EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  4829  101
Все про:проституція (110) СБУ (5413) Харків (1696)

 СБУ взялася за інтимні салони - затримали чотирьох сутенерів у Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України припинила діяльність злочинного угруповання, учасники якого причетні до створення в Харкові мережі салонів з надання інтимних послуг.

Про це повідомив начальник пресцентру Управління СБ України в Харківській області В'ячеслав Абдула, передає Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужби встановили, що четверо організаторів нелегального бізнесу створили в обласному центрі мережу підпільних салонів із надання інтимних послуг. Учасники злочинного угрупування підшуковували жінок, які перебували у скрутному матеріальному становищі. Вони пропонували високооплачуваний дохід, не розкриваючи деталей, а у процесі "оформлення на роботу" схиляли до заняття проституцією. За оцінками правоохоронців, зловмисники встигли втягнути у незаконну діяльність понад 100 дівчат", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 44-річний одесит вербував жінок для роботи в борделях Ізраїлю і Німеччини, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Для координації ділки створили підпільний "кол-центр". Його оператори приймали замовлення від клієнтів, розміщували в інтернеті рекламу інтим-послуг та об’яви для "вербування" жінок. Конспіруючись, при виході в інтернет, працівники контакт-центру використовували картки іноземних операторів мобільного зв’язку", - додали в СБУ.

У ході операції співробітники СБУ провели 9 обшуків, зокрема, у "кол-центрі" та за місцями проживання учасників злочинної групи.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення осіб у зайняття проституцією) Кримінального кодексу України.

Операція проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

СБУ взялася за інтимні салони - затримали чотирьох сутенерів у Харкові 01

СБУ взялася за інтимні салони - затримали чотирьох сутенерів у Харкові 02
СБУ взялася за інтимні салони - затримали чотирьох сутенерів у Харкові 03
СБУ взялася за інтимні салони - затримали чотирьох сутенерів у Харкові 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183054
 
   
 Топ коментарі
 
а тим часом сепари вільно бродять Україною.
 показати весь коментар
 
Какое отношение к проституции имеет СБУ? Это как-то касается безопасности украиснкого государства?
 показати весь коментар
 
Без кассового аппарата небось работали?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Нанесли ще один удар по аваківським шакалам..
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору