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 З Польщі 4 поїздами повернулося 2,4 тис. громадян України, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

З польського Перемишля в Україну прибуло чотири поїзди, якими повернулося понад 2 400 українців

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Відразу по прибуттю у вагони поїздів піднялися прикордонники та представники санітарно-карантинного підрозділу. Пасажирам виміряли температуру, у всіх прибулих вона була в межах норми, скарг на самопочуття не надходило. Також було проведено опитування про стан здоров'я, всім роздали пам'ятки. Кожен із пасажирів підписав добровільну згоду на проведення протиепідемічних та профілактичних заходів", - сказано в повідомленні.

З Польщі 4 поїздами повернулося 2,4 тис. громадян України, - Держприкордонслужба 01

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З Польщі 4 поїздами повернулося 2,4 тис. громадян України, - Держприкордонслужба 02

Зазначимо, що сьогодні очікується прибуття ще одного потяга з Перемишля. Крім того, ще два такі рейси для евакуації наших співвітчизників заплановано на завтра.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183148
 
 
 Топ коментарі
 
не вздумайте їх у обсервацію помістити!
нехай розповзаються по Україні!
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Брехун оманський робить на цьому дешевий піар.
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Так для этого и завозят эту чуму десятками тысяч так чтобы наверняка чтоб вымершие города остались и пару сел с рагулями жопомоями
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не вздумайте їх у обсервацію помістити!
нехай розповзаються по Україні!
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Большая их часть вернеться в Польшу скоро.
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Так для этого и завозят эту чуму десятками тысяч так чтобы наверняка чтоб вымершие города остались и пару сел с рагулями жопомоями
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Ни одна гнида маски не одела -- вот нафига они такие хитрожопые нужны !!! Блин зарабатывают себе на карман в бюджет 0 на армию 0 а как припекло возись с ними Из Польши 4 поездами вернулось 2,4 тыс. граждан Украины, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3064
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Це якась рулетка. Комусь випаде красне, комусь чорне. На жаль i зеро можливе.
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Брехун оманський робить на цьому дешевий піар.
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Блин, из за поребрика везут всех! Конечно єто нада делать, они наши граждане.
НО блин ЧТО ДЕЛАТЬ МНЕ, к себе ДОМОЙ из Киевской области (не из самого Киева)
не могу доехать??? КТО мне поможет?
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"Едем мы, друзья,
В родные края,
Станем старосёлами
И ты и я".
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І ні одна ***** не напялила маску! Через тиждень буде 2400 лежачих, бо всі вони хворі на голову!
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братья люмьер уже выехали снимать прибытие ещё одного поезда из перемышля.
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И ШО Ой вэй бубочка и никакого карантина и шо так ну да пенсионеры виноваты что дома не сидят а 2400 потенциальных носителей разьехались по Украине Из Польши 4 поездами вернулось 2,4 тыс. граждан Украины, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9293
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Ой, а шо их в вагоне не по 10 человек ? Это они ещё не знают наверное, ничего, щас зелеботы их просветят, как с вирусом бороться нужно.
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Чому з Китаю людей тримали у карантині???
теж поміряли б температуру й відпустили б...
Довбодятли зелені...
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