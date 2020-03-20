 Фінансування олігархом Пінчуком поїздки семи нардепів у Давос-2020 може конвертуватися в лояльність до бізнесу олігарха, - "Схеми". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про Пінчука-олігарха і про Пінчука-філантропа йдеться в новому розслідуванні програми "Схеми: корупція в деталях".
"Пинчук едва ли не первым из украинских олигархов начал работать над улучшением своего имиджа, особенно на Западе, и затирать память об истории становления своего бизнеса. Но его бизнес в Украине до сих пор зависит от государства - к примеру, получает большие госзаказы. Чтобы улучшать условия для этого бизнеса Пинчуку-олигарху, очевидно, нужна поддержка власти. И сегодня не обязательно напрямую финансировать политиков или партии - речь идет скорее о мягком формировании лояльного к себе общественно-политического пула. К примеру, Пинчук ежегодно организовывает "украинский завтрак" в швейцарском Давосе в дни проведения там Всемирного экономического форума и везет туда за счет своего фонда украинских депутатов... Філантроп Пінчук дійсно допомагає і підтримує громадських діячів і політиків, а олігарх Пінчук заробляє в Україні. Це можуть бути паралельні і незалежні один від одного процеси. Але може статися і так, що фінансування різних поїздок або участі в заходах в майбутньому конвертується в лояльність до олігарха. Наприклад, коли будуть ініціюватися або голосуватися закони, вигідні для збільшення прибутку бізнес-імперії Пінчука", - йдеться в розслідуванні.
Олігарх Пінчук щорічно організовує захід під назвою «український сніданок» у швейцарському Давосі у дні проведення там Всесвітнього економічного форуму. І везе коштом свого однойменного фонду туди народних депутатів. «Схеми» дослідили, чи є це подарунком від олігарха і порушенням антикорупційного законодавства.
Цього року до Давосу у Швейцарію, де на той час тривав Світовий економічний форум, їздив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія - один із небагатьох депутатів, який замість того, щоб оформити відрядження, як інші, написав заяву про відпустку. А також розповів, що за його подорож в Давос заплатили різні організації; і не заперечував, що ними були ті, які спонсоруються Пінчуком.
Народна депутатка від «Слуги народу» Євгенія Кравчук була відряджена керівництвом парламенту в Давос на захід Пінчука разом із групою депутатів, серед яких «Слуги народу» Микита Потураєв і ексменеджер «1+1» Олександр Ткаченко. Давос відвідало і депутатське подружжя - на запрошення Фонду Пінчука: Дмитро Наталуха із «Слуги народу» та Альона Шкрум із «Батьківщини». Обоє, коли просили оформити відрядження, у заявах зазначили, що Фонд Віктора Пінчука «бере на себе всі фінансові витрати, пов'язані з поїздкою». Наталію Королевську (ОПЗЖ), наприклад, голова Верховної Ради відрядив саме на Український сніданок в Давос, головним організатором якого є фонд Віктора Пінчука; однак тепер вона розповідає, що насправді її в Давос запросила інша організація. У своїй заяві, написаній на ім'я спікера Верховної Ради, заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко просив відрядити його в Давос, на Український сніданок Пінчука; і там же вказано, що «матеріально-технічне забезпечення здійснює приймаюча сторона», а підставою для відрядження є запрошення Фонду Віктора Пінчука від 4 грудня. Але тепер він каже, що насправді, поїхав за свої гроші. Про те, що до Давосу їздили «за власний рахунок», стверджують також депутати від «Слуги народу» Марина Бардіна, Роксолана Підласа, Олексій Жмеренецький і Святослав Юраш.
Більшість депутатів, які поїхали на запрошення Фонду Пінчука в Давос, вже після повернення попросили у спікера парламенту оформити їхню подорож, як відрядження (і Д.Разумков - підписав наказ). У цьому документі сім депутатів, серед них - Юрій Солод (ОПЗЖ), Соломія Бобровська («Голос»), а також Дмитро Припутень, Остап Шипайло, Галина Михайлюк, Сергій Нагоряк та Олександр Скічко (всі - «Слуга народу»). Кілька депутатів, які окремо звернулися до керівництва Верховної Ради з проханням підписати їм відрядження на захід Пінчука у Давосі, також попросили оформити їм ще й дипломатичний паспорт під цю подорож. Такий документ на захід олігарха знадобився, наприклад, «слугам народу» Дмитру Кисилевському і Олені Шуляк. Окрім них, диппаспорт «для Давосу» просила і Леся Василенко з «Голосу».
Чи не єдині депутати, які зрештою визнали, що їм оплатили не різні організації, а саме Фонд Пінчука - стали вже депутати з фракції «Голос» Ярослав Юрчишин та Ярослав Железняк. Тепер вони вважають помилкою, що з'їздили за гроші фонду олігарха.
Інтереси олігарха: що потрібно Пінчуку?
Центр економічної стратегії у своєму дослідженні про олігархів зазначає, що Пінчук отримав вигоду від встановлених владою квот на експорт металобрухту, який використовується у нього на заводах.
Виконавчий директор центру Гліб Вишлінський відзначає: «Приклад з металобрухтом є дуже показовим, тому що у Пінчука є відносно новозбудований завод перед кризою 2008 року для якого потрібен металобрухт. За бізнес-моделлю, відповідно, і за попереднього уряду, і за цього уряду, Пінчук активно лобіює максимальне обмеження на вивезення металобрухту з України, щоб власне він мав цей дешевий ресурс».
Якщо коротко сформулювати суть їхнього відкриття, воно виглядатиме так:
"спонсорська підтримка" може конвертуватися у лояльність до "спонсора".
Дещо раніше цю надзвичайну особливість виявили славні українські музики,
сформулювавши у притаманній їм творчій манері: "хто платить - той музику й замовляє".