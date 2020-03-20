 КМДА показала, як у Києві миють дороги і мости. ВIДЕО

Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густелєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
Дороги миють у цілодобовому режимі.
"Крім того, столичні шляховики продовжують санітарну обробку і дезінфекцію підземних пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту і посадочних майданчиків. Проводиться обов'язкова дезінфекція поручнів, перил, лавок", - розповів Густелєв.
У пресслужбі КМДА зазначили, що підземні переходи, зупинки тощо обробляють хлоргексидином виробництва "Київводоканалу". "Розчин є сертифікованим і повністю безпечним для людей", - сказано в повідомленні.
Препарат сохраняет активность в присутствии крови, гноя, хотя несколько сниженную. К хлоргексидину слабочувствительны некоторые штаммы Pseudomonas spp., Proteus spp., устойчивы - кислотоустойчивые формы бактерий. На споры бактерий хлоргексидин действует только при повышенной температуре.
Улицы должны обрабатываться как в Китае, чтобы добиться того же результата - остановки вируса.
Нет, ну серьезно - они действительно считают, что три калечных автомойки чего-то там пописяют разок в сутки под бровку и уже сразу «пэрэмога»?!
Это просто бездарное шоу безголовых чиновников КГА.
Профілактика застійних пневмоній, - порада лікаря (ВІДЕО): https://puer.net.ua/news/547/
але не на вірус, а на супутні ускладнення (пневмонію)
о чому сам лікарь і сказав на початку.
А с другой стороны, мытье улиц всегда было полезно против:
пыли, пыльцы, выхлопов, химии, радиации, туберкулеза, ....
Так, что - ПОДДЕРЖИВАЮ!
НЕ пыли! При высыхании данный вирус не выживает.
Даже Харьков намного лучше,чище,а Киев запущен до предела.
Дворники моют парадные раз в неделю - толку от этого.
Каждое парадное - такой же закрытый объём, как и вагон метро.