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 "ЄС" закликає "Суспільне" організувати проведення уроків для школярів по ТБ на період карантину. ВIДЕО

Фракція "Європейська Солідарність" закликає Національного суспільного мовника виділити ефірний час для проведення телевізійних уроків і дати дітям можливість вчитися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Ростислав Павленко.

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За його словами, карантин - це і є той момент, коли "держава в смартфоні" може показати свою ефективність.

"Варто визнати, що зараз дистанційне навчання відбувається неефективно. Правду сказати, воно повністю провалене. Діти вдома залишаються сам на сам зі своїми проблемами в навчанні, бо просто отримують завдання і мають його якось виконати. Діти, а особливо школярі молодших класів, повинні отримати кваліфіковане роз’яснення шкільного матеріалу для того, щоб розуміти – як вони мають виконувати завдання. Звісно, батьки можуть допомагати їм у цьому, але це не так ефективно, як заняття з професіоналом", - підкреслив Павленко.

Нардеп зазначив, що лише одиниці вчителів спроможні організувати відео заняття, де пояснюють учням навчальний матеріал. Найчастіше діти отримують просто завдання у вигляді електронного листа з переліком пунктів, які потрібно виконати, або ж повідомлення у месенджер-групу батьків.

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"Особливо критичною є ситуація з цьогорічними випускниками, які мають готуватися до ЗНО. Жодних роз’яснень, доступного і зрозумілого викладення матеріалу немає. Критичною є ситуація у сільській місцевості – діджиталізація не діє, коли немає інтернету", - заявив Павленко.

"Європейська Солідарність" закликає Національного суспільного мовника виділити ефірний час для проведення телевізійних уроків і дати дітям можливість вчитися.

"Вважаємо, що уряд і Міністерство освіти мають разом з НСТУ організувати і сформувати щоденну телевізійну програму для навчання дітей, а також провести чітку, повномаштабну інформаційну кампанію та роз’яснити батькам про час і предмети таких уроків".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183001
 
   
 Топ коментарі
 
Ти хотів сказати Зєльцман?
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А недолугі слуги позакривали базари щоб люди товпились в супермаркетах. Почуйствуйтє разніцу.
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Добрый дядя Вальцман научит всех......как разворовать казну.
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Походу оно уже ближе к зеленеску, чем к зельцману. Даешь румынский вариант!!!
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Нечего было Монике в Турцию на отдых летать когда там были Медведчук и Тимошенко, а ведь Порошенко просил - прими дела, вот бы Моника сразу и узнала - как Порошенко разворовал казну, а теперь - что, ищут ищут и найти не могут - сколько украл...
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Пусть даже так, у нас тут вчера охрана включила в своей будочке совсем отстойный рузьке шансон. Буэээээ....
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Пускай эта шлюшка сам слушает свои говнопесни
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Пля ....ПРОсрались !
!...Вже давно дистанційне навчання *по повній * йде ..
Все залежить від школи та вчителя .
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Ну да, ну да.
Отчебучь еще что то в этом духе.
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Вы хотели сказать льготный на время карантина PornoHub?
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Ещё чего! Так ещё и захотите, чтоб Рошен начал маски шить!

Порошенко это только на поговорить, пора бы уже изучить его было за столько лет.
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А недолугі слуги позакривали базари щоб люди товпились в супермаркетах. Почуйствуйтє разніцу.
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В нас АТБ по пару покупців запускає
А в маленьких продмагах взагалі ..*гуляй * !!!
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Сейчас ТВ (а уж тем более отдельние телеканалы) встречается реже, чем интернет. Какие уроки по ТВ?
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ПСу лишь бы ляпнуть,дебилы,😂😂😂😂
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зебилы возмущены - "проклятые бОрыги" хотят заставить их детей учиться "ЄС" закликає "Суспільне" організувати проведення уроків для школярів по ТБ на період карантину - Цензор.НЕТ 1603
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Прахоботы в будку, придёт проукраинская влада, висеть будете все на деревьях.
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Та уже пришла проукраинская (просра..., *******...) власть или ты опять про какую-то другую?
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Лишь бы пропиариться. Уже неделю учимся дистанционно. Проснулся со своими советами. Ещё забыл сказать про руки мыть
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Это понятно, что 73% на некоторой дистанции от школы учились и потому всё знают, а про других думать не надо.
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