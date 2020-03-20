 На Харківщині коронавірусу немає, його діагностували у харків'янки, яка перебуває в Київській області, - Кучер. ВIДЕО

Про це Кучер повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Коронавірус підтверджено у 37-річної харків'янки, яка повернулась 11 березня з Франції і відтоді і дотепер перебуває на території Київської області", - сказав він.
"Станом на цю годину, на території регіону зафіксованих хворих на коронавірус немає", - додав Кучер.
Раніше увечері 20 березня Центр громадського здоров'я повідомив, що в Україні підтверджено 2 нові випадки захворювання COVID-19, один із них - у Харківській області. Загалом станом на вечір п'ятниці в Україні зафіксовано 29 випадків коронавірусу.
Был один кореец у которого тест подтвердил наличие короновирруса.
Его немедленно расстреляли. Всё. Теперь короновируса нет в С.Корее.
В Италии первые были зарегестрированы 22 февраля... и вот прошел месяц...
В италии первичных были единицы, суолько инфицированых в 50 тысячах....
Также следует есть здоровую пищу и избегать напитков, содержащих сахар.