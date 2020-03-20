 Фінансування олігархом Пінчуком поїздки семи нардепів у Давос-2020 може конвертуватися в лояльність до бізнесу олігарха, - "Схеми". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про Пінчука-олігарха і про Пінчука-філантропа йдеться в новому розслідуванні програми "Схеми: корупція в деталях".

"Пинчук едва ли не первым из украинских олигархов начал работать над улучшением своего имиджа, особенно на Западе, и затирать память об истории становления своего бизнеса. Но его бизнес в Украине до сих пор зависит от государства - к примеру, получает большие госзаказы. Чтобы улучшать условия для этого бизнеса Пинчуку-олигарху, очевидно, нужна поддержка власти. И сегодня не обязательно напрямую финансировать политиков или партии - речь идет скорее о мягком формировании лояльного к себе общественно-политического пула. К примеру, Пинчук ежегодно организовывает "украинский завтрак" в швейцарском Давосе в дни проведения там Всемирного экономического форума и везет туда за счет своего фонда украинских депутатов... Філантроп Пінчук дійсно допомагає і підтримує громадських діячів і політиків, а олігарх Пінчук заробляє в Україні. Це можуть бути паралельні і незалежні один від одного процеси. Але може статися і так, що фінансування різних поїздок або участі в заходах в майбутньому конвертується в лояльність до олігарха. Наприклад, коли будуть ініціюватися або голосуватися закони, вигідні для збільшення прибутку бізнес-імперії Пінчука", - йдеться в розслідуванні.

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