EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 За кордоном
  3305  31
Матеріали за темою:
Все про:карантин (577) Польща (2152) заробітчани (282) COVID-19 (1343) коронавірус (105)

 У Польщі відкривають карантинні центри для українських заробітчан, багато галузей уже страждають від дефіциту працівників

Карантинні центри насамперед потрібні для працівників, які виїхали тимчасово в Україну, потрапили у цей період на закриття кордонів, а тепер намагаються повернутися на роботу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву польської компанії з працевлаштування Gremi Personal, яка запускає днями роботу двох карантинних центрів для українських працівників у Гданську та Лодзі.

Цей захід став необхідним з введенням режиму карантину на території Польщі, викликаного пандемією короновірусу і закриттям українсько-польського кордону. На даний період згідно з Розпорядженням Міністра внутрішніх справ Польщі від 17.03.2020, на територію Польщі можуть в'їхати громадяни Польщі, іноземці, у яких є карта поляка, іноземці, які мають ПМЖ і ВНЖ у Польщі, іноземці, які мають дозвіл на роботу на території Польщі. Однак обов'язкова умова для всіх - це наступний 14-денний карантин.

"Карантинні центри насамперед потрібні для наших співробітників, які виїхали тимчасово в Україну, потрапили в цей період на закриття кордонів, а тепер намагаються повернутися на роботу. А також тим українцям, у кого є дозвіл на роботу в Польщі, але вони просто не знають як в'їхати, бо не розуміють де проходитимуть цей карантин, - пояснює генеральний директор Gremi personal Томаш Богдевіч.

Він підкреслив, що польський бізнес зараз відчуває гостру необхідність у робочій силі з України. Харчова промисловість, виробничі компанії, логістичні склади, продуктові магазини, аграрні компанії - все це ті галузі, які почали вже страждати від дефіциту працівників.

Так само заявлений 18 березня 2020 року Урядом Польщі перелік заходів у боротьбі з коронавірусом "Антикризовий щит" містить у собі на період карантину заходи з автоматичного продовження віз, дозволів на перебування і роботу для іноземців, які вже перебувають на території Польщі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183117
 
 
 Топ коментарі
 
Как раз дома большая вероятность помереть.
Здравоохранения почти что нет
 показати весь коментар
 
Польша приняла всех из-за границы только через карантин.
Украина просто принимает всех - даже не выдают памятку о необходимости самоизоляции на 14 дней после приезда из-за рубежа.
 показати весь коментар
 
Повторю свой удаленный каммент, но более культурно.
А что такое, братья-поляки? вы же украинцев-заробитчан гнобили, а теперь вам их резко перестало хватать? Ничего, скоро ЕС вам прикажет принимать беженцев из Сирии и теперь не отмажитесь, что у вас "итак мильйон украинцев понаехало". Вы свою нехватку восполняйте уехавшими исконными поляками, которые сейчас попки престарелым британкам и немкам моют.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Как раз дома большая вероятность помереть.
Здравоохранения почти что нет
 показати весь коментар
 
 
Фирма по трудоустройству из-за коронавируса на грани банкротства. Поэтому делает такие заявления.
 показати весь коментар
 
ПОра рейсы в другую сторону прганизовывать.
 показати весь коментар
 
 
Самое лучшее, конечно, это было бы не участвовать во всем этом фарсе и никуда не ехать.

Истерические выступления зе-зе по телевизору, "рейсы спасения" и т.д.
 показати весь коментар
 
 
Польша приняла всех из-за границы только через карантин.
Украина просто принимает всех - даже не выдают памятку о необходимости самоизоляции на 14 дней после приезда из-за рубежа.
 показати весь коментар
 
 
патамуша праффисианалы рукавадят.

Я тоже завтра выгоню сварщика, за которым есть косяки

и возьму на его место смешного пацана с остановки.

И пох, шо он никогда сварочного аппарата в глаза не видел.

