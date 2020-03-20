 У сутичках із нелегальними мігрантами на турецько-грецькому кордоні правоохоронці застосували сльозогінний газ. ВІДЕО безпілотника

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі безпілотника, опублікованому в мережі видно, що грецькі правоохоронці були змушені застосувати сльозогінний газ, щоб зупинити проникнення нелегалів через кордон.

Дивіться також: Грецька берегова охорона із застосуванням зброї атакує катер мігрантів із Туреччини. ВIДЕО