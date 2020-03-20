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Все про:діти (1858) Київ (7482) ДСНС (2338)

 Співробітники ДСНС врятували малюка, який мало не випав з вікна 4 поверху в Києві. ВIДЕО

У Києві випадкові свідки помітили, як у вікні 4 поверху стоїть дитина, і викликали рятувальників. Співробітники ДСНС провели спецоперацію, щоб врятувати малюка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"19 березня об 11:35 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення від служби "102" про те, що на вул. Сімферопольській 11/1, що в Дарницькому районі столиці, у 5-поверховому житловому будинку заблоковані вхідні двері квартири, де перебуває малолітня дитина", - йдеться в повідомленні.

Прибувши, бійці встановили, що на підвіконні однієї з квартир 4-го поверху з відкритим вікном перебуває малолітня дитина 2017 року народження. Ще до прибуття рятувальників небайдужі люди тримали ковдру на випадок, якщо дитина вистрибне з вікна.

За допомогою автодрабини бійці дісталися до помешкання та убезпечили малечу.

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Дитина була передана сектору ювенальної превенції Дарницької УП ГУ Національної поліції у м. Києві.

"Шановні батьки! Не залишайте дітей без нагляду! Їхня безпека залежить, в першу чергу, від вас! Розповідайте дітям правила безпечної поведінки вдома та звертайте їхню увагу на небезпеку, яка може чекати їх у побуті. Наші діти - це наше майбутнє!" - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183002
 
   
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Таткові й мамі ноги з дупи повисмикувати і сказати що так і було.
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Не збираюсь виправдовувати батьків, але могли просто забути зачинити.
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Молодці! Ось кому треба давати надбавки і премії за інтенсивність а не клоунам з ВР.
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Хоть одна хорошая новость за сегодня!!!
P.S.Свидетельство о рождении я так понял на столе лежало?
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Да уж. Ещё вчера видели это "эпическое спасение". Всё делалось так медленно, что только ЧУДО спасло ребёнка от смерти. Плюс кричащий дядя "зайди в комнату/квартиру!", "ЗАКРОЙ ОКНО!" (!!!!!!!!!!!!!!!!) То есть ребенок, балансирующий на подоконнике, СЗАДИ которого находится шибка, должен был её "закрыть" и выпасть! Это ЖЕСТЬ!!! И всё это вместо того, чтобы сказать маленькому ребенку о понятных ему вещах: "Иди покажи нам свою любимую игрушку/куклу" и т.д. Даже на это мозгов не хватило! Нужны вменяемые люди, специалисты, которые умеют работать с детьми в таких ситуациях или хотя бы имеют клепку в голове! Співробітники ДСНС врятували малюка, який мало не випав з вікна 4 поверху в Києві - Цензор.НЕТ 9695
А мамашу да, лишить родительских прав и возбудить дело за оставление в опасности.
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