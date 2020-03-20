 "Наявність тестів може збільшити кількість випадків зараження коронавірусом", - Ляшко. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером".
За словами Ляшка кількість інфікованих людей може збільшитись, коли збільшиться кількість проведених проб на коронавірус.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером".
За словами Ляшка кількість інфікованих людей може збільшитись, коли збільшиться кількість проведених проб на коронавірус.
https://www.youtube.com/watch?v=OUZ81JoKUq0
заметь - подтвержденных случаев, а не псевдо-пневмоний...
а не самодиагностики с самолечением с самоизоляцией и с самоликвидацией
И лишь сейчас начинают появляться.
Я правильно зрозумів?
Чтобы остановить вирус нужно просто не использовать тесты
И самое главное!!!
Виноваты в этом тесты))))))
потому в Южной Корее тестировали всех и по 2 раза
Этот Кокорекин в Индии решил посмотреть умерших индийдев при омовении в реке Инд а потом сожжении индусов. В начале 1960 года он приехал домой в СССР, и привез в Москву, давно как-бы в нормальном мире исчезнувшую болезнь Черную оспу, которая считалась в Европейском сообществе уже давно почти побежденной.
Результат официально (это по советским источникам, сами понимаете) умерших от Черной оспы только в Москве за месяц 9 000 человек, Каждую неделю укол делали 1,5 млн. человек..
Умер сам Кокорекин, умерли все врачи, которые его обследовали и боялись говорить, что у него Черная оспа а говорили, что у него просто грипп, умерли все лечащие его врачи и медсестры.
Из родственников и друзей, которые с ним общались и которым он привез из Индии подарки осталось в живых только два человека..
Дмитрий
@dmitriypaut
С увеличением количества тестов в Украине, количество заражённых короновирусом растёт. Паралич власти всё заметнее. Пойти по рузьге пути,типа у нас ничего нет,не получилось. Враги типа Кличко и Порошенко завезли тесты. Куда смотрель Баклановым и Сабаков? Хотя Сабаков ждёт ЧП
Кстати, В Молдове коронавирусом заболели четыре человека после поездки в Украину, где они были в Почаевской лавре.
Фавипиравир (favipiravir), также известный как "Авиган" (Avigan).
https://zn. ua/WORLD/yaponskoe-lekarstvo-ot-grippa-effektivno-v-lechenii-koronavirusa-guardian-348404_.html (пробел убрать)
В 2016 году правительство Японии предоставило фавипиравир в качестве экстренной помощи для борьбы со вспышкой вируса Эбола в Гвинее.
"Он обладает высокой степенью безопасности и явно эффективен в лечении", - сказал спикер китайского министерства науки и технологий Чжан Синьминь журналистам 17.03.2020.
NHK пишет, что пациенты, которым давали лекарство в Шэньчжэне, вылечились от коронавируса в течение четырех дней после того, как их тесты дали положительный результат. Для сравнения, больные COVID-19 излечивались за 11 дней, если не принимали этот препарат.
Кроме того, рентген подтвердил улучшение состояния легких примерно у 91% пациентов, принимавших фавипиравир, по сравнению с 62%, которых лечили другими препаратами.
Отмечается, что врачи в Японии используют один и тот же препарат в клинических исследованиях на пациентах с коронавирусом с легкими или умеренными симптомами, надеясь, что это предотвратит размножение вируса у пациентов.
Однако, препарат не так эффективен у людей с более тяжелыми симптомами (он не работает так хорошо, когда вирус уже размножился).
Этот препарат не доступен к заказу непосредственно пациентами, его продают только для государственных учреждений.
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Я вижу определенное противоречие в тактике лечения коронавируса нашим МОЗ с тем, что озвучили китайские власти.
Больным с клинически подтвержденным положительным анализом на коронавирус - надо сразу же давать фавипиравир, а нашим больным МОЗ предлагает самоизолироваться дома (и ждать, когда вирус размножится до тяжелой пневмонии, когда уже ничто (пока не создано новых специфических лекарств) не поможет).
В надежде только на собственный организм пациента.
Надо использовать имеющийся китайский опыт.
Мне кажется, надо срочно по линии МОЗ закупать в Японии этот фавипиравир и лечить им сразу же после подтверждения диагноза.
Не ждать сотен смертей в надежде на чудо.