Хуже не будет.
 показати весь коментар
 
 
Повторю свой удаленный каммент, но более культурно.
А что такое, братья-поляки? вы же украинцев-заробитчан гнобили, а теперь вам их резко перестало хватать? Ничего, скоро ЕС вам прикажет принимать беженцев из Сирии и теперь не отмажитесь, что у вас "итак мильйон украинцев понаехало". Вы свою нехватку восполняйте уехавшими исконными поляками, которые сейчас попки престарелым британкам и немкам моют.
 показати весь коментар
 
 
кого гнобили поляки ?
вы из лаптестана пишете ?
 показати весь коментар
 
 
Это ты из лаптестана иначе была бы в курсе отношения поляков к украинским заробитчанам.
 показати весь коментар
 
Я в курсе,причем все вижу лично не первый год.Если не выпрашивать,не нарываться и вести себя
нормально-ничего не будет.
 показати весь коментар
 
 
ОК, я - простой турист в Кракове. Подходит пьяный поляк и просит прикурить. Спрашивает - откуда мы. Говорю, что из Украины туристы. Он начинает ржать: "какие туристы? Что ты врешь? ты сюда на заработки приехал. Иди работай на пана, не гуляй".
Нормально?
 показати весь коментар
 
Все может быть,идиотов везде хватает.Поначалу было такое-приехали,языка не понимаете итд.итп.Но на почве национальности лично у меня еще не было не разу.
 показати весь коментар
 
 
Працюю в Польсце вже три роки....маю массу друзів серед полякув.....вам по просту не щастить на нормальних полякув....і від цьго така зла писанина.....а про попкі забудьте вже затертий штамп
 показати весь коментар
 
 
Ерунду пишешь. Работаю в Польше больше 3х лет и НИ РАЗУ меня не гнобили или не унижали из-за национальности. Есть разница между "гнобили" и "вставили пистон" за какой то косяк. Отношение к украинцам в Польше лучше чем в самой Украине. И на счет срийцев: польское правительство ОТКАЗАЛОСЬ принимать беженцев из мусульманских стран.
 показати весь коментар
 
 
Аргументировав тем, что у них "итак миллион украинцев".
 показати весь коментар
 
 
В том числе. НО если бы не было украинцев, то была бы другая отмазка. И это нормально. Но ты попробуй аргументировать свои высказывания на счет гнобления, очень интересно.
 показати весь коментар
 
вау, это че ? аушвиц/освенцим опять начнет работать по полной программе ?
 показати весь коментар
 
Прям як у кiно : -"Вас ждёт вкусный еда, Тёплый постель, Высокий заработок!"
 показати весь коментар
 
 
Прошу прощения, но к чему тут аушвиц и освенцим?
 показати весь коментар
 
А какого нужно было выезжать с Польши в Украину, если у тебя там работа, а потом героически пытаться заехать, сиди себе на месте и работай. И медицина в ЕС не в сравнении с Украиной.
 показати весь коментар
 
 
Да ни кто особо и не рванул. Мне кажется, что выезжают в основном те, кто работает по безвизу или у кого виза заканчивается.
 показати весь коментар
 
 
Поехали в отпуск (или к родителям) в Украину, а вернуться теперь не могут.
 показати весь коментар
 
ЕСЛИ БЫ АВТОБАРЫГИ НЕ СОДАЛИ ЗАКОН ПРО ЕВРОБЛЯХи, то заробитчане спокойно бы возвращались домой на своих авто.
А так все авто пришлось оставлять в ЕС , а пограничники СПЕЦИАЛЬНО запретили пешие переходы
Вот и потратилось государство на вывоз украинцев
Так что УБИРАЙТЕ ЖЛОБСКУЮ РАСТАМОЖКУ
 показати весь коментар
 
 
надо убирать жлобских слуг народа
 показати весь коментар
 
 
лучше в Польшу уехать, чем жить в одной стране с Зеленским и его мылыцией
 показати весь коментар
 
Так а хто тепер найсправжніших петріотів тут тримає - безвіз же миздобули, АТо завершили, нищівні реформи запровадили, зереваншистів п'ятої колони наплодили...
Он німцям не вистачає 300 000 сільськогосподарських працівників:

Niemiecka minister rolnictwa chce sprowadzić 300 tys. ludzi ze wschodniej Europy

https://www.pb.pl/niemiecka-minister-rolnictwa-chce-sprowadzic-300-tys-ludzi-ze-wschodniej-europy-985739

Niemcy mogą mieć problem z żywnością jeśli kryzys spowodowany przez epidemię koronawirusa będzie się przedłużał, zaalarmowała minister rolnictwa Julia Kloeckner, która podkreśliła konieczność wzmocnienia łańcucha dostaw.
 показати весь коментар
 
Это пинг - понг какой то. Они всю эпидемию ьудут перебрасываться. Ща обратно возить будут.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору