 КМДА показала, як у Києві миють дороги і мости. ВIДЕО

Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густелєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Дороги миють у цілодобовому режимі.

"Крім того, столичні шляховики продовжують санітарну обробку і дезінфекцію підземних пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту і посадочних майданчиків. Проводиться обов'язкова дезінфекція поручнів, перил, лавок", - розповів Густелєв.

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У пресслужбі КМДА зазначили, що підземні переходи, зупинки тощо обробляють хлоргексидином виробництва "Київводоканалу". "Розчин є сертифікованим і повністю безпечним для людей", - сказано в повідомленні.