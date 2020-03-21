 У Чернівцях дітям до 14 років заборонили виходити на вулицю без батьків. ВIДЕО

Про це він повідомив на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Введено карантин у навчальних закладах, в дошкільних установах. На жаль, не всі батьки розуміють, що зараз карантин, а не канікули. Тому заборонено появу в місті дітей до 14 років без супроводу дорослих. Дитина має виходити з дому тільки з важливою метою. Наприклад, відвідування лікаря або інші обставини непереборної сили, а не для того, щоб погуляти і пограти з хлопцями у футбол. Ще раз повторюся: ймовірність зараження дуже висока", - заявив він.
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Також, за його словами, з понеділка будуть припинені будівельні та ремонтні роботи, за винятком аварійних об'єктів і об'єктів інфраструктури. Також мер пообіцяв контролювати, щоб в магазини і аптеки запускали людей тільки в засобах індивідуального захисту.
Нагадаємо, станом на 23:00 20 березня в Україні підтверджено вже 41 випадок COVID-19. З них 25 зареєстрували в Чернівецькій області.
Понятно,что детей трудно дома удержать,но ведь риск заражения- это не достаточный повод
приказать своему чаду посидеть дома возле компа или телевизора три недели?
Или в Украине уже есть каста бессмертных?
Я тебе этого не желаю, но все же.
Посмотрел статистику по Украине. 1 марта 2 случая с подозрением. 20 марта три случая смерти, 26 подтвержденных случаев, 209 под подозрением.
КАК вам такая динамика. Если будем делать вид, что ничего не происходит, то что происходит сегодня в Италии покажется детским лепетом, особенно учитывая что в Украине всего 989 аппаратов для исскуственной вентиляции легких.
10 год ·
"МОЗ України закупило тест-системи", "тести їдуть у регіони", "тести вже є у сімейних лікарів", "скоро буде достатньо тестів", "тестів вже є достатньо" - останні два місяці ми всі чуємо абсолютно різну інформацію про наявність тестів для виявлення інфікованих на SARS-CoV-2. Начебто вони є, але кількість проведених тестувань говорить про зовсім інше.
Водночас, останнім часом, особливо за кілька минулих днів, регулярно отримую повідомлення з різних регіонів країни, що зараз лікують багато пацієнтів з пневмоніями, і їх ніхто не тестує на наявність SARS-CoV-2. Бо тестів немає.
Замість вигадування нових підстав штрафувати чи затримувати людей, придумувати і передавати повноваження державних органів чи піаритися на "рішучих" заходах у протидії поширенню вірусу, треба негайно зайнятися налагодженням тестування людей.
Бо навіть якщо тести є, то тоді незрозуміло де вони, у якій кількості, і чому в таких умовах досі немає нормальної можливості їх робити. Наприклад, якщо тести доступні, можна було б створити просту платформу, де кожен може побачити, скільки тестів в регіоні, і де вони є. Це справа, яка займає кілька годин, але вже навіть такий ресурс дав би людям краще розуміння ситуації.
Відстежуванням тестів, закуплених за державний кошт, зайнялися Слідство.Інфо і опублікували свої спостереження в цьому матеріалі.https://www.slidstvo.info/texts/koronavirus-shho-ne-tak-z-testuvannyam/?fbclid=******************************************************-D0NSjc
Справжнє піклування про здоров'я громадян, особливо в умовах пандемії, означає чіткі і реальні дії, які чесно та прозоро комунікують. У нас взагалі немає часу на задоволення чиїхось політичних амбіцій та імітацію діяльності. Треба діяти.
И никто не посмеет сказать, что написанное выше не есть РЕАЛЬНОСТЬ и ДАННОСТЬ на сегодня.
Поэтому: онижедетей своих выгуливайте точно так, как вы выгуливаете своих кобелин, которых вы держите в двух-одно комнатных квартирах (!) по абсолютно неведомой для психологов причине. Наверное, пещерный инстинкт проявляется - спать вместе с псинами и их блохами в одном кубле для сугреву.
Так вот - с выгулом псин у вас проблем не возникает? Не возникает - обсираете вы ими все детские площадки, скверы и тротуары совершенно безнаказанно. Вот теперь пришла вам карма - выгуливайте напару с псинами и онижедетей.
Что руки с нижнего места выросли, не сошьешь шесть слоев марли до кучи?
Если вам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужна маска сделайте ее, не тратте время на нытье в чате.
Я же не советую вам самостоятельно изготовить аппарат для искуственной вентиляции легких.
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Всё правильно! Быдло должно быть в стойле и, если ходить, то строем!
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идешь с важной целью!
где же они будут теперь курить и распивать слабоалкоголку?