 У Чернівцях дітям до 14 років заборонили виходити на вулицю без батьків. ВIДЕО

Про це він повідомив на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Введено карантин у навчальних закладах, в дошкільних установах. На жаль, не всі батьки розуміють, що зараз карантин, а не канікули. Тому заборонено появу в місті дітей до 14 років без супроводу дорослих. Дитина має виходити з дому тільки з важливою метою. Наприклад, відвідування лікаря або інші обставини непереборної сили, а не для того, щоб погуляти і пограти з хлопцями у футбол. Ще раз повторюся: ймовірність зараження дуже висока", - заявив він.

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Також, за його словами, з понеділка будуть припинені будівельні та ремонтні роботи, за винятком аварійних об'єктів і об'єктів інфраструктури. Також мер пообіцяв контролювати, щоб в магазини і аптеки запускали людей тільки в засобах індивідуального захисту.



Нагадаємо, станом на 23:00 20 березня в Україні підтверджено вже 41 випадок COVID-19. З них 25 зареєстрували в Чернівецькій області.