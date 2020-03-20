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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Греція (183) нелегали (198) зіткнення (137) Туреччина (1088)

 У сутичках із нелегальними мігрантами на турецько-грецькому кордоні правоохоронці застосували сльозогінний газ. ВІДЕО безпілотника

На кордоні між Туреччиною і Грецією сталися сутички правоохоронців і нелегалів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі безпілотника, опублікованому в мережі видно, що грецькі правоохоронці були змушені застосувати сльозогінний газ, щоб зупинити проникнення нелегалів через кордон.

Дивіться також: Грецька берегова охорона із застосуванням зброї атакує катер мігрантів із Туреччини. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182968
 
 
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на поражение нужно!
слезоточивый газ - для них как нюхнуть коку.. ))
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Треба усіх у Францію, Макрон емігрантів зі сходу більше любить ніж з України і Болгарії.
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Греки, Папандопулосы и прочии, надо быть толерантнее. Вы же нам про это в отношении Лугандонии и московитов с 2014 года говорите. А то как то не красиво получается. Нас поучаете а сами газо людей тривите.
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Вот если бы сначала обеспокоенность ввозили, а потом уж газом-совсем же другое дело!))
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А обеспокоиность выразим мы. Ну ооочень глубокую. Нетолерантностью греков и фашистскими методами травли людей газом.
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у них интернета нет.
они в Италию спешат попасть
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Сьогодні втікають сирійці, а взавтра можуть втікати будь які люди. Не можна бути такими безчуйними до людської біди. Україна має простягнути руку допомоги біженцям. По можливости
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