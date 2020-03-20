 У Польщі відкривають карантинні центри для українських заробітчан, багато галузей уже страждають від дефіциту працівників

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву польської компанії з працевлаштування Gremi Personal, яка запускає днями роботу двох карантинних центрів для українських працівників у Гданську та Лодзі.
Цей захід став необхідним з введенням режиму карантину на території Польщі, викликаного пандемією короновірусу і закриттям українсько-польського кордону. На даний період згідно з Розпорядженням Міністра внутрішніх справ Польщі від 17.03.2020, на територію Польщі можуть в'їхати громадяни Польщі, іноземці, у яких є карта поляка, іноземці, які мають ПМЖ і ВНЖ у Польщі, іноземці, які мають дозвіл на роботу на території Польщі. Однак обов'язкова умова для всіх - це наступний 14-денний карантин.
"Карантинні центри насамперед потрібні для наших співробітників, які виїхали тимчасово в Україну, потрапили в цей період на закриття кордонів, а тепер намагаються повернутися на роботу. А також тим українцям, у кого є дозвіл на роботу в Польщі, але вони просто не знають як в'їхати, бо не розуміють де проходитимуть цей карантин, - пояснює генеральний директор Gremi personal Томаш Богдевіч.
Він підкреслив, що польський бізнес зараз відчуває гостру необхідність у робочій силі з України. Харчова промисловість, виробничі компанії, логістичні склади, продуктові магазини, аграрні компанії - все це ті галузі, які почали вже страждати від дефіциту працівників.
Так само заявлений 18 березня 2020 року Урядом Польщі перелік заходів у боротьбі з коронавірусом "Антикризовий щит" містить у собі на період карантину заходи з автоматичного продовження віз, дозволів на перебування і роботу для іноземців, які вже перебувають на території Польщі.
Здравоохранения почти что нет
Истерические выступления зе-зе по телевизору, "рейсы спасения" и т.д.
Украина просто принимает всех - даже не выдают памятку о необходимости самоизоляции на 14 дней после приезда из-за рубежа.
Я тоже завтра выгоню сварщика, за которым есть косяки
и возьму на его место смешного пацана с остановки.
И пох, шо он никогда сварочного аппарата в глаза не видел.
Хуже не будет.
А что такое, братья-поляки? вы же украинцев-заробитчан гнобили, а теперь вам их резко перестало хватать? Ничего, скоро ЕС вам прикажет принимать беженцев из Сирии и теперь не отмажитесь, что у вас "итак мильйон украинцев понаехало". Вы свою нехватку восполняйте уехавшими исконными поляками, которые сейчас попки престарелым британкам и немкам моют.
вы из лаптестана пишете ?
нормально-ничего не будет.
Нормально?
А так все авто пришлось оставлять в ЕС , а пограничники СПЕЦИАЛЬНО запретили пешие переходы
Вот и потратилось государство на вывоз украинцев
Так что УБИРАЙТЕ ЖЛОБСКУЮ РАСТАМОЖКУ
Он німцям не вистачає 300 000 сільськогосподарських працівників:
Niemiecka minister rolnictwa chce sprowadzić 300 tys. ludzi ze wschodniej Europy
https://www.pb.pl/niemiecka-minister-rolnictwa-chce-sprowadzic-300-tys-ludzi-ze-wschodniej-europy-985739
Niemcy mogą mieć problem z żywnością jeśli kryzys spowodowany przez epidemię koronawirusa będzie się przedłużał, zaalarmowała minister rolnictwa Julia Kloeckner, która podkreśliła konieczność wzmocnienia łańcucha dostaw.