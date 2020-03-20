 "Якого х#я ти тут на шару їздиш, коли мені, бл#дь, треба їхати?! Виходь! Ти тепер десятий!", - "зайвий" пасажир виштовхав контролера з тролейбуса в Києві. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис конфлікту контролера і "зайвого" пасажира опубліковано в соцмережі. За даними авторів відео, бійка сталася в Києві.
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+61
зєбіли не ховайтесь, виходьте!!!!!!
+37
от так би хто зєльонского з ОП виштовхнув
+33
Животное, как и остальные из 73% братства
Кличко, отменяй льготников!
в спринтер 10 , и в тролейбус тоже 10 , салоны то разные
за кермом 1 остальные толкают и весело и экономно ...
Вызов полиции, арест, 17 тысяч гривен за нарушение карантина.
Или всех и нормальных и быдляк косит ?