 У Польщі відкривають карантинні центри для українських заробітчан, багато галузей уже страждають від дефіциту працівників

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву польської компанії з працевлаштування Gremi Personal, яка запускає днями роботу двох карантинних центрів для українських працівників у Гданську та Лодзі.

Цей захід став необхідним з введенням режиму карантину на території Польщі, викликаного пандемією короновірусу і закриттям українсько-польського кордону. На даний період згідно з Розпорядженням Міністра внутрішніх справ Польщі від 17.03.2020, на територію Польщі можуть в'їхати громадяни Польщі, іноземці, у яких є карта поляка, іноземці, які мають ПМЖ і ВНЖ у Польщі, іноземці, які мають дозвіл на роботу на території Польщі. Однак обов'язкова умова для всіх - це наступний 14-денний карантин.

"Карантинні центри насамперед потрібні для наших співробітників, які виїхали тимчасово в Україну, потрапили в цей період на закриття кордонів, а тепер намагаються повернутися на роботу. А також тим українцям, у кого є дозвіл на роботу в Польщі, але вони просто не знають як в'їхати, бо не розуміють де проходитимуть цей карантин, - пояснює генеральний директор Gremi personal Томаш Богдевіч.

Він підкреслив, що польський бізнес зараз відчуває гостру необхідність у робочій силі з України. Харчова промисловість, виробничі компанії, логістичні склади, продуктові магазини, аграрні компанії - все це ті галузі, які почали вже страждати від дефіциту працівників.

Так само заявлений 18 березня 2020 року Урядом Польщі перелік заходів у боротьбі з коронавірусом "Антикризовий щит" містить у собі на період карантину заходи з автоматичного продовження віз, дозволів на перебування і роботу для іноземців, які вже перебувають на території Польщі.