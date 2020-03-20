 Суди працюють у штатному режимі, але без масок нікого не пускатимуть, - глава Державної судової адміністрації України Холоднюк. ВІДЕО+ФОТО

Про це в коментарі "Цензор.НЕТ" заявив голова Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк.

"Ще 16 березня я видав наказ "Про затвердження плану заходів щодо мінімізації ризиків поширення гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом". Також ДСА України відправила всім судовим органам лист, в якому рекомендували вжити необхідних заходів. Рішення про такі заходи ухвалюються судами і розміщуються на сайтах відповідних судів. Люди можуть з ними ознайомитися ", - розповів він.

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За його словами, зараз обмежений доступ до приміщень судів, не пускають без спеціальної захисної маски. На вході відвідувачам обов'язково вимірюється температура електронними градусником. У разі якщо температура підвищена, відвідувача в установу не пустять, а порекомендують звернутися до лікаря і пройти обстеження.

Піклуючись про здоров'я тих, хто працює в судах і тих, хто відвідує суди, суди придбали бактерицидні лампи, проводять кварцування приміщень, а також всіх матеріалів справ та інших документів, які надходять до суду (позови, апеляційні скарги, матеріали справ тощо).

Крім того, суди намагаються розглядати справи без участі сторін або використовуючи можливості відеоконференцзв'язку, при цьому враховуючи згоду сторін у справі. Якщо одна зі сторін відмовилася, то справа буде розглянута у відкритому засіданні.

"Ми зараз намагаємося максимально убезпечити людей, які звертаються до судів, - каже Зеновій Холоднюк. - Якщо хтось хоче ознайомитися з матеріалами справи, їх надішлють учаснику судового провадження на електронну пошту.

На прохання журналіста "Цензор.НЕТ" ДСА України показала нам фотографії і відео з різних судів. Частину з них ми вирішили опублікувати, щоб читачі видання могли побачити, як забезпечується захист у судах у період можливого поширення коронавірусної інфекції.

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За словами голови ДСА України, в системі на цей момент функціонує 674 суди. Зараз для них максимально оперативно закуповуються засоби індивідуального захисту, дезінфекційні засоби, антисептики для рук, мило з дозатором. "Близько 300 судів забезпечені масками. Ми їх закупили також для співробітників Служби судової охорони. Респіратори придбані вже для більш ніж 50 судів, понад 45 судів запаслися захисними окулярами, стерильні рукавички є в більш ніж в 300 судах. Придбали 250 електронних градусників. Де електронних градусників поки немає, використовуються ртутні.

На щастя, на цей момент немає жодного судді або працівника апарату суду, у яких би виявили коронавірус. Обрана професія вимагає стресостійкості, тому паніки немає і не може бути, термінові заяви про відпустку ніхто не пише. Але працівники судів теж живі люди, звичайно, вони переживають через те, що відбувається у світі і в нашій країні, - акцентує Зеновій Холоднюк.





Разом з тим глава ДСА України підкреслив, що в цьому році судова система забезпечена фінансами тільки на 60% від реальної потреби. Тому багато чого зараз суддям і працівникам апарату судів доводиться купувати за свій рахунок. "Ми впевнені, що це тимчасова ситуація і за підсумками першого кварталу 2020 року уряд виконає розпорядження перехідних положень закону про держбюджет, і необхідні судовій системі кошти будуть виділені в повному обсязі", - резюмував він.

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