 Карантинні будні центрального залізничного вокзалу в Києві: люди без масок, шахрайство, лайка і нелегальні перевезення. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, сам вокзал закрито і в його приміщення пускають тільки співробітників за спеціальними перепустками, але людей біля вокзалу доволі багато. Деякі намагаються потрапити в тролейбуси міських маршрутів, а деякі намагаються виїхати з Києва. Останні розраховують на нелегальних перевізників - мікроавтобуси, які планують вирушити в обласні центри. Обмеження легальних міжміських перевезень стало причиною шахрайства, а водії-нелегали збільшили плату за проїзд у десятки разів. До того ж багато хто повністю ігнорує найпростіші карантинні норми.
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+11
Стадо... Какая нах забота о ближнем?
безмозглое быдло, которому нет дела ни до кого... и себя в том числе
Полное отсутствие инстинкта самосохранения
Порой мне кажется что мы сами всё это заслужили...
И карой нам будет эта пандемия
безмозглое быдло, которому нет дела ни до кого... и себя в том числе
Полное отсутствие инстинкта самосохранения
Порой мне кажется что мы сами всё это заслужили...
И карой нам будет эта пандемия
+9
а где так широко разрекламированные патрули? они ж уже насоставляли овердохрена протоколов, а жд вокзал как-то не заметили. или там бубновый интерес (цены-то взвинтили в 10-ки раз)
+7
Мне не жаль наш народ. Поделом. Мы заслуживаем то дерьмо которое имеем.
безмозглое быдло, которому нет дела ни до кого... и себя в том числе
Полное отсутствие инстинкта самосохранения
Порой мне кажется что мы сами всё это заслужили...
И карой нам будет эта пандемия
Сейчас тысячи турЫстов, которые срочно возвращаются из ЕС, могут ударить по Украине со страшной силой.
А ведь еще совсем недавно радовались...
блазнівгумористів, ще "насміємося" до гикавки. Це ж тільки початок.