 У сутичках із нелегальними мігрантами на турецько-грецькому кордоні правоохоронці застосували сльозогінний газ. ВІДЕО безпілотника

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі безпілотника, опублікованому в мережі видно, що грецькі правоохоронці були змушені застосувати сльозогінний газ, щоб зупинити проникнення нелегалів через кордон.
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слезоточивый газ - для них как нюхнуть коку.. ))
они в Италию спешат попасть