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 Політика України
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 Суди працюють у штатному режимі, але без масок нікого не пускатимуть, - глава Державної судової адміністрації України Холоднюк. ВІДЕО+ФОТО

Суди працюють у звичайному режимі, але введено низку обмежувальних заходів, щоб убезпечити людей і мінімізувати можливість поширення вірусу.

Про це в коментарі "Цензор.НЕТ" заявив голова Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк.

"Ще 16 березня я видав наказ "Про затвердження плану заходів щодо мінімізації ризиків поширення гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом". Також ДСА України відправила всім судовим органам лист, в якому рекомендували вжити необхідних заходів. Рішення про такі заходи ухвалюються судами і розміщуються на сайтах відповідних судів. Люди можуть з ними ознайомитися ", - розповів він.

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За його словами, зараз обмежений доступ до приміщень судів, не пускають без спеціальної захисної маски. На вході відвідувачам обов'язково вимірюється температура електронними градусником. У разі якщо температура підвищена, відвідувача в установу не пустять, а порекомендують звернутися до лікаря і пройти обстеження.

Суди працюють у штатному режимі, але без масок нікого не пускатимуть, - глава Державної судової адміністрації України Холоднюк 01

Піклуючись про здоров'я тих, хто працює в судах і тих, хто відвідує суди, суди придбали бактерицидні лампи, проводять кварцування приміщень, а також всіх матеріалів справ та інших документів, які надходять до суду (позови, апеляційні скарги, матеріали справ тощо).

Крім того, суди намагаються розглядати справи без участі сторін або використовуючи можливості відеоконференцзв'язку, при цьому враховуючи згоду сторін у справі. Якщо одна зі сторін відмовилася, то справа буде розглянута у відкритому засіданні.

Суди працюють у штатному режимі, але без масок нікого не пускатимуть, - глава Державної судової адміністрації України Холоднюк 02

"Ми зараз намагаємося максимально убезпечити людей, які звертаються до судів, - каже Зеновій Холоднюк. - Якщо хтось хоче ознайомитися з матеріалами справи, їх надішлють учаснику судового провадження на електронну пошту.

На прохання журналіста "Цензор.НЕТ" ДСА України показала нам фотографії і відео з різних судів. Частину з них ми вирішили опублікувати, щоб читачі видання могли побачити, як забезпечується захист у судах у період можливого поширення коронавірусної інфекції.

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Суди працюють у штатному режимі, але без масок нікого не пускатимуть, - глава Державної судової адміністрації України Холоднюк 03

За словами голови ДСА України, в системі на цей момент функціонує 674 суди. Зараз для них максимально оперативно закуповуються засоби індивідуального захисту, дезінфекційні засоби, антисептики для рук, мило з дозатором. "Близько 300 судів забезпечені масками. Ми їх закупили також для співробітників Служби судової охорони. Респіратори придбані вже для більш ніж 50 судів, понад 45 судів запаслися захисними окулярами, стерильні рукавички є в більш ніж в 300 судах. Придбали 250 електронних градусників. Де електронних градусників поки немає, використовуються ртутні.

На щастя, на цей момент немає жодного судді або працівника апарату суду, у яких би виявили коронавірус. Обрана професія вимагає стресостійкості, тому паніки немає і не може бути, термінові заяви про відпустку ніхто не пише. Але працівники судів теж живі люди, звичайно, вони переживають через те, що відбувається у світі і в нашій країні, - акцентує Зеновій Холоднюк.

Суди працюють у штатному режимі, але без масок нікого не пускатимуть, - глава Державної судової адміністрації України Холоднюк 04
Суди працюють у штатному режимі, але без масок нікого не пускатимуть, - глава Державної судової адміністрації України Холоднюк 05

Разом з тим глава ДСА України підкреслив, що в цьому році судова система забезпечена фінансами тільки на 60% від реальної потреби. Тому багато чого зараз суддям і працівникам апарату судів доводиться купувати за свій рахунок. "Ми впевнені, що це тимчасова ситуація і за підсумками першого кварталу 2020 року уряд виконає розпорядження перехідних положень закону про держбюджет, і необхідні судовій системі кошти будуть виділені в повному обсязі", - резюмував він.

Суди працюють у штатному режимі, але без масок нікого не пускатимуть, - глава Державної судової адміністрації України Холоднюк 06

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183114
 
 
 Топ коментарі
 
Ці маски не впливають на розповсюдження короновірусу. Але нехай там мріють, бо чомусь не жаль таких суддівських.
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Интересно, кто-нибудь маски там меняет, на фото, через 2 часа? Иначе они станут рассадником заразы. А руки? Почему нет перчаток? Почему нет очков? Вирус передается же через слизистую. Показуха - наше фсьо!
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А масок нет, поэтому пишите письма мелким почерком...
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Маски есть всегда!Маски в больнице, Маски в суде, Маски на Диком Востоке...молодец всё-таки этот Делиев)))
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Меня сегодня таким же пирометром измеряли на проходной, нашли 32,5. Я балдею от этой "точности".
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Скорее простое незнание законов физики, и непонимание что такое КИП вообще.
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Надлишок вашої температури пішов на злість проти бариги.😆
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Какая там злость, если, судя по температуре, я уже труп))
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А в Украине все, кто ездят на дорогих автомобилях, воры.

Всё нормально.
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Ці маски не впливають на розповсюдження короновірусу. Але нехай там мріють, бо чомусь не жаль таких суддівських.
 показати весь коментар
 
 
Интересно, кто-нибудь маски там меняет, на фото, через 2 часа? Иначе они станут рассадником заразы. А руки? Почему нет перчаток? Почему нет очков? Вирус передается же через слизистую. Показуха - наше фсьо!
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Какая разница? Шоу должно продолжаться!
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"Около 300 судов обеспечены масками. Мы их закупили также для сотрудников Службы судебной охраны. Респираторы приобретены уже для более чем 50 судов, свыше 45 судов запаслись защитными очками, стерильные перчатки есть в более чем в 300 судах. Приобрели 250 электронных градусников. - ты смотри, и денежка из бюджета быстро нашлась и все остальное тоже, круче, чем в больнице!! Масок в аптеках нет - а в судах, пож-ста, а почему не закрылись на карантин? всех отправили (за исключением...), а сами "вкалывают" в поте лица
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ваше судійство - це профанація.
Останнє рішення, яке мені просто розірвало свідомість - суддя відмовилася визнати факт тому, що має підстави вважати, що може бути спір про право...- в майбутньому. ..
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