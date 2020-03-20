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 Події, Київські новини
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 "Якого х#я ти тут на шару їздиш, коли мені, бл#дь, треба їхати?! Виходь! Ти тепер десятий!", - "зайвий" пасажир виштовхав контролера з тролейбуса в Києві. ВIДЕО

Пасажир виштовхав з тролейбуса контролера, коли той не пустив його в салон через карантинні обмеження. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис конфлікту контролера і "зайвого" пасажира опубліковано в соцмережі. За даними авторів відео, бійка сталася в Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік розбив двері тролейбуса в Києві, коли його не пустили в салон, - Нацполіція

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183097
 
   
 Топ коментарі
 
зєбіли не ховайтесь, виходьте!!!!!!

"Какого х#я ты здесь на шару ездишь, когда мне, бл#дь, надо ехать?! Выходи!Ты теперь десятый!", - "лишний" пассажир вытолкал контролера из троллейбуса в Киеве - Цензор.НЕТ 7578
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от так би хто зєльонского з ОП виштовхнув "Какого х#я ты здесь на шару ездишь, когда мне, бл#дь, надо ехать?! Выходи!Ты теперь десятый!", - "лишний" пассажир вытолкал контролера из троллейбуса в Киеве - Цензор.НЕТ 6820
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Животное, как и остальные из 73% братства
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И б..ь пенсионерки в очереди на посадку в тролейбус.
Кличко, отменяй льготников!
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Сколько же быдла совершенно отбитого в Киеве развелось! И не только на Троещине...
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Запрет на работу метро в Киеве продлят-Метро Киева не возобновит работу 3 апреля, запрет будет продлен до 17 апреля. Об этом в пятницу, 20 марта, пишет Апостроф со ссылкой на источники в КП Киевский метрополитен.
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пусть и водителя выгонит еще одно место будет.
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дурдом конечно , но почему 10 , а не 12 или 5
в спринтер 10 , и в тролейбус тоже 10 , салоны то разные
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та шо там 10 12 20
за кермом 1 остальные толкают и весело и экономно ...
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Не очень понимаю зачем спорить с быдлов.

Вызов полиции, арест, 17 тысяч гривен за нарушение карантина.
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интересно а кронавирус как -то связан с уничтожением быдла ?
Или всех и нормальных и быдляк косит ?
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