірусом. Якщо воно (Зе ) не боїться вірусу, то точно це **********--кремлівська розробка .
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