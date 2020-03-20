EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство, Здоров'я
  3056  3
Матеріали за темою:
Все про:карантин (455) ОДА (791) Хмельниччина (314) COVID-19 (1343) коронавірус (105)

 У двох осіб у Хмельницькій області підозрюють коронавірус, їх госпіталізовано, - ОДА. ВIДЕО

У Хмельницькій області до інфекційної лікарні було госпіталізовано двох осіб з підозрою на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Хмельницької ОДА, про це під час брифінгу повідомила заступниця голови облдержадміністрації Ситницька Оксана.

"Офіційно є дві підозри. Особи перебувають в інфекційній лікарні, їм зробили всі необхідні забори, проводяться всі необхідні обстеження. Наразі ми очікуємо результати... Ми не говоримо, звідки ці люди, для того, щоб не створювати будь-які панічні настрої", - сказала вона.

Водночас Ситницька повідомила, що сьогодні в Хмельницьку область прибудуть люди, евакуйовані з-за кордону.

"Усі люди будуть на контролі, будуть створені списки, у них буде взята розписка про зобов'язання перебувати на самоізоляції", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавірус у військового пенсіонера, госпіталізованого в Києві, не підтверджено

Як повідомляють місцеві ЗМІ, у 38-річної хмельничанки розвинулася пневмонія, а 26-річного жителя Хмельницького району госпіталізували з високою температурою. Також відомо, що він нещодавно повернувся з Польщі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183056
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Цензор.НЕТВідеоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору