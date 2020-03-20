 З Польщі 4 поїздами повернулося 2,4 тис. громадян України, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Відразу по прибуттю у вагони поїздів піднялися прикордонники та представники санітарно-карантинного підрозділу. Пасажирам виміряли температуру, у всіх прибулих вона була в межах норми, скарг на самопочуття не надходило. Також було проведено опитування про стан здоров'я, всім роздали пам'ятки. Кожен із пасажирів підписав добровільну згоду на проведення протиепідемічних та профілактичних заходів", - сказано в повідомленні.
Зазначимо, що сьогодні очікується прибуття ще одного потяга з Перемишля. Крім того, ще два такі рейси для евакуації наших співвітчизників заплановано на завтра.
нехай розповзаються по Україні!
НО блин ЧТО ДЕЛАТЬ МНЕ, к себе ДОМОЙ из Киевской области (не из самого Киева)
не могу доехать??? КТО мне поможет?
В родные края,
Станем старосёлами
И ты и я".
теж поміряли б температуру й відпустили б...
Довбодятли зелені...