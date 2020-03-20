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 Київські новини
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 КМДА показала, як у Києві миють дороги і мости. ВIДЕО

Комунальні підприємства, що входять до складу Комунальної корпорації "Київавтодор", в посиленому режимі здійснюють миття доріг і штучних споруд, зокрема із застосуванням миючих засобів.

Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густелєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Дороги миють у цілодобовому режимі.

"Крім того, столичні шляховики продовжують санітарну обробку і дезінфекцію підземних пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту і посадочних майданчиків. Проводиться обов'язкова дезінфекція поручнів, перил, лавок", - розповів Густелєв.

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У пресслужбі КМДА зазначили, що підземні переходи, зупинки тощо обробляють хлоргексидином виробництва "Київводоканалу". "Розчин є сертифікованим і повністю безпечним для людей", - сказано в повідомленні.

КМДА показала, як у Києві миють дороги і мости 01КМДА показала, як у Києві миють дороги і мости 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183095
 
 
 Топ коментарі
 
При Косаківському і Омелі, до речі, вулиці мили регулярно! А потім забули (чи забили). От досі не розумію, чому вулиці перестали мити. Сміття чистять машинами зі щітками, а от поливать припинили. Залишилися спогади дитинства - свіжість від политих вулиць вранці вліту...
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а раньше шо КГА не мыло улицы Киева ?
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КГА устраивает очередное порно-шоу?
Улицы должны обрабатываться как в Китае, чтобы добиться того же результата - остановки вируса.
КГГА показала, как в Киеве моют дороги и мосты - Цензор.НЕТ 8327
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насчет "полностью безопасного" бабушке своей расскажите... она старенькая, может и поверит... КГГА показала, как в Киеве моют дороги и мосты - Цензор.НЕТ 4525
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Хлоргексидин - антисептический препарат, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных аэробных и анаэробных бактерий (Treponema pallidum, Chlamydia spp., Ureaplasma spp., Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Bacteroides fragilis, кроме микобактерий туберкулёза); простейших (Trichomonas vaginalis). Препарат стабилен и после обработки им кожи (рук, операционного поля и др.) сохраняется на ней в некотором количестве, продолжающем давать бактерицидный эффект.
Препарат сохраняет активность в присутствии крови, гноя, хотя несколько сниженную. К хлоргексидину слабочувствительны некоторые штаммы Pseudomonas spp., Proteus spp., устойчивы - кислотоустойчивые формы бактерий. На споры бактерий хлоргексидин действует только при повышенной температуре.
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До лампочки гастеров тысячами завозите среди которых хворые
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КГА устраивает очередное порно-шоу?
Улицы должны обрабатываться как в Китае, чтобы добиться того же результата - остановки вируса.
КГГА показала, как в Киеве моют дороги и мосты - Цензор.НЕТ 8327
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О, пан юморист подключился!! Тебе к итальянцам - им еще две недели назад тоже смешно было. Спроси их, не хотят сейчас послушать шуток о вирусе ?

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Юморист у нас - зильонский. Он и не отключался ... а во вторых: мы все - президенты - оно так сказало. Так что все вопросы к своему зэ-пастуху
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Ерунда. С вертолётов рюкзакова , куда зрелищнее было бы ))
Нет, ну серьезно - они действительно считают, что три калечных автомойки чего-то там пописяют разок в сутки под бровку и уже сразу «пэрэмога»?!
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Все понимают, что две поливайки с водой ничего не решат.
Это просто бездарное шоу безголовых чиновников КГА.
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При Косаківському і Омелі, до речі, вулиці мили регулярно! А потім забули (чи забили). От досі не розумію, чому вулиці перестали мити. Сміття чистять машинами зі щітками, а от поливать припинили. Залишилися спогади дитинства - свіжість від политих вулиць вранці вліту...
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Их регулярно трижды а день при вонючем совке мыли. Особенно в дни Чернобыля. Хоть и мал был, но четко помню. Дили тогда в Святошино на улице Верховинной. В конце ее у самых святошинских тогда ещё огромных озёр была водонасосная станция, где было не протолкнуться от водовозов сутками на пролёт- постоянно они там воду заправляли
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И все воспоминания детства о тёплом времени года в Киеве - это постоянно увлажнённые и мокрые обочины дорог и тротуары
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Ну от перестали як Космос прийшов... Принаймні в мене на КПІ... Чому не відновлюють - неясно, це ж не надто затратна процедура
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Вдоль трас имеется достаточное количество водогонов. Подключайся и распыляй. Не вижу проблем для властей. А то что у боксеров мозгов нет и совести, а только делание усидеть при любом власти любой ценой - давно уже всем очевидно
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це не фігня і так - ДІЄ.
але не на вірус, а на супутні ускладнення (пневмонію)
о чому сам лікарь і сказав на початку.
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С одной стороны, мытье улиц против эпидемии коронавируса, как-то "до одного места" и ПОХ!
А с другой стороны, мытье улиц всегда было полезно против:
пыли, пыльцы, выхлопов, химии, радиации, туберкулеза, ....
Так, что - ПОДДЕРЖИВАЮ!
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Вирус сам по себе не летает в воздухе. Он прикрепляется к частице слюни/сопли, пыли. Вместе с ними и переносится
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"маленькое" уточнение:
НЕ пыли! При высыхании данный вирус не выживает.
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Тут не миють, просто загнали всіх в домашній карантин - на вулиці ні машин, ні пішоходів. Час від часу проїжджає машина, в основному поліція, або швидка.
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Были в Варшаве на Новый год-до чего чистый город,все вымыто,чисто,общественный транспорт-как после мойки,окна блестят,машины везде чистые.Вернулись в Киев,как в помойку.У бардюр пыли 30см.она ведь радиактивная.
Даже Харьков намного лучше,чище,а Киев запущен до предела.
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В Германии спецмашины уже с 4,30 утра шуршат. Мусор в 5 приезжают забирать. В 05.30 открываются и запускаются хлебные бакалеи. С 06.30 все открыто и все полным ходом продаётся - люди на работу и учебу спешат ...
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В принципі, миття вулиць, доріг, то є нормальна практика кожного міста. Так має бути. Зрання промив, та ввечері.
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В принципе - это не практика, а требования санитарно-гигиенических норм
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Ступеньки надо всюду мыть, и мойщиков дополнительных нанять, и не кидать их по деньгам.
Дворники моют парадные раз в неделю - толку от этого.
Каждое парадное - такой же закрытый объём, как и вагон метро.
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