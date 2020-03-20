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 Політика України, Суспільство
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 Карантинні будні центрального залізничного вокзалу в Києві: люди без масок, шахрайство, лайка і нелегальні перевезення. ВIДЕО

Люди, які намагаються виїхати з Києва через центральний залізничний вокзал, ігнорують карантинні заходи і користуються послугами нелегальних перевізників, які підняли ціни на проїзд у десятки разів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, сам вокзал закрито і в його приміщення пускають тільки співробітників за спеціальними перепустками, але людей біля вокзалу доволі багато. Деякі намагаються потрапити в тролейбуси міських маршрутів, а деякі намагаються виїхати з Києва. Останні розраховують на нелегальних перевізників - мікроавтобуси, які планують вирушити в обласні центри. Обмеження легальних міжміських перевезень стало причиною шахрайства, а водії-нелегали збільшили плату за проїзд у десятки разів. До того ж багато хто повністю ігнорує найпростіші карантинні норми.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182953
 
   
 Топ коментарі
 
Стадо... Какая нах забота о ближнем?
безмозглое быдло, которому нет дела ни до кого... и себя в том числе
Полное отсутствие инстинкта самосохранения
Порой мне кажется что мы сами всё это заслужили...
И карой нам будет эта пандемия Карантинные будни центрального ж/д вокзала в Киеве: люди без масок, мошенничество, ругань и нелегальные перевозки - Цензор.НЕТ 4823
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а где так широко разрекламированные патрули? они ж уже насоставляли овердохрена протоколов, а жд вокзал как-то не заметили. или там бубновый интерес (цены-то взвинтили в 10-ки раз)
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Мне не жаль наш народ. Поделом. Мы заслуживаем то дерьмо которое имеем.
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менталилитет такой, ниче не поделаешь
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Говорил и говорю: барыги это не политическая принадлежность, а просто наглые жадные беспардонный торгаши.
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все орут на свинарчуков..а сами барыжничают на перевозках..
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Стадо... Какая нах забота о ближнем?
безмозглое быдло, которому нет дела ни до кого... и себя в том числе
Полное отсутствие инстинкта самосохранения
Порой мне кажется что мы сами всё это заслужили...
И карой нам будет эта пандемия Карантинные будни центрального ж/д вокзала в Киеве: люди без масок, мошенничество, ругань и нелегальные перевозки - Цензор.НЕТ 4823
 показати весь коментар
 
 
а где так широко разрекламированные патрули? они ж уже насоставляли овердохрена протоколов, а жд вокзал как-то не заметили. или там бубновый интерес (цены-то взвинтили в 10-ки раз)
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Мне не жаль наш народ. Поделом. Мы заслуживаем то дерьмо которое имеем.
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Варченки, вы не можете навести порядок на вокзале, а мечтаете об отмене Конституционных прав и прав человека. Поедь на вокзал и посмотри на то, что вы сделали!
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Самая большая ошибка, которую сделал Порошенко, это безвиз. К сожалению, это выясняется только теперь.
Сейчас тысячи турЫстов, которые срочно возвращаются из ЕС, могут ударить по Украине со страшной силой.
А ведь еще совсем недавно радовались...
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Ну ясен пень Карантинні будні центрального залізничного вокзалу в Києві: люди без масок, шахрайство, лайка і нелегальні перевезення - Цензор.НЕТ 1493 Кто всрався? - Невістка
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а полицаев нет потому что всю нечисть наркоту шлюх торговлю спиртным перевозки они контролируют и наживаются а мы на карантине
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«На маршруты не вышли около 600 маршрутных такси… Из-за ограничения количества (пассажиров) перевозки оказались нерентабельными. Предприниматели не хотят заниматься перевозками. Им лучше пересидеть две недели, чем быть в убытке», - заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Если метро КМДА компенсирует простой, то как быть остальному транспорту? А уж тем более частным перевозчикам никто ничего не компенсирует, по крайней мере такого закона нет. Предприятия закрылись, а людям-то надо платить зарплату и налоги, и вовремя. Во всем мире думают как помочь малому и среднему бизнесу выжить в условиях пандемии, но у них есть на это деньги, а мы вошли в пандемию уже с дырой в бюджете. И что мы имеем - врачи без масок и спецодежды, без протоколов лечения, с голыми руками против коронавируса, люди без масок, антисептиков, элементарного парацетамола и тестов для каждого в аптеках, 2-4 часа добираются на работу, а потом столько же обратно. Медицинская маска пригодна 2 часа, а мы пользуемся ею как многоразовой (хорошо что хоть одну достали). От всего этого становится страшно, особенно когда карантин продлят на неопределенное время.
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шапіто при владі, президент з блазнів гумористів, ще "насміємося" до гикавки. Це ж тільки початок.
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Единственные, кто выигрывает от этого зеленого хаоса это таксисты. Они на следующих выборах опять проголосуют за Монику. А вот остальные.... жрите теперь!
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А что должны делать люди, которым нужно уехать домой?
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