 "Якого х#я ти тут на шару їздиш, коли мені, бл#дь, треба їхати?! Виходь! Ти тепер десятий!", - "зайвий" пасажир виштовхав контролера з тролейбуса в Києві. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис конфлікту контролера і "зайвого" пасажира опубліковано в соцмережі. За даними авторів відео, бійка сталася в Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік розбив двері тролейбуса в Києві, коли його не пустили в салон, - Нацполіція