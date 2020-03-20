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 На Харківщині коронавірусу немає, його діагностували у харків'янки, яка перебуває в Київській області, - Кучер. ВIДЕО

Глава Харківської ОДА Олексій Кучер стверджує, що на території області немає інфікованих коронавірусом.

Про це Кучер повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Коронавірус підтверджено у 37-річної харків'янки, яка повернулась 11 березня з Франції і відтоді і дотепер перебуває на території Київської області", - сказав він.

"Станом на цю годину, на території регіону зафіксованих хворих на коронавірус немає", - додав Кучер.


Читайте на "Цензор.НЕТ": Тестування людей на коронавірус без ознак хвороби не має сенсу, - "слуга народу" Радуцький

Раніше увечері 20 березня Центр громадського здоров'я повідомив, що в Україні підтверджено 2 нові випадки захворювання COVID-19, один із них - у Харківській області. Загалом станом на вечір п'ятниці в Україні зафіксовано 29 випадків коронавірусу.

На Харківщині коронавірусу немає, його діагностували у харківянки, яка перебуває в Київській області, - Кучер 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183198
 
 
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В Северной Корее так же нет короновируса заявил Ким Чер Ын
Был один кореец у которого тест подтвердил наличие короновирруса.
Его немедленно расстреляли. Всё. Теперь короновируса нет в С.Корее.
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Ну и кулли тамам, аль хам ду лилля...
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Та недолго ждать - там еще 30 тысяч за кордоном, да и свежеприехавшие еще не дозрели..
В Италии первые были зарегестрированы 22 февраля... и вот прошел месяц...
В италии первичных были единицы, суолько инфицированых в 50 тысячах....
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В МОЗ призвали всех отказаться от алкоголя и сигарет из-за коронавируса
Также следует есть здоровую пищу и избегать напитков, содержащих сахар.
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Нужно всех инфицированных размещать вдоль российско украинской границе вместо мин и с хорошим питанием
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Врет! А подписки о неразглашении с мёд работников кто требует? Это же скоро все вскроется!
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