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Все про:карантин (577) Нафтогаз (751) Андрій Фаворов (1) COVID-19 (1343) коронавірус (105)

 Топменеджер "Нафтогазу" Фаворов самоізолювався через підозру на коронавірус. ВIДЕО

Глава інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов перебуває вдома на самоізоляції через підозру на коронавірус.

Топменеджер "Нафтогазу" повідомив про самоізоляцію на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Приблизно тиждень тому у мене був кашель, невелика температура - 37,5. Я, відповідно до рекомендацій і внутрішнього протоколу НАК "Нафтогаз України", самоізолювався, сиджу вдома, нікуди не виходжу, мінімізував контакти з усіма з ким можна і не можна. Почуваюся чудово, тільки нудно. Планую ще тиждень так сидіти до того моменту, поки всі питання будуть зняті", - розповів він.

"Андрій здав аналіз і очікує отримати результат на початку наступного тижня. Фінального результату, який підтверджував або спростовував би наявність антитіл до коронавірус, поки немає. Ми повідомимо про результат, коли він буде готовий", - повідомили в "Нафтогазі".

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Лікар-епідеміолог і батько Андрія Фаворова - Михайло Фаворов в ефірі Ехо Москви повідомив, що його син разом зі своєю дружиною все-таки захворів коронавірусом, але вже почувається краще.

"Мій син був тут, поки я був в Туреччині, він перебував тут у нас вдома в Атланті. А потім полетів на роботу в Україну. Він працює в Україні. І ми не можемо сказати, в якому точно з літаків, в якому аеропорту і де відбулося зараження, але якщо він прилетів в середу до Києва, то в суботу він відчув нездужання, відчув, що у нього піднялася температура, поміряв і близько 38-ми, і почався ось цей характерний сухий гавкаючий кашель", - повідомляє Фаворов-старший .

За словами батька, Андрій Фаворов здав аналізи в понеділок, 16 березня, і отримав позитивний результат. Наступного дня захворіла його дружина.

Також Фаворов-старший заявив, що хвороба вже відступила.

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"Можна вважати, що сьогодні вони перший день без температури і поступово одужують", - резюмує він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183104
 
 
 Топ коментарі
 
А якщо б таким "топ-мєнєджєрам" Нафтогазу не призначали захмарно великі зарплати і премії, а заощаджені кошти використали для устаткування лікарень - чи портібен був би зараз піар Порошенка з закупівлею 2 (двох) апаратів ШВЛ?
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Лучше б он самоубился вместе со всем их кодлом
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Та з його зарплатою він вже давно самоізолювався і думає, що і дітки його вже самоізольовані.
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А якщо б таким "топ-мєнєджєрам" Нафтогазу не призначали захмарно великі зарплати і премії, а заощаджені кошти використали для устаткування лікарень - чи портібен був би зараз піар Порошенка з закупівлею 2 (двох) апаратів ШВЛ?
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Лучше б он самоубился вместе со всем их кодлом
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С зарплатой в несколько сотен тысяч можно на работу не ходит....
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надеюсь с Коболевым облизаться успел ?
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Американець російського походження - топ менеджер Нафтогазу. Привіз в Україну заразу.
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