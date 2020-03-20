 Співробітники ДСНС врятували малюка, який мало не випав з вікна 4 поверху в Києві. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"19 березня об 11:35 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення від служби "102" про те, що на вул. Сімферопольській 11/1, що в Дарницькому районі столиці, у 5-поверховому житловому будинку заблоковані вхідні двері квартири, де перебуває малолітня дитина", - йдеться в повідомленні.

Прибувши, бійці встановили, що на підвіконні однієї з квартир 4-го поверху з відкритим вікном перебуває малолітня дитина 2017 року народження. Ще до прибуття рятувальників небайдужі люди тримали ковдру на випадок, якщо дитина вистрибне з вікна.

За допомогою автодрабини бійці дісталися до помешкання та убезпечили малечу.

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Дитина була передана сектору ювенальної превенції Дарницької УП ГУ Національної поліції у м. Києві.

"Шановні батьки! Не залишайте дітей без нагляду! Їхня безпека залежить, в першу чергу, від вас! Розповідайте дітям правила безпечної поведінки вдома та звертайте їхню увагу на небезпеку, яка може чекати їх у побуті. Наші діти - це наше майбутнє!" - сказано в повідомленні